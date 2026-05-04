Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Καθώς μια βιογραφική ταινία-υπερπαραγωγή για τον Τζάκσον και νέα μουσική για τη Βασίλισσα της Ποπ διαμορφώνουν το zeitgeist, ρίχνουμε μια ματιά στη σύντομη, δύσκολη περίοδο κατά την οποία οι δύο σούπερ σταρ προσπάθησαν να μοιραστούν τον ίδιο χώρο και χρόνο αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε

Σε μια περίεργη αίσθηση déjà vu της ποπ κουλτούρας, τα δύο ονόματα που βρίσκονται ξανά στα χείλη όλων αυτό το καλοκαίρι είναι η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Η βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Τζάκσον, με τίτλο «Michael» και πρωταγωνιστή τον ανιψιό του, Τζαφάρ Τζάκσον, μόλις σημείωσε τεράστια παγκόσμια επιτυχία για μια μουσική ταινία, η οποία αναφέρεται στα χρόνια πριν τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Η Μαντόνα, εν τω μεταξύ, επέστρεψε στο προσκήνιο, μετά τις εμφανίσεις της στο Coachella με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και την αποκάλυψη του νέου κομματιού της «I Feel So Free» προαναγγέλλοντας ένα επερχόμενο, φρέσκο άλμπουμ με ήχους από την παλιά, αγαπημένη Μαντόνα της σκηνής των κλαμπ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MoreFitsInspo (@more_fits)

Στην ίδια τροχιά

Αυτή η συγκυρία καθιστά την παρούσα στιγμή ιδανική για να ξαναθυμηθούμε την περίοδο κατά την οποία οι δύο μεγαλύτεροι ποπ σταρ στον κόσμο προσπάθησαν για λίγο να κινηθούν στην ίδια τροχιά.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του The Magnificent Others, ο σούπερ μάνατζερ Φρέντι ΝτεΜαν, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Τζάκσον από το 1978 έως το 1983 και με τη Μαντόνα από το 1983 έως το 1997, πέρασε σε μια αποκαλυπτική ανάμνηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giselle N. (@michaelthehumanbeing)

Το στοιχείο της έντασης

Αναπολώντας μια συνάντηση με τον Τζάκσον σε μια σουίτα ξενοδοχείου στο Παρίσι το 2008, θυμήθηκε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Τζάκσον: «Πες στο κορίτσι σου ότι ξέχασε τις μελωδίες».

Ακόμα και τότε, ο Τζάκσον εξακολουθούσε να παρακολουθεί τις επιλογές της Μαντόνα, εξακολουθούσε να τις σταθμίζει σε σχέση με το δικό του ένστικτο. Η δυναμική μεταξύ τους είχε πάντα αυτό το στοιχείο έντασης.

Η πιο διάσημη στιγμή έλαβε χώρα στα Όσκαρ του 1991, όταν έφτασαν μαζί, χέρι-χέρι, ως συνοδοί ο ένας του άλλου

Ο γύρος του κόσμου

Η πιο διάσημη στιγμή έλαβε χώρα στα Όσκαρ του 1991, όταν έφτασαν μαζί, χέρι-χέρι, ως συνοδοί ο ένας του άλλου.

Η Μαντόνα αντλούσε έμπνευση από την εικόνα της Μέριλιν Μονρόε για την ερμηνεία της στο «Sooner or Later». Ο Τζάκσον εμφανίστηκε με ένα λευκό σακάκι με πούλιες και πέρλες στα πέτα καθώς και χρυσές λεπτομέρειες και με ένα μπαστούνι. Η εικόνα τους έκαναν αμέσως αίσθηση και τον τότε γύρω του κόσμου –πριν τα σόσιαλ μίντια ο γύρος του κόσμου ήταν πιο μακρύς.

Ήθελε να κόψει τα μαλλιά του. Ήθελε να ξανασκεφτεί τις κάλτσες, τα μοκασίνια, ολόκληρη την εμφάνισή του

Πώς να φιλάει καλύτερα

Η Μαντόνα είπε αργότερα ότι πήγαν μαζί στο σπίτι μετά το πάρτι του Vanity Fair. Χρόνια αργότερα, είπε στον Τζέιμς Κόρντεν ότι τον φίλησε και προσπάθησε να του δείξει πώς να το κάνει καλύτερα. Είχε επίσης παρατηρήσεις για την εικόνα του.

Ήθελε να κόψει τα μαλλιά του. Ήθελε να ξανασκεφτεί τις κάλτσες, τα μοκασίνια, ολόκληρη την εμφάνισή του.

Αντιστροφή ρόλων

Η συνεργασία τους επεκτάθηκε για λίγο και στο στούντιο. Το «In the Closet», από το άλμπουμ Dangerous του 1992, προέκυψε από τις πρώτες συζητήσεις με τη Μαντόνα, η οποία πίεζε για μια πιο ανοιχτά σεξουαλική κατεύθυνση και πρότεινε ιδέες για το βίντεο κλιπ, συμπεριλαμβανομένης μιας ιδέας αντιστροφής ρόλων, όπου εκείνη θα εμφανιζόταν ως άνδρας και ο Τζάκσον ως γυναίκα.

Σύμφωνα με τον παραγωγό Κένεθ «Babyface» Έντμοντς, ο Τζάκσον απέρριψε αμέσως την ιδέα.

«Πώς είναι δυνατόν να πίστεψες ότι θέλω να ντυθώ σαν κορίτσι;» θυμήθηκε ότι είπε ο Τζάκσον. «Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό».

Όταν όμως βρέθηκαν κοντά, η τριβή ήταν άμεση. Η Μαντόνα ήθελε να τον προσαρμόσει στα μέτρα της. Ο Τζάκσον ήθελε να επιστρέψει σε κάτι που εκτιμούσε

Το τέλος του τέλους

Η συνεργασία τελείωσε εκεί. Το τραγούδι προχώρησε με μια διαφορετική φωνή που αναφερόταν ως «Mystery Girl», η οποία αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν η πριγκίπισσα Στεφανία του Μονακό.

Το βίντεοκλιπ σε σκηνοθεσία του Χερμπ Ριτς έβαλε τον Τζάκσον μαζί με τη Ναόμι Κάμπελ και κινήθηκε προς μια ελεγχόμενη, στιλιζαρισμένη οπτική γλώσσα.

Ξέχασέ το!

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η σχέση είχε ήδη αρχίσει να ραγίζει. Σε μαγνητοφωνημένες συνομιλίες με τον ραβίνο Σμούλεϊ Μπότεας, ο Τζάκσον περιέγραψε μια πρώιμη σύγκρουση σχετικά με μια βραδινή έξοδο.

Η Μαντόνα, είπε, έθεσε το σχέδιο: δείπνο, και μετά στριπτιζάδικο. Αυτός αρνήθηκε. «Αν είναι έτσι, ξεχάστε όλο αυτό», είπε.

Αργότερα ισχυρίστηκε ότι εκείνη έκανε αρνητικές δηλώσεις για τον ίδιο στον Τύπο. Εκείνος αντέδρασε αποκαλώντας την «κακιά μάγισσα».

Η Μαντόνα επιβεβαίωσε αργότερα την αντιπαράθεση και ανέφερε ότι την είχε αποκαλέσει επίσης «αγελάδα» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας.

Η τριβή των ποπ σταρ

Αυτό που υπογραμμίζει η αναφορά του ΝτεΜαν είναι πόσο καιρό διήρκεσε αυτή η ένταση. Χρόνια αργότερα, ο Τζάκσον εξακολουθούσε να σκέφτεται το έργο της, εξακολουθούσε να αντιδρά σε αυτό σε πραγματικό χρόνο.

Και οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνηθίσει να ελέγχουν και να χτίζουν τις καριέρες τους διαμορφώνοντας κάθε πτυχή της εικόνας και της παραγωγής τους.

Όταν όμως βρέθηκαν κοντά, η τριβή ήταν άμεση. Η Μαντόνα ήθελε να τον προσαρμόσει στα μέτρα της. Ο Τζάκσον ήθελε να επιστρέψει σε κάτι που εκτιμούσε. Η σχέση δεν σταθεροποιήθηκε ποτέ.

Από μακριά κι αγαπημένοι

Αυτό που μένει είναι ένα σύντομο, παράξενο κεφάλαιο όπου δύο από τις πιο κυρίαρχες φιγούρες της ποπ κουλτούρας μοιράστηκαν τον ίδιο χώρο και χρόνο, δοκίμασαν ο ένας τον άλλον και απομακρύνθηκαν.

Ωστόσο, μέχρι το τέλος, ο Τζάκσον συνέχιζε να δίνει συμβουλές.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com