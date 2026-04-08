Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
08.04.2026 | 17:48
Προσοχή! Ανακαλείται παρτίδα βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
08.04.2026 | 15:07
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Λακωνίας
Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους
Fizz 08 Απριλίου 2026, 18:00

Νέες, «τρομακτικές» φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους

Μια συγκλονιστική συλλογή από φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδημοσιευτεί δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον μαζί με «ταλαιπωρημένα» φερόμενα νεαρά θύματα, πυροδοτώντας μια νέα, εκρηκτική αγωγή.

Ένα ημίγυμνο αγόρι κάνει γκριμάτσα στην κάμερα, ενώ ο Μάικλ Τζάκσον τον κρατά στην αγκαλιά του, σε μια φωτογραφία από μια νέα συλλογή εικόνων, η οποία είναι εξόχως δυσάρεστη.

Στη φωτογραφία, την οποία εξασφάλισε η Daily Mail και δημοσιεύει για πρώτη φορά, ο εννιάχρονος Ντομινίκ Κάσιο φαίνεται να αισθάνεται εξαιρετικά άβολα και να αποτραβιέται, καθώς ο Τζάκσον βάζει το χέρι του στο στομάχι και στο χέρι του.

Ο Τζάκσον και το παιδί είναι καθισμένοι σε ένα κρεβάτι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όπως πιστεύει η οικογένεια Κάσιο, τον Ιανουάριο του 1996, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία ο Ντομινίκ ισχυρίζεται ότι ο Τζάκσον τον κακοποιούσε.

Ο Μάικλ Τζάκσον με τον 9χρονο Ντομινίκ Κάσιο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όπως πιστεύει η οικογένεια Κάσιο, το 1996. Ο Ντομινίκ δηλώνει σήμερα ότι η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει τον «φόβο και τη σύγχυση» που ένιωθε εκείνη την εποχή / Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στη Daily Mail ανήκει στη οικογένεια Κάσιο.

Μόλις επτά ή οκτώ ετών

Ο Ντομινίκ, οι αδελφοί του Έντουαρντ και Άλντο και η αδελφή του Μαρί-Νικόλ Πορτέ έχουν πλέον ασκήσει αγωγή εναντίον των εταιρειών και της περιουσίας του Τζάκσον. Στην καταγγελία τους αποκαλούν τον Τζάκσον «κατά συρροή παιδόφιλο» που τους κακοποίησε σεξουαλικά, «ξεκινώντας όταν μερικοί από αυτούς ήταν μόλις επτά ή οκτώ ετών».

Ο Ντομινίκ, που είναι πλέον 39 ετών, δήλωσε στη Daily Mail ότι το να ξαναβλέπει τη φωτογραφία είναι βαθιά τραυματικό.

«Μπορώ μόνο να φανταστώ ότι η έκφραση του προσώπου μου είχε να κάνει με αυτό που βίωνα εκείνη τη στιγμή» παραδέχτηκε -μια εποχή, όπως υπονοεί, όπου ο φόβος και η σύγχυση είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται.

«Υποθέτω ότι προσπαθούσα πραγματικά να επεξεργαστώ ή να κατανοήσω το τραύμα που βίωνα. Μπορώ να διακρίνω τον φόβο και τη σύγχυση που ένιωθα τότε».

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες και ισχυρίζεται ότι ο Τζάκσον νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά καθέναν από τους ενάγοντες

Σε μια άλλη ανησυχητική φωτογραφία, ο Ντομινίκ φαίνεται να κάθεται πάνω στον Τζάκσον κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βραζιλία το 1996 – ο 45χρονος σήμερα λέει ότι το να ξαναβλέπει τη φωτογραφία αυτή είναι «τρομακτικό»

Σε μια άλλη ανησυχητική φωτογραφία, ο Ντομινίκ φαίνεται να κάθεται πάνω στον Τζάκσον κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Βραζιλία το 1996 – ο 45χρονος σήμερα λέει ότι το να ξαναβλέπει τη φωτογραφία αυτή είναι «τρομακτικό» / Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στη Daily Mail ανήκει στη οικογένεια Κάσιο.

Παραπλανητικά συμβόλαια

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες και ισχυρίζεται ότι ο Τζάκσον νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά καθέναν από τους ενάγοντες.

Η φερόμενη κακοποίηση διήρκεσε για «μεγάλες χρονικές περιόδους» σε διάφορα μέρη του κόσμου, σύμφωνα με την αγωγή.

Η καταγγελία αναφέρει ότι ο Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009, «έκανε πλύση εγκεφάλου» στα παιδιά των Κάσιο και τα ανάγκασε να υπογράψουν «παραπλανητικά» συμβόλαια για να τα κρατήσει σιωπηλά.

Οι δικηγόροι της περιουσίας του Τζάκσον έχουν απορρίψει στο παρελθόν τους ισχυρισμούς ως «απελπισμένη προσπάθεια να βγάλουν λεφτά» και επισήμαναν ότι η οικογένεια Κάσιο υποστήριζε τον Τζάκσον για χρόνια.

Οι Κάσιο παρέμειναν κοντά στον Τζάκσον ακόμη και μετά την κατηγορία του Τζόρντι Τσάντλερ για σεξουαλική κακοποίηση το 1993: ο τραγουδιστής κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Τζάκσον με τον νεαρό Άλντο Κάσσιο στο οικογενειακό σπίτι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 – μία από τις πολλές φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται πλέον ως αποδεικτικά στοιχεία σε αγωγή κατά της περιουσίας του τραγουδιστή

Ο Τζάκσον με τον νεαρό Άλντο Κάσιο στο οικογενειακό σπίτι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 –μία από τις πολλές φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται πλέον ως αποδεικτικά στοιχεία σε αγωγή κατά της περιουσίας του τραγουδιστή / Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στη Daily Mail ανήκει στη οικογένεια Κάσιο.

Η γνωριμία

Η οικογένεια Κάσιο γνώρισε τον Τζάκσον για πρώτη φορά το 1984, όταν ο Ντομινίκ, ο πατέρας τους, ήταν διευθυντής του Helmsley Palace στη Νέα Υόρκη, ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης όπου ο τραγουδιστής έμενε συχνά όταν βρισκόταν εκεί.

Ο Ντομινίκ φρόντιζε τις ειδικές επιθυμίες του Τζάκσον, όπως η εγκατάσταση πίστας χορού στη σουίτα του, και στη συνέχεια τον σύστησε στην οικογένειά του.

Αυτή περιλάμβανε τους γιους του, τον Φρανκ, που ήταν πέντε ετών, και τον Έντουαρντ, που ήταν τριών.

Καθώς η φιλία του Ντομινίκ και της συζύγου του Κόνι με τον Τζάκσον εμβάθυνε, τα αγόρια και τα τρία αδέλφια τους άρχισαν να μένουν στο ράντσο του, Neverland, στην Καλιφόρνια χωρίς τους γονείς τους.

Οι Κάσιο παρέμειναν κοντά στον Τζάκσον ακόμη και μετά την κατηγορία του Τζόρντι Τσάντλερ για σεξουαλική κακοποίηση το 1993: ο τραγουδιστής κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Χάουαρντ Κινγκ, ο δικηγόρος με έδρα το Λος Άντζελες που εκπροσωπεί την οικογένεια Κάσιο, δήλωσε στην Daily Mail ότι οι εικόνες των παιδιών Κάσιο δείχνουν «θύματα ενός ψυχολογικού και σωματικού κακοποιητή»

Στην αγκαλιά του Τζάκσον

Οι φωτογραφίες που απέκτησε η Daily Mail χρονολογούνται κυρίως τρία χρόνια αργότερα από το 1996.

Σε μία από αυτές, ο Ντομινίκ φοράει ένα λευκό μπλουζάκι γεμάτο λεκέδες από φαγητό. Χαμογελάει, ενώ ο Τζάκσον τον κρατά στην αγκαλιά του με ένα ανήσυχο βλέμμα στα μάτια.

Ο Ντομινίκ βάζει τα δάχτυλά του πάνω από το κεφάλι του Τζάκσον, σχηματίζοντας «κερατάκια», καθώς ξέρει ότι πρόκειται να τραβηχτεί μια φωτογραφία.

Η φωτογραφία φαίνεται να έχει τραβηχτεί τον Φεβρουάριο του 1996 στη Βραζιλία, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεοκλιπ για το τραγούδι του Τζάκσον «They Don’t Care About Us», το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του «HIStory: Past, Present and Future, Book I».

Το μπλουζάκι του Τζάκσον είναι το ίδιο που φοράει στο βίντεοκλιπ. Ο Ντομινίκ ήταν εννέα ετών εκείνη την εποχή.

Ο Άλντο Κάσιο είχε προηγουμένως μιλήσει σε συνέντευξη με τη Δάφνη Μπαράκ που μεταδόθηκε την 1η Μαρτίου

Ο Άλντο Κάσιο είχε προηγουμένως μιλήσει σε συνέντευξη με τη Ντάφνι Μπαράκ που μεταδόθηκε την 1η Μαρτίου.

«Νιώθω θλίψη»

Η δεύτερη φωτογραφία φαίνεται να έχει τραβηχτεί ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 1996. Η τοποθεσία είναι αβέβαιη, αλλά η οικογένεια Κάσιο πιστεύει ότι ήταν ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη.

Το δέρμα του Τζάκσον δείχνει ξεκάθαρα ότι έπασχε από λεύκη, μια πάθηση που προκαλεί την απώλεια χρωστικής ουσίας σε κηλίδες στο δέρμα.

Στην δήλωσή του, ο Ντομινίκ είπε ότι οι φωτογραφίες «μου προκαλούν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων».

Είπε: «Νιώθω θλίψη, γιατί ξέρω ότι το παιδί στη φωτογραφία είχε δει και βιώσει πράγματα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει. Νιώθω οργή, γιατί έχοντας και εγώ παιδιά δεν μπορώ να αντέξω τη σκέψη ότι κάποιος θα μπορούσε να τους κάνει κάτι τέτοιο.

»Να καταστρέψει την παιδική τους ηλικία, να τους στερήσει αυτή την ανέμελη αθωότητα.

»Νιώθω αδυναμία, γιατί κάθε μέρα πρέπει να προσπαθώ να ξεπεράσω τις συνέπειες που απορρέουν από κάτι για το οποίο δεν είχα καμία επιλογή, και επειδή ήμουν πραγματικά τόσο εξαπατημένος και φοβισμένος, που το να το πω σε κάποιον που θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει, δεν φαινόταν ως επιλογή».

Κοιτάζει με απορία

Μία από τις άλλες δύο φωτογραφίες του Τζάκσον είναι με τον αδελφό του Ντομινίκ, τον Έντουαρντ. Τραβήχτηκε στο σπίτι της οικογένειας Κάσιο στο Φράνκλιν Λέικς του Νιου Τζέρσεϊ, τον Ιανουάριο του 1996.

Ο Έντουαρντ, 13 ετών, κάθεται δίπλα στον τραγουδιστή φορώντας ένα μπλουζάκι με V λαιμόκοψη, ενώ ο Τζάκσον φοράει το χαρακτηριστικό μαύρο fedora καπέλο του.

Τα μαλλιά του Έντουαρντ είναι ανακατεμένα. Ο Τζάκσον κοιτάζει με απορία και δαγκώνει το δάχτυλό του, σαν να τον εξέπληξε η λήψη της φωτογραφίας.

Η τέταρτη φωτογραφία δείχνει τον Τζάκσον και τον Άλντο Κάσιο, τον αδελφό του Ντομινίκ, επίσης στο σπίτι της οικογένειας Κάσιο.

Τραβήχτηκε γύρω στο 1998, όταν ο Άλντο ήταν περίπου επτά ετών.

Ο Τζάκσον είναι ντυμένος ολόκληρος στα μαύρα, με το fedora και τα γυαλιά ηλίου του, σαν να έχει μόλις κατέβει από τη σκηνή.

Κρατάει τον Άλντο με το δεξί του χέρι και βάζει το αριστερό του χέρι αδέξια στον γυμνό κορμό του αγοριού.

Ο Άλντο φοράει μόνο ένα μικροσκοπικό ζευγάρι κόκκινα και μπλε εσώρουχα.

Μια φωτογραφία Polaroid που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Daily Mail δείχνει τον Έντουαρντ Κάσιο να ποζάρει μαζί με τον τραγουδιστή – ο οποίος φοράει το περίφημο μαύρο φεδόρα του – στο σπίτι της οικογένειας Κάσιο στο Φράνκλιν Λέικς του Νιου Τζέρσεϊ

Μια φωτογραφία Polaroid που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Daily Mail δείχνει τον Έντουαρντ Κάσιο να ποζάρει μαζί με τον τραγουδιστή –ο οποίος φοράει το περίφημο μαύρο fedora του– στο σπίτι της οικογένειας Κάσιο στο Φράνκλιν Λέικς του Νιου Τζέρσεϊ / Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στη Daily Mail ανήκει στη οικογένεια Κάσιο.

Καθόμουν στο κρεβάτι

Σε μια συνέντευξη με την Daily Mail τον Φεβρουάριο, ο Άλντο Κάσιο, που είναι πλέον 35 ετών, έδωσε τη δική του εκδοχή για την υποτιθέμενη κακοποίηση από τον Τζάκσον σε μια εξομολόγηση γεμάτη δάκρυα και συγκίνηση.

Είπε: «Απλά καθόμουν στο κρεβάτι μαζί του κατά τη διάρκεια της ημέρας, παίζοντας το Game Boy μου. Και θυμάμαι ότι απλά ήρθε προς το μέρος μου και μου κατέβασε το σορτσάκι».

Η κακοποίηση φέρεται να συνεχίστηκε για 25 χρόνια, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι το θάνατο του Τζάκσον το 2009.

«Κακοποιητής»

Ο Χάουαρντ Κινγκ, ο δικηγόρος με έδρα το Λος Άντζελες που εκπροσωπεί την οικογένεια Κάσιο, δήλωσε στην Daily Mail ότι οι εικόνες των παιδιών Κάσιο δείχνουν «θύματα ενός ψυχολογικού και σωματικού κακοποιητή».

Είπε: «Αυτή η αγωγή θα βάλει επιτέλους τέλος στα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια εισοδήματος που απολαμβάνουν οι σύμβουλοι της περιουσίας, οι οποίοι συνεχίζουν να ψεύδονται και να διαιωνίζουν μια αφήγηση ότι ο Μάικλ ήταν απλώς ένα αθώο παιδί που δεν θα έβλαπτε ούτε μύγα.

»Ελπίζω ότι η υπόθεση θα δείξει ότι οι Κάσιο δεν είναι οι ψεύτες που η περιουσία προσπαθεί να τους παρουσιάσει, αλλά μια δεμένη και γενναία οικογένεια που, αν και καθυστερημένα, καταφέρνει να συμβιβαστεί με τους δαίμονες που συνεχίζουν να τους στοιχειώνουν ως αποτέλεσμα δεκαετιών της πιο φρικτής σεξουαλικής κακοποίησης που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Και τα τέσσερα αδέλφια, καθώς και ο αδελφός τους Φρανκ, είχαν καταθέσει παρόμοια αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, αλλά τον περασμένο μήνα ένας δικαστής αποφάνθηκε ότι η υπόθεση έπρεπε να επιλυθεί μέσω της διαδικασίας της νομικής διαιτησίας.

Ο δικηγόρος

Την εποχή εκείνη, ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, δήλωσε: «Για δεκαετίες, ο Φρανκ Κάσιο και τα αδέλφια του επέμεναν σταθερά και επανειλημμένα ότι ο Μάικλ Τζάκσον δεν έβλαψε ποτέ ούτε αυτούς ούτε κανέναν άλλο.

»Οι καταγεγραμμένες οι δηλώσεις τους, που εξυμνούν τον Μάικλ σε μια τηλεοπτική συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ (το 2010), η οποία μεταδόθηκε σε εθνικό επίπεδο κι έρχεται σε άμεση αντίθεση με αυτό που ισχυρίζονται τώρα».

Ο Σίνγκερ δήλωσε ότι η οικογένεια Κάσιο είχε ζητήσει 213 εκατομμύρια δολάρια και απείλησε να δημοσιοποιήσει την υπόθεση, εκτός αν τους καταβληθεί το ποσό.

Ο Σίνγκερ δεν απάντησε στην Daily Mail σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με την υπό εξέλιξη υπόθεση.

*Το άρθρο και οι φωτογραφίες δημοσιεύθηκαν στη dailymail.co.uk

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα άνω του 6% και μισό δισ. τζίρο υποδέχτηκε την εκεχειρία η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα άνω του 6% και μισό δισ. τζίρο υποδέχτηκε την εκεχειρία η αγορά

Τραμπ: Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία – Το Ιράν σταματά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία – Το Ιράν σταματά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης στα 20 της, έχοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Baywatch. Ωστόσο η Νικόλ Έγκερτ αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Η Κέιτι Πέρι δημοσιεύει νέα φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό σε παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό».

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν 26 κιλά κοκαΐνη και πάνω από 360 κιλά κάνναβη - Η επεισοδιακή καταδίωξη και οι έρευνες σε σπίτια

Με δυο γκολ του Αλεξιτς ο Παναιτωλικός πέρασε από την έδρα της ΑΕΛ και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Μαύρα χάλια οι Θεσσαλοί, ο κόσμος αποδοκίμασε και έφευγε από τα γήπεδο.

Οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Ο Καμπανιακός έγινε η τρίτη ομάδα -μετά τους Μακεδονικό και ΠΑΣ Γιάννινα- που υποβιβάζεται και μαθηματικά στη Γ΄ Εθνική, από τον Α΄ όμιλο της Super League 2, παρά τη νίκη του με 2-0 επί της Καβάλας.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό της Φυλής με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, από τον Μεσότοπο Λέσβου, κατακεραυνώνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «αδιαφορία» και «έλλειψη ενδιαφέροντος» προς «τους κατοίκους ενός ολόκληρου νησιού» την ίδια ώρα που διαφημίζει τη «λήψη στοχευμένων μέτρων για τον αφθώδη πυρετό».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επρόκειτο να συναντηθεί την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να επιλύσει τη διαφωνία μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το κόστος παραγωγής και πόσο γρήγορα μπορεί να αποκλιμακωθεί. Ο λόγος που η πτώση του πετρελαίου δεν θα φανεί άμεσα στα ράφια

Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα κάνει την καλύτερη επιθετική σεζόν της ιστορίας του και κυνηγάει Άρη και… Σπανούλη για μυθικά ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Την αγαπημένη φράση της Gen Alpha, το «6-7» χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών

«Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά», ζητεί το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη για το Predator, Χρήστος Κακλαμάνης, αναφέρεται στην εισαγγελική έρευνα για τις υποκλοπές, τονίζοντας πως «η υπόθεση οδηγείται με κάθε ημέρα που περνά στην παραγραφή»

Στην περίπτωση της πτώσης πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, εκείνη τη στιγμή έπαιζαν δύο παιδιά τα οποία φέρεται να τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

LIVE: ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet-Παναιτωλικός για την 2η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

