Δήμαρχος μοίρασε συμβολικά δώρα και ευχές στους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων

Με ένα συμβολικό δώρο και θερμές ευχές για καλή επιτυχία υποδέχθηκε τους μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο Δημοσθένειο Λύκειο ο Δήμαρχος Παιανίας, Ισίδωρος Μάδης.

Συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Θανάση Μιχαλόπουλο, ο δήμαρχος παρέδωσε στους εξεταζόμενους έναν φάκελο με τα απαραίτητα για τη δύσκολη δοκιμασία των εξετάσεων: τέσσερα μπλε στυλό, δύο μαύρα, δύο μολύβια και μία γόμα.

Στο εξωτερικό του φακέλου αναγραφόταν το προσωπικό μήνυμα του δημάρχου προς τους μαθητές:

«Με θάρρος και αισιοδοξία να προχωράτε. Η απογοήτευση δεν ταιριάζει στα νεανικά σας πρόσωπα. Σε αυτόν τον ανήφορο οι ευχές όλων μας σας συνοδεύουν. Καλή επιτυχία».

Στο μήνυμα του προς τους υποψηφίους, ο Ισίδωρος Μάδης τόνισε μεταξύ άλλων. πως οι Πανελλαδικές αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, χωρίς όμως να καθορίζουν την αξία των νέων ανθρώπων.

«Οι ευχές όλων μας για καλή επιτυχία και επίτευξη των στόχων σας ακολουθούν την προσπάθεια που ξεκινά αύριο. Είμαι βέβαιος πως θα δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας ως επίλογο μιας διαδρομής που ξεκίνησε στα πρώτα παιδικά σας χρόνια και ολοκληρώνεται τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο γονέων και εκπαιδευτικών, συγχαίροντάς τους για τη στήριξη που προσέφεραν στους μαθητές όλα αυτά τα χρόνια, ενώ έκλεισε το μήνυμά του με μια προτροπή προς τη νέα γενιά:

«Να θυμάστε πως κυρίαρχος στόχος σας είναι να κάνετε τον κόσμο μας καλύτερο μέσα από τα όνειρά σας».