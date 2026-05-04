04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Fizz 04 Μαΐου 2026, 11:30

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Καθώς μια βιογραφική ταινία-υπερπαραγωγή για τον Τζάκσον και νέα μουσική για τη Βασίλισσα της Ποπ διαμορφώνουν το zeitgeist, ρίχνουμε μια ματιά στη σύντομη, δύσκολη περίοδο κατά την οποία οι δύο σούπερ σταρ προσπάθησαν να μοιραστούν τον ίδιο χώρο και χρόνο αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Η βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Τζάκσον, με τίτλο «Michael» και πρωταγωνιστή τον ανιψιό του, Τζαφάρ Τζάκσον, μόλις σημείωσε τεράστια παγκόσμια επιτυχία για μια μουσική ταινία, η οποία αναφέρεται στα χρόνια πριν τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η Μαντόνα, εν τω μεταξύ, επέστρεψε στο προσκήνιο, μετά τις εμφανίσεις της στο Coachella με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και την αποκάλυψη του νέου κομματιού της «I Feel So Free» προαναγγέλλοντας ένα επερχόμενο, φρέσκο άλμπουμ με ήχους από την παλιά, αγαπημένη Μαντόνα της σκηνής των κλαμπ.

Στην ίδια τροχιά

Αυτή η συγκυρία καθιστά την παρούσα στιγμή ιδανική για να ξαναθυμηθούμε την περίοδο κατά την οποία οι δύο μεγαλύτεροι ποπ σταρ στον κόσμο προσπάθησαν για λίγο να κινηθούν στην ίδια τροχιά.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του The Magnificent Others, ο σούπερ μάνατζερ Φρέντι ΝτεΜαν, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Τζάκσον από το 1978 έως το 1983 και με τη Μαντόνα από το 1983 έως το 1997, πέρασε σε μια αποκαλυπτική ανάμνηση.

Το στοιχείο της έντασης

Αναπολώντας μια συνάντηση με τον Τζάκσον σε μια σουίτα ξενοδοχείου στο Παρίσι το 2008, θυμήθηκε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τζάκσον: «Πες στο κορίτσι σου ότι ξέχασε τις μελωδίες».

Ακόμα και τότε, ο Τζάκσον εξακολουθούσε να παρακολουθεί τις επιλογές της Μαντόνα, εξακολουθούσε να τις σταθμίζει σε σχέση με το δικό του ένστικτο. Η δυναμική μεταξύ τους είχε πάντα αυτό το στοιχείο έντασης.

Ο γύρος του κόσμου

Η πιο διάσημη στιγμή έλαβε χώρα στα Όσκαρ του 1991, όταν έφτασαν μαζί, χέρι-χέρι, ως συνοδοί ο ένας του άλλου.

Η Μαντόνα αντλούσε έμπνευση από την εικόνα της Μέριλιν Μονρόε για την ερμηνεία της στο «Sooner or Later». Ο Τζάκσον εμφανίστηκε με ένα λευκό σακάκι με πούλιες και πέρλες στα πέτα καθώς και χρυσές λεπτομέρειες και με ένα μπαστούνι. Η εικόνα τους έκαναν αμέσως αίσθηση και τον τότε γύρω του κόσμου –πριν τα σόσιαλ μίντια ο γύρος του κόσμου ήταν πιο μακρύς.

Πώς να φιλάει καλύτερα

Η Μαντόνα είπε αργότερα ότι πήγαν μαζί στο σπίτι μετά το πάρτι του Vanity Fair. Χρόνια αργότερα, είπε στον Τζέιμς Κόρντεν ότι τον φίλησε και προσπάθησε να του δείξει πώς να το κάνει καλύτερα. Είχε επίσης παρατηρήσεις για την εικόνα του.

Ήθελε να κόψει τα μαλλιά του. Ήθελε να ξανασκεφτεί τις κάλτσες, τα μοκασίνια, ολόκληρη την εμφάνισή του.

Αντιστροφή ρόλων

Η συνεργασία τους επεκτάθηκε για λίγο και στο στούντιο. Το «In the Closet», από το άλμπουμ Dangerous του 1992, προέκυψε από τις πρώτες συζητήσεις με τη Μαντόνα, η οποία πίεζε για μια πιο ανοιχτά σεξουαλική κατεύθυνση και πρότεινε ιδέες για το βίντεο κλιπ, συμπεριλαμβανομένης μιας ιδέας αντιστροφής ρόλων, όπου εκείνη θα εμφανιζόταν ως άνδρας και ο Τζάκσον ως γυναίκα.

Σύμφωνα με τον παραγωγό Κένεθ «Babyface» Έντμοντς, ο Τζάκσον απέρριψε αμέσως την ιδέα.

«Πώς είναι δυνατόν να πίστεψες ότι θέλω να ντυθώ σαν κορίτσι;» θυμήθηκε ότι είπε ο Τζάκσον. «Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό».

Το τέλος του τέλους

Η συνεργασία τελείωσε εκεί. Το τραγούδι προχώρησε με μια διαφορετική φωνή που αναφερόταν ως «Mystery Girl», η οποία αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν η πριγκίπισσα Στεφανία του Μονακό.

Το βίντεοκλιπ σε σκηνοθεσία του Χερμπ Ριτς έβαλε τον Τζάκσον μαζί με τη Ναόμι Κάμπελ και κινήθηκε προς μια ελεγχόμενη, στιλιζαρισμένη οπτική γλώσσα.

Ξέχασέ το!

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η σχέση είχε ήδη αρχίσει να ραγίζει. Σε μαγνητοφωνημένες συνομιλίες με τον ραβίνο Σμούλεϊ Μπότεας, ο Τζάκσον περιέγραψε μια πρώιμη σύγκρουση σχετικά με μια βραδινή έξοδο.

Η Μαντόνα, είπε, έθεσε το σχέδιο: δείπνο, και μετά στριπτιζάδικο. Αυτός αρνήθηκε. «Αν είναι έτσι, ξεχάστε όλο αυτό», είπε.

Αργότερα ισχυρίστηκε ότι εκείνη έκανε αρνητικές δηλώσεις για τον ίδιο στον Τύπο. Εκείνος αντέδρασε αποκαλώντας την «κακιά μάγισσα».

Η Μαντόνα επιβεβαίωσε αργότερα την αντιπαράθεση και ανέφερε ότι την είχε αποκαλέσει επίσης «αγελάδα» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.

Η τριβή των ποπ σταρ

Αυτό που υπογραμμίζει η αναφορά του ΝτεΜαν είναι πόσο καιρό διήρκεσε αυτή η ένταση. Χρόνια αργότερα, ο Τζάκσον εξακολουθούσε να σκέφτεται το έργο της, εξακολουθούσε να αντιδρά σε αυτό σε πραγματικό χρόνο.

Και οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνηθίσει να ελέγχουν και να χτίζουν τις καριέρες τους διαμορφώνοντας κάθε πτυχή της εικόνας και της παραγωγής τους.

Όταν όμως βρέθηκαν κοντά, η τριβή ήταν άμεση. Η Μαντόνα ήθελε να τον προσαρμόσει στα μέτρα της. Ο Τζάκσον ήθελε να επιστρέψει σε κάτι που εκτιμούσε. Η σχέση δεν σταθεροποιήθηκε ποτέ.

Από μακριά κι αγαπημένοι

Αυτό που μένει είναι ένα σύντομο, παράξενο κεφάλαιο όπου δύο από τις πιο κυρίαρχες φιγούρες της ποπ κουλτούρας μοιράστηκαν τον ίδιο χώρο και χρόνο, δοκίμασαν ο ένας τον άλλον και απομακρύνθηκαν.

Ωστόσο, μέχρι το τέλος, ο Τζάκσον συνέχιζε να δίνει συμβουλές.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Φροίξος Φυντανίδης
Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Έφη Αλεβίζου
Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Λουκάς Καρνής
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράντσο «ναρκισσίστρια»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα - συγγνώμη που δεν πέθανα»

Έφη Αλεβίζου
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

«Όχι» στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή από την κυβέρνηση

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Παραίτηση Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με αιχμές

Επίτιμος Δημότης Μεσολογγίου ο Πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέροντας Αβραάμ

«Οι αποκαλύψεις του in επιβεβαιώνουν ότι ο Τζαβέλλας είναι βαθιά εμπλεκόμενος» - Συνεχίζεται η επίθεση της αντιπολίτευσης

SOS εκπέμπει το νοσοκομείο Λήμνου: Έμεινε χωρίς αναισθησιολόγο - Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς καταγγέλλει ο Γιαννάκος

Σκάνδαλα, δημοσκοπική φθορά και εσωκομματικές φουρτούνες – Στα σχοινιά η κυβέρνηση

Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για Προκαταρκτική Επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

