Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία της Αϊόβα των ΗΠΑ μετά από μια σειρά πυροβολισμών που φαίνεται να προκλήθηκαν από μια οικογενειακή διαμάχη, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης αυτοκτόνησε σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Μουσκάτιν.

Τα θύματα πιστεύεται ότι είναι μέλη της οικογένειας του ύποπτου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 52χρονος Ράιαν Γουίλις ΜακΦάρλαντ από το Μουσκάτιν. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μουσκάτιν, Άντονι Κις, χαρακτήρισε τη σφαγή ως «πράξη κακίας».

BREAKING: Mass shooting in Muscatine, Iowa Chief of Police says 6 people were found dead including 2 children. Suspect fatally shot himself after being chased by police. The suspect is Ryan Willis McFarland and the victims are believed to be his family. Horrifying pic.twitter.com/9GH0nfCIL2 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) June 2, 2026

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη Δευτέρα σε διάφορα σημεία της πόλης Μουσκάτιν. Η αστυνομία έλαβε αναφορά για πυροβολισμούς λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν σε μια οικία, βρήκαν τέσσερα άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς. Και τα τέσσερα θύματα διαπιστώθηκε ότι είχαν πεθάνει επί τόπου.

Αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άλλο άνδρα νεκρό από πυροβολισμό σε διαφορετική κατοικία. Μια περαιτέρω έρευνα οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια επιχείρηση, όπου βρήκαν ένα ακόμη θύμα, επίσης νεκρό από προφανή τραύμα από πυροβολισμό.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από μια διαμάχη που σχετίζεται με οικογενειακά θέματα», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση.

Ο Άντονι Κις δεν έδωσε τα ονόματα ή τις ηλικίες των θυμάτων και σημείωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος είχε ποινικό μητρώο, αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.