Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
«Χειρότερος από τον Έπσταϊν» 01 Μαΐου 2026, 12:24

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»

Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ήταν Ιανουάριος του 2019 όταν στο Sundance Festival θα κάνει την εμφάνισή του ένα ντοκιμαντέρ που θα προκαλούσε αντιδράσεις. Το Leaving Neverland είναι ένα φιλμ που καταπιάνεται με τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον – όχι όμως εκείνη της λάμψης, των επιτυχιών και του ταλέντου του. Ο Νταν Ριντ επικεντρώθηκε στη σκοτεινή πλευρά του «Βασιλιά της Ποπ» και στις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που τον ακολούθησαν έως το τέλος της ζωής του.

Το ντοκιμαντέρ πήρε μέτριες κριτικές, κέρδισε ένα βραβείο Emmy και ανάγκασε τις Αρχές να ελέγχουν τις σκοτεινές αίθουσες στις οποίες προβλήθηκε, καθώς οι απειλές κατά του σκηνοθέτη του ήταν πολλές και καθημερινές.

Από τότε έχουν περάσει  επτά χρόνια και ο θόρυβος γύρω από το Leaving Neverland έχει κοπάσει προ πολλούς, μέχρι τη στιγμή που βγήκε στους κινηματογράφους το Michael – ένα φιλμ για τη ζωή και τη μουσική πορεία του Μάικλ Τζάκσον έως το 1988. Ένα φιλμ που ούτε καν αναφέρεται στις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η ταινία έκανε εκρηκτικό ξεκίνημα στο box office, δέχθηκε ανάμεικτες κριτικές και επανέφερε τον Νταν Ριντ στο προσκήνιο. Ο βραβευμένος σκηνοθέτης ήταν από τους πρώτους που πήγαν να δουν το Michael και δεν είχε ιδιαίτερα καλά λόγια να πει – λόγια που δημοσιεύτηκαν στο Variety.

Στη συνέντευξή του τονίζει ότι «η ταινία ανατρέπει την αλήθεια», λέει ότι «δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει σοβαρά», ενώ δεν διστάζει να συγκρίνει τον Μάικλ Τζάκσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Πριν λίγο καιρό είχε πει ότι ο «Βασιλιάς της Ποπ» ήταν χειρότερος από από τον καταδικασμένο μαστροπό και παιδοβιαστή.

Και εκεί ανέλαβε δράση ο στρατός από τρολ του υπερασπίζεται την τιμή του Μάικλ Τζάκσον.

Στον κόσμο των social media και τον fake news

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία της συνέντευξης του Νταν Ριντ στο Variety άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στα social media φωτογραφίες του σκηνοθέτη μαζί με τον Έπσταϊν.

Μάλιστα αυτή που «έπαιξε» περισσότερο στο διαδίκτυο ήταν μια εικόνα που δείχνει τον σκηνοθέτη στο ιδιωτικό αεροπλάνο του εκατομμυριούχου, γνωστό ως «Lolita Express», να κρατάει κάτι σαν ένα σενάριο στα χέρια του και να το συζητάει με τον Έπσταϊν.

Ο Νταν Ριντ με τον Τζέφρι Έπσταϊν;

Οι υποστηρικτές του Τζάκσον ήθελαν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο ότι πίσω από τη δημιουργία του Leaving Neverland κρυβόταν ένα σχέδιο συνωμοσίας για την καταστροφή του «Βασιλιά της Ποπ», που ενορχήστρωσε ο Ριντ με τον Έπσταϊν.

Το μοναδικό πρόβλημα; Η φωτογραφία ήταν «πειραγμένη». Η original εικόνα δείχνει που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δείχνει τον Νόαμ Τσόμσκι δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν. Απλά, κάποιοι αποφάσισαν να αλλάξουν τα πρόσωπα.

Η original φωτογραφία με τον Νόαμ Τσόμσκι

Η περίεργη σχέση Μάικλ Τζάκσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δώσει στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που ο Τζάκσον ποζάρει στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, η οικογένεια του pop star αρνείται οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στους δύο.

Μάλιστα, ο σωματοφύλακας του Μάικλ, Ματ Φίντες, τόνισε ότι η συγκεκριμένη εικόνα ήταν μια… άτυχη στιγμή. «Ήμουν μαζί με τον Τζάκσον όταν βγήκε η φωτογραφία με τον Έπσταϊν, αλλά δεν γνωρίζονταν. Δεν ξέραμε καν ποιος ήταν αυτός γιατί δεν ήταν διάσημος τότε. Απλά κοιτούσαμε σπίτια στο Παλμ Μπιτς γιατί ο Μάικλ ήθελε να μετακομίσει εκεί και η βίλα του ήταν προς πώληση» έγραψε στα social media.

Ωστόσο η έρευνα του FBI φαίνεται να διαφωνεί μαζί του. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο θύματα του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή, που έχουν καταθέσει πως γνώρισαν τον Μάικλ Τζάκσον μέσω του Τζέφρι Έπσταϊν. Ενώ το όνομα του Βασιλιά της Ποπ υπήρχε στη λίστα επαφών του, μαζί με αυτά των Μικ Τζάγκερ, Άλεκ Μπάλντουιν, Μπιλ Κλίντον.

Vita.gr
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01.05.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
Μαύρο, άσπρο 30.04.26

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Culture Live 30.04.26

Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
Όνειρα 29.04.26

«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Bernstein’s Wall» 28.04.26

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Αντίσταση 28.04.26

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Στο Μεταξουργείο 01.05.26

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«H Μελάνια Τραμπ έτοιμη για κατασκοπία» – Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου Meta της Ray-Ban
Σε βλέπω 01.05.26

«H Μελάνια Τραμπ έτοιμη για κατασκοπία» - Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου Meta της Ray-Ban

«Αν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια στον Λευκό Οίκο της Μελάνια Τραμπ έμοιαζαν με δυστοπικό εφιάλτη, τι έχετε να πείτε για τις φωτογραφίες της με τα κατασκοπικά γυαλιά ηλίου;» σχολιάζει η Kathleen Walsh στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 01.05.26

Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα - Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
A Prime Minister Who Exists To Cater To Private Interests
English edition 01.05.26

A Prime Minister Who Exists To Cater To Private Interests

The Prime Minister's presence at the inauguration of a private university financed by the CVC fund simply confirms that the only thing this government knows how to do is cater to private interests.

Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)
Euroleague 01.05.26

Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού - «Πρέπει να παίξω εδώ», η ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

«Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας» - Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Τι Πρωτομαγιά, τι Eurovision για τον Μητσοτάκη: Μήνυμα με Akyla και εικονική πραγματικότητα για την αγορά εργασίας

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Μπούμερανγκ 01.05.26

Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Εσθονία και άλλες χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνά τους, καθώς βασικά όπλα που έχουν παραγγείξει από τις ΗΠΑ θα αργήσουν να παραλειφθούν.

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Euroleague 01.05.26

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)

Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
Πολιτική 01.05.26

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα

«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια 

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
