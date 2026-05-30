Σε ισχύ από σήμερα τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα MMM
Τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τίθενται σε ισχύ από σήμερα (30.05.2026) με στόχο τη μείωση των παραβατών.
- Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και βροχές το Σάββατο - Τι καιρό θα κάνει του Αγίου Πνεύματος
- Η Ελλάδα καταδίκασε επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία
- Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
- Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε ισχύ τίθενται από σήμερα , Σάββατο 30 Μαΐου, τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με στόχο τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.
Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον τριάντα ημερών.
Μέχρι τώρα, η ποινή για μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.
Η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τον νόμο 5290/2026, που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου 2026.
Πλαίσιο και για τα περιστατικά βίας
Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερη αντιμετώπιση των περιστατικών βίας σε βάρος ελεγκτών και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Στο εξής, οι επιθέσεις κατά του προσωπικού θα διώκονται αυτεπάγγελτα, καθώς θεωρούνται πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, αλλά και την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.
Η ρύθμιση αυτή έρχεται ως απάντηση στα αυξημένα περιστατικά επιθετικότητας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα κατά τη διάρκεια ελέγχων εισιτηρίων.
Παράλληλα, τα νέα μέτρα δίνουν τη δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας σε όσους προκαλούν φθορές ή προβαίνουν σε βανδαλισμούς στις υποδομές των ΜΜΜ.
Αντί της αποκλειστικής επιβολής χρηματικών προστίμων, οι παραβάτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, όπως καθαρισμοί και παρεμβάσεις συντήρησης σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των συγκοινωνιακών φορέων.
Παράλληλα, προχωρά η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη με στόχο την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών.
Ήδη, η πρώτη κάμερα νέας γενιάς έχει τοποθετηθεί πιλοτικά στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός», πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής του νέου προγράμματος επιτήρησης.
- Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό – Εξετάζεται η συμμετοχή του σε κύκλωμα εκβιασμών
- Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
- Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
- Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
- Σε ισχύ από σήμερα τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα MMM
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Για το… 63-0 και τη στέψη οι «ερυθρόλευκοι», για να μείνουν ζωντανοί οι «πράσινοι»
- Η Πάτι Μπόιντ θυμάται τη στιγμή που έκανε τον Τζορτζ Χάρισον να «ζηλέψει» στον 11ετή γάμο τους
- Εννέα κουταβάκια καρτερούν την παντοτινή τους οικογένεια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις