16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Culture Live 16 Νοεμβρίου 2025 | 16:30

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Το κλασικό βουντού Thriller του Μάικλ Τζάκσον ήταν ψηλά στο Billboard Hot 100 την εβδομάδα της 15ης Νοεμβρίου, χαρίζοντας στον βασιλιά της ποπ, που έφυγε από τη ζωή πριν από 16 χρόνια, ένα ρεκόρ για το γεγονός ότι είχε ένα hit στο Top 10 σε έξι διαφορετικές δεκαετίες. Ταυτόχρονα, ο Τζάκσον έσπασε επίσης ένα ακόμα νέο ρεκόρ με 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες για το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας Michael, που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο.

Είναι έτοιμοι οι σινεφίλ;

Εκατομμύρια θαυμαστές μπορεί να είναι ενθουσιασμένοι και έτοιμοι για μια βιογραφική ταινία για τον Τζάκσον. Για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, το τρέιλερ του Τζάκσον ξεπέρασε το τρέιλερ της περιοδείας Eras της Τέιλορ Σουίφτ εντασσόμενο σε μια σειρά πρόσφατων βιογραφικών ταινιών για τον Μπρους Σπρίνγκστιν, την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Μπομπ Ντίλαν, τον Έλβις Πρίσλεϊ και τον Έλτον Τζον.

Η πιο επιτυχημένη από όλες – η βιογραφική ταινία για τον Φρέντι Μέρκιουρι και τους Queen Bohemian Rhapsody – απέφερε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια στα ταμεία.

Αλλά είναι οι κινηματογραφόφιλοι πραγματικά έτοιμοι να δεχτούν την επιστροφή του Τζάκσον στη ζωή τους; Έχουν περάσει μόνο έξι χρόνια από το Leaving Neverland, ένα ντοκιμαντέρ του Netflix που εξέταζε τις καταγγελίες δύο ανδρών που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν κακοποίηση ως παιδιά από τον τραγουδιστή, και εννέα από το Off the Wall, που εξέταζε την άνοδό του ως εξαιρετικού σόλο καλλιτέχνη.

«Δεν θα ήθελα να στοιχηματίσω ενάντια στην αγάπη του κόσμου για τον Μάικλ Τζάκσον», λέει ο Νταν Γκριν, καθηγητής διαχείρισης ψυχαγωγίας στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon

Αντίθετες δυνάμεις

Ο Τζάκσον, ο οποίος αθωώθηκε για όλες τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μετά από μια 14 εβδομάδων ποινική δίκη το 2005, παραμένει μια ισχυρή μουσική δύναμη, και η κληρονομιά του υπόκειται σε αντίθετες δυνάμεις: η μία θα γιόρταζε το μουσικό και ερμηνευτικό του ταλέντο, ενώ η άλλη θα προειδοποιούσε να μην γίνουν περαιτέρω εορτασμοί, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες εναντίον του. Ο Τζάκσον πάντα αρνούνταν τις κατηγορίες.

«Δεν θα ήθελα να στοιχηματίσω ενάντια στην αγάπη του κόσμου για τον Μάικλ Τζάκσον», λέει ο Νταν Γκριν, καθηγητής διαχείρισης ψυχαγωγίας στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, αναφερόμενος στην επιτυχημένη παράσταση του Τζάκσον Cirque du Soleil στο Λας Βέγκας και στο επιτυχημένο μιούζικαλ MJ του Μπρόντγουεϊ.

«Νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένω να έχει μεγάλη επιτυχία».

Στην βιογραφική ταινία για τον Τζάκσον πρωταγωνιστεί ο Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιός του τραγουδιστή και γιος του Τζερμέιν, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος του θεάματος για την οικογένεια Τζάκσον δεν ήταν ποτέ τίποτα λιγότερο από μια οικογενειακή επιχείρηση.

Δεν είναι σαφές μέχρι πού θα φτάσει η ταινία Michael στην αντιμετώπιση των ισχυρισμών εναντίον του Τζάκσον, ή μέχρι πού θα φτάσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών των ισχυρισμών

«Όλοι έχουν μια άποψη»

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκά («Ημέρα Εκπαίδευσης»), υπόσχεται να αφηγηθεί «την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας το ταξίδι του από την ανακάλυψη του εξαιρετικού ταλέντου του ως ηγέτης των Jackson Five, μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη προσπάθεια να γίνει ο μεγαλύτερος διασκεδαστής στον κόσμο».

