«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

«Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι ένοχος για κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων», δηλώνει ο Βίνσεντ Εϊμέν. «Πιστεύω ότι υπήρξε συγκάλυψη για πολλά χρόνια». Σε αυτό το σημείο, εκτός αν είστε στενός ακόλουθος των γεγονότων στη ζωή του αείμνηστου ποπ σταρ Μάικλ Τζάκσον, ίσως αναρωτιέστε: ποιος είναι ο Βίνσεντ Εϊμέν;

Λοιπόν, το 2005, ο Εϊμέν θεωρήθηκε από τους εισαγγελείς της Καλιφόρνιας ως βασικό μέλος αυτού που θεωρούσαν ξεκάθαρα ως «συγκάλυψη» σε μια από τις δίκες του αιώνα, στην οποία οι αρχές προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να καταδικάσουν τον Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση.

Φήμες των 80s

Η δίκη ήταν η δεύτερη φορά που ο κόσμος έστρεψε το βλέμμα του στον Τζάκσον και την πιθανότητα να είναι παιδεραστής, φήμες για την οποία κυκλοφορούσαν από τη δεκαετία του 1980.

Τότε, οι εφημερίδες είχαν αρχίσει να παρατηρούν τις φιλίες του με παιδιά ηθοποιούς, όπως τον σταρ της τηλεοπτικής κωμικής σειράς Webster, Εμάνουελ Λιούις και, αργότερα, τον σταρ της ταινίας Μόνος στο Σπίτι, Μακόλεϊ Κάλκιν, τον οποίο ο Τζάκσον είχε γνωρίσει και είχε γίνει φίλος του στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ωστόσο, η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν αναφορές για μια πραγματική κατηγορία ήταν το 1993, όταν έγινε γνωστό ότι ένας 13χρονος αγόρι, ο Τζόρνταν Τσάντλερ, είχε πληρωθεί με το ποσό των 20-30 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ο Τζάκσον να παραδεχτεί την ενοχή του.

To trailer του ντοκιμαντέρ Michael Jackson: The Trial

Ένας καταρρακωμένος άνθρωπος

Αυτή τη φορά, όμως, οι κατηγορίες – από ένα άλλο αγόρι, τον Γκάβιν Αρβίζο – έφτασαν στο δικαστήριο και αποτέλεσαν πολύ μεγαλύτερη απειλή για την καριέρα και τη φήμη του Τζάκσον. Η δίκη κατέληξε σε αθώωση.

Ωστόσο, ο Τζάκσον, όλο και πιο αδύναμος, φαινόταν από τότε ένας καταρρακωμένος άνθρωπος και δεν κυκλοφόρησε κανένα νέο τραγούδι, αν και το 2008 ανακοίνωσε μια πολυδιαφημισμένη παγκόσμια περιοδεία επιστροφής, προκαλώντας γενική έκπληξη. Ο Τζάκσον πέθανε από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων τον Ιούνιο του 2009, πριν ξεκινήσει η περιοδεία.

Αν και μουσικά βρισκόταν σε απότομη πτώση τη δεκαετία του 2000, ο «Βασιλιάς της Ποπ» ήταν ακόμα ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες στον κόσμο όταν έλαβε χώρα η δίκη. Αντιμετώπισε πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονταν με παιδική κακοποίηση, καθώς και συνωμοσία για απαγωγή παιδιού και παράνομη κράτηση.

Η τετράμηνη δίκη έληξε τον Ιούνιο του 2005, με τον Τζάκσον να αθωώνεται από όλες τις κατηγορίες από την κριτική επιτροπή.

Ο πέμπτος άνθρωπος κοντά στον τραγουδιστή

Ο Αρβίζο ήταν 15 ετών όταν ξεκίνησε η δίκη, αλλά ήταν 13 ετών όταν φέρεται να συνέβησαν τα αδικήματα. Ο Εϊμέν ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Τζάκσον εκείνη την εποχή και στενός φίλος και επιχειρηματικός συνεργάτης ενός έμπιστου του Τζάκσον, του «διευθυντή δημοσίων σχέσεων» του, Φρανκ Κάσιο.

Ο Κάσιο αγωνίζεται επί του παρόντος στα αμερικανικά δικαστήρια για να του επιτραπεί να δημοσιοποιήσει τις δικές του καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί από τον Τζάκσον.

Αυτό θα τον έκανε τον πέμπτο άνθρωπο κοντά στον τραγουδιστή για τον οποίο έχουν διατυπωθεί οι ίδιες εμπρηστικές κατηγορίες, ξεκινώντας από τον Τσάντλερ και τον Αρβίζο, ακολουθούμενους από τον Τζέιμς Σάφετσουκ και τον Γουέιντ Ρόμπσον, οι οποίοι έδωσαν συνεντεύξεις με λεπτομερείς περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησης στον σκηνοθέτη Νταν Ριντ στο ισχυρό ντοκιμαντέρ του Channel 4 του 2019, Leaving Neverland.

Ο Εϊμέν ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Τζάκσον εκείνη την εποχή και στενός φίλος και επιχειρηματικός συνεργάτης ενός έμπιστου του Τζάκσον, του «διευθυντή δημοσίων σχέσεων» του, Φρανκ Κάσιο

Το ύποπτο περιοδικό

Ο Chris Harvey της βρετανικής Telegraph μιλάει με τον Εϊμέν μέσω βιντεοκλήσης από τις ΗΠΑ επειδή είναι συντελεστής ενός νέου τετραμερούς ντοκιμαντέρ του Channel 4, με τίτλο «Michael Jackson: The Trial», που ξεκινά την Τετάρτη και επικεντρώνεται σε εκείνους τους τέσσερις μήνες του 2005.

Ο Εϊμέν έχει πολύτιμες πληροφορίες για τον Κάσιο, τον άνθρωπο που τον έφερε στην τροχιά του Τζάκσον, και μιλάει για τη στιγμή που οι υποψίες του έγιναν αδύνατο να αγνοηθούν, όταν βρήκε ένα περιοδικό που φαινόταν να αποδεικνύει ότι ο τραγουδιστής είχε μεγάλο ενδιαφέρον για ανηλίκους.

Λέει πώς αντιμετώπισε τον Κάσιο για αυτό το θέμα και πώς ο Κάσιο, ο οποίος του είχε διαβεβαιώσει ότι οι προηγούμενες φήμες ήταν αβάσιμες, αργότερα άλλαξε γνώμη. «Από ό,τι ξέρω τώρα» λέει ο Εϊμέν, «τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύπτουν πληροφορίες για την κακοποίησή τους, κομμάτι-κομμάτι, με την πάροδο των χρόνων».

Όταν ο Τζάκσον έγινε φίλος με τον Αρβίζο το 2000, ο μικρός ήταν 10 ετών και υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο. Ο μικρός και η οικογένειά του είχαν περάσει κάποιο διάστημα στο ράντσο Neverland του Τζάκσον στην Καλιφόρνια, και ο τραγουδιστής είχε πληρώσει μέρος της θεραπείας του

«Έχω κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με πολλά παιδιά»

Όταν ο Τζάκσον έγινε φίλος με τον Αρβίζο το 2000, ο μικρός ήταν 10 ετών και υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο. Ο μικρός και η οικογένειά του είχαν περάσει κάποιο διάστημα στο ράντσο Neverland του Τζάκσον στην Καλιφόρνια, και ο τραγουδιστής είχε πληρώσει μέρος της θεραπείας του. Ο Γκάβιν είχε αναρρώσει. Όταν όμως εμφανίστηκε στην κάμερα μαζί με τον Τζάκσον στο περιβόητο ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Μπάσιρ «Ζώντας με τον Μάικλ Τζάκσον» στο ITV τον Φεβρουάριο του 2003 (που προβλήθηκε στις ΗΠΑ τρεις ημέρες αργότερα), το βίντεο προκάλεσε έντονη κριτική.

