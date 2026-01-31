magazin
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Fizz 31 Ιανουαρίου 2026, 19:30

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

«Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Μάικλ Τζάκσον είναι ένοχος για κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων», δηλώνει ο Βίνσεντ Εϊμέν. «Πιστεύω ότι υπήρξε συγκάλυψη για πολλά χρόνια». Σε αυτό το σημείο, εκτός αν είστε στενός ακόλουθος των γεγονότων στη ζωή του αείμνηστου ποπ σταρ Μάικλ Τζάκσον, ίσως αναρωτιέστε: ποιος είναι ο Βίνσεντ Εϊμέν;

Λοιπόν, το 2005, ο Εϊμέν θεωρήθηκε από τους εισαγγελείς της Καλιφόρνιας ως βασικό μέλος αυτού που θεωρούσαν ξεκάθαρα ως «συγκάλυψη» σε μια από τις δίκες του αιώνα, στην οποία οι αρχές προσπάθησαν, χωρίς επιτυχία, να καταδικάσουν τον Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση.

Φήμες των 80s

Η δίκη ήταν η δεύτερη φορά που ο κόσμος έστρεψε το βλέμμα του στον Τζάκσον και την πιθανότητα να είναι παιδεραστής, φήμες για την οποία κυκλοφορούσαν από τη δεκαετία του 1980.

Τότε, οι εφημερίδες είχαν αρχίσει να παρατηρούν τις φιλίες του με παιδιά ηθοποιούς, όπως τον σταρ της τηλεοπτικής κωμικής σειράς Webster, Εμάνουελ Λιούις και, αργότερα, τον σταρ της ταινίας Μόνος στο Σπίτι, Μακόλεϊ Κάλκιν, τον οποίο ο Τζάκσον είχε γνωρίσει και είχε γίνει φίλος του στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ωστόσο, η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν αναφορές για μια πραγματική κατηγορία ήταν το 1993, όταν έγινε γνωστό ότι ένας 13χρονος αγόρι, ο Τζόρνταν Τσάντλερ, είχε πληρωθεί με το ποσό των 20-30 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ο Τζάκσον να παραδεχτεί την ενοχή του.

To trailer του ντοκιμαντέρ Michael Jackson: The Trial

YouTube thumbnail

Ένας καταρρακωμένος άνθρωπος

Αυτή τη φορά, όμως, οι κατηγορίες – από ένα άλλο αγόρι, τον Γκάβιν Αρβίζο – έφτασαν στο δικαστήριο και αποτέλεσαν πολύ μεγαλύτερη απειλή για την καριέρα και τη φήμη του Τζάκσον. Η δίκη κατέληξε σε αθώωση.

Ωστόσο, ο Τζάκσον, όλο και πιο αδύναμος, φαινόταν από τότε ένας καταρρακωμένος άνθρωπος και δεν κυκλοφόρησε κανένα νέο τραγούδι, αν και το 2008 ανακοίνωσε μια πολυδιαφημισμένη παγκόσμια περιοδεία επιστροφής, προκαλώντας γενική έκπληξη. Ο Τζάκσον πέθανε από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων τον Ιούνιο του 2009, πριν ξεκινήσει η περιοδεία.

Αν και μουσικά βρισκόταν σε απότομη πτώση τη δεκαετία του 2000, ο «Βασιλιάς της Ποπ» ήταν ακόμα ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες στον κόσμο όταν έλαβε χώρα η δίκη. Αντιμετώπισε πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονταν με παιδική κακοποίηση, καθώς και συνωμοσία για απαγωγή παιδιού και παράνομη κράτηση.

Η τετράμηνη δίκη έληξε τον Ιούνιο του 2005, με τον Τζάκσον να αθωώνεται από όλες τις κατηγορίες από την κριτική επιτροπή.

Ο πέμπτος άνθρωπος κοντά στον τραγουδιστή

Ο Αρβίζο ήταν 15 ετών όταν ξεκίνησε η δίκη, αλλά ήταν 13 ετών όταν φέρεται να συνέβησαν τα αδικήματα. Ο Εϊμέν ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Τζάκσον εκείνη την εποχή και στενός φίλος και επιχειρηματικός συνεργάτης ενός έμπιστου του Τζάκσον, του «διευθυντή δημοσίων σχέσεων» του, Φρανκ Κάσιο.

