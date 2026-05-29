Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».
«Ο Δήμος Αργοστολίου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την προώθηση στο τελικό και καθοριστικό στάδιο της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Λάσσης, ενός έργου μείζονος σημασίας για την οικιστική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία του τόπου μας», όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει μεταξύ άλλων:
«Πρόκειται για μια διαδικασία που εκκρεμούσε επί σειρά ετών και πλέον, χάρη στην αποφασιστικότητα, τη θεσμική συνέπεια και την οργανωμένη προσπάθεια των υπηρεσιών του Δήμου, εισέρχεται στην τελική της φάση. Η ολοκλήρωσή της αποτελεί ουσιαστικά την τακτοποίηση ενός πολύπλοκου πολεοδομικού πεδίου και τη δικαίωση μιας μακράς και απαιτητικής πορείας σχεδιασμού.
Η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, αναβαθμίζει την εικόνα της και δημιουργεί σταθερές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση ενός έργου που αλλάζει οριστικά το πολεοδομικό και αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής.
Η ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς εκκρεμότητας και την έναρξη μιας νέας εποχής οργάνωσης, προοπτικής και ανάπτυξης για τη Λάσση και συνολικά τον Δήμο Αργοστολίου».
*πηγή εικόνας δήμος Αργοστολίου