Οι δύο εμφανίστηκαν να κρατιούνται χέρι-χέρι, με τον έφηβο να ακουμπά το κεφάλι του στον ώμο του Τζάκσον, ενώ ο τραγουδιστής μιλούσε για το ότι μοιραζόταν το υπνοδωμάτιό του με τον μικρό. Ο Τζάκσον είπε στον Μπάσιρ: «Έχω κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με πολλά παιδιά… Το πιο τρυφερό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να μοιραστείς το κρεβάτι σου με κάποιον».

Τώρα είναι δυνατό να καταλάβουμε πώς η ταινία του Μπασίρ οδήγησε αναπόφευκτα στη δίκη. Οι κατηγορίες συνωμοσίας εναντίον του Τζάκσον σχετίζονταν με τα γεγονότα που συνέβησαν αμέσως μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ – ο Τζάκσον κατηγορήθηκε ότι συνωμότησε για να απαγάγει τον Αρβίζο και την οικογένειά του και να τους κρατήσει αιχμάλωτους, ώστε να μην μπορούν να μιλήσουν στον Τύπο.

Ο Εϊμέν και ο Κάσιο κατηγορήθηκαν ως συνεργοί του, αλλά δεν τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο έλεγχος των ζημιών

Ο Εϊμέν μιλάει για αυτά τα γεγονότα στο ντοκιμαντέρ. Το 2003, ο τότε 22χρονος απόφοιτος της φημισμένης Carnegie Mellon University της Πενσυλβανίας είχε ενταχθεί στην ομάδα του Τζάκσον ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων για να βοηθήσει στον «έλεγχο των ζημιών» μετά την ταινία του Μπασίρ.

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ και την επακόλουθη σάλο, ο Αρβίζο και η οικογένειά του μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Μαϊάμι, όπου, όπως ισχυρίστηκε η αδελφή του Γκάβιν, Ντέιβελιν, στο δικαστήριο, τους είπαν να μείνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους.

Ο Εϊμέν λέει ότι πιστεύει ότι το σχέδιο ήταν να πραγματοποιηθεί εκεί συνέντευξη τύπου, κάτι που δεν συνέβη. Αλλά μετά την παραμονή στο Μαϊάμι, έγιναν σχέδια για ένα ταξίδι στη Βραζιλία, το οποίο επίσης αποτέλεσε μέρος της κατηγορίας για συνωμοσία. Δεν ήταν ιδέα του Εϊμέν, επιμένει, αλλά η ιδέα ήταν «όλοι θα πάνε στη Βραζιλία… Ο Μάικλ θα είναι μέρος αυτού. Και αυτό είναι το ταξίδι που οργανώθηκε».

Συμμετείχε στην απόκτηση διαβατηρίων για την προγραμματισμένη εκδρομή: «Υπήρχε μια λίστα με πράγματα που έπρεπε να γίνουν, ξέρεις, “απόκτηση διαβατηρίων και βίζας”».

Το ταξίδι στη Βραζιλία είχε ως στόχο να κρατήσει τους Αρβίζο μακριά από τον Τύπο; «Αυτό πίστευα», μου λέει ο Εϊμέν αναγνωρίζοντας την συγκάλυψη. «Ποτέ δεν συζητήθηκε το να κρατήσουμε αυτή την οικογένεια μακριά από τον Τύπο, αλλά ήταν μέρος της διαδικασίας».

Το διαμέρισμα των Αρβίζο στο Λος Άντζελες είχε διαρρηχθεί και το σχέδιο ήταν να τους μετακομίσουν σε ένα νέο σπίτι όταν θα επέστρεφαν από τη Βραζιλία.

O Γκάβιν Αρβίζο με τον Μάικλ Τζάκσον

Του έβαζαν μακιγιάζ

Έξι μήνες αργότερα, ο εισαγγελέας της Σάντα Μπάρμπαρα θα υπέβαλε κατηγορίες εναντίον του Τζάκσον εκ μέρους των Αρβίζο για παιδική κακοποίηση (οι κατηγορίες για συνωμοσία προστέθηκαν τον Απρίλιο του 2004).

Όταν ασκήθηκαν κατηγορίες εναντίον του Τζάκσον, λέει, είδε από μέσα πώς επικράτησε ο πανικός. «Η εισαγγελία κατηγορήθηκε για πολλά πράγματα – ένα από αυτά ήταν η σωματική κακοποίηση του Μάικλ Τζάκσον από την αστυνομία, η οποία ξέρω ότι ήταν ψεύτικη. Του έβαλαν μακιγιάζ».

Ο Εϊμέν περιγράφει στην ταινία πόσο «συντριπτικό» ήταν να ακούσει ότι το γραφείο του σερίφη ήθελε να του μιλήσει σχετικά με «απαγωγή, ομηρία». Θυμάται εκείνες τις μέρες. «Ήμουν φοβισμένος. Ήμουν 22 ετών». Και λέει πώς αυτός και ο Κάσιο ανησυχούσαν ότι θα «τους έψαχναν» και αποφάσισαν να πάνε όλα τα «επαγγελματικά αντικείμενα» που είχαν σχετικά με τον Τζάκσον σε έναν δικηγόρο.

Ο Μάικλ Τζάκσον σε εμφάνισή του στο δικαστήριο, το 2005

Βίντεο με «γυμνά παιδιά προς παραγγελία»

Ο Έϊμεν λέει ότι πήρε μια τσάντα που του έδωσε ο Κάσιο στο σπίτι του επειδή ήταν ύποπτος και στη συνέχεια βρήκε μέσα της ένα έντυπο που φαινόταν ενοχοποιητικό: ένα περιοδικό για γυμνιστές με μια σελίδα διαφημίσεων για βίντεο προς πώληση, πολλά από τα οποία, με «γυμνά παιδιά», είχαν σημειωθεί με κύκλο «προς παραγγελία». (Το πρωτότυπο περιοδικό εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ.)

Αφού το είδε, ο Εϊμεν λέει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι του είχαν πει ψέματα για την αθωότητα του Τζάκσον. «Όταν το βρήκα, συνειδητοποίησα ότι «κάτι συμβαίνει εδώ», λέει, «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά».

Περιγράφει ότι «πλησίασε τον Φρανκ και του είπε: «Γιατί έχεις αυτό;» Και εκείνος απάντησε: «Αυτή είναι μια φάση που περάσαμε ο Μάικλ και εγώ και βλέπαμε αυτά τα βίντεο. Και εκείνος σημείωσε με κύκλο αυτά που ήθελε να δει»».

Ήταν μια «κρίσιμη στιγμή που μου έβαλε τα πάντα σε μια σειρά», λέει ο Εϊμέν – και πήρε μια απόφαση: «Πρέπει να πάω να μιλήσω στην εισαγγελία». (Τελικά, η βιντεοσυνέντευξή του δεν χρησιμοποιήθηκε στη δίκη και δεν κλήθηκε ως μάρτυρας).

Ποιος ήταν λοιπόν ο Κάσιο για τον Τζάκσον και γιατί έβλεπαν μαζί βίντεο με γυμνά παιδιά;

Ο Κάσιο γνώριζε τον Τζάκσον από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ο πατέρας του, Ντομινίκ, είχε συνάψει φιλία με τον σταρ ενώ ήταν διευθυντής σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Μανχάταν, όπου ο σταρ έμενε τακτικά.

Ο Φρανκ ήταν περίπου πέντε ετών τότε και ο Τζάκσον είκοσι πέντε. Ο τραγουδιστής άρχισε να επισκέπτεται τακτικά την οικογένεια στο σπίτι και έγινε στενός φίλος του Φρανκ και των αδελφών του, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Έντι.

Ο Τζάκσον τελικά προσκάλεσε τον Φρανκ να ταξιδέψει μαζί του ως έφηβος, καθιστώντας τον μέλος του στενού του κύκλου.

Ο Εϊμέν πιστεύει ότι ο Κάσιο ήταν για κάποιο διάστημα «ο πιο στενός συνταξιδιώτης του Μάικλ».

Ο Εϊμέν λέει ότι, γνωρίζοντας τις κατηγορίες του 1993, πάντα αναρωτιόταν αν κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί στον Κάσιο, αλλά ότι εμπιστευόταν τον Φρανκ άνευ όρων. «Τον ρώτησα ευθέως: “Συνέβη κάτι;”»

Κακοποιούσε τον Κάσιο;

Ο ίδιος ο Εϊμέν ήταν φίλος του Κάσιο από την εφηβεία τους και μέσω αυτού γνώρισε τον Τζάκσον. Θυμάται μια στιγμή που «ο Τζάκσον είχε περάσει από το σπίτι του Φρανκ για να τον πάρει μαζί του σε ένα ταξίδι γενεθλίων στο Euro Disney. Έτσι, όταν ο Μάικλ ήρθε, ο Φρανκ μας προσκάλεσε στο δωμάτιό του για να γνωρίσουμε τον Μάικλ και έναν άλλο φίλο του».

Ο Τζάκσον που γνώρισε ήταν ακριβώς όπως θα ήταν στο μέλλον, όταν πήγε να δουλέψει για αυτόν, θυμάται ο Εϊμέν: «Πολύ ευγενικός, πολύ εγκάρδιος, πολύ εξωστρεφής με τους ανθρώπους που δούλευαν για αυτόν. Θυμάμαι ότι του φερόμουν με σεβασμό επειδή ήταν μεγαλύτερος από εμάς. Είπα: “Γεια σας, κύριε Τζάκσον, χαίρομαι που σας γνωρίζω”. “Όχι, όχι, μην με λες κύριο Τζάκσον. Είμαι ο Μάικλ” απάντησε αυτός».

Ωστόσο, η τρέχουσα δικαστική διαμάχη στις ΗΠΑ υποδηλώνει ότι ο Τζάκσον μπορεί να κακοποιούσε τον Κάσιο σε αυτό το στάδιο της σχέσης τους.

Ο Εϊμέν λέει ότι, γνωρίζοντας τις κατηγορίες του 1993, πάντα αναρωτιόταν αν κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί στον Κάσιο, αλλά ότι εμπιστευόταν τον Φρανκ άνευ όρων. «Τον ρώτησα ευθέως: “Συνέβη κάτι;”».

Στο ντοκιμαντέρ λέει ότι ο Φρανκ τον διαβεβαίωσε: «Βιν, με ξέρεις, είμαι ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι όλα μαλακίες», οπότε τον πίστεψα».

Όταν ο Εϊμέν πέταξε για το Neverland μετά το ντοκιμαντέρ του Μπάσιρ, λέει: «Δούλευα με τον επίσημο εκπρόσωπο του Τζάκσον, Στιούαρτ Μπέικερμαν, καταγράφοντας όλες τις κλήσεις του Τύπου. Το τηλέφωνο χτυπούσε όλη την ημέρα. Σταματούσε μόνο γύρω στις 3 το πρωί και ξανάρχιζε γύρω στις 8 το πρωί. Ήμασταν λοιπόν απασχολημένοι».

«Ξέρεις, λυπάμαι…»

Σύντομα, του ζητήθηκε να μεταφέρει «τη Τζάνετ και τα παιδιά» – τον Γκάβιν Αρβίζο, τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του, τη Σταρ και τη Ντέιβελιν – μεταξύ του Neverland και του σπιτιού τους στο Λος Άντζελες. «Έγινα περισσότερο μια μορφή θεραπευτή», λέει ο Εϊμέν, «απλά άκουγα».

Στη δίκη, η υπεράσπιση κατάφερε να παρουσιάσει τη Τζάνετ Αρβίζο ως άτομο που επιδίωκε οικονομικό όφελος. Πιστεύει, επίσης, ότι ο δικός του ρόλος έχει παρερμηνευθεί και λέει ότι «κατηγορήθηκε άδικα» στη δίκη.

