Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Τζον Μπράνκα δεν είναι άτομο που ντρέπεται. Ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον επιδιώκει να γνωρίζει ο κόσμος πόσο καλά τα έχει καταφέρει. «Από τότε που ο Μάικλ Τζάκσον μου χάρισε την πρώτη μου Rolls-Royce, απέκτησα γούστο για τα ωραία αυτοκίνητα», έγραψε στο Instagram το 2023 κάτω από μια φωτογραφία της Ferrari F8 Tributo του, η οποία κόστισε πάνω από 280.000 δολάρια.

H αλαζονεία σε όλο της το μεγαλείο. Και αυτό είναι μόνο η μισή ιστορία. Ο αείμνηστος Βασιλιάς της Ποπ χάρισε στον Μπράνκα δύο Rolls-Royce.

Ο Τζάκσον πέθανε με χρέη

Ο Μπράνκα συνεργάστηκε με τον Τζάκσον κατά διαστήματα για δεκαετίες πριν από το θάνατο του μουσικού το 2009, σε ηλικία 50 ετών. Αλλά από τότε η φήμη του Μπράνκα έχει αναμφισβήτητα εκτοξευτεί.

Ο Τζάκσον πέθανε με χρέη που ξεπερνούσαν το μισό δισεκατομμύρια δολάρια. Ως συν-εκτελεστής της περιουσίας του Τζάκσον, ο Μπράνκα ανέτρεψε την κατάσταση: στα 16 χρόνια που έχουν περάσει από το θάνατο του Μάικλ από θανατηφόρα υπερβολική δόση, η περιουσία του έχει αποφέρει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια (2,6 δισεκατομμύρια ευρώ) μέσω έξυπνων επιχειρηματικών συμφωνιών και θεατρικών παραστάσεων, όπως το MJ the Musical και το Michael Jackson: One του Cirque du Soleil.

Επιπλέον, ο Μπράνκα έχει συνάψει συμφωνίες για τους Rolling Stones, τους Bee Gees, τον Bob Dylan, τους Aerosmith και τον Dr Dre. Σε ηλικία 75 ετών, ο Μπράνκα διεκδικεί τον τίτλο του πιο ισχυρού δικηγόρου στον κόσμο στον τομέα του θεάματος.

Τα προβλήματα της ταινίας Michael

Η φήμη του αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο με την κυκλοφορία της ταινίας Michael τον Απρίλιο, της πολυαναμενόμενης βιογραφικής ταινίας για τον Τζάκσον, στην οποία ο Μπράνκα είναι παραγωγός (τον ρόλο του Τζάκσον στην ταινία υποδύεται ο ηθοποιός του Top Gun: Maverick, Μάιλς Τέλερ) και είναι πεπεισμένος ότι θα αποφέρει μεγάλα κέρδη στο box office.

Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας, με τον πραγματικό ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, τον Τζαφάρ, στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό σενάριο περιείχε στοιχεία από την ιστορία του Τζόρνταν Τσάντλερ – ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατηγόρησε τον Τζάκσον για κακοποίηση το 1993 – και υπονοούσε ότι ο Τσάντλερ είχε κατηγορήσει ψευδώς τον Τζάκσον για να αποσπάσει χρήματα.

Επίσης, λέγεται ότι παρουσίαζε τους γονείς του Τσάντλερ με αρνητικό τρόπο. Αυτή η εκδοχή απορρίφθηκε λόγω μιας νομικής συμφωνίας του 1994 μεταξύ του Τζάκσον και της οικογένειας Τσάντλερ, η οποία περιόριζε τα στοιχεία που μπορούσαν να απεικονιστούν ή να δημοσιοποιηθούν.

Αυτό κατέστησε τις ήδη γυρισμένες σκηνές νομικά άχρηστες (λέγεται ότι το ένα τρίτο της ταινίας επηρεάστηκε). Έτσι, έγιναν επαναληπτικά γυρίσματα, το τέλος ξαναγράφηκε και η κυκλοφορία καθυστέρησε.

Η διαμάχη με την κόρη του Τζάκσον, την Πάρις

Σύμφωνα με τους Financial Times, η περιουσία του Τζάκσον κάλυψε το σύνολο του κόστους των επαναληπτικών γυρισμάτων, καθώς η Universal Pictures, ο διεθνής διανομέας, απείλησε να αποσυρθεί. Μια πηγή ανέφερε επίσης ότι η ίδια η περιουσία του Τζάκσον συν-χρηματοδοτεί την ταινία και ότι οποιαδήποτε συνεισφορά στην παραγωγή αποτελεί αναμφισβήτητα επένδυση.

Ο Μπράνκα βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω μιας νομικής διαμάχης με την κόρη του Τζάκσον, την Πάρις: νωρίτερα φέτος, η ίδια τον κατηγόρησε, καθώς και τον συν-διαχειριστή της διαθήκης Τζον ΜακΚλέιν, ότι «ακουμπούσαν γενναιόδωρα φιλοδωρήματα» σε εξωτερικούς δικηγόρους και ότι συμπεριφέρονταν σαν τον «Μάγο του Οζ», ελέγχοντας τη ροή των πληροφοριών προς τους δικαιούχους της περιουσίας.

Ένας δικαστής απέρριψε τους περισσότερους από τους ισχυρισμούς της, αλλά η Πάρις επέστρεψε για να κατηγορήσει τους διαχειριστές για ολιγωρία και για την αποτυχία να επενδύσουν επαρκώς τα μετρητά της περιουσίας.

Επιπλέον, οι φήμες για παιδική κακοποίηση από τον Τζάκσον επιμένουν.

Ο Μπράνκα μετακόμισε στο Λος Άντζελες από τη Νέα Υόρκη σε ηλικία 11 ετών, μετά το διαζύγιο των γονιών του (η μητέρα του ήταν χορεύτρια που εμφανίστηκε σε ταινίες του Έλβις Πρίσλεϊ, ενώ ο πατέρας του ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας)

Η ζωή του Τζον Μπράνκα

Ποιος είναι λοιπόν ο άνθρωπος που σύντομα θα κοσμήσει τις κινηματογραφικές αίθουσες με μια ταινία που, όπως λέει, θα ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια δολάρια που απέφερε η βιογραφική ταινία για τους Queen, Bohemian Rhapsody;

Ο Μπράνκα μετακόμισε στο Λος Άντζελες από τη Νέα Υόρκη σε ηλικία 11 ετών, μετά το διαζύγιο των γονιών του (η μητέρα του ήταν χορεύτρια που εμφανίστηκε σε ταινίες του Έλβις Πρίσλεϊ, ενώ ο πατέρας του ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας).

Η πρώτη του δουλειά στον κόσμο του θεάματος ήταν να παίζει σε ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Pasternak Progress, το οποίο υποστήριζε τους Doors, αλλά αποφάσισε να ασχοληθεί με το δίκαιο της ψυχαγωγίας μετά από ένα άρθρο του περιοδικού Time για τον Έλτον Τζον.

Γνώρισε τον Τζάκσον όταν αυτός ήταν 29 ετών και ο σταρ ήταν 21. Ο Τζάκσον ήθελε να εξασφαλίσει την οικονομική ανεξαρτησία του, μακριά από την επιρροή της οικογένειάς του. Ο ποπ σταρ ήταν κουμπάρος στον πρώτο γάμο του Μπράνκα, ο οποίος είχε παντρευτεί τρεις φορές, όπου ο Λιτλ Ρίτσαρντ ήταν ο ιερέας και ο χιμπατζής του Τζάκσον, ο Μπαμπλς, παρακολουθούσε φορώντας σμόκιν.

Αντιφατικές απόψεις για το άτομό του

«Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο Μπράνκα διχάζει τις απόψεις γύρω από τον άτομό του» γράφει ο James Hall στην Telegraph και συνεχίζει: «Μίλησα με μια σειρά από διακεκριμένες προσωπικότητες της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας και έλαβα ένα φάσμα απόψεων, που κυμαίνονταν από “ένας από τους σημαντικότερους δικηγόρους στον χώρο του θεάματος στις ΗΠΑ” έως “δεν έχω τίποτα θετικό να πω”, αν και η τελευταία αυτή δήλωση, πρέπει να πούμε, προέρχεται από έναν αντίπαλο δικηγόρο».

«Έχω συνεργαστεί προσωπικά με τον Μπράνκα κατά τη διάρκεια των ετών για δύο θέματα: τις επιπτώσεις του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019, στο οποίο καταγγέλλονταν κακοποιήσεις από τον Τζάκσον (κάτι που ο Μπράνκα χαρακτήρισε “ταμπλόιντ”), και αργότερα, όταν ο Τζάκσον έπεσε στην τρίτη θέση της ετήσιας λίστας του Forbes με τον γοητευτικό τίτλο “Οι νεκρές διασημότητες με τα υψηλότερα εισοδήματα”» συνεχίζει ο James Hall.

Το τελευταίο, είπε, ο Μπράνκα ήταν ένα μικρό εμπόδιο. «Θα είμαστε το νούμερο ένα στο Forbes του χρόνου», προέβλεψε με σιγουριά, ισχυριζόμενος ότι το περιοδικό είχε κατά λάθος συγκεντρώσει τις πωλήσεις δύο ετών από την περιουσία ενός άλλου νεκρού μουσικού, ωθώντας έτσι τον Τζάκσον προς τα κάτω στη λίστα -όπως αποδείχθηκε, ο Τζάκσον ανέκτησε την πρώτη θέση μόνο το 2023.

Αυτό που δεν αμφισβητήθηκε ποτέ είναι η ικανότητα του Μπράνκα ως ιδανικού διαπραγματευτή. Οργάνωσε την πιθανώς σημαντικότερη συμφωνία του 20ού αιώνα στον κλάδο του θεάματος: την απόκτηση του καταλόγου των Beatles από τον Τζάκσον, το 1985

Γάτα ο Μπράνκα

Αυτό που δεν αμφισβητήθηκε ποτέ είναι η ικανότητα του Μπράνκα ως ιδανικού διαπραγματευτή. Οργάνωσε την πιθανώς σημαντικότερη συμφωνία του 20ού αιώνα στον κλάδο του θεάματος: την απόκτηση του καταλόγου των Beatles από τον Τζάκσον, το 1985.

Τότε, ο Τζάκσον έψαχνε έναν τόπο για να επενδύσει τα εκατομμύρια που είχε κερδίσει από το Thriller. Όταν ο κατάλογος των 251 τραγουδιών των Beatles έγινε διαθέσιμος λόγω της πώλησης της εταιρείας ATV Music Publishing, ο Τζάκσον έδωσε εντολή στον Μπράνκα να τον αγοράσει (οι κατάλογοι πνευματικών δικαιωμάτων περιλαμβάνουν ουσιαστικά κάθε πτυχή ενός τραγουδιού πέρα από την ηχογραφημένη έκδοση).

«Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν πώς θα αποκτήσω αυτόν τον κατάλογο» είπε ο Μπράνκα στο podcast Dealcraft του Τζιμ Σεμπένιους. Η εξυπνάδα του Μπράνκα στις διαπραγματεύσεις τον οδήγησε να πείσει τον μεγιστάνα της μουσικής Έρβινγκ Αζόφ να αποσύρει τη χρηματοδότηση από μια υψηλότερη προσφορά και να μην είναι απόλυτα ειλικρινής με έναν άλλο πελάτη, τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο οποίος επίσης ενδιαφερόταν.

«Δε χάνουμε και δεν μπορείτε να μας εκφοβίσετε»

Ο Τζάκσον πλήρωσε 47,5 εκατομμύρια δολάρια για την ATV, αλλά, αφού πωλήθηκαν τα τραγούδια που δεν ανήκαν στους Beatles και μεγιστοποιήθηκαν οι φορολογικές ρυθμίσεις, το πραγματικό καθαρό κόστος για τον Τζάκσον ήταν μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια.

Στη δεκαετία του 1990, ο Τζάκσον συγχώνευσε την ATV με τη Sony σε αντάλλαγμα για 115 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ένα εγγυημένο ετήσιο εισόδημα 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων, το ήμισυ της διευρυμένης εταιρείας και το ήμισυ των θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο.

Μετά το θάνατο του Τζάκσον, ο Μπράνκα διαπραγματεύτηκε την αγορά από τη Sony του 50% των μετοχών του Τζάκσον στη Sony/ATV Music Publishing έναντι 750 εκατομμυρίων δολαρίων. Συνολικά, μια συμφωνία που αρχικά κόστισε στον Τζάκσον 20 εκατομμύρια δολάρια απέφερε κέρδη άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αυτό αξίζει μια ή δύο Rolls. «Δε χάνουμε και δεν μπορείτε να μας εκφοβίσετε» δήλωσε πρόσφατα ο Μπράνκα.

Ωστόσο, ο Πολ Μακ Κάρτνεϊ ήταν έξαλλος. Κατά ειρωνικό τρόπο, ήταν ο πρώην Beatle που είχε πείσει τον φίλο του Τζάκσον να αγοράσει καταλόγους τραγουδιών στις αρχές της δεκαετίας του 1980, μετά το ντουέτο που έκαναν οι δύο τους.

Ο Τζάκσον είχε πει στον Μπράνκα να ρωτήσει τον δικηγόρο και κουνιάδο του Μακ Κάρτνεϊ, τον Τζον Ίστμαν, αν ο Πολ ήταν σύμφωνος με την αγορά των τραγουδιών των Beatles από τον Τζάκσον.

Ο Ίστμαν είπε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, σύμφωνα με τον Μπράνκα, αν και τελικά το μήνυμα δεν μεταβιβάστηκε ποτέ στον Μακ Κάρτνεϊ. Ο Μπράνσον ήταν εξίσου δυσαρεστημένος. «Το διορθώσαμε αργότερα, όταν εκπροσώπησα τους Rolling Stones και έκανα τη συμφωνία με τη Virgin Records μαζί του, το 1991. Και καθίσαμε όλοι γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι – αυτός, ο Μικ, ο Κιθ και εγώ – για να το γιορτάσουμε» αποκάλυψε ο Μπράνκα στον Σεμπένιους.

Και τώρα;

Η μεταθανάτια πώληση του μεριδίου της Sony/ATV ήταν μόνο μία από τις κινήσεις του Μπράνκα για να βγάλει την περιουσία του Τζάκσον από το κόκκινο. Ο Τζάκσον είχε συνδέσει το όνομά του με το ράντσο Neverland – που αγοράστηκε με μια συμφωνία που έκλεισε ο Μπράνκα το 1988 – το οποίο τελικά αποδείχθηκε μεγάλη χασούρα.

Τα δάνεια του Τζάκσον υπόκειντο σε υπέρογκα επιτόκια. Ο Μπράνκα δήλωσε πρόσφατα στους Financial Times: «Υπήρχαν πιστωτές παντού, μερικοί με νόμιμες απαιτήσεις, μερικοί για μερικές εκατοντάδες δολάρια. Ακόμη και ένας από τη Γιακούζα, την ιαπωνική μαφία».

Ο Μπράνκα επέστρεψε στην τροχιά του Τζάκσον λίγο πριν από τον θάνατό του – αλλά μετά την τραγωδία προσπάθησε να καλύψει το κενό, πρώτα με το ντοκιμαντέρ This Is It για την προγραμματισμένη σειρά 50 συναυλιών του Τζάκσον στο O2 Arena του Λονδίνου.

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ κόστισε 60 εκατομμύρια δολάρια και απέφερε κέρδος 260 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια ήρθαν οι θεατρικές παραστάσεις. Πέρυσι, η περιουσία του ποπ σταρ πούλησε το ήμισυ του καταλόγου εκδόσεων και ηχογραφήσεων του Τζάκσον στη Sony Music Group, σε μια συμφωνία που αποτίμησε ολόκληρο τον κατάλογό του σε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα υπάρχει το Michael.

Οι φανατικοί θαυμαστές του Τζάκσον είναι αταλάντευτα πιστοί – το ερώτημα είναι εάν θα δουν αρκετοί από αυτούς την ταινία ώστε να γίνει, όπως είπε ο Μπράνκα, «η πιο επιτυχημένη και πιο δοξασμένη βιογραφική ταινία στην ιστορία του Χόλιγουντ». Μένει να το δούμε.

*Με στοιχεία από telegraph.co.uk