Ένα ημίγυμνο αγόρι κάνει γκριμάτσα στην κάμερα, ενώ ο Μάικλ Τζάκσον τον κρατά στην αγκαλιά του, σε μια φωτογραφία από μια νέα συλλογή εικόνων, η οποία είναι εξόχως δυσάρεστη.

Στη φωτογραφία, την οποία εξασφάλισε η Daily Mail και δημοσιεύει για πρώτη φορά, ο εννιάχρονος Ντομινίκ Κάσιο φαίνεται να αισθάνεται εξαιρετικά άβολα και να αποτραβιέται, καθώς ο Τζάκσον βάζει το χέρι του στο στομάχι και στο χέρι του.

Ο Τζάκσον και το παιδί είναι καθισμένοι σε ένα κρεβάτι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όπως πιστεύει η οικογένεια Κάσιο, τον Ιανουάριο του 1996, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία ο Ντομινίκ ισχυρίζεται ότι ο Τζάκσον τον κακοποιούσε.

Μόλις επτά ή οκτώ ετών

Ο Ντομινίκ, οι αδελφοί του Έντουαρντ και Άλντο και η αδελφή του Μαρί-Νικόλ Πορτέ έχουν πλέον ασκήσει αγωγή εναντίον των εταιρειών και της περιουσίας του Τζάκσον. Στην καταγγελία τους αποκαλούν τον Τζάκσον «κατά συρροή παιδόφιλο» που τους κακοποίησε σεξουαλικά, «ξεκινώντας όταν μερικοί από αυτούς ήταν μόλις επτά ή οκτώ ετών».

Ο Ντομινίκ, που είναι πλέον 39 ετών, δήλωσε στη Daily Mail ότι το να ξαναβλέπει τη φωτογραφία είναι βαθιά τραυματικό.

«Μπορώ μόνο να φανταστώ ότι η έκφραση του προσώπου μου είχε να κάνει με αυτό που βίωνα εκείνη τη στιγμή» παραδέχτηκε -μια εποχή, όπως υπονοεί, όπου ο φόβος και η σύγχυση είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται.

«Υποθέτω ότι προσπαθούσα πραγματικά να επεξεργαστώ ή να κατανοήσω το τραύμα που βίωνα. Μπορώ να διακρίνω τον φόβο και τη σύγχυση που ένιωθα τότε».

Παραπλανητικά συμβόλαια

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες και ισχυρίζεται ότι ο Τζάκσον νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά καθέναν από τους ενάγοντες.

Η φερόμενη κακοποίηση διήρκεσε για «μεγάλες χρονικές περιόδους» σε διάφορα μέρη του κόσμου, σύμφωνα με την αγωγή.

Η καταγγελία αναφέρει ότι ο Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009, «έκανε πλύση εγκεφάλου» στα παιδιά των Κάσιο και τα ανάγκασε να υπογράψουν «παραπλανητικά» συμβόλαια για να τα κρατήσει σιωπηλά.

Οι δικηγόροι της περιουσίας του Τζάκσον έχουν απορρίψει στο παρελθόν τους ισχυρισμούς ως «απελπισμένη προσπάθεια να βγάλουν λεφτά» και επισήμαναν ότι η οικογένεια Κάσιο υποστήριζε τον Τζάκσον για χρόνια.

Η γνωριμία

Η οικογένεια Κάσιο γνώρισε τον Τζάκσον για πρώτη φορά το 1984, όταν ο Ντομινίκ, ο πατέρας τους, ήταν διευθυντής του Helmsley Palace στη Νέα Υόρκη, ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης όπου ο τραγουδιστής έμενε συχνά όταν βρισκόταν εκεί.

Ο Ντομινίκ φρόντιζε τις ειδικές επιθυμίες του Τζάκσον, όπως η εγκατάσταση πίστας χορού στη σουίτα του, και στη συνέχεια τον σύστησε στην οικογένειά του.

Αυτή περιλάμβανε τους γιους του, τον Φρανκ, που ήταν πέντε ετών, και τον Έντουαρντ, που ήταν τριών.

Καθώς η φιλία του Ντομινίκ και της συζύγου του Κόνι με τον Τζάκσον εμβάθυνε, τα αγόρια και τα τρία αδέλφια τους άρχισαν να μένουν στο ράντσο του, Neverland, στην Καλιφόρνια χωρίς τους γονείς τους.

Οι Κάσιο παρέμειναν κοντά στον Τζάκσον ακόμη και μετά την κατηγορία του Τζόρντι Τσάντλερ για σεξουαλική κακοποίηση το 1993: ο τραγουδιστής κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στην αγκαλιά του Τζάκσον

Οι φωτογραφίες που απέκτησε η Daily Mail χρονολογούνται κυρίως τρία χρόνια αργότερα από το 1996.

Σε μία από αυτές, ο Ντομινίκ φοράει ένα λευκό μπλουζάκι γεμάτο λεκέδες από φαγητό. Χαμογελάει, ενώ ο Τζάκσον τον κρατά στην αγκαλιά του με ένα ανήσυχο βλέμμα στα μάτια.

Ο Ντομινίκ βάζει τα δάχτυλά του πάνω από το κεφάλι του Τζάκσον, σχηματίζοντας «κερατάκια», καθώς ξέρει ότι πρόκειται να τραβηχτεί μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία φαίνεται να έχει τραβηχτεί τον Φεβρουάριο του 1996 στη Βραζιλία, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεοκλιπ για το τραγούδι του Τζάκσον «They Don’t Care About Us», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του «HIStory: Past, Present and Future, Book I».

Το μπλουζάκι του Τζάκσον είναι το ίδιο που φοράει στο βίντεοκλιπ. Ο Ντομινίκ ήταν εννέα ετών εκείνη την εποχή.

«Νιώθω θλίψη»

Η δεύτερη φωτογραφία φαίνεται να έχει τραβηχτεί ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 1996. Η τοποθεσία είναι αβέβαιη, αλλά η οικογένεια Κάσιο πιστεύει ότι ήταν ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη.

Το δέρμα του Τζάκσον δείχνει ξεκάθαρα ότι έπασχε από λεύκη, μια πάθηση που προκαλεί την απώλεια χρωστικής ουσίας σε κηλίδες στο δέρμα.

Στην δήλωσή του, ο Ντομινίκ είπε ότι οι φωτογραφίες «μου προκαλούν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων».

Είπε: «Νιώθω θλίψη, γιατί ξέρω ότι το παιδί στη φωτογραφία είχε δει και βιώσει πράγματα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει. Νιώθω οργή, γιατί έχοντας και εγώ παιδιά δεν μπορώ να αντέξω τη σκέψη ότι κάποιος θα μπορούσε να τους κάνει κάτι τέτοιο.

»Να καταστρέψει την παιδική τους ηλικία, να τους στερήσει αυτή την ανέμελη αθωότητα.

»Νιώθω αδυναμία, γιατί κάθε μέρα πρέπει να προσπαθώ να ξεπεράσω τις συνέπειες που απορρέουν από κάτι για το οποίο δεν είχα καμία επιλογή, και επειδή ήμουν πραγματικά τόσο εξαπατημένος και φοβισμένος, που το να το πω σε κάποιον που θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει, δεν φαινόταν ως επιλογή».

Κοιτάζει με απορία

Μία από τις άλλες δύο φωτογραφίες του Τζάκσον είναι με τον αδελφό του Ντομινίκ, τον Έντουαρντ. Τραβήχτηκε στο σπίτι της οικογένειας Κάσιο στο Φράνκλιν Λέικς του Νιου Τζέρσεϊ, τον Ιανουάριο του 1996.

Ο Έντουαρντ, 13 ετών, κάθεται δίπλα στον τραγουδιστή φορώντας ένα μπλουζάκι με V λαιμόκοψη, ενώ ο Τζάκσον φοράει το χαρακτηριστικό μαύρο fedora καπέλο του.

Τα μαλλιά του Έντουαρντ είναι ανακατεμένα. Ο Τζάκσον κοιτάζει με απορία και δαγκώνει το δάχτυλό του, σαν να τον εξέπληξε η λήψη της φωτογραφίας.

Η τέταρτη φωτογραφία δείχνει τον Τζάκσον και τον Άλντο Κάσιο, τον αδελφό του Ντομινίκ, επίσης στο σπίτι της οικογένειας Κάσιο.

Τραβήχτηκε γύρω στο 1998, όταν ο Άλντο ήταν περίπου επτά ετών.

Ο Τζάκσον είναι ντυμένος ολόκληρος στα μαύρα, με το fedora και τα γυαλιά ηλίου του, σαν να έχει μόλις κατέβει από τη σκηνή.

Κρατάει τον Άλντο με το δεξί του χέρι και βάζει το αριστερό του χέρι αδέξια στον γυμνό κορμό του αγοριού.

Ο Άλντο φοράει μόνο ένα μικροσκοπικό ζευγάρι κόκκινα και μπλε εσώρουχα.

Καθόμουν στο κρεβάτι

Σε μια συνέντευξη με την Daily Mail τον Φεβρουάριο, ο Άλντο Κάσιο, που είναι πλέον 35 ετών, έδωσε τη δική του εκδοχή για την υποτιθέμενη κακοποίηση από τον Τζάκσον σε μια εξομολόγηση γεμάτη δάκρυα και συγκίνηση.

Είπε: «Απλά καθόμουν στο κρεβάτι μαζί του κατά τη διάρκεια της ημέρας, παίζοντας το Game Boy μου. Και θυμάμαι ότι απλά ήρθε προς το μέρος μου και μου κατέβασε το σορτσάκι».

Η κακοποίηση φέρεται να συνεχίστηκε για 25 χρόνια, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι το θάνατο του Τζάκσον το 2009.

«Κακοποιητής»

Ο Χάουαρντ Κινγκ, ο δικηγόρος με έδρα το Λος Άντζελες που εκπροσωπεί την οικογένεια Κάσιο, δήλωσε στην Daily Mail ότι οι εικόνες των παιδιών Κάσιο δείχνουν «θύματα ενός ψυχολογικού και σωματικού κακοποιητή».

Είπε: «Αυτή η αγωγή θα βάλει επιτέλους τέλος στα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια εισοδήματος που απολαμβάνουν οι σύμβουλοι της περιουσίας, οι οποίοι συνεχίζουν να ψεύδονται και να διαιωνίζουν μια αφήγηση ότι ο Μάικλ ήταν απλώς ένα αθώο παιδί που δεν θα έβλαπτε ούτε μύγα.

»Ελπίζω ότι η υπόθεση θα δείξει ότι οι Κάσιο δεν είναι οι ψεύτες που η περιουσία προσπαθεί να τους παρουσιάσει, αλλά μια δεμένη και γενναία οικογένεια που, αν και καθυστερημένα, καταφέρνει να συμβιβαστεί με τους δαίμονες που συνεχίζουν να τους στοιχειώνουν ως αποτέλεσμα δεκαετιών της πιο φρικτής σεξουαλικής κακοποίησης που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Και τα τέσσερα αδέλφια, καθώς και ο αδελφός τους Φρανκ, είχαν καταθέσει παρόμοια αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, αλλά τον περασμένο μήνα ένας δικαστής αποφάνθηκε ότι η υπόθεση έπρεπε να επιλυθεί μέσω της διαδικασίας της νομικής διαιτησίας.

Ο δικηγόρος

Την εποχή εκείνη, ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, δήλωσε: «Για δεκαετίες, ο Φρανκ Κάσιο και τα αδέλφια του επέμεναν σταθερά και επανειλημμένα ότι ο Μάικλ Τζάκσον δεν έβλαψε ποτέ ούτε αυτούς ούτε κανέναν άλλο.

»Οι καταγεγραμμένες οι δηλώσεις τους, που εξυμνούν τον Μάικλ σε μια τηλεοπτική συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ (το 2010), η οποία μεταδόθηκε σε εθνικό επίπεδο κι έρχεται σε άμεση αντίθεση με αυτό που ισχυρίζονται τώρα».

Ο Σίνγκερ δήλωσε ότι η οικογένεια Κάσιο είχε ζητήσει 213 εκατομμύρια δολάρια και απείλησε να δημοσιοποιήσει την υπόθεση, εκτός αν τους καταβληθεί το ποσό.

Ο Σίνγκερ δεν απάντησε στην Daily Mail σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με την υπό εξέλιξη υπόθεση.