Ο παραγωγός Γκράχαμ Κινγκ, ο οποίος υπέγραψε επίσης το Bohemian Rhapsody, δήλωσε στο CinemaCon πέρυσι ότι θα προσφέρει «στο κοινό μια ταινία όπως δεν έχουν ξαναδεί. Όταν αναφέρεις το όνομα του Τζάκσον, όλοι έχουν μια άποψη».

Το εξώδικο

Η κυκλοφορία της ταινίας, προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων δολαρίων, καθυστέρησε όταν οι δημιουργοί αναγκάστηκαν να ξαναγυρίσουν το τελευταίο τρίτο της ταινίας, μετά από αμφισβήτηση μιας νομικής συμφωνίας με τον Τζόρνταν Τσάντλερ, έναν από τους κατηγόρους του Τζάκσον, ο οποίος είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον τραγουδιστή για 23 εκατομμύρια δολάρια το 1994, καθιστώντας μέρος του υλικού που είχε ήδη γυριστεί άχρηστο.

Δεν είναι σαφές μέχρι πού θα φτάσει η ταινία Michael στην αντιμετώπιση των ισχυρισμών εναντίον του Τζάκσον, ή μέχρι πού θα φτάσει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών των ισχυρισμών – ο Τζάκσον πέθανε το 2009 από δηλητηρίαση με το αναισθητικό προποφόλη που του χορηγούνταν κάθε βράδυ για να μπορεί να κοιμηθεί.

Η πολιτιστική κληρονομιά του

«Νομίζω ότι μας ζητείται να διαχωρίσουμε τα πράγματα», λέει ο Γκριν. «Πολλοί από εμάς ζούμε στον δικό μας κόσμο, οπότε θα συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε τα δικά μας πράγματα. Η περιουσία του Τζάκσον δεν το κάνει αυτό επειδή χρειάζεται λίγα επιπλέον χρήματα. Το κάνει επειδή ο κόσμος εξακολουθεί να θέλει να το δει».

Ο Τζεφ Τζάμπολ, ο οποίος διαχειρίζεται κληρονομιές ροκ μουσικών, όπως αυτές των Τζιμ Μόρισον, Τζάνις Τσόπλιν και Τσάρλι Πάρκερ, και ενεργεί ως σύμβουλος της περιουσίας του Τζάκσον, επισημαίνει ότι μια βιογραφική ταινία που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους είναι το «καλύτερο δυνατό μέσο» για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός καλλιτέχνη – ανεξάρτητα από τυχόν κέρδη ή ζημίες.

Αξίζουν τον κόπο

«Να θυμάστε ότι έχουμε διαφορετικό ρόλο από τους κινηματογραφιστές. Αυτοί θέλουν να ξοδέψουν 20 εκατομμύρια δολάρια για να βγάλουν 40 εκατομμύρια. Εμείς θέλουμε να συνδέσουμε μια κληρονομιά με τις μελλοντικές γενιές. Ακόμα και αν η ταινία δεν βγάλει χρήματα στις αίθουσες, η φήμη, η συζήτηση και η δημοσιότητα που θα δημιουργηθούν αξίζουν τον κόπο», είπε.

Με αυτή την έννοια, το έργο ενός διαχειριστή ή συμβούλου περιουσίας είναι να εντοπίσει τι έκανε αυτόν τον καλλιτέχνη ή αυτή την παράσταση δημοφιλή στην κουλτούρα εξαρχής «και να το επαναφέρει στη συζήτηση για την ποπ κουλτούρα με τρόπο που να είναι ουσιαστικός, αξιόπιστος και αυθεντικός για άτομα ηλικίας 11 έως 30 ετών», λέει ο Τζάμπολ.

«Να θυμάστε ότι το Light My Fire είναι ένα εντελώς καινούργιο τραγούδι για ένα 12χρονο παιδί».

«Θα μάθουμε»

Οι θαυμαστές του Τζάκσον, προσθέτει, «είναι πολύ δεμένοι, φανατικοί και αφοσιωμένοι. Ακόμα και σήμερα οργανώνουν flash mobs. Η κληρονομιά του Μάικλ δεν ήταν ποτέ απλώς το να είναι «cool», αλλά η καλλιτεχνική του δεξιότητα και η σύνδεσή του με τους ανθρώπους. Ήταν μοναδικός και έδειχνε ανοιχτά τα συναισθήματά του».

Τελικά, λέει ο Τζάμπολ, όταν διαχειρίζεσαι έναν καλλιτέχνη «με πολλά δράματα ή κατηγορίες» γύρω του, μια βιογραφική ταινία εξακολουθεί να είναι πολύτιμη.

«Αλλά τι ιστορία θέλει να πει ο σκηνοθέτης της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον;» ρωτάει. «Και όταν θα πει αυτή την ιστορία, θα περιλαμβάνει τυχόν κατηγορίες, θα περιλαμβάνει τη σχέση του με τον πατέρα του; Θα περιλαμβάνει τον θάνατό του ή τον γιατρό του, τον Κόνραντ Μάρεϊ; Δεν ξέρω. Θα το μάθουμε».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Μάικλ Τζάκσον δίνει αυτόγραφο / Flickr

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Αντιγραφή; 16.11.25

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Leo from Chicago 16.11.25

Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Malice» και γυρίσματα στην Ελλάδα – Η νέα σειρά με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι για τους πλούσιους, δυστυχισμένους ανθρώπους
Στο Αιγαίο 16.11.25

«Malice» και γυρίσματα στην Ελλάδα - Η νέα σειρά με τον Ντέιβιντ Ντουκόβνι για τους πλούσιους, δυστυχισμένους ανθρώπους

Ο σταρ της σειράς «X-Files», Ντέιβιντ Ντουκόβνι, είναι στο αποκορύφωμα του χαρισματικού του ταλέντου ως αδίστακτος πολυεκατομμυριούχος που προσλαμβάνει τον Τζακ Γουάιτολ ως «απειλητική αρσενική νταντά». Είναι σαν το «The White Lotus» να συναντά τον «Ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ αφηγείται σε κόμικ τη ζωή του στη σκιά του «βαρώνου της κοκαΐνης»
Educación criminal 16.11.25

Ο γιος του Πάμπλο Εσκομπάρ αφηγείται σε κόμικ τη ζωή του στη σκιά του «βαρώνου της κοκαΐνης»

Ο Χουάν Πάμπλο Εσκομπάρ επιστρέφει στα χρόνια που μεγάλωσε με ένοπλους φρουρούς και διαρκή φόβο, παρουσιάζοντας σε νέο κόμικ τη ζωή του δίπλα στη σκιά του πατέρα του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ
Culture Live 16.11.25

Τηλεοπτική σταρ, κορίτσι του Χάρι, αντιμέτωπη με δαίμονες: Ψάχνοντας την αλήθεια πίσω από την αυτοκτονία της Καρολίν Φλακ

Ήταν ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της βρετανικής τηλεόρασης, όταν αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 40 ετών. Τώρα η μητέρα της Καρολίν Φλακ θέλει να ξεσκεπάσει αυτούς που την οδήγησαν στην αυτοκτονία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους
Peter Hujar’s Day 15.11.25

Μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς είναι απλώς δύο άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους

Αποτελούμενη από μια συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων σε ένα διαμέρισμα στο West Village της Νέας Υόρκης, γυρισμένη με λιτότητα αλλά και υποβλητικότητα, η ταινία Peter Hujar’s Day απολαμβάνει τη ζεστή απλότητά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
«Διακρατική καταστολή» 15.11.25

Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν
Culture Live 15.11.25

Star Trek 2.0: Η Paramount αναθέτει στους Ντέιλι & Γκόλντσταϊν μια «ανεξάρτητη» ταινία χωρίς το πλήρωμα του Κρις Πάιν

Η Paramount δρομολογεί μια αυτόνομη ταινία Star Trek από τους Ντέιλι και Γκόλντσταϊν, χωρίς το καστ του Κρις Πάιν και χωρίς σύνδεση με προηγούμενα έργα, σηματοδοτώντας πλήρη ανανέωση του franchise.

Σύνταξη
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον
Σκάνδαλο Έπσταϊν 15.11.25

Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Σάρα Φέργκιουσον «παγώνει» επ’ αόριστον

Το Flora And Fern «πάγωσε» ξαφνικά κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ώρα που η πρώην δούκισσα του Γιορκ αντιμετωπίζει νέο κύμα κριτικής για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν

Σύνταξη
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
27 Νοεμβρίου 14.11.25

«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
