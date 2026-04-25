Ο Κολμάν Ντομίνγκο και η Νία Λονγκ απαντούν σε όσους επικριτές υποστηρίζουν ότι η νέα βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον αποφεύγει σκόπιμα να θίξει τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, που συνόδευσαν τον αείμνηστο τραγουδιστή τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του.

Ο Ντομίνγκο και η Λονγκ υποδύονται τους γονείς του Τζάκσον, Τζο Τζάκσον και Κάθριν Τζάκσον, στην ταινία «Michael», η οποία ακολουθεί τον «Βασιλιά της Ποπ» από την παιδική του ηλικία μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν καθιερώθηκε ως σούπερ σταρ.

«Μέσα από τα μάτια του»

Όταν η Νία Λονγκ και ο Κόλμαν Ντομίνγκο εμφανίστηκαν στην εκπομπή «Today» την Τετάρτη 22 Απριλίου, ο παρουσιαστής Κρεγκ Μέλβιν σημείωσε ότι η ταινία έχει «ημερομηνία λήξης» το 1988 και ρώτησε τους δύο ηθοποιούς τι θα έλεγαν σε εκείνους που μπορεί να πιστεύουν ότι η ταινία «εξωράισε αυτό το κομμάτι», αναφορικά με τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση εναντίον του Μάικλ που ήρθαν στο φως το 1993.

«Η ταινία διαδραματίζεται από τη δεκαετία του ’60 έως το 1988, οπότε δεν αναφέρεται στις πρώτες κατηγορίες που έγιναν, πότε, το 2005;», είπε ο Ντομίνγκο. «Ουσιαστικά, εστιάζουμε στη διαμόρφωση του Μάικλ, οπότε είναι ένα πορτρέτο του ποιος είναι ο Μάικλ».

«Μέσα από τα μάτια του», πρόσθεσε η Λονγκ.

«Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα αυτής της ταινίας», είπε ο Ντομίνγκο. «Και υπάρχει η πιθανότητα να γυριστεί και δεύτερο μέρος, το οποίο ίσως να ασχοληθεί με κάποια άλλα γεγονότα που συνέβησαν στη συνέχεια. Αυτή η ταινία αφορά τη διαμόρφωση του Μάικλ, το πώς μεγάλωσε».

Ο Μέλβιν ρώτησε επίσης τον Ντομίνγκο και την Λονγκ σχετικά με τις φήμες ότι η Lionsgate σκέφτεται να κυκλοφορήσει και μια δεύτερη ταινία βασισμένη στη ζωή του Μάικλ. «Θα μπορούσε να γίνει, αν η τιμή είναι καλή!», είπε η Λονγκ, γελώντας.

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 50 ετών το 2009, κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση του 13χρονου Τζόρνταν Τσάντλερ το 1993. Έφτασε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την οικογένεια Τσάντλερ για το ποσό των 25 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

