Ενώνουν δυνάμεις Δήμος και Πανεπιστήμιο για την ενδυνάμωση γονέων και εκπαιδευτικών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Συνάντηση συνεργασίας είχε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, με τον Σίμο Παπαδόπουλο, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς ο δήμος Αλεξανδρούπολης, μέσω του Τμήματος Παιδείας και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, προχώρησε στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ειδικότερα με το Εργαστήριο «Κοινωνικές Ομάδες και Παιδαγωγική του Θεάτρου» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση του Δήμου, έχει ως στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της τέχνης, του πολιτισμού και της κοινωνικής ενδυνάμωσης, με τη συμμετοχή παιδιών, εφήβων, νέων, γονέων, εκπαιδευτικών και πολιτών. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη θεατροπαιδαγωγικών και λογοτεχνικών δράσεων, βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και δράσεων που προάγουν τη συμπερίληψη, την ενσυναίσθηση, τη διαλογική επικοινωνία και την κοινωνική συνοχή.

Οι δράσεις στοχεύουν στην καλλιέργεια της αυτογνωσίας, της ενσυναίσθησης, της κοινωνικής κατανόησης και της συμπερίληψης, καθώς και στην ενδυνάμωση της ομάδας και τη διαχείριση συγκρούσεων μέσα από τεχνικές θεατρικής εμψύχωσης.