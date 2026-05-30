Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε

Με τρόπο αιχμηρό, αλλά και μια διαφορετική και ενδιαφέρουσα ανάγνωση πίσω από το προφανές, σχολιάζει ο Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento με τον πηχιαίο τίτλο: «Ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών» και υπότιτλους: «Τι είχαν αποκαλύψει οι Anonymous για τη συνεργασία του Νίκου Μαραντζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρηματοδοτούνταν από το Φόρεϊν Όφις», «Τι συνδέει τον πρώην πρωθυπουργό με τον εκφραστή του ιστορικού αναθεωρητισμού και σκληρό επικριτή της “πρώτης φοράς Αριστερά”».

Ο κ. Μαραντζίδης δεν παραλείπει να επισημάνει τη «στροφή» του εκδότη της εφημερίδας, την οποία αποδίδει στα έντονα συναισθήματα που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας ως πολιτικός, χωρίς να λείπουν οι περιπτώσεις που «παρατηρούνται μεταπτώσεις από την αγάπη στο μίσος», κάτι που, όπως τονίζει, «οδηγεί σε περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια».

Φωτίζει όμως και μια άλλη πλευρά που είναι πολύ σοβαρή, διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις και το προφανές.

«Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου; Να μη γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία; Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει δια νόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν» τονίζει ο κ. Μαραντζίδης και προσθέτει ότι «θα προβώ άμεσα σε όσα δικαιώματα ο νόμος προβλέπει απέναντι στους συκοφάντες, προκειμένου να υπερασπιστώ την αλήθεια».

Όλη η δήλωση του Νίκου Μαραντζίδη

«Η φύση των επιστημονικών μου μελετών, μου έχει διδάξει να έχω βαθιά κατανόηση της πολιτικής εχθρότητας και της σκοπιμότητας. Καθώς και γνώση του σε ποιες ακρότητες μπορεί αυτή να φτάσει.

Ο Τσίπρας άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ ένας άχρωμος πολιτικός, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο που γεννά συναισθήματα αγάπης αλλά και μίσους. Καμιά φορά και τις μεταπτώσεις από την αγάπη στο μίσος. Αυτό οδηγεί σε περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια.

Ένα τέτοιο μονοπάτι φαίνεται ότι έχει πάρει αυτός που σήμερα, θέλοντας να χτυπήσει τον Τσίπρα, αναδεικνύει ένα άθλιο και παντελώς ανυπόστατο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Documento.

Που ούτε λίγο ούτε πολύ με εμφανίζει ως πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που συμβουλεύει τον Τσίπρα και άρα και τον ίδιο τον Τσίπρα ως φερέφωνο σκοτεινών ξένων δυνάμεων.

Εντάξει, για μένα θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι, από σκαιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα. Έγινα Τζειμς Μποντ.

Για την υπόθεση της ΕΛ.Α.Σ όμως, και του Αλέξη Τσίπρα, που η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική στοχεύει να γκρεμίσει το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα του Μαξίμου, καθώς και τις παραφυάδες του που παρακολουθούσαν το μισό πολιτικό σύστημα, δημιοσιογράφους, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες, δεν είναι ένα αστείο.

Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου; Να μη γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία; Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει δια νόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση και όποιες και αν είναι οι προθέσεις τους, επειδή αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο εμένα, θα προβώ άμεσα σε όσα δικαιώματα ο νόμος προβλέπει απέναντι στους συκοφάντες, προκειμένου να υπερασπιστώ την αλήθεια.

Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας»