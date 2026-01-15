magazin
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Culture Live 15 Ιανουαρίου 2026 | 22:55

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Spotlight

Είναι επίσημο, ο Ζοχράν Μαμντάνι έχει ταχυδρομικό κώδικα του Μανχάταν. Τη Δευτέρα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσει ότι αυτός και η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, μετακόμισαν στο Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης. (Και, εν αναμονή μιας σειράς ενέσεων για την αλλεργία του δημάρχου, θα μετακομίσει και μια γάτα.)

Ο Μαμντάνι μίλησε με σεβασμό για το κίτρινο σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε ένα οικόπεδο δίπλα στο ποτάμι στο Γιορκβίλ από το 1799. «Αυτό είναι ένα αξιοθαύμαστο σπίτι με μια αξιοθαύμαστη ιστορία… Η Ράμα και εγώ σκοπεύουμε να προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί φύλακες αυτού του όμορφου σπιτιού, γιατί γνωρίζουμε ότι είμαστε μόνο προσωρινοί ένοικοι» είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Cut (@thecut)

Το φάντασμα του Gracie Mansion

Μετά από λίγα λεπτά, ρώτησε τους δημοσιογράφους αν είχαν ερωτήσεις. Ένας δημοσιογράφος φώναξε για να ρωτήσει αν είχε συναντήσει ακόμα το φάντασμα του Gracie Mansion. «Γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να μιλάνε για το φάντασμα;» είπε δείχνοντας ότι διασκεδάζει αλλά και λίγο μπερδεμένος. «Δεν έχω συναντήσει ακόμα το φάντασμα».

Όταν ο Μαμντάνι επιβεβαίωσε ότι αυτός και η Ντουβάτζι θα μετακόμιζαν από το διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου τους στην Αστόρια του Κουίνς στο Gracie Mansion τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικος, τους έδωσε μερικές συμβουλές.

«Προσέξτε το φάντασμα», είπε σε έναν δημοσιογράφο του Fox Business. «Είναι ένα φιλικό φάντασμα, αρκεί να συμπεριφέρεστε σωστά στην πόλη», είπε. «Αν δεν συμπεριφέρεστε σωστά στην πόλη, μετατρέπεται σε πολτεργκάιστ».

Όταν ο Μαμντάνι επιβεβαίωσε ότι αυτός και η Ντουβάτζι θα μετακόμιζαν από το διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου τους στην Αστόρια του Κουίνς στο Gracie Mansion τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικος, τους έδωσε μερικές συμβουλές

YouTube thumbnail

Το φάντασμα είναι γυναίκα

Τεχνικά, ο Άνταμς θα έπρεπε να είχε πει «αυτή». Φήμες λένε ότι το φάντασμα έχει ταυτότητα: αυτή της Ελίζαμπεθ Γουόλκοτ.

Η Ελίζαμπεθ ήταν η νεαρή αριστοκρατική νύφη του Γουίλιαμ Γκρέισι, γιου του αρχικού ιδιοκτήτη του Gracie Mansion, Άρτσιμπαλντ Γκρέισι, ενός πλούσιου Σκωτσέζου εμπόρου. Στις 2 Ιουλίου 1813, ο Γουίλιαμ και η Ελίζαμπεθ πραγματοποίησαν τον γάμο τους στο μεγάλο κτήμα της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αστικό θρύλο, συνέβη μια μεγάλη τραγωδία: η Ελίζαμπεθ πέθανε ξαφνικά εκείνο το βράδυ. «Οι εορτασμοί συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ. Η νύφη αποσύρθηκε με τις παράνυφες της και ο ευτυχισμένος σύζυγος στάλθηκε να δει τη νεαρή νύφη του να πεθαίνει. Είχε υποστεί ρήξη αιμοφόρου αγγείου. Ήταν ένα τραγικό γεγονός» έγραψε δραματικά ο συγγραφέας Γουόλτερ Μπάρετ στο βιβλίο του The Old Merchants of New York City, που εκδόθηκε το 1863.

Ένα εξοχικό καταφύγιο για τους πλουσιότερους κατοίκους

Ο Μπάρετ σίγουρα είχε βάλει μυθιστορηματικές ανακρίβειες — τα ιστορικά αρχεία αναφέρουν ότι η Γουόλκοτ πέθανε το 1819 από αποπληξία στο σπίτι. Αλλά το φάντασμα είναι μόνο ένας από τους πολλούς μύθους ενός σπιτιού 227 ετών που έχει μια βιβλιοθήκη γεμάτη από τέτοια.

Ενώ οι σύγχρονοι Νεοϋορκέζοι θεωρούν ότι το Gracie Mansion βρίσκεται στο Yorkville, όταν χτίστηκε το 1799, η γειτονιά ονομαζόταν Horn’s Hook. Στην μεταεπαναστατική εποχή, όπου οι μεταφορές ήταν περιορισμένες, το Horn’s Hook ήταν ένα εξοχικό καταφύγιο για τους πλουσιότερους κατοίκους του αναπτυσσόμενου αστικού κέντρου, όπως το πρώιμο Newport ή το Southampton.

Με τη βοήθεια του κατασκευαστή του Έζρα Γουίκς, ο Γρέισι έχτισε ένα ανοιχτόκκινο εξοχικό σπίτι σε παραδοσιακό στυλ με θέα στον East River, σε ένα οικόπεδο 11 στρεμμάτων στο Horn’s Hook.

Το σπίτι γρήγορα έγινε το θέμα συζήτησης της πόλης, πρώτον για την ομορφιά του (είχε ένα όμορφο κιγκλίδωμα βεράντας σε κινέζικο στυλ Chippendale) και δεύτερον για τη σύνδεση του Γουίκς με μια τραγωδία

Το κιγκλίδωμα της βεράντας και η τραγωδία

Το σπίτι γρήγορα έγινε το θέμα συζήτησης της πόλης, πρώτον για την ομορφιά του (είχε ένα όμορφο κιγκλίδωμα βεράντας σε κινέζικο στυλ Chippendale) και δεύτερον για τη σύνδεση του Γουίκς με μια τραγωδία. Την ίδια χρονιά, ο αδελφός του Γουίκς, Λεβί, έριξε τη φίλη του σε ένα πηγάδι.

Ο Γουίκς ήταν ο βασικός μάρτυρας στη δίκη, μία από τις πρώτες που καταγράφηκαν στην αμερικανική ιστορία. Ο δικηγόρος του αδελφού του; Ο Αλεξάντερ Χάμιλτον, ένας εκ των Ιδρυτών Πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αλλά ας επιστρέψουμε στο σπίτι! Ο Άρτσιμπαλντ Γκρέισι διοργάνωνε συνεχώς δεξιώσεις: ο Αλεξάντερ Χάμιλτον, ο στρατηγός Λαφαγιέτ, ο Ουάσινγκτον Ίρβινγκ και ο Τόμας Μουρ ήταν όλοι καλεσμένοι στην έπαυλη κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του. Και ναι, διοργάνωσε έναν υπερβολικό γάμο για τον γιο του και την Ελίζαμπεθ, την κόρη του κυβερνήτη του Κονέκτικατ Όλιβερ Γουόλκοτ, ο οποίος ήταν επίσης υπουργός Οικονομικών υπό τον Τζορτζ Ουάσινγκτον. Θεωρήθηκε το κοινωνικό γεγονός της σεζόν.

Ωστόσο, η τύχη έχει τις διακυμάνσεις της. Τον Απρίλιο του 1823, ο Γκρέισι έβαλε το σπίτι προς πώληση μέσω μιας αγγελίας στην εφημερίδα New York Evening Post.

Δημόσια τουαλέτα και παγωτατζίδικο

Η πόλη απέκτησε το Gracie Mansion το 1896, μετά το θάνατο του προηγούμενου ιδιοκτήτη του, Νόα Γουίτον, ο οποίος άφησε το ιστορικό σπίτι γεμάτο με απλήρωτους φόρους. Το σπίτι εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δημόσιας γης, το Carl Schurz Park.

Το Gracie Mansion μετατράπηκε σε πολλά πράγματα τα επόμενα 20 περίπου χρόνια: «Στην πραγματικότητα, από ένα πολυτελές εξοχικό σπίτι της εμπορικής τάξης μετατράπηκε σε δημόσια τουαλέτα και παγωτατζίδικο σε κάποιο σημείο, και σε αποθήκη για εξοπλισμό πάρκων», λέει η Τζουλιέτα Φιόρε, εκτελεστική διευθύντρια του Historic House Trust της Νέας Υόρκης. «Αναδιαμορφώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για ό,τι χρειαζόταν η πόλη εκείνη τη στιγμή».

historichousetrust.org

Νυχτερινό

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, το Gracie ανακαινίστηκε χάρη στο πρόγραμμα Works Progress Administration του Franklin Delano Roosevelt, ενώ ο φιλόδοξος Επίτροπος Πάρκων της Νέας Υόρκης, Ρόμπερτ Μόζες, αποφάσισε να το μετατρέψει σε ιστορικό μουσείο.

Ωστόσο, δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει δημοτικότητα λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας του. Ο αυτοκινητόδρομος FDR Drive (Franklin Delano Roosevelt Drive) δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, οπότε ο μόνος τρόπος για να φτάσει κανείς εκεί ήταν με το εξαιρετικά αργό τραμ που διέσχιζε την πόλη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Νεοϋορκέζοι δεν είχαν ιδέες για το τι θα μπορούσαν να κάνουν με αυτό το πρόσφατα ανακαινισμένο σπίτι. Ένας νεαρός άνδρας ονόματι Τόμας Τζέι Κλούνεϊ πίεσε την πόλη να το μετατρέψει σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Μια καλύτερη ιδέα

«Δεν υπάρχει κανένα μέρος στο Μανχάταν που να μας προσφέρει αυτή τη διασκέδαση. Οι ταινίες είναι η αναπόφευκτη απάντηση στα ραντεβού μας. Μετά την ταινία, ένα αναψυκτικό σε ένα παγωτατζίδικο, όπου οι χούλιγκανς από το μαγαζί της γωνίας καταστρέφουν κάθε ατμόσφαιρα ευχάριστης διασκέδασης», έγραψε σε μια επιστολή προς τον τότε δήμαρχο Φιορέλο Λα Γκουάρντια, που αναδημοσιεύτηκε στο Gracie Mansion: A Celebration of New York City’s Mayoral Residence.

«Κανείς δεν πηγαίνει ποτέ να δει το Gracie Mansion. Οι φίλοι μου και εγώ θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αμέσως, με την έγκρισή σας».

Αλλά ο Μόζες είχε μια καλύτερη ιδέα. Από τη δεκαετία του 1660, οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης ζούσαν στα δικά τους σπίτια. Ο Μόζες, ωστόσο, πίστευε ότι θα έπρεπε να έχουν μια πιο αξιοπρεπή κατοικία.

Αρχικά πρότεινε το Charles M. Schwab House, ένα μεγαλοπρεπές αρχοντικό 75 δωματίων στο Upper East Side. Ίσως σοφά, ο Λα Γκουάρντια σκέφτηκε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι πολιτικός θάνατος σε εκείνες τις ημέρες της Μεγάλης Ύφεσης, όταν τόσοι πολλοί Νεοϋορκέζοι περίμεναν στην ουρά για σούπα. Αλλά θα σκεφτόταν το όμορφο αλλά παραμελημένο ιστορικό κτίριο Gracie Mansion;

«Ο Ρόμπερτ Μόζες το είδε και είπε: “Αυτή είναι μια καταπληκτική τοποθεσία. Ας σκεφτούμε πώς να δημιουργήσουμε την κατοικία του δημάρχου σε αυτή την τοποθεσία, όπως και άλλες κατοικίες ηγετών πόλεων και πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο”», λέει η Φιόρε. Το 1942, μετά από μια άλλη μικρή ανακαίνιση, ο Λα Γκουάρντια και η οικογένειά του μετακόμισαν εκεί.

Στην πραγματικότητα, από ένα πολυτελές εξοχικό σπίτι της εμπορικής τάξης μετατράπηκε σε δημόσια τουαλέτα και παγωτατζίδικο σε κάποιο σημείο, και σε αποθήκη για εξοπλισμό πάρκων»

historichousetrust.org

Ο τσαχπίνης δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Τα πάρτι (και τα σκάνδαλα) ξεκίνησαν πραγματικά μετά τον πόλεμο με τον δήμαρχο Γουίλιαμ «Μπιλ» Ο’ντουάιερ.

Το 1949, οι ταμπλόιντ της Νέας Υόρκης έκαναν θραύση όταν ανακάλυψαν ότι ο 59χρονος Ο’ντουάιερ απολάμβανε τη συντροφιά μιας πολύ νεότερης φίλης του στο Gracie Mansion, ενός 33χρονου μοντέλου ονόματι Σλόαν Σίμπσον. «Από όλες τις αναφορές, ο δήμαρχος και η Σλόαν τα βρήκαν αμέσως. Συναντήθηκαν σε ένα πάρτι στο The Palace, το οποίο ήταν λίγο ζεστό για όλη την αναταραχή που επικρατούσε, και ο Ο’ντουάιερ προσκάλεσε ευγενικά όλους στο σπίτι του. Στο δρόμο για το Gracie Mansion, η Σλόαν επέβαινε στο αυτοκίνητό του», έγραφε ένα άρθρο του Οκτωβρίου 1949 στην εφημερίδα New York Daily News.

Ο Ο’ντουάιερ και η Σίμπσον παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα. Ίσως σοφά, λαμβάνοντας υπόψη την τύχη του Γουίλιαμ και της Ελίζαμπεθ, παντρεύτηκαν στη Φλόριντα.

Ο Ρούντι Τζουλιάνι θέλησε να ανατρέψει το μύθο

Ωστόσο, ένας δήμαρχος αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του σπιτιού: ο Ρούντι Τζουλιάνι παντρεύτηκε την Τζούντιθ Νέιθαν στον κήπο του Gracie Mansion τον Μάιο του 2003. Τελετάρχης ήταν ο τότε δήμαρχος Μάικλ Μπλούμπεργκ, ενώ μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Χένρι Κίσιγκερ.

Το τέλος ήταν ελαφρώς καλύτερο από αυτό του Γουίλιαμ και της Ελίζαμπεθ: ο Τζουλιάνι και η Νέιθαν συμφώνησαν για το διαζύγιό τους το 2019.

Όταν ο Μπλούμπεργκ έγινε δήμαρχος το 2002, όπως και όλοι οι δήμαρχοι πριν από τον Λα Γκουάρντια, επέλεξε να ζήσει στο δικό του σπίτι, ένα αρχοντικό στο Upper East Side. Ωστόσο, κάλεσε τον μακροχρόνιο διακοσμητή του, Τζέιμι Ντρέικ. Ήταν έτοιμος να αναλάβει την αναγκαία ανακαίνιση τoυ Gracie Mansion.

Η ανθεκτικότητα της Νέας Υόρκης

«Όπως συνηθίζει ο Μάικ σε όλα, η δράση ξεκίνησε αρκετά γρήγορα» λέει ο Τζέιμι Ντρέικ στο Vanity Fair. Δύο εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του, είχε μια συνάντηση με την Gracie Mansion Conservancy, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ιστορικής οικείας.

«Έπρεπε να το ολοκληρώσω σε οκτώ μήνες, επειδή ο στόχος του Μάικ και της ομάδας του ήταν να έχουμε τελειώσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2002, την πρώτη επέτειο της τραγωδίας του Trade Center, ως ένα ακόμη σημάδι της ανθεκτικότητας της Νέας Υόρκης».

Τα δομικά προβλήματα

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς δεν ήταν εύκολο, όπως όταν ο Νρέικ και η ομάδα του προσπάθησαν να κλείσουν μια βαλβίδα υδραυλικής εγκατάστασης σε ένα μπάνιο που δεν είχε ανακαινιστεί για εκατό χρόνια και κατά κάποιον τρόπο κατέληξαν να κλείσουν το νερό σε όλο το σπίτι.

Έπρεπε να πάρουν ειδική άδεια για να κλείσουν το νερό για τέσσερις ώρες σε όλη την East End Avenue για να διορθώσουν το πρόβλημα. Υπήρχε επίσης μια σκάλα που είχε σαπίσει και είχε καταστεί δομικά ασταθής. Άφησαν τη δομή — «αυτό είναι σημαντικό από ιστορικής άποψης», λέει — αλλά την ενίσχυσαν με ατσάλι.

Το «καθαρό κίτρινο»

Ωστόσο, υπήρχαν και στιγμές ομορφιάς. «Σκεφτόμουν πόσο μεγαλοπρεπής αλλά και απλή ήταν αυτή η έπαυλη και πόσο αγροτικό ήταν το στυλ της» λέει. Ο Ντρέικ επικεντρώθηκε στα στυλ, τις προτιμήσεις, τα υφάσματα και τα μοτίβα της περιόδου 1799-1810. Ιδιαίτερη υπερηφάνεια του προκάλεσε η αναστήλωση του Κίτρινου Σαλονιού. Συνεργάστηκε με τον Σκαλαμάντρε για την ύφανση υφασμάτων για τις κουρτίνες και τα μαξιλάρια του Κίτρινου Σαλονιού. Στη συνέχεια, εντόπισε μια συγκεκριμένη απόχρωση του κίτρινου που ονομάζεται «καθαρό κίτρινο».

«Είναι ένα λαμπερό, φωτεινό, ζωντανό κίτρινο που ήταν πολύ δημοφιλές στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως αυτό στο οκταγωνικό δωμάτιο στο Μοντιτσέλο», εξηγεί ο Ντρέικ.

Ο τελευταίος μπροστινός χορτοτάπητας

Ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάσιο και η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του Κιάρα και Ντάντε, ήταν οι πρώτοι που έζησαν στο σπίτι που ανακαίνισε ο Ντρέικ. Ωστόσο, με όλο το σεβασμό στο έργο του Ντρέικ, το αγαπημένο του μέρος του Gracie Mansion ήταν το εξωτερικό, όχι το εσωτερικό:

«Η αγαπημένη μου ανάμνηση είναι οι καλοκαιρινές μέρες που έπαιζα ποδόσφαιρο ένας εναντίον ενός με τον Ντάντε στον τεράστιο χορτοτάπητα του Gracie Mansion. Από ό,τι γνωρίζω, είναι κυριολεκτικά ο τελευταίος μπροστινός χορτοτάπητας για οποιοδήποτε σπίτι στο Μανχάταν», λέει ο ντε Μπλάσιο στο Vanity Fair. «Θυμάμαι να κυνηγάω την μπάλα και να βιώνω σπάνιες στιγμές ελευθερίας και απερίσκεπτης εγκατάλειψης, μια υπέροχη ανάπαυλα από το συνεχές άγχος του να είσαι δήμαρχος».

Ένα παγωμένο μπουκάλι κρασί στη βεράντα

Έχει κάποια συμβουλή για το νέο ζευγάρι δημάρχων που προσπαθεί να κάνει το σπίτι δικό του; «Μπορεί να φαίνεται αποστειρωμένο και σαν μουσείο, κάτι που μπορεί να μοιάζει ψυχρό», παραδέχεται. «Το αντίδοτο είναι να καλείτε συχνά φίλους και συγγενείς, αξιοποιώντας πλήρως την υπέροχη τραπεζαρία και το εξαιρετικό προσωπικό της κουζίνας. Χαλαρώστε και ξεκουραστείτε στην όμορφη βεράντα τους ζεστούς μήνες, με ένα παγωμένο μπουκάλι κρασί».

Και τώρα που έχει επίσημα μαζέψει τα πράγματά του, ο Άνταμς έχει και κάτι άλλο να πει για το Gracie Mansion και το φάντασμα. «Το σπίτι έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» εξηγεί «και πραγματικά ακτινοβολεί αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους».

*Με στοιχεία από vanityfair.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

JP Morgan: Γιατί δεν θα έχουμε επανάληψη του 1979 στην αγορά πετρελαίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream magazin
Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Σύνταξη
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
Στο κυνήγι της επιτυχίας 15.01.26

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική
Υπόσχεση 13.01.26

Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική

Ο Όουεν Κούπερ στεκόταν καταμεσής της σκηνής των Χρυσών Σφαιρών, μπροστά στην ελίτ του Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η εμπειρία «του φαινόταν απλά εξωπραγματική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς
Stories 13.01.26

Πώς ζεσταίνονταν οι μοναχοί στον Μεσαίωνα – Τα θερμαινόμενα δωμάτια και η αξία της φωτιάς

Στο Μεσαίωνα, η ζωή στα μοναστήρια δεν φημιζόταν για τις ανέσεις της - και το χειμώνα το κρύο ήταν μέρος της καθημερινότητας. Όμως, υπήρχε ένας και μοναδικός χώρος όπου επιτρεπόταν η φωτιά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπικούς – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
1933-1945 12.01.26

Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπικούς – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Η German Art Gallery (GAG), η οποία ειδικεύεται σε έργα τέχνης που άνηκαν σε Ναζί, πυροδότησε αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση της να «εισβάλλει» με το αζημίωτο στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things
Κουβαλάει πόνο 12.01.26

Η ανατριχιαστική ιστορία του ασύλου Pennhurst που ενέπνευσε τη σειρά Stranger Things

Χτισμένο στην απομονωμένη περιοχή της νοτιοανατολικής Πενσυλβανίας, το Pennhurst Asylum αποτελεί μια στοιχειωμένη υπενθύμιση ενός σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ψυχικής υγείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες
Κόσμος 15.01.26

Στρατιωτικός Νόμος

Ο Τραμπ απείλησε ευθέως με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης, ώστε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να καταστείλει τις διαμαρτυρίες για την ICE. Οι επικριτές του τον κατηγορούν πως έστησε «στρατηγική της έντασης»

Σύνταξη
Αγρότες: «Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου
Το βίντεο 15.01.26

«Παιχνίδι» εντυπώσεων με Ανεστίδη πριν το κρίσιμο ραντεβού των αγροτών στο Μαξίμου

Η μάλλον καθόλου τυχαία διαρροή με τις απαράδεκτες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού από τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, η εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση της περιουσίας του και… οι «έμπειροι μηχανισμοί να στήνουν παγίδες» που καταγγέλλουν οι αγρότες.

Σύνταξη
Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος

«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ' όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων», δήλωσε ο Σέρτζιο Ματαρέλα για τις εξελίξεις στο Ιράν

Σύνταξη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Κόσμος 15.01.26

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Φρεγάτα «Κίμων»: Η εντυπωσιακή άφιξη της Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας
Στήθηκε υδάτινη αψίδα 15.01.26

Η εντυπωσιακή άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας

Πλοία του Στόλου, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων φρεγατών, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» εν πλω, αποδίδοντας τιμές με τους συριγμούς τους, σε μια συμβολική κίνηση συνάντησης της ναυτικής παράδοσης με το μέλλον.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 15.01.26

LIVE: Κόμο – Μίλαν

LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν περιγράφονται συνήθως ως οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μια βαθύτερη οικολογική κρίση διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης
Κολύμβηση 15.01.26

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης

Γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση θα δικαστεί για τον φερόμενο βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών τότε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
War on drugs 2.0 15.01.26

Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης

Μετά την Βενεζουέλα οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Μεξικό, ώστε να εμποδίσουν τις «εξαγωγές» φαιντανύλης και ταυτόχρονα να επιβάλουν το θέλημά τους σε ακόμα μια χώρα της Λατινικής Αμερικής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις
Ελλάδα 15.01.26

Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα 15.01.26

Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται την ώρα που η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πρόκειται στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
Το παιχνίδι αλλάζει 15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα
Χωρίς θέρμανση 15.01.26

Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα

O αγώνας πίεσης των λαών στοχεύοντας την οικονομία και την κοινωνική ειρήνη μέσω των ενεργειακών υποδομών συνεχίζεται στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με το Χάρκοβο να «πληρώνει» αυτή την στρατηγική

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες – «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»
ΟΗΕ 15.01.26

Ο Γκουτέρες τα βάζει με τους παγκόσμιους ηγέτες - «Σκοτώνετε τη διεθνή συνεργασία»

Ο Γκουτέρες χρησιμοποίησε επίσης τη δήλωση του για να προτρέψει τη λήψη μέτρων κατά της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης και να ζητήσει την καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Σύνταξη
Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Φάμελλος: Απίστευτα αδιέξοδα στα συγκοινωνιακά προβλήματα, χωρίς στρατηγική και έλεγχο από την κυβέρνηση

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΑΤΑ, εκφράζοντας τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στις κινητοποιήσεις και τον αγώνα των οδηγών ταξί

Σύνταξη
Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο