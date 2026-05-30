Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια

Από τη στιγμή που η Άρσεναλ κατέκτησε αυτόν τον μήνα το πρωτάθλημα της Premier League, για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, η προβολή των φανελών του συλλόγου έχει εκτοξευθεί στα ύψη, με διασημότητες όπως ο Ρομέο Μπέκαμ και η τραγουδίστρια Μαχάλια να τις φορούν. Μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη στιγμή για τους οπαδούς σημειώθηκε όταν ο Ζόραν Μαμντάνι, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, φόρεσε μια κούρτα φτιαγμένη από την εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2025-26, για να παραστεί στις προσευχές του Eid al-Adha* στο Μπρονξ.

(*Οι προσευχές του Eid, που αναφέρονται επίσης ως Salat al-Eid, είναι ιερές προσευχές εορτών στην ισλαμική παράδοση)

Διχασμός

Ο Μαμντάνι είναι φανατικός οπαδός της Άρσεναλ, ο οποίος φόρεσε κασκόλ του συλλόγου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου και έλαβε μήνυμα συγχαρητηρίων από τον πρώην παίκτη Ίαν Ράιτ όταν εξελέγη δήμαρχος.

Οι εικόνες του με τη κούρτα έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου και, όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι το ένδυμα συνδυάζει την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την πίστη, η αντίδραση ήταν διχαστική.

Πόσο κουλ

Στα σχόλια κάτω από μια ανάρτηση του Diet Paratha –ενός λογαριασμού στο Instagram που επικεντρώνεται στην κουλτούρα και τη μόδα της Νότιας Ασίας– ένας ακόλουθος έγραψε: «Φίλε, όχι, πώς μπορεί το ντύσιμό μου για το Eid να ανταγωνιστεί αυτό;»

Σε μια ανάρτηση της ιστοσελίδας μόδας Highsnobiety, κάποιος σχολίασε: «Και νόμιζα ότι δεν μπορούσα να μισήσω αυτόν τον τύπο περισσότερο», ενώ σε μια ανάρτηση του Versus, μιας πλατφόρμας για το στυλ του ποδοσφαίρου, ένας άλλος έγραψε: «Ακόμα και ένας οπαδός της Τσέλσι ξέρει πόσο κουλ είναι αυτό».

Αναμνηστικό

Η κούρτα είναι ένα μακρύ πουκάμισο ή χιτώνας που προέρχεται από τη Νότια Ασία, και η ειδικά σχεδιασμένη έκδοση του Μαμντάνι προμηθεύτηκε από τον Τζέισον Άντριου.

Ο Άντριου είναι ένας από τους ιδρυτές των Brooklyn Invincibles, ενός συλλόγου οπαδών της Άρσεναλ στο Φορτ Γκριν της Νέας Υόρκης, όπου διασημότητες όπως ο Σπάικ Λι, ο Τζέισον Σουντέικις, ο Σολ Κάμπελ και ο Μαμντάνι παρακολουθούν τους αγώνες.

Ο Άντριου είχε μόλις πέντε ημέρες για να φτιάξει το προϊόν –μια προθεσμία που έγινε ακόμη πιο πιεστική λόγω της έλλειψης φανελών μετά την κατάκτηση του τίτλου. «Θα εξαντληθεί, γιατί κάθε οπαδός που δίσταζε να αγοράσει μία αυτή τη σεζόν θα θέλει να αποκτήσει ένα αναμνηστικό», είπε.

Εμφανής πίστη

Αφού συνέλεξε τις φανέλες μέσω των γνωριμιών του, ο Άντριου τις έστειλε στον μακροχρόνιο ράφτη του, με τη φροντίδα της μητέρας του, κόρης μιας μοδίστρας, «για να τον καθοδηγήσει στις λεπτομέρειες».

Η Δρ Φατίμα Ρατζίνα, ανώτερη ερευνήτρια στο ερευνητικό κέντρο Stephen Lawrence του Πανεπιστημίου De Montfort στο Λέστερ, η οποία το 2024 επιμελήθηκε μια έκθεση σχετικά με το τι φορούν οι μουσουλμάνοι άνδρες στις προσευχές της Παρασκευής, πιστεύει ότι ορισμένα από τα αρνητικά σχόλια γύρω από την κούρτα του Μαμντάνι αφορούν την άρνησή του να κρύψει την πίστη του στο δημόσιο αξίωμα.

Ανατροπές

«Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πιο πολυπολιτισμικής πόλης στον κόσμο και επίσης μιας από τις πιο σημαντικές πόλεις στον κόσμο. Ανατρέπει πολλά πράγματα, κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά», είπε.

Η φήμη της Άρσεναλ ως του συλλόγου της Premier League με την πιο ποικιλόμορφη και παγκόσμια βάση οπαδών συνάδει με το όραμα του Μαμντάνι για μια Νέα Υόρκη χωρίς αποκλεισμούς.

Κάθε ροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επίκεντρο την Άρσεναλ από την κατάκτηση του τίτλου έχει παρουσιάσει βίντεο από εορτασμούς όχι μόνο στο πολιτισμικά ποικιλόμορφο βόρειο Λονδίνο, αλλά και από όλο τον κόσμο.

Ένα βίντεο στο TikTok δείχνει έναν άνδρα στην Ουγκάντα να φοράει ένα thobe* της Άρσεναλ – ένα ρούχο που φτάνει μέχρι το πάτωμα, παρόμοιο με την κούρτα του Μαμντάνι.

(Το thobe (θομπ) -γνωστό και ως thawb, dishdasha ή kandura- είναι το παραδοσιακό, μακρυμάνικο και μακρύ μέχρι τον αστράγαλο ένδυμα που φορούν οι άνδρες στον αραβικό κόσμο).

Δε διαφέρουμε

Ο Άντριου είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μαμντάνι προσέγγισε το στυλ ταιριάζει απόλυτα με την εικόνα της ομάδας. «Δεν κάνει τίποτα τρελό. Λέει: “Είμαι Νεοϋορκέζος. Φοράω Timberlands, φοράω μπουφάν Carhartt”… Η κούρτα εκφράζει την αγάπη του για την ομάδα -δε διαφέρουμε από αυτόν, και ούτε αυτός διαφέρει από εμάς».

Ο Φάρις και η Αάλια Γκοχίρ, τα αδέλφια που ίδρυσαν το Arsenal Muslim Gooners, δήλωσαν ότι η εικόνα του Μαμντάνι με την κούρτα ήταν πολύ ισχυρή για την κοινότητά τους.

«Ένωσε την πίστη, τον πολιτισμό και το ποδόσφαιρο σε μία εικόνα» είπε ο Φάρις. «Οι μουσουλμάνοι οπαδοί του ποδοσφαίρου συχνά αισθάνονται αόρατοι, οπότε ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος μουσουλμάνος οπαδός της Άρσεναλ σίγουρα μας έβαλε στο προσκήνιο».

Ένα επόμενο φυσικό βήμα

Οι επίσημες στολές της Άρσεναλ έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν να προσελκύσουν το ποικιλόμορφο κοινό της ομάδας. Ο σχεδιαστής Φοντέι Ντουμπούγια, με καταγωγή από Βρετανία και Σιέρα Λεόνε, σχεδίασε τη φανέλα εκτός έδρας του συλλόγου για τη σεζόν 2024-25, ενώ μια φανέλα προ-αγώνα της σεζόν 2022-23 στα χρώματα της Τζαμάικας έγινε η αγαπημένη στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ.

Τώρα η Aaliyah Gohir πιστεύει ότι η κούρτα του Μαμντάνι θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για περαιτέρω σχέδια. «Τα θομπ και οι χιτζάμπ με το λογότυπο της Άρσεναλ θα ήταν δημοφιλή» είπε.

«Οι γυναίκες οπαδοί χρησιμοποιούν επίσης την τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσουν αμπάγια της Άρσεναλ… Μια σειρά εμπνευσμένη από το μουσουλμανικό στοιχείο θα φαινόταν σαν ένα φυσικό επόμενο βήμα».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Adam Gray