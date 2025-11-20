Στην 30ή παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα του ΟΗΕ συμμετείχε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με ουσιαστική παρουσία συμμετείχε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Διάσκεψη COP30 (Conference of the Parties) που διεξάγεται στη Βραζιλία, εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Χρήστο Μιχαλάκη.

Στην ομιλία του, η οποία έγινε σήμερα 20 Νοεμβρίου το πρωί διαδικτυακά, στο Global Sessions on Climate Action in Tourism – COP30, μια διεθνή πρωτοβουλία του UN Tourism, της Travel Foundation και της Travalyst, ο κ. Μιχαλάκης ανέδειξε τον ρόλο των νησιωτικών περιοχών απέναντι στην κλιματική κρίση, υπογραμμίζοντας ότι για τα νησιά η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί θεωρητική συζήτηση αλλά καθημερινή διαχείριση των παρελκομένων αυτής.

Η COP30 αποτελεί την 30ή Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα του ΟΗΕ. Διεξάγεται στη Βραζιλία, σε μια χώρα που φιλοξενεί μεγάλα οικοσυστήματα όπως ο Αμαζόνιος, κρίσιμα για τη σταθερότητα του παγκόσμιου κλίματος.

Κεντρικοί άξονες της φετινής διοργάνωσης είναι η επιτάχυνση της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια, η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, η κλιματική χρηματοδότηση για ευάλωτες περιοχές, προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των νησιωτικών περιοχών, που βιώνουν ταχύτερα τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ένα πλαίσιο στο οποίο η παρουσία του Νοτίου Αιγαίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έχει εφαρμοσμένες και αποτελεσματικές δράσεις και πρωτοβουλίες να παρουσιάσει.

Έντονη πίεση στις υποδομές

«Για τις νησιωτικές περιφέρειες, η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα θέμα προς συζήτηση — είναι η πραγματικότητα που διαχειριζόμαστε κάθε μέρα. Στο Νότιο Αιγαίο, η ανθεκτικότητα διαμορφώνεται από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε καθημερινά. Σε 48 κατοικημένα νησιά, η πίεση στο νερό, την ενέργεια και τις υποδομές είναι έντονη και το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις μας.

Αυτές οι προκλήσεις είναι ίδιες σε όλο τον κόσμο, γιατί η κλιματική αλλαγή δεν αναγνωρίζει σύνορα. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς αντιδρούμε και πώς ανταποκρινόμαστε. Και για τα νησιά, η κρίσιμη διαφορά είναι η ταχύτητα του αντίκτυπου και η ευθύνη της ηγεσίας να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις» ανέφερε, δίνοντας το πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται σε μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα οποία λειτουργούν ως πραγματικά «εργαστήρια» πράσινης μετάβασης.