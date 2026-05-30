Μαρία Ηλιάκη: Ετοιμάζεται να υιοθετήσει παιδί;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Μαρία Ηλιάκη ανέβασε στα social της Τον διάλογο που είχε με την 5χρονη κόρη της, Κατερίνα.

Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια, η μικρή της ζήτησε να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, κάτι το οποίο την αιφνιδίασε.

Μαρία Ηλιάκη: Η επιθυμία της κόρης της να υιοθετήσουν παιδί

«Θέλω να σας πω το θεϊκό που μου είπε χθες η κόρη μου. Μου λέει: “Μαμά, θες να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι”; Κόντεψα να πνιγώ αρχικά, όχι στo “να υιοθετήσουμε”, αλλά στο “άλλο ένα παιδάκι”. Γιατί όπως σας έχω πει πια δεν έχω κουράγιο.

Μακάρι να ήμουν μικρότερη, δεν είμαι όμως. Της λέω “Κατερινάκι μου πώς το σκέφτηκες αυτό;”.

Να μου λέει, “μου είπε η φίλη σου η Ελένη πως αν δεν μπορέσει να κάνει παιδάκι, θα υιοθετήσει ένα. Τι σημαίνει μαμά υιοθετώ;” Της τα είχε πει η Ελένη, της τα εξηγώ κι εγώ.

«Μαμά αν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε, θα κάνεις άλλο ένα»

Αφού της εξηγώ, καταλαβαίνει και στενοχωριέται που κάποια παιδάκια δεν έχουνε μαμά και μπαμπά και ανοίγουμε διάφορες κουβέντες.

Μου λέει στο τέλος της κουβέντας «Μαμά αν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε, θα κάνεις άλλο ένα».

Της λέω «Μπράβο, ωραία η λύση σου». Κοίτα να δεις πώς σκέφτονται τα παιδιά, είναι απίστευτο τι ατάκες μπορούν να σου πουν ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Οπότε έφτασε και για μένα αυτή η ώρα που η Κατερίνα ζητάει με το δικό της τρόπο ένα αδερφάκι.

Δεν κάνω αυτό το στόρι για να μου πείτε αν πρέπει να κάνω δεύτερο παιδί ή όχι, δε με αφορά η γνώμη σας. Ήθελα απλά να το μοιραστώ, γιατί μου φάνηκε πολύ τρυφερός ο τρόπος που το προσέγγισε το Κατερινάκι μου», είπε η Μαρία Ηλιάκη.