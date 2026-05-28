newspaper
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ρόδος στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για το μέλλον των Περιφερειών
Αυτοδιοίκηση 28 Μαΐου 2026, 12:52

Η Ρόδος στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για το μέλλον των Περιφερειών

Πάνω από 100 αυτοδιοικητικοί ηγέτες από όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στη συνεδρίαση της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

«Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη, αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στη Ρόδο, μίας ιδιαίτερα σημαντικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης με επίκεντρο το μέλλον της ευρωπαϊκής συνοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο βαθιών γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων» αναφέρει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ανακοίνωση της και προσθέτει:

Περισσότεροι από 100 Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα βρίσκονται αύριο και για ένα διήμερο στο νησί, στο πλαίσιο της υψηλού επιπέδου συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (External Group Meeting) της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR), η οποία θα διεξαχθεί στον επιβλητικό χώρο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Στο επίκεντρο της υψηλόβαθμης ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τον τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη Μαζί: Οι Περιφέρειες στο Επίκεντρο του Επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου», θα βρεθεί η συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής συνοχής – υπό το πρίσμα των συνθηκών που διαμορφώνει η νέα διεθνής πραγματικότητα – με στόχο όχι μόνο τη διατήρησή της ως θεμελιώδους ευρωπαϊκής κατάκτησης, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυσή της, ακριβώς λόγω των προκλήσεων που δημιουργεί το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και οι πιέσεις που αυτό ασκεί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Με γνώμονα ότι η Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης είναι αυτή που ουσιαστικά υλοποιεί στην πράξη τη θεμελιώδη για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, οραματική Συνθήκη της Ρώμης του 1960, για μια Ευρώπη ίσων ευκαιριών, η συνάντηση της Ρόδου, αποκτά βαρύνουσα σημασία για το μέλλον της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας.

Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (CoR) και μέλος της Ομάδας του ΕΛΚ στην CoR.

«Διακήρυξη της Ρόδου»

«Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθώ στο νησί μας τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Μαζί με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη από τα 27 κράτη-μέλη, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωβουλευτές, ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.

Γιατί μας αφορά όλους; Γιατί από αυτόν επηρεάζονται υποδομές, θέσεις εργασίας, κοινωνική συνοχή και ευημερία των τοπικών μας κοινωνιών. Η Ρόδος μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας καθημερινά προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η νησιωτικότητα και η εποχικότητα της οικονομίας. Γι’ αυτό και αποτελεί το κατάλληλο μέρος για να ακουστούν οι πραγματικές ανάγκες και να σχεδιαστούν οι λύσεις του αύριο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης, ενόψει της αυριανής συνάντησης, κατά τη διάρκεια της οποίας, τα μέλη του ΕΛΚ-CoR αναμένεται να υιοθετήσουν τη «Διακήρυξη της Ρόδου», ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Economy
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.05.26

Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Σύνταξη
Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους

«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Σύνταξη
Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Χορός, ρυθμός και ζωντάνια στην εντυπωσιακή Γιορτή Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε: «Η Γιορτή Αθλητισμού αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό για τον Πειραιά και μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, χαράς και δημιουργίας.

Σύνταξη
Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

Σύνταξη
Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Σύνταξη
Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Σύνταξη
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Αυτοδιοίκηση 26.05.26

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης με διπλωμάτες από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Τι συνέβη 28.05.26

Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Σύνταξη
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

Σύνταξη
«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
Ελλάδα 28.05.26

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας

«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

Σύνταξη
«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»

Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

Σύνταξη
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.05.26 Upd: 12:41

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Μπάσκετ 28.05.26

Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.

Σύνταξη
«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Σύνταξη
Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
Μάικ ο Ανθεκτικός 28.05.26

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 28.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies