Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

Είναι επίσημο, ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει ταχυδρομικό κώδικα του Μανχάταν. Τη Δευτέρα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσει ότι αυτός και η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, μετακόμισαν στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης. (Και, εν αναμονή μιας σειράς ενέσεων για την αλλεργία του δημάρχου, θα μετακομίσει και μια γάτα.)

Ο Μαμντάνι μίλησε με σεβασμό για το κίτρινο σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε ένα οικόπεδο δίπλα στο ποτάμι στο Γιορκβίλ από το 1799. «Αυτό είναι ένα αξιοθαύμαστο σπίτι με μια αξιοθαύμαστη ιστορία… Η Ράμα και εγώ σκοπεύουμε να προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί φύλακες αυτού του όμορφου σπιτιού, γιατί γνωρίζουμε ότι είμαστε μόνο προσωρινοί ένοικοι» είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Cut (@thecut)

Το φάντασμα του Gracie Mansion

Μετά από λίγα λεπτά, ρώτησε τους δημοσιογράφους αν είχαν ερωτήσεις. Ένας δημοσιογράφος φώναξε για να ρωτήσει αν είχε συναντήσει ακόμα το φάντασμα του Gracie Mansion. «Γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να μιλάνε για το φάντασμα;» είπε δείχνοντας ότι διασκεδάζει αλλά και λίγο μπερδεμένος. «Δεν έχω συναντήσει ακόμα το φάντασμα».

Όταν ο Μαμντάνι επιβεβαίωσε ότι αυτός και η Ντουβάτζι θα μετακόμιζαν από το διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου τους στην Αστόρια του Κουίνς στο Gracie Mansion τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικος, τους έδωσε μερικές συμβουλές.

«Προσέξτε το φάντασμα», είπε σε έναν δημοσιογράφο του Fox Business. «Είναι ένα φιλικό φάντασμα, αρκεί να συμπεριφέρεστε σωστά στην πόλη», είπε. «Αν δεν συμπεριφέρεστε σωστά στην πόλη, μετατρέπεται σε πολτεργκάιστ».

Όταν ο Μαμντάνι επιβεβαίωσε ότι αυτός και η Ντουβάτζι θα μετακόμιζαν από το διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου τους στην Αστόρια του Κουίνς στο Gracie Mansion τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικος, τους έδωσε μερικές συμβουλές

Το φάντασμα είναι γυναίκα

Τεχνικά, ο Άνταμς θα έπρεπε να είχε πει «αυτή». Φήμες λένε ότι το φάντασμα έχει ταυτότητα: αυτή της Ελίζαμπεθ Γουόλκοτ.

Η Ελίζαμπεθ ήταν η νεαρή αριστοκρατική νύφη του Γουίλιαμ Γκρέισι, γιου του αρχικού ιδιοκτήτη του Gracie Mansion, Άρτσιμπαλντ Γκρέισι, ενός πλούσιου Σκωτσέζου εμπόρου. Στις 2 Ιουλίου 1813, ο Γουίλιαμ και η Ελίζαμπεθ πραγματοποίησαν τον γάμο τους στο μεγάλο κτήμα της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αστικό θρύλο, συνέβη μια μεγάλη τραγωδία: η Ελίζαμπεθ πέθανε ξαφνικά εκείνο το βράδυ. «Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ. Η νύφη αποσύρθηκε με τις παράνυφες της και ο ευτυχισμένος σύζυγος στάλθηκε να δει τη νεαρή νύφη του να πεθαίνει. Είχε υποστεί ρήξη αιμοφόρου αγγείου. Ήταν ένα τραγικό γεγονός» έγραψε δραματικά ο συγγραφέας Γουόλτερ Μπάρετ στο βιβλίο του The Old Merchants of New York City, που εκδόθηκε το 1863.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The New York Historical (@nyhistory)

Ένα εξοχικό καταφύγιο για τους πλουσιότερους κατοίκους

Ο Μπάρετ σίγουρα είχε βάλει μυθιστορηματικές ανακρίβειες — τα ιστορικά αρχεία αναφέρουν ότι η Γουόλκοτ πέθανε το 1819 από αποπληξία στο σπίτι. Αλλά το φάντασμα είναι μόνο ένας από τους πολλούς μύθους ενός σπιτιού 227 ετών που έχει μια βιβλιοθήκη γεμάτη από τέτοια.

Ενώ οι σύγχρονοι Νεοϋορκέζοι θεωρούν ότι το Gracie Mansion βρίσκεται στο Yorkville, όταν χτίστηκε το 1799, η γειτονιά ονομαζόταν Horn’s Hook. Στην μεταεπαναστατική εποχή, όπου οι μεταφορές ήταν περιορισμένες, το Horn’s Hook ήταν ένα εξοχικό καταφύγιο για τους πλουσιότερους κατοίκους του αναπτυσσόμενου αστικού κέντρου, όπως το πρώιμο Newport ή το Southampton.

Με τη βοήθεια του κατασκευαστή του Έζρα Γουίκς, ο Γρέισι έχτισε ένα ανοιχτόκκινο εξοχικό σπίτι σε παραδοσιακό στυλ με θέα στον East River, σε ένα οικόπεδο 11 στρεμμάτων στο Horn’s Hook.

Το σπίτι γρήγορα έγινε το θέμα συζήτησης της πόλης, πρώτον για την ομορφιά του (είχε ένα όμορφο κιγκλίδωμα βεράντας σε κινέζικο στυλ Chippendale) και δεύτερον για τη σύνδεση του Γουίκς με μια τραγωδία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Thomas Silk (@landmarksofny)

Το κιγκλίδωμα της βεράντας και η τραγωδία

Το σπίτι γρήγορα έγινε το θέμα συζήτησης της πόλης, πρώτον για την ομορφιά του (είχε ένα όμορφο κιγκλίδωμα βεράντας σε κινέζικο στυλ Chippendale) και δεύτερον για τη σύνδεση του Γουίκς με μια τραγωδία. Την ίδια χρονιά, ο αδελφός του Γουίκς, Λεβί, έριξε τη φίλη του σε ένα πηγάδι.

Ο Γουίκς ήταν ο βασικός μάρτυρας στη δίκη, μία από τις πρώτες που καταγράφηκαν στην αμερικανική ιστορία. Ο δικηγόρος του αδελφού του; Ο Αλεξάντερ Χάμιλτον, ένας εκ των Ιδρυτών Πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αλλά ας επιστρέψουμε στο σπίτι! Ο Άρτσιμπαλντ Γκρέισι διοργάνωνε συνεχώς δεξιώσεις: ο Αλεξάντερ Χάμιλτον, ο στρατηγός Λαφαγιέτ, ο Ουάσινγκτον Ίρβινγκ και ο Τόμας Μουρ ήταν όλοι καλεσμένοι στην έπαυλη κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του. Και ναι, διοργάνωσε έναν υπερβολικό γάμο για τον γιο του και την Ελίζαμπεθ, την κόρη του κυβερνήτη του Κονέκτικατ Όλιβερ Γουόλκοτ, ο οποίος ήταν επίσης υπουργός Οικονομικών υπό τον Τζορτζ Ουάσινγκτον. Θεωρήθηκε το κοινωνικό γεγονός της σεζόν.

Ωστόσο, η τύχη έχει τις διακυμάνσεις της. Τον Απρίλιο του 1823, ο Γκρέισι έβαλε το σπίτι προς πώληση μέσω μιας αγγελίας στην εφημερίδα New York Evening Post.

Δημόσια τουαλέτα και παγωτατζίδικο

Η πόλη απέκτησε το Gracie Mansion το 1896, μετά το θάνατο του προηγούμενου ιδιοκτήτη του, Νόα Γουίτον, ο οποίος άφησε το ιστορικό σπίτι γεμάτο με απλήρωτους φόρους. Το σπίτι εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δημόσιας γης, το Carl Schurz Park.

Το Gracie Mansion μετατράπηκε σε πολλά πράγματα τα επόμενα 20 περίπου χρόνια: «Στην πραγματικότητα, από ένα πολυτελές εξοχικό σπίτι της εμπορικής τάξης μετατράπηκε σε δημόσια τουαλέτα και παγωτατζίδικο σε κάποιο σημείο, και σε αποθήκη για εξοπλισμό πάρκων», λέει η Τζουλιέτα Φιόρε, εκτελεστική διευθύντρια του Historic House Trust της Νέας Υόρκης. «Αναδιαμορφώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για ό,τι χρειαζόταν η πόλη εκείνη τη στιγμή».

Νυχτερινό

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, το Gracie ανακαινίστηκε χάρη στο πρόγραμμα Works Progress Administration του Franklin Delano Roosevelt, ενώ ο φιλόδοξος Επίτροπος Πάρκων της Νέας Υόρκης, Ρόμπερτ Μόζες, αποφάσισε να το μετατρέψει σε ιστορικό μουσείο.

Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει δημοτικότητα λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας του. Ο αυτοκινητόδρομος FDR Drive (Franklin Delano Roosevelt Drive) δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, οπότε ο μόνος τρόπος για να φτάσει κανείς εκεί ήταν με το εξαιρετικά αργό τραμ που διέσχιζε την πόλη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Νεοϋορκέζοι δεν είχαν ιδέες για το τι θα μπορούσαν να κάνουν με αυτό το πρόσφατα ανακαινισμένο σπίτι. Ένας νεαρός άνδρας ονόματι Τόμας Τζέι Κλούνεϊ πίεσε την πόλη να το μετατρέψει σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Μια καλύτερη ιδέα

«Δεν υπάρχει κανένα μέρος στο Μανχάταν που να μας προσφέρει αυτή τη διασκέδαση. Οι ταινίες είναι η αναπόφευκτη απάντηση στα ραντεβού μας. Μετά την ταινία, ένα αναψυκτικό σε ένα παγωτατζίδικο, όπου οι χούλιγκανς από το μαγαζί της γωνίας καταστρέφουν κάθε ατμόσφαιρα ευχάριστης διασκέδασης», έγραψε σε μια επιστολή προς τον τότε δήμαρχο Φιορέλο Λα Γκουάρντια, που αναδημοσιεύτηκε στο Gracie Mansion: A Celebration of New York City’s Mayoral Residence.

«Κανείς δεν πηγαίνει ποτέ να δει το Gracie Mansion. Οι φίλοι μου και εγώ θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αμέσως, με την έγκρισή σας».

Αλλά ο Μόζες είχε μια καλύτερη ιδέα. Από τη δεκαετία του 1660, οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης ζούσαν στα δικά τους σπίτια. Ο Μόζες, ωστόσο, πίστευε ότι θα έπρεπε να έχουν μια πιο αξιοπρεπή κατοικία.

Αρχικά πρότεινε το Charles M. Schwab House, ένα μεγαλοπρεπές αρχοντικό 75 δωματίων στο Upper East Side. Ίσως σοφά, ο Λα Γκουάρντια σκέφτηκε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι πολιτικός θάνατος σε εκείνες τις ημέρες της Μεγάλης Ύφεσης, όταν τόσοι πολλοί Νεοϋορκέζοι περίμεναν στην ουρά για σούπα. Αλλά θα σκεφτόταν το όμορφο αλλά παραμελημένο ιστορικό κτίριο Gracie Mansion;

«Ο Ρόμπερτ Μόζες το είδε και είπε: “Αυτή είναι μια καταπληκτική τοποθεσία. Ας σκεφτούμε πώς να δημιουργήσουμε την κατοικία του δημάρχου σε αυτή την τοποθεσία, όπως και άλλες κατοικίες ηγετών πόλεων και πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο”», λέει η Φιόρε. Το 1942, μετά από μια άλλη μικρή ανακαίνιση, ο Λα Γκουάρντια και η οικογένειά του μετακόμισαν εκεί.

Στην πραγματικότητα, από ένα πολυτελές εξοχικό σπίτι της εμπορικής τάξης μετατράπηκε σε δημόσια τουαλέτα και παγωτατζίδικο σε κάποιο σημείο, και σε αποθήκη για εξοπλισμό πάρκων»

Ο τσαχπίνης δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Τα πάρτι (και τα σκάνδαλα) ξεκίνησαν πραγματικά μετά τον πόλεμο με τον δήμαρχο Γουίλιαμ «Μπιλ» Ο’ντουάιερ.

Το 1949, οι ταμπλόιντ της Νέας Υόρκης έκαναν θραύση όταν ανακάλυψαν ότι ο 59χρονος Ο’ντουάιερ απολάμβανε τη συντροφιά μιας πολύ νεότερης φίλης του στο Gracie Mansion, ενός 33χρονου μοντέλου ονόματι Σλόαν Σίμπσον. «Από όλες τις αναφορές, ο δήμαρχος και η Σλόαν τα βρήκαν αμέσως. Συναντήθηκαν σε ένα πάρτι στο The Palace, το οποίο ήταν λίγο ζεστό για όλη την αναταραχή που επικρατούσε, και ο Ο’ντουάιερ προσκάλεσε ευγενικά όλους στο σπίτι του. Στο δρόμο για το Gracie Mansion, η Σλόαν επέβαινε στο αυτοκίνητό του», έγραφε ένα άρθρο του Οκτωβρίου 1949 στην εφημερίδα New York Daily News.

Ο Ο’ντουάιερ και η Σίμπσον παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα. Ίσως σοφά, λαμβάνοντας υπόψη την τύχη του Γουίλιαμ και της Ελίζαμπεθ, παντρεύτηκαν στη Φλόριντα.

Ο Ρούντι Τζουλιάνι θέλησε να ανατρέψει το μύθο

Ωστόσο, ένας δήμαρχος αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του σπιτιού: ο Ρούντι Τζουλιάνι παντρεύτηκε την Τζούντιθ Νέιθαν στον κήπο του Gracie Mansion τον Μάιο του 2003. Τελετάρχης ήταν ο τότε δήμαρχος Μάικλ Μπλούμπεργκ, ενώ μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Χένρι Κίσιγκερ.

Το τέλος ήταν ελαφρώς καλύτερο από αυτό του Γουίλιαμ και της Ελίζαμπεθ: ο Τζουλιάνι και η Νέιθαν συμφώνησαν για το διαζύγιό τους το 2019.

Όταν ο Μπλούμπεργκ έγινε δήμαρχος το 2002, όπως και όλοι οι δήμαρχοι πριν από τον Λα Γκουάρντια, επέλεξε να ζήσει στο δικό του σπίτι, ένα αρχοντικό στο Upper East Side. Ωστόσο, κάλεσε τον μακροχρόνιο διακοσμητή του, Τζέιμι Ντρέικ. Ήταν έτοιμος να αναλάβει την αναγκαία ανακαίνιση τoυ Gracie Mansion.

Η ανθεκτικότητα της Νέας Υόρκης

«Όπως συνηθίζει ο Μάικ σε όλα, η δράση ξεκίνησε αρκετά γρήγορα» λέει ο Τζέιμι Ντρέικ στο Vanity Fair. Δύο εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του, είχε μια συνάντηση με την Gracie Mansion Conservancy, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ιστορικής οικείας.

«Έπρεπε να το ολοκληρώσω σε οκτώ μήνες, επειδή ο στόχος του Μάικ και της ομάδας του ήταν να έχουμε τελειώσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2002, την πρώτη επέτειο της τραγωδίας του Trade Center, ως ένα ακόμη σημάδι της ανθεκτικότητας της Νέας Υόρκης».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apartments NYC 🗽 (@apartmentsnyc)

Τα δομικά προβλήματα

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς δεν ήταν εύκολο, όπως όταν ο Νρέικ και η ομάδα του προσπάθησαν να κλείσουν μια βαλβίδα υδραυλικής εγκατάστασης σε ένα μπάνιο που δεν είχε ανακαινιστεί για εκατό χρόνια και κατά κάποιον τρόπο κατέληξαν να κλείσουν το νερό σε όλο το σπίτι.

Έπρεπε να πάρουν ειδική άδεια για να κλείσουν το νερό για τέσσερις ώρες σε όλη την East End Avenue για να διορθώσουν το πρόβλημα. Υπήρχε επίσης μια σκάλα που είχε σαπίσει και είχε καταστεί δομικά ασταθής. Άφησαν τη δομή — «αυτό είναι σημαντικό από ιστορικής άποψης», λέει — αλλά την ενίσχυσαν με ατσάλι.

Το «καθαρό κίτρινο»

Ωστόσο, υπήρχαν και στιγμές ομορφιάς. «Σκεφτόμουν πόσο μεγαλοπρεπής αλλά και απλή ήταν αυτή η έπαυλη και πόσο αγροτικό ήταν το στυλ της» λέει. Ο Ντρέικ επικεντρώθηκε στα στυλ, τις προτιμήσεις, τα υφάσματα και τα μοτίβα της περιόδου 1799-1810. Ιδιαίτερη υπερηφάνεια του προκάλεσε η αναστήλωση του Κίτρινου Σαλονιού. Συνεργάστηκε με τον Σκαλαμάντρε για την ύφανση υφασμάτων για τις κουρτίνες και τα μαξιλάρια του Κίτρινου Σαλονιού. Στη συνέχεια, εντόπισε μια συγκεκριμένη απόχρωση του κίτρινου που ονομάζεται «καθαρό κίτρινο».

«Είναι ένα λαμπερό, φωτεινό, ζωντανό κίτρινο που ήταν πολύ δημοφιλές στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως αυτό στο οκταγωνικό δωμάτιο στο Μοντιτσέλο», εξηγεί ο Ντρέικ.

Ο τελευταίος μπροστινός χορτοτάπητας

Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάσιο και η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του Κιάρα και Ντάντε, ήταν οι πρώτοι που έζησαν στο σπίτι που ανακαίνισε ο Ντρέικ. Ωστόσο, με όλο το σεβασμό στο έργο του Ντρέικ, το αγαπημένο του μέρος του Gracie Mansion ήταν το εξωτερικό, όχι το εσωτερικό:

«Η αγαπημένη μου ανάμνηση είναι οι καλοκαιρινές μέρες που έπαιζα ποδόσφαιρο ένας εναντίον ενός με τον Ντάντε στον τεράστιο χορτοτάπητα του Gracie Mansion. Από ό,τι γνωρίζω, είναι κυριολεκτικά ο τελευταίος μπροστινός χορτοτάπητας για οποιοδήποτε σπίτι στο Μανχάταν», λέει ο ντε Μπλάσιο στο Vanity Fair. «Θυμάμαι να κυνηγάω την μπάλα και να βιώνω σπάνιες στιγμές ελευθερίας και απερίσκεπτης εγκατάλειψης, μια υπέροχη ανάπαυλα από το συνεχές άγχος του να είσαι δήμαρχος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mayor Zohran Kwame Mamdani (@nycmayor)

Ένα παγωμένο μπουκάλι κρασί στη βεράντα

Έχει κάποια συμβουλή για το νέο ζευγάρι δημάρχων που προσπαθεί να κάνει το σπίτι δικό του; «Μπορεί να φαίνεται αποστειρωμένο και σαν μουσείο, κάτι που μπορεί να μοιάζει ψυχρό», παραδέχεται. «Το αντίδοτο είναι να καλείτε συχνά φίλους και συγγενείς, αξιοποιώντας πλήρως την υπέροχη τραπεζαρία και το εξαιρετικό προσωπικό της κουζίνας. Χαλαρώστε και ξεκουραστείτε στην όμορφη βεράντα τους ζεστούς μήνες, με ένα παγωμένο μπουκάλι κρασί».

Και τώρα που έχει επίσημα μαζέψει τα πράγματά του, ο Άνταμς έχει και κάτι άλλο να πει για το Gracie Mansion και το φάντασμα. «Το σπίτι έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» εξηγεί «και πραγματικά ακτινοβολεί αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους».

*Με στοιχεία από vanityfair.com