Το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, από τις 16:00 έως τις 20:30, ο Τινάνειος Κήπος στον Πειραιά μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, δημιουργίας και συμμετοχής, φιλοξενώντας το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής του Δήμου Πειραιά, με κεντρικό μήνυμα: «Τα παιδιά μπορούν, την Ειρήνη οδηγούν!».

Η διοργάνωση, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμος Πειραιά στην ανακοίνωση του, πραγματοποιείται από τις Συντονίστριες Εκπαίδευσης Προσφύγων της Δομής Σχιστού, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Πειραιά (Σ.Ε.Μ.Π.), με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της ομάδας εθελοντών Piraeus TeamUp, στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας 2026».

Με όχημα την Τέχνη και τη Δημιουργικότητα, μικροί και μεγάλοι, σχολεία, δομές, κοινότητες, οργανώσεις, συναντιούνται για να αναδείξουν τις αξίες της ειρήνης, της συμπερίληψης και της αποδοχής.

*πηγή εικόνας, Δήμος Πειραιά