«Νοιαζόμουν πραγματικά για την οικογένεια και τη Τζάνετ». Τη βοήθησε να πάρει αυξημένη διατροφή για τα παιδιά από έναν βίαιο πρώην σύντροφο, αν και δεν έχει καμία επαφή μαζί της από τη δίκη και μετά, ή μάλλον από τη στιγμή που η Τζάνετ έκοψε κάθε επαφή με την οικογένεια Τζάκσον.

Μόνο πολλά χρόνια αργότερα, λέει ο Εϊμέν, «όταν ο Φρανκ και εγώ – μπορώ να το ονομάσω επανένωση – πριν από την κυκλοφορία του Leaving Neverland, μου είπε: «Ξέρεις, λυπάμαι πολύ που σε έμπλεξα σε αυτό».

Κατηγορίες για δεκαετίες κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης

Σήμερα, ο Εϊμέν λέει ότι έχει στην κατοχή του «μια φωτογραφία Polaroid του Φρανκ και του Μάικλ» από το 1996, η οποία, όπως καταλαβαίνει, τραβήχτηκε όταν ο πρώτος «ήταν τελείως μεθυσμένος», σε ηλικία 15 ή 16 ετών. Αυτό ήταν, για τον ίδιο, «μια ένδειξη, πραγματικά, για το τι συμβαίνει εδώ, για σεξουαλική κακοποίηση».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, αναφέρθηκε ότι ο Κάσιο και τα τέσσερα αδέλφια του ισχυρίζονται ότι ο Τζάκσον «τους χειραγωγούσε και τους κακοποιούσε σεξουαλικά για δεκαετίες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι το θάνατό του το 2009».

Επιδιώκουν να ακυρώσουν μια οικονομική συμφωνία με την περιουσία του Τζάκσον που συνήφθη το 2020, η οποία, όπως ισχυρίζεται ο δικηγόρος τους, «περιλάμβανε παράνομες ρήτρες μη αποκάλυψης». Ένας δικαστής της Καλιφόρνιας αποφάνθηκε ότι πρέπει να διευθετήσουν την υπόθεση ιδιωτικά.

Ο Χάουαρντ Κινγκ, ένας άλλος δικηγόρος της οικογένειας Κάσιο, δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο του Rolling Stone μετά την ακρόαση ότι έχει 10 ώρες κατάθεσης, σε βίντεο και ήχο, «και των πέντε μελών της οικογένειας να μιλάνε λεπτομερώς για τη φρικτή κακοποίηση που υπέστησαν στα χέρια του Μάικλ Τζάκσον».

«Η άποψή μου είναι ότι, όταν ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης βγαίνει στο φως, και άλλα θύματα τείνουν να κάνουν το ίδιο» εξηγεί ο Εϊμέν. «Το Leaving Neverland άλλαξε τη γνώμη των Κάσιο. Από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία».

Εν τω μεταξύ, μια νέα βιογραφική μουσική ταινία, με τίτλο Michael, σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ, Τζααφάρ Τζάκσον, πρόκειται να κυκλοφορήσει φέτος. Ο δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ενεργεί ως παραγωγός του έργου.

Πώς αισθάνεται ο Εϊμέν για το γεγονός ότι το σόου του Μάικλ Τζάκσον συνεχίζεται. «Νιώθω ότι προσπαθούν να αναδημιουργήσουν την εικόνα του» λέει. «Αλλά για να πω την αλήθεια, πρέπει να έρθει η μέρα της κρίσης».

*Το Michael Jackson: The Trial ξεκινά στο Channel 4 την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ.

*Με στοιχεία από telegraph.co.uk | Αρχική Φωτό: Ο Μάικλ Τζάκσον απωθεί μια κάμερα των μέσων ενημέρωσης λίγο πριν εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας για την αναμενόμενη απαγγελία κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου την Παρασκευή, 30 Απριλίου 2004. Ο 45χρονος αυτοαποκαλούμενος «Βασιλιάς της Ποπ» έπρεπε να απαντήσει σε μια κατηγορία του μεγάλου ορκωτού δικαστηρίου στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας, μετά από κατηγορίες ότι κακοποίησε σεξουαλικά ένα 12χρονο αγόρι. EPA/HECTOR MATA