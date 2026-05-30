ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου – Τα ποσά
Συνολικά 69.320.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.990 δικαιούχους από ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ
Συνολικά 69.320.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.990 δικαιούχους, κατά την περίοδο από 1 έως 5 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ από τις 2 έως και τις 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και στις 3 Ιουνίου, θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για την πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