Ο Κάσιο αγωνίζεται επί του παρόντος στα αμερικανικά δικαστήρια για να του επιτραπεί να δημοσιοποιήσει τις δικές του καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ως παιδί από τον Τζάκσον.

Αυτό θα τον έκανε τον πέμπτο άνθρωπο κοντά στον τραγουδιστή για τον οποίο έχουν διατυπωθεί οι ίδιες εμπρηστικές κατηγορίες, ξεκινώντας από τον Τσάντλερ και τον Αρβίζο, ακολουθούμενους από τον Τζέιμς Σάφετσουκ και τον Γουέιντ Ρόμπσον, οι οποίοι έδωσαν συνεντεύξεις με λεπτομερείς περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησης στον σκηνοθέτη Νταν Ριντ στο ισχυρό ντοκιμαντέρ του Channel 4 του 2019, Leaving Neverland.

Ο Εϊμέν ήταν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Τζάκσον εκείνη την εποχή και στενός φίλος και επιχειρηματικός συνεργάτης ενός έμπιστου του Τζάκσον, του «διευθυντή δημοσίων σχέσεων» του, Φρανκ Κάσιο

Ο Μάικλ Τζάκσον χειροκροτεί, με ένα άγνωστο κοριτσάκι στην αγκαλιά του, κατά τη διάρκεια της γιορτής για τα 45α γενέθλιά του στο Orpheum Theater του Λος Άντζελες, το Σάββατο 30 Αυγούστου 2003. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από ένα fan club του Μάικλ Τζάκσον. EPA PHOTO/EPA/Brendan McDermid

Το ύποπτο περιοδικό

Ο Chris Harvey της βρετανικής Telegraph μιλάει με τον Εϊμέν μέσω βιντεοκλήσης από τις ΗΠΑ επειδή είναι συντελεστής ενός νέου τετραμερούς ντοκιμαντέρ του Channel 4, με τίτλο «Michael Jackson: The Trial», που ξεκινά την Τετάρτη και επικεντρώνεται σε εκείνους τους τέσσερις μήνες του 2005.

Ο Εϊμέν έχει πολύτιμες πληροφορίες για τον Κάσιο, τον άνθρωπο που τον έφερε στην τροχιά του Τζάκσον, και μιλάει για τη στιγμή που οι υποψίες του έγιναν αδύνατο να αγνοηθούν, όταν βρήκε ένα περιοδικό που φαινόταν να αποδεικνύει ότι ο τραγουδιστής είχε μεγάλο ενδιαφέρον για ανηλίκους.

Λέει πώς αντιμετώπισε τον Κάσιο για αυτό το θέμα και πώς ο Κάσιο, ο οποίος του είχε διαβεβαιώσει ότι οι προηγούμενες φήμες ήταν αβάσιμες, αργότερα άλλαξε γνώμη. «Από ό,τι ξέρω τώρα» λέει ο Εϊμέν, «τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύπτουν πληροφορίες για την κακοποίησή τους, κομμάτι-κομμάτι, με την πάροδο των χρόνων».

Όταν ο Τζάκσον έγινε φίλος με τον Αρβίζο το 2000, ο μικρός ήταν 10 ετών και υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο. Ο μικρός και η οικογένειά του είχαν περάσει κάποιο διάστημα στο ράντσο Neverland του Τζάκσον στην Καλιφόρνια, και ο τραγουδιστής είχε πληρώσει μέρος της θεραπείας του

Αεροφωτογραφία του ράντζου Neverland του Μάικλ Τζάκσον στο Santa Ynez, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2003. EPA/ARMANDO ARORIYOEPA/ARMANDO ARORIYO

«Έχω κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με πολλά παιδιά»

Όταν ο Τζάκσον έγινε φίλος με τον Αρβίζο το 2000, ο μικρός ήταν 10 ετών και υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο. Ο μικρός και η οικογένειά του είχαν περάσει κάποιο διάστημα στο ράντσο Neverland του Τζάκσον στην Καλιφόρνια, και ο τραγουδιστής είχε πληρώσει μέρος της θεραπείας του. Ο Γκάβιν είχε αναρρώσει. Όταν όμως εμφανίστηκε στην κάμερα μαζί με τον Τζάκσον στο περιβόητο ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Μπάσιρ «Ζώντας με τον Μάικλ Τζάκσον» στο ITV τον Φεβρουάριο του 2003 (που προβλήθηκε στις ΗΠΑ τρεις ημέρες αργότερα), το βίντεο προκάλεσε έντονη κριτική.

Οι δύο εμφανίστηκαν να κρατιούνται χέρι-χέρι, με τον έφηβο να ακουμπά το κεφάλι του στον ώμο του Τζάκσον, ενώ ο τραγουδιστής μιλούσε για το ότι μοιραζόταν το υπνοδωμάτιό του με τον μικρό. Ο Τζάκσον είπε στον Μπάσιρ: «Έχω κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι με πολλά παιδιά… Το πιο τρυφερό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να μοιραστείς το κρεβάτι σου με κάποιον».

Τώρα είναι δυνατό να καταλάβουμε πώς η ταινία του Μπασίρ οδήγησε αναπόφευκτα στη δίκη. Οι κατηγορίες συνωμοσίας εναντίον του Τζάκσον σχετίζονταν με τα γεγονότα που συνέβησαν αμέσως μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ – ο Τζάκσον κατηγορήθηκε ότι συνωμότησε για να απαγάγει τον Αρβίζο και την οικογένειά του και να τους κρατήσει αιχμάλωτους, ώστε να μην μπορούν να μιλήσουν στον Τύπο.

Ο Εϊμέν και ο Κάσιο κατηγορήθηκαν ως συνεργοί του, αλλά δεν τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο Μάικλ Τζάκσον φτάνει στο Δικαστήριο της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 4 Μαΐου 2005. EPA/AARON LAMBERT EPA/AARON LAMBERT / POOL

Ο έλεγχος των ζημιών

Ο Εϊμέν μιλάει για αυτά τα γεγονότα στο ντοκιμαντέρ. Το 2003, ο τότε 22χρονος απόφοιτος της φημισμένης Carnegie Mellon University της Πενσυλβανίας είχε ενταχθεί στην ομάδα του Τζάκσον ως σύμβουλος δημοσίων σχέσεων για να βοηθήσει στον «έλεγχο των ζημιών» μετά την ταινία του Μπασίρ.

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ και την επακόλουθη σάλο, ο Αρβίζο και η οικογένειά του μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Μαϊάμι, όπου, όπως ισχυρίστηκε η αδελφή του Γκάβιν, Ντέιβελιν, στο δικαστήριο, τους είπαν να μείνουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους.

Ο Εϊμέν λέει ότι πιστεύει ότι το σχέδιο ήταν να πραγματοποιηθεί εκεί συνέντευξη τύπου, κάτι που δεν συνέβη. Αλλά μετά την παραμονή στο Μαϊάμι, έγιναν σχέδια για ένα ταξίδι στη Βραζιλία, το οποίο επίσης αποτέλεσε μέρος της κατηγορίας για συνωμοσία. Δεν ήταν ιδέα του Εϊμέν, επιμένει, αλλά η ιδέα ήταν «όλοι θα πάνε στη Βραζιλία… Ο Μάικλ θα είναι μέρος αυτού. Και αυτό είναι το ταξίδι που οργανώθηκε».

Συμμετείχε στην απόκτηση διαβατηρίων για την προγραμματισμένη εκδρομή: «Υπήρχε μια λίστα με πράγματα που έπρεπε να γίνουν, ξέρεις, “απόκτηση διαβατηρίων και βίζας”».

Το ταξίδι στη Βραζιλία είχε ως στόχο να κρατήσει τους Αρβίζο μακριά από τον Τύπο; «Αυτό πίστευα», μου λέει ο Εϊμέν αναγνωρίζοντας την συγκάλυψη. «Ποτέ δεν συζητήθηκε το να κρατήσουμε αυτή την οικογένεια μακριά από τον Τύπο, αλλά ήταν μέρος της διαδικασίας».

Το διαμέρισμα των Αρβίζο στο Λος Άντζελες είχε διαρρηχθεί και το σχέδιο ήταν να τους μετακομίσουν σε ένα νέο σπίτι όταν θα επέστρεφαν από τη Βραζιλία.

O Γκάβιν Αρβίζο με τον Μάικλ Τζάκσον 

YouTube thumbnail

Του έβαζαν μακιγιάζ

Έξι μήνες αργότερα, ο εισαγγελέας της Σάντα Μπάρμπαρα θα υπέβαλε κατηγορίες εναντίον του Τζάκσον εκ μέρους των Αρβίζο για παιδική κακοποίηση (οι κατηγορίες για συνωμοσία προστέθηκαν τον Απρίλιο του 2004).

Όταν ασκήθηκαν κατηγορίες εναντίον του Τζάκσον, λέει, είδε από μέσα πώς επικράτησε ο πανικός. «Η εισαγγελία κατηγορήθηκε για πολλά πράγματα – ένα από αυτά ήταν η σωματική κακοποίηση του Μάικλ Τζάκσον από την αστυνομία, η οποία ξέρω ότι ήταν ψεύτικη. Του έβαλαν μακιγιάζ».

Ο Εϊμέν περιγράφει στην ταινία πόσο «συντριπτικό» ήταν να ακούσει ότι το γραφείο του σερίφη ήθελε να του μιλήσει σχετικά με «απαγωγή, ομηρία». Θυμάται εκείνες τις μέρες. «Ήμουν φοβισμένος. Ήμουν 22 ετών». Και λέει πώς αυτός και ο Κάσιο ανησυχούσαν ότι θα «τους έψαχναν» και αποφάσισαν να πάνε όλα τα «επαγγελματικά αντικείμενα» που είχαν σχετικά με τον Τζάκσον σε έναν δικηγόρο.

Ο Μάικλ Τζάκσον σε εμφάνισή του στο δικαστήριο, το 2005

YouTube thumbnail

Βίντεο με «γυμνά παιδιά προς παραγγελία»

Ο Έϊμεν λέει ότι πήρε μια τσάντα που του έδωσε ο Κάσιο στο σπίτι του επειδή ήταν ύποπτος και στη συνέχεια βρήκε μέσα της ένα έντυπο που φαινόταν ενοχοποιητικό: ένα περιοδικό για γυμνιστές με μια σελίδα διαφημίσεων για βίντεο προς πώληση, πολλά από τα οποία, με «γυμνά παιδιά», είχαν σημειωθεί με κύκλο «προς παραγγελία». (Το πρωτότυπο περιοδικό εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ.)

Αφού το είδε, ο Εϊμεν λέει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι του είχαν πει ψέματα για την αθωότητα του Τζάκσον. «Όταν το βρήκα, συνειδητοποίησα ότι «κάτι συμβαίνει εδώ», λέει, «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά».

Περιγράφει ότι «πλησίασε τον Φρανκ και του είπε: «Γιατί έχεις αυτό;» Και εκείνος απάντησε: «Αυτή είναι μια φάση που περάσαμε ο Μάικλ και εγώ και βλέπαμε αυτά τα βίντεο. Και εκείνος σημείωσε με κύκλο αυτά που ήθελε να δει»».

Ήταν μια «κρίσιμη στιγμή που μου έβαλε τα πάντα σε μια σειρά», λέει ο Εϊμέν – και πήρε μια απόφαση: «Πρέπει να πάω να μιλήσω στην εισαγγελία». (Τελικά, η βιντεοσυνέντευξή του δεν χρησιμοποιήθηκε στη δίκη και δεν κλήθηκε ως μάρτυρας).

Ποιος ήταν λοιπόν ο Κάσιο για τον Τζάκσον και γιατί έβλεπαν μαζί βίντεο με γυμνά παιδιά;

Ο Κάσιο γνώριζε τον Τζάκσον από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Ο πατέρας του, Ντομινίκ, είχε συνάψει φιλία με τον σταρ ενώ ήταν διευθυντής σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Μανχάταν, όπου ο σταρ έμενε τακτικά.

Ο Φρανκ ήταν περίπου πέντε ετών τότε και ο Τζάκσον είκοσι πέντε. Ο τραγουδιστής άρχισε να επισκέπτεται τακτικά την οικογένεια στο σπίτι και έγινε στενός φίλος του Φρανκ και των αδελφών του, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του Έντι.

Ο Τζάκσον τελικά προσκάλεσε τον Φρανκ να ταξιδέψει μαζί του ως έφηβος, καθιστώντας τον μέλος του στενού του κύκλου.

Ο Εϊμέν πιστεύει ότι ο Κάσιο ήταν για κάποιο διάστημα «ο πιο στενός συνταξιδιώτης του Μάικλ».

Ο Εϊμέν λέει ότι, γνωρίζοντας τις κατηγορίες του 1993, πάντα αναρωτιόταν αν κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί στον Κάσιο, αλλά ότι εμπιστευόταν τον Φρανκ άνευ όρων. «Τον ρώτησα ευθέως: “Συνέβη κάτι;”»

Ο Μάικλ Τζάκσον βγαίνει από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας μαζί με τους δικηγόρους του Τόμας Μεζέρο Τζούνιορ και Σούζαν Γιου, αμέσως μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας στην υπόθεση παιδικής κακοποίησης, σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 13ης Ιουνίου 2005. REUTERS/Kevork DjansezianREUTERS/Kevork Djansezian/Pool/File

Κακοποιούσε τον Κάσιο;

Ο ίδιος ο Εϊμέν ήταν φίλος του Κάσιο από την εφηβεία τους και μέσω αυτού γνώρισε τον Τζάκσον. Θυμάται μια στιγμή που «ο Τζάκσον είχε περάσει από το σπίτι του Φρανκ για να τον πάρει μαζί του σε ένα ταξίδι γενεθλίων στο Euro Disney. Έτσι, όταν ο Μάικλ ήρθε, ο Φρανκ μας προσκάλεσε στο δωμάτιό του για να γνωρίσουμε τον Μάικλ και έναν άλλο φίλο του».

Ο Τζάκσον που γνώρισε ήταν ακριβώς όπως θα ήταν στο μέλλον, όταν πήγε να δουλέψει για αυτόν, θυμάται ο Εϊμέν: «Πολύ ευγενικός, πολύ εγκάρδιος, πολύ εξωστρεφής με τους ανθρώπους που δούλευαν για αυτόν. Θυμάμαι ότι του φερόμουν με σεβασμό επειδή ήταν μεγαλύτερος από εμάς. Είπα: “Γεια σας, κύριε Τζάκσον, χαίρομαι που σας γνωρίζω”. “Όχι, όχι, μην με λες κύριο Τζάκσον. Είμαι ο Μάικλ” απάντησε αυτός».

Ωστόσο, η τρέχουσα δικαστική διαμάχη στις ΗΠΑ υποδηλώνει ότι ο Τζάκσον μπορεί να κακοποιούσε τον Κάσιο σε αυτό το στάδιο της σχέσης τους.

Ο Εϊμέν λέει ότι, γνωρίζοντας τις κατηγορίες του 1993, πάντα αναρωτιόταν αν κάτι θα μπορούσε να είχε συμβεί στον Κάσιο, αλλά ότι εμπιστευόταν τον Φρανκ άνευ όρων. «Τον ρώτησα ευθέως: “Συνέβη κάτι;”».

Στο ντοκιμαντέρ λέει ότι ο Φρανκ τον διαβεβαίωσε: «Βιν, με ξέρεις, είμαι ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι όλα μαλακίες», οπότε τον πίστεψα».

Όταν ο Εϊμέν πέταξε για το Neverland μετά το ντοκιμαντέρ του Μπάσιρ, λέει: «Δούλευα με τον επίσημο εκπρόσωπο του Τζάκσον, Στιούαρτ Μπέικερμαν, καταγράφοντας όλες τις κλήσεις του Τύπου. Το τηλέφωνο χτυπούσε όλη την ημέρα. Σταματούσε μόνο γύρω στις 3 το πρωί και ξανάρχιζε γύρω στις 8 το πρωί. Ήμασταν λοιπόν απασχολημένοι».

Η Τζάνετ Αρβίζο φτάνει στο δικαστήριο της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα για τη δίκη του Μάικλ Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση, στις 15 Απριλίου 2005, στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνια. AFP PHOTO/POOL/Joshua Gates Weisberg

«Ξέρεις, λυπάμαι…»

Σύντομα, του ζητήθηκε να μεταφέρει «τη Τζάνετ και τα παιδιά» – τον Γκάβιν Αρβίζο, τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του, τη Σταρ και τη Ντέιβελιν – μεταξύ του Neverland και του σπιτιού τους στο Λος Άντζελες. «Έγινα περισσότερο μια μορφή θεραπευτή», λέει ο Εϊμέν, «απλά άκουγα».

Στη δίκη, η υπεράσπιση κατάφερε να παρουσιάσει τη Τζάνετ Αρβίζο ως άτομο που επιδίωκε οικονομικό όφελος. Πιστεύει, επίσης, ότι ο δικός του ρόλος έχει παρερμηνευθεί και λέει ότι «κατηγορήθηκε άδικα» στη δίκη.

«Νοιαζόμουν πραγματικά για την οικογένεια και τη Τζάνετ». Τη βοήθησε να πάρει αυξημένη διατροφή για τα παιδιά από έναν βίαιο πρώην σύντροφο, αν και δεν έχει καμία επαφή μαζί της από τη δίκη και μετά, ή μάλλον από τη στιγμή που η Τζάνετ έκοψε κάθε επαφή με την οικογένεια Τζάκσον.

Μόνο πολλά χρόνια αργότερα, λέει ο Εϊμέν, «όταν ο Φρανκ και εγώ – μπορώ να το ονομάσω επανένωση – πριν από την κυκλοφορία του Leaving Neverland, μου είπε: «Ξέρεις, λυπάμαι πολύ που σε έμπλεξα σε αυτό».

Κατηγορίες για δεκαετίες κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης

Σήμερα, ο Εϊμέν λέει ότι έχει στην κατοχή του «μια φωτογραφία Polaroid του Φρανκ και του Μάικλ» από το 1996, η οποία, όπως καταλαβαίνει, τραβήχτηκε όταν ο πρώτος «ήταν τελείως μεθυσμένος», σε ηλικία 15 ή 16 ετών. Αυτό ήταν, για τον ίδιο, «μια ένδειξη, πραγματικά, για το τι συμβαίνει εδώ, για σεξουαλική κακοποίηση».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, αναφέρθηκε ότι ο Κάσιο και τα τέσσερα αδέλφια του ισχυρίζονται ότι ο Τζάκσον «τους χειραγωγούσε και τους κακοποιούσε σεξουαλικά για δεκαετίες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι το θάνατό του το 2009».

Επιδιώκουν να ακυρώσουν μια οικονομική συμφωνία με την περιουσία του Τζάκσον που συνήφθη το 2020, η οποία, όπως ισχυρίζεται ο δικηγόρος τους, «περιλάμβανε παράνομες ρήτρες μη αποκάλυψης». Ένας δικαστής της Καλιφόρνιας αποφάνθηκε ότι πρέπει να διευθετήσουν την υπόθεση ιδιωτικά.

Ο Χάουαρντ Κινγκ, ένας άλλος δικηγόρος της οικογένειας Κάσιο, δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο του Rolling Stone μετά την ακρόαση ότι έχει 10 ώρες κατάθεσης, σε βίντεο και ήχο, «και των πέντε μελών της οικογένειας να μιλάνε λεπτομερώς για τη φρικτή κακοποίηση που υπέστησαν στα χέρια του Μάικλ Τζάκσον».

«Η άποψή μου είναι ότι, όταν ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης βγαίνει στο φως, και άλλα θύματα τείνουν να κάνουν το ίδιο» εξηγεί ο Εϊμέν. «Το Leaving Neverland άλλαξε τη γνώμη των Κάσιο. Από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία».

Εν τω μεταξύ, μια νέα βιογραφική μουσική ταινία, με τίτλο Michael, σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ, Τζααφάρ Τζάκσον, πρόκειται να κυκλοφορήσει φέτος. Ο δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ενεργεί ως παραγωγός του έργου.

Πώς αισθάνεται ο Εϊμέν για το γεγονός ότι το σόου του Μάικλ Τζάκσον συνεχίζεται. «Νιώθω ότι προσπαθούν να αναδημιουργήσουν την εικόνα του» λέει. «Αλλά για να πω την αλήθεια, πρέπει να έρθει η μέρα της κρίσης».

*Το Michael Jackson: The Trial ξεκινά στο Channel 4 την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ.

*Με στοιχεία από telegraph.co.uk | Αρχική Φωτό: Ο Μάικλ Τζάκσον απωθεί μια κάμερα των μέσων ενημέρωσης λίγο πριν εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας για την αναμενόμενη απαγγελία κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου την Παρασκευή, 30 Απριλίου 2004. Ο 45χρονος αυτοαποκαλούμενος «Βασιλιάς της Ποπ» έπρεπε να απαντήσει σε μια κατηγορία του μεγάλου ορκωτού δικαστηρίου στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας, μετά από κατηγορίες ότι κακοποίησε σεξουαλικά ένα 12χρονο αγόρι. EPA/HECTOR MATA 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Τουρισμός
Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

inWellness
inTown
Stream magazin
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Μαύρο χιούμορ 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία
Βίντεο 30.01.26

«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

«Ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ασημακοπούλου

Σύνταξη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης

Η πρόταση θα συζητηθεί στη ΓΣ του επόμενου μήνα. Η Premier League πρωτοστατεί, όμως οι λίγκες και οι φορείς που πιέζουν είναι 25 και τονίζουν ότι θέλουν τον κανονισμό για την προστασία των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του
Τεράστια κληρονομιά 31.01.26

Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του

Στη διαθήκη του, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε την πρόθεση να αφήσει 50 εκατομμύρια δολάρια και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην τότε σύντροφο του

Σύνταξη
Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Έως το 2030 31.01.26

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

Σύνταξη
«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
Go Fun 31.01.26

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Σύνταξη
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»
Καρναβάλι και πολιτική 31.01.26

Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε ένα, αφού ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα το φόρεσε στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων
364 έγγραφα 31.01.26

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο Σλοβάκος διπλωμάτης φέρεται να είχε εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Επστάιν και να του έχει ζητήσει χάρες. Αρνείται ότι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύνταξη
«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα
Πρώτες δηλώσεις 31.01.26

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ να δηλώνει πως η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)

Η ΑΕΚ είχε έξι διψήφιους σκόρερ με τον Γκρέι που είχε 15 και τους Μπάρτλεϊ - Μπράουν που είχαν από 15 να είναι οι τρεις πρώτοι κι έτσι νίκησε σχετικά εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου στην έδρα της.

Σύνταξη
22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Σύνταξη
Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Κοινωνική αποσύνδεση 31.01.26

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει
Η στρατηγική Νετανιάχου 31.01.26

Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει

Μεγάλη είναι συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με τα όπλα στραμμένα στην Τεχεράνη. Για τον Νετανιάχου ίσως δίνεται η χρυσή ευκαιρία για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)

Με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση σκοράροντας 29 πόντους και τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 94-71.

Σύνταξη
Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς
Κόσμος 31.01.26

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς

Η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται πλέον μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της σύγχρονης ιστορίας της: να αποδεχθεί μια επώδυνη ειρήνη που ακρωτηριάζει εδαφικά και στρατιωτικά τη χώρα ή να συνεχίσει έναν πόλεμο φθοράς με αβέβαιη έκβαση και μειούμενη δυτική υποστήριξη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)

Με νίκη από το Περιστέρι, με δυο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, πέρασε ο ΟΦΗ που ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η βαθμολογική θηλειά σφίγγει πάλι τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΛ Novibet για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»

Ο Άρης πήρε πολύτιμη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 στο Αγρίνιο και ο Μανόλο Χιμένεθ τόνισε πως η νίκη αυτή θα τονώσει την ψυχολογία των παικτών του ενόψει του επικείμενου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Ιταλία: Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
Ιταλία 31.01.26

Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου–Κορτίνα 2026 φέρνουν στο φως ένα γνώριμο ιταλικό δίλημμα, όπου η υπόσχεση της ανάπτυξης συγκρούεται με τον διαρκή κίνδυνο της εμφάνισης της μαφίας

Σύνταξη
LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Γουέστ Χαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Φασίστες με στολή 31.01.26

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο