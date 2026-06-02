Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»
Culture Live 02 Ιουνίου 2026, 08:30

Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»

Με αφορμή την κυκλοφορία του Toy Story 5, ο Τομ Χανκς εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση των παιδιών από την τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τους μοχθηρούς συλλέκτες παιχνιδιών και τις ανατριχιαστικές κούκλες μέχρι τις περιπέτειες στον κόσμο της φαντασίας, οι ήρωες του Toy Story έχουν βρεθεί απέναντι σε κάθε λογής αντιπάλους. Στη νέα ταινία της σειράς, όμως, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι κάποιο παιχνίδι, αλλά η τεχνολογία και η δύναμή της να αποσπά την προσοχή των παιδιών από τον κόσμο γύρω τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τομ Χανκς περιέγραψε στο BBC ως «τρομακτική» την εικόνα του μπλε φωτός από κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ να φωτίζει τα παιδικά δωμάτια, λέγοντας πως πρόκειται για μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζει τη σημερινή γενιά.

Ο νέος «αντίπαλος» του Γούντι και του Μπαζ

Στη νέα περιπέτεια, ο Γούντι, ο Μπαζ Λάιτγιαρ και η Τζέσι βρίσκονται αντιμέτωποι με το Lilypad, ένα ηλεκτρονικό τάμπλετ που κερδίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και τα απομακρύνει από τα παιχνίδια τους. Ο Τομ Χανκς σημείωσε ότι η ιστορία αντικατοπτρίζει μια εικόνα που συναντά κανείς όλο και συχνότερα, με παιδιά να στρέφουν διαρκώς την προσοχή τους στις οθόνες τους. Όπως ανέφερε, οι πρωταγωνιστές της ταινίας έχουν όλοι βιώσει αυτή την αδιαφορία των νέων ανθρώπων που «κοιτούν το κινητό τους, σηκώνουν το βλέμμα και αμέσως επιστρέφουν ξανά στην οθόνη». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο της εποχής μας, καθώς κάθε γενιά έχει μια τεχνολογία που τη διαμορφώνει και στην οποία αφιερώνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της.

Ο Χανκς στάθηκε ιδιαίτερα σε μια σκηνή του Toy Story 5, όπου οι ήρωες παρατηρούν από μακριά την πόλη τη νύχτα και βλέπουν το χαρακτηριστικό μπλε φως των κινητών τηλεφώνων να φωτίζει τα υπνοδωμάτια των παιδιών. Όπως είπε, η εικόνα αυτή «προκαλεί τρόμο στην καρδιά», καθώς αποτυπώνει πόσο κυρίαρχες έχουν γίνει οι οθόνες στη ζωή των νεότερων γενιών.

Η γενιά των σύντομων βίντεο

Ο Τιμ Άλεν, που επιστρέφει στον ρόλο του Μπαζ, ανέφερε ότι η εξοικείωση των νέων με το περιεχόμενο μικρής διάρκειας έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούν ταινίες. Περιγράφοντας μια πρόσφατη εμπειρία με την έφηβη κόρη του, είπε ότι εκείνη θεώρησε από πολύ νωρίς πως είχε ήδη καταλάβει την εξέλιξη της ιστορίας, χάνοντας το ενδιαφέρον της για τη συνέχεια. Κατά τον ηθοποιό, πολλοί νέοι είναι πλέον συνηθισμένοι σε αφηγήσεις που ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Επιστροφή των γνώριμων πρωταγωνιστών

Στο Toy Story 5 επιστρέφουν οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ στους εμβληματικούς τους ρόλους, ενώ στο καστ προστίθεται και η Γκρέτα Λι, η οποία δανείζει τη φωνή της στο Lilypad. Η νέα ταινία διαφοροποιείται από τις προηγούμενες, καθώς επιχειρεί να σχολιάσει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει τη σχέση των παιδιών με το παιχνίδι και τη φαντασία.

Νέο τραγούδι από την Τέιλορ Σουίφτ

Το soundtrack της ταινίας θα περιλαμβάνει το νέο τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ με τίτλο «I Knew It, I Knew You». Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι η συμμετοχή της στην ταινία ήταν ένα όνειρο που είχε από παιδί, καθώς μεγάλωσε παρακολουθώντας τις περιπέτειες των ηρώων του Toy Story.

Μια συζήτηση που επαναλαμβάνεται σε κάθε εποχή

Παρά τον προβληματισμό που προκαλεί η αυξανόμενη χρήση των οθονών, ο Τιμ Άλεν υπενθύμισε ότι κάθε γενιά είχε τις δικές της ανησυχίες για τις νέες τεχνολογίες. Όπως ανέφερε, όταν ήταν παιδί οι γονείς του παραπονιούνταν για τις ώρες που περνούσε ακούγοντας μουσική, ενώ αργότερα η τηλεόραση βρέθηκε στο επίκεντρο παρόμοιων φόβων. Κατά τον ίδιο, η συζήτηση γύρω από το πώς οι νέες συνήθειες επηρεάζουν τα παιδιά δεν είναι καινούργια, αλλά επανέρχεται με διαφορετική μορφή σε κάθε εποχή.

Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Next please 01.06.26

Νέο βιβλίο 01.06.26

Τι μας περιμένει; 01.06.26

Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Ατέρμονος διάλογος 31.05.26

«Πλησιάζουμε» 30.05.26

Cape Fear 30.05.26

«Μαθαίνεις» 30.05.26

Κάμερες παντού; 29.05.26

«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Literature 02.06.26

Νέα Αριστερά 02.06.26

Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ελλάδα 02.06.26

Πολιτική 02.06.26

Διάδοση γενετικού υλικού; 02.06.26

Υποκλοπές 02.06.26

Ελλάδα 02.06.26 Upd: 10:32

Έρευνα AirDNA 02.06.26

Ελλάδα 02.06.26

Financial Times 02.06.26

Διεθνής Οικονομία 02.06.26

Μπάσκετ 02.06.26

Άρωμα 02.06.26

Ελλάδα 02.06.26

