Η Ρόδος στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για το μέλλον των Περιφερειών

«Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη, αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στη Ρόδο, μίας ιδιαίτερα σημαντικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης με επίκεντρο το μέλλον της ευρωπαϊκής συνοχής, της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο βαθιών γεωπολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων» αναφέρει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ανακοίνωση της και προσθέτει:

Περισσότεροι από 100 Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα βρίσκονται αύριο και για ένα διήμερο στο νησί, στο πλαίσιο της υψηλού επιπέδου συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (External Group Meeting) της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στην Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR), η οποία θα διεξαχθεί στον επιβλητικό χώρο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Στο επίκεντρο της υψηλόβαθμης ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τον τίτλο «Υλοποιούμε την Ευρώπη Μαζί: Οι Περιφέρειες στο Επίκεντρο του Επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου», θα βρεθεί η συζήτηση για το μέλλον της ευρωπαϊκής συνοχής – υπό το πρίσμα των συνθηκών που διαμορφώνει η νέα διεθνής πραγματικότητα – με στόχο όχι μόνο τη διατήρησή της ως θεμελιώδους ευρωπαϊκής κατάκτησης, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυσή της, ακριβώς λόγω των προκλήσεων που δημιουργεί το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και οι πιέσεις που αυτό ασκεί στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Με γνώμονα ότι η Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης είναι αυτή που ουσιαστικά υλοποιεί στην πράξη τη θεμελιώδη για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, οραματική Συνθήκη της Ρώμης του 1960, για μια Ευρώπη ίσων ευκαιριών, η συνάντηση της Ρόδου, αποκτά βαρύνουσα σημασία για το μέλλον της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας.

Οικοδεσπότης της διοργάνωσης είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης (CoR) και μέλος της Ομάδας του ΕΛΚ στην CoR.

«Διακήρυξη της Ρόδου»

«Με μεγάλη χαρά θα υποδεχθώ στο νησί μας τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Μαζί με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη από τα 27 κράτη-μέλη, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωβουλευτές, ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.

Γιατί μας αφορά όλους; Γιατί από αυτόν επηρεάζονται υποδομές, θέσεις εργασίας, κοινωνική συνοχή και ευημερία των τοπικών μας κοινωνιών. Η Ρόδος μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας καθημερινά προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η νησιωτικότητα και η εποχικότητα της οικονομίας. Γι’ αυτό και αποτελεί το κατάλληλο μέρος για να ακουστούν οι πραγματικές ανάγκες και να σχεδιαστούν οι λύσεις του αύριο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης, ενόψει της αυριανής συνάντησης, κατά τη διάρκεια της οποίας, τα μέλη του ΕΛΚ-CoR αναμένεται να υιοθετήσουν τη «Διακήρυξη της Ρόδου», ζητώντας έναν ισχυρότερο και πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ που θα διατηρεί τις περιφέρειες και τις πόλεις στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης.