Μαντόνα: Το στυλ αλά Μέριλιν, το «ατύχημα» και ο μήνας υπερηφάνειας
Με τον δικό της, προκλητικό και αλά Μέριλιν Μονρόε τρόπο αποφάσισε η Μαντόνα να πει καλό μήνα
Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν η καριέρα της είχε απογειωθεί και είχε αρχίσει ήδη να θεωρείται από πολλούς η «βασίλισσα της ποπ» δεν έκρυψε την αγάπη της και για τον θαυμασμό της για την Μέριλιν Μονρόε. Και, όλα αυτά τα χρόνια, η Μαντόνα δεν έχει μείνει στα λόγια.
Ήταν το 1985 όταν κυκλοφόρησε το video clip του Material Girl, εμπνευσμένη από την ερμηνεία της Μέριλιν στην ταινία οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές και το κλασικό τραγούδι Diamonds Are a Girl’s Best Friend.
Αφιερωμένη στο sex symbol της μεγάλης οθόνης ήταν και η εμφάνισή της στα Όσκαρ το 1991, όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί με πλατινέ μαλλί και ένα εντυπωσιακό φόρεμα. Ενώ το 2021 πόζαρε για το V Magazine μιμούμενη την διάσημη τελευταία φωτογράφηση της Μέριλιν – γνωστή πλέον ως The Last Sitting από τον Μπερτ Στερν.
Έτσι, την 1η Ιουνίου, ημέρα που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τη γέννηση της σταρ του Χόλιγουντ, η Μαντόνα δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη Μονρόε και στον μήνα υπερηφάνειας. Έστω και με τον δικό της προκλητικό και περίεργο τρόπο.
Η 67χρονη pop star ανέβασε ένα βίντεο στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φορώντας διαμάντια στο λαιμό, γάντια και ένα φόρεμα με ένα βαθύ ντεκολτέ, κάπνιζε πουράκι και ευχήθηκε happy pride month.
Μάλιστα, σκύβοντας για να ευχηθεί, είχε ένα μικρό σέξι «ατύχημα».
«Τίποτα δεν μοιάζει με την αγάπη της μητέρας… Χρόνια πολλά για τον μήνα υπερηφάνειας» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.
