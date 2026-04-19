Μια νέα κινηματογραφική βιογραφία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον ετοιμάζεται να βγει στις αίθουσες και όλα δείχνουν ότι θα εξελιχθεί σε τεράστια εμπορική επιτυχία. Το ερώτημα όμως παραμένει: θα δει το κοινό όλη την αλήθεια ή μόνο τη μυθολογία γύρω από τον «Βασιλιά της Ποπ»;

Από το «Bohemian Rhapsody» στον Μάικλ Τζάκσον

Το παράδειγμα υπάρχει ήδη. Το Bohemian Rhapsody πέρασε από χίλια κύματα: ο αρχικός πρωταγωνιστής Σάσα Μπάρον Κοέν αποχώρησε, ενώ ο σκηνοθέτης Μπράιαν Σίνγκερ απολύθηκε. Παρ’ όλα αυτά, η ταινία για τον Φρέντι Μέρκιουρι και τους Queen έφτασε πάνω από 900 εκατ. δολάρια και κέρδισε τέσσερα Όσκαρ.

Με αυτή την επιτυχία στις αποσκευές του, ο παραγωγός Γκρέιαμ Κινγκ ανακοίνωσε το 2019 ότι ετοιμάζει μια νέα βιογραφία – αυτή τη φορά για τον Μάικλ Τζάκσον.

Το πιο δύσκολο κεφάλαιο

Σε αντίθεση με τον Μέρκιουρι, η ιστορία του Μάικλ Τζάκσον περιλαμβάνει σοβαρές καταγγελίες. Το 1994 προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Τζόρνταν Τσάντλερ, ενώ το 2005 αθωώθηκε σε ποινική δίκη για κατηγορίες κακοποίησης 13χρονου αγοριού.

Οι δικηγόροι της περιουσίας του υποστηρίζουν ότι «πιστεύουν ακλόνητα στην αθωότητά του», τονίζοντας ότι αυτή επιβεβαιώθηκε από ομόφωνη απόφαση ενόρκων και ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία.

Παρόλα αυτά, οι κατηγορίες εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας εικόνας του — κάτι που κάνει την κινηματογραφική μεταφορά της ζωής του ιδιαίτερα περίπλοκη.

Η «βιομηχανία» Μάικλ Τζάκσον

Παρά τις αντιφάσεις, η δημοφιλία του δεν έχει μειωθεί. Στο Spotify μετρά δεκάδες εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές και συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Παράλληλα, η παρουσία του συνεχίζεται μέσα από μεγάλες παραγωγές, όπως το σόου Michael Jackson ONE στο Λας Βέγκας (σε εξέλιξη από το 2013) και το μιούζικαλ MJ The Musical που παίζεται στο Μπρόντγουεϊ από το 2022.

Το νέο biopic έρχεται ουσιαστικά να προστεθεί σε αυτή την ισχυρή «βιομηχανία» γύρω από το όνομά του.

Δημιουργοί και καστ

Το «Michael» γράφει ο Τζον Λόγκαν και σκηνοθετεί ο Αντουάν Φούκουα. Στο καστ συμμετέχουν οι Κόλμαν Ντομίνγκο, Μάιλς Τέλερ και Νία Λονγκ.

Τον ίδιο τον Μάικλ Τζάκσον υποδύεται ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον.



«Μια πολύπλοκη ζωή»

Αρχικά, ο Γκρέιαμ Κινγκ είχε δηλώσει ότι η ταινία θα αγγίξει και τα δύσκολα σημεία. Σε παρουσίαση στο CinemaCon το 2024, περιέγραψε τον Μάικλ Τζάκσον ως «έναν άνθρωπο που έζησε μια πολύπλοκη ζωή» και υποσχέθηκε ότι η ταινία «θα τα δείξει όλα».

Σύμφωνα με πρώιμες πληροφορίες, το τρίτο μέρος της ταινίας θα εστίαζε έντονα στο σκάνδαλο με τον Τσάντλερ.



Η ανατροπή στο σενάριο

Στην πορεία όμως, αυτό άλλαξε. Όπως ανέφεραν διεθνή μέσα, οι νομικοί της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσε να γίνει καμία αναφορά στον Τσάντλερ, λόγω όρων της συμφωνίας του 1994.

Έτσι, γράφτηκαν νέες σκηνές και πραγματοποιήθηκαν περίπου 22 ημέρες επαναγυρισμάτων τον Ιούνιο του 2025.

Το κόστος αυτών των αλλαγών εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατ. δολαρίων, ποσό που κάλυψε η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον, ενώ η κυκλοφορία μετατέθηκε από το 2025 στο 2026.



Τι θα δούμε τελικά

Στην τελική του μορφή, το «Michael» ακολουθεί την πορεία του καλλιτέχνη από τους The Jackson 5 μέχρι την παγκόσμια κορυφή και κορυφώνεται με μια μεγάλη συναυλία της περιοδείας Bad το 1988.

Οι πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της ζωής του απουσιάζουν.



Η σκιά του «Leaving Neverland»

Το ντοκιμαντέρ Leaving Neverland, με τις μαρτυρίες των Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ, εξακολουθεί να επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση.

Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει κατηγορήσει την ταινία για ανακρίβειες, ενώ η άλλη πλευρά απορρίπτει πλήρως τις αιτιάσεις του.

Και… Part One;

Η εταιρεία Lionsgate αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η ταινία να αποτελεί το πρώτο μέρος μιας σειράς.

Όπως έχει αναφερθεί, το επιπλέον υλικό που γυρίστηκε μπορεί να αξιοποιηθεί σε επόμενες ταινίες, οι οποίες ίσως αγγίξουν και όσα τώρα μένουν εκτός.

Το βέβαιο είναι ότι το «Michael» θα τραβήξει τα βλέμματα. Το αν θα δώσει μια πλήρη εικόνα του ανθρώπου πίσω από τον μύθο ή θα μείνει σε μια πιο «ασφαλή» αφήγηση, είναι κάτι που θα φανεί στην οθόνη.

*Mε πληροφορίες από: BBC