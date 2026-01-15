Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Η νομική μάχη για την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον συνεχίζεται — και στην τελευταία κατάθεση, οι δικηγόροι των διαχειριστών της περιουσίας του ποπ σταρ έχουν ενημερώσει τον δικαστή ότι τους οφείλονται 115.000 δολάρια για έξοδα και αμοιβές δικηγόρων.

Οι δικηγόροι των διαχειριστών της περιουσίας Τζον ΜακΚλέιν και Τζον Μπράνκα κατέθεσαν έγγραφα σε δικαστήριο του Λος Άντζελες την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, αναλύοντας και εξηγώντας όλες τις αμοιβές και τα έξοδα που τους οφείλονται για τον χρόνο που αφιέρωσαν στην έρευνα και την απάντηση σε μια αίτηση που κατέθεσε η κόρη του Τζάκσον, Πάρις, μία από τις δικαιούχους της περιουσίας του.

Μάικλ Τζάκσον και Τζον Μπράνκα

Έξοδα και αμοιβές

Τα έγγραφα, τα οποία έλαβε το περιοδικό People, δείχνουν ότι οι δικηγόροι των Μπράνκα και MαΚλέιν ζητούν 93.924,63 δολάρια για αμοιβές και 1.238,39 δολάρια για έξοδα που σχετίζονται μόνο με την αντι-SLAPP* πρόταση, η οποία κατατέθηκε πέρυσι και εγκρίθηκε τον Νοέμβριο, μεταξύ άλλων εξόδων και αμοιβών που σχετίζονται με την ανάκτηση των κεφαλαίων.

[*Ο όρος Στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού αποτελεί απόδοση του αγγλικού όρου strategic lawsuits against public participation (SLAPP) και αναφέρεται στις αγωγές που κατατίθενται από κάποιο ισχυρό πρόσωπο ή οργανισμό (για παράδειγμα μια επιχείρηση ή έναν υψηλά ιστάμενο αξιωματούχο) ενάντια σε μη κυβερνητικά πρόσωπα ή οργανισμούς, που εκφράζουν κριτική απέναντί τους, σχετικά με κάποιο ζήτημα κοινωνικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος. Σκοπός τέτοιων αγωγών δεν είναι να κερδηθεί η δικαστική υπόθεση, αλλά ο εκφοβισμός όσων ασκούν κριτική μέσω της ηθικής και οικονομικής εξουθένωσής τους].

Οικονομικό παιχνίδι των εκτελεστών

Με την αποδοχή της αντι-SLAPP αίτησης, το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς που προέβαλε η 27χρονη Πάρις σε μια αίτηση τον Ιούλιο. Ο σκοπός της αίτησης που κατατέθηκε στις 9 Ιανουαρίου ήταν να «λογοδοτήσει για τις αμοιβές και τα έξοδα που επιβάρυναν τους εκτελεστές σε σχέση με την αντι-SLAPP αίτηση, ώστε το Δικαστήριο να μπορεί να καθορίσει το ποσό της αποζημίωσης», σύμφωνα με την αίτηση. Οι εκτελεστές έχουν δικαίωμα αποζημίωσης επειδή κέρδισαν την αντι-SLAPP αίτηση.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της Πάρις χαρακτήρισε την αγωγή ως οικονομικό παιχνίδι των εκτελεστών.

Οι εκτελεστές, εν τω μεταξύ, υπέβαλαν αίτηση τον Οκτώβριο, ισχυριζόμενοι ότι η Πάρις έχει λάβει περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια σε παροχές από την περιουσία

«Θα συνεχίσει να αγωνίζεται για διαφάνεια»

«Εδώ και μήνες, η Πάρις Τζάκσον προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανησυχητικές ανακρίβειες και οικονομικές παρατυπίες στη διαχείριση της περιουσίας του πατέρα της», δήλωσε εκπρόσωπος της Πάρις στο περιοδικό People.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εκτελεστές της διαθήκης και οι δικηγόροι τους χρησιμοποιούν κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να πάρουν ακόμη περισσότερα χρήματα από την οικογένεια Τζάκσον και να τα χρησιμοποιήσουν για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Η Πάρις παραμένει σταθερή στη θέση της και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη για την οικογένειά της».

Ο Τζάκσον είχε χρέη άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Πάρις είναι η δικαιούχος της περιουσίας του Τζάκσον μαζί με τους αδελφούς της Πρινς, 28 ετών, και Μπίγκι, 23 ετών. Τον Νοέμβριο, κατέθεσε ένα νέο νομικό έγγραφο στο οποίο ισχυρίζεται ότι ο Μπράνκα και ο ΜακΚλέιν έχουν καταχραστεί τους ρόλους τους ως εκτελεστές της περιουσίας προκειμένου να γεμίσουν τις τσέπες τους.

Ισχυρίστηκε ότι μόνο το 2021, είχαν εισπράξει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση από την περιουσία του τραγουδιστή του «Thriller», ποσό που φέρεται να ήταν «περισσότερο από το διπλάσιο του ποσού που διανεμήθηκε σε οποιονδήποτε δικαιούχο από το οικογενειακό επίδομα».

Οι εκτελεστές, εν τω μεταξύ, υπέβαλαν αίτηση τον Οκτώβριο, ισχυριζόμενοι ότι η Πάρις έχει λάβει περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια σε παροχές από την περιουσία.

Ο Τζάκσον είχε χρέη άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πέθανε το 2009, και στην αίτηση, οι εκτελεστές ισχυρίστηκαν ότι ανέλαβαν την περιουσία που βρισκόταν σε δυσχερή θέση και την μετέτρεψαν σε «δύναμη και επιρροή στη μουσική βιομηχανία».

*Με στοιχεία από thepeople.com