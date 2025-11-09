Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η πρώτη γεύση από το Michael, τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στο διαδίκτυο κάνοντας ρεκόρ.

Μέσα σε μόλις έξι ώρες από την κυκλοφορία του, το πρώτο τρέιλερ συγκέντρωσε πάνω από 30 εκατομμύρια προβολές, αποδεικνύοντας ότι η γοητεία του Βασιλιά της Ποπ παραμένει πιο ισχυρή από ποτέ.

Μετά από τη διθυραμβική υποδοχή η εταιρεία παραγωγής Lionsgate δηλώνει ενθουσιασμένη ενώ βάζει στο κάδρο την έναρξη σειράς παραγωγών γύρω από τον μύθο του βασιλιά της ποπ που μαγνητίζει -και διχάζει.

Το νούμερο των 30 εκατ. προβολών «αποδεικνύει ότι η γοητεία του Βασιλιά της Ποπ παραμένει πιο ισχυρή από ποτέ» δήλωσε η Lionsgate σχολιάζοντας ότι «οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από μια απλή ιογενή επιτυχία. Δείχνουν ότι η ταινία αυτή θα μπορούσε να γίνει μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες του στούντιο, ξεπερνώντας ακόμη και την πρεμιέρα του επιτυχημένου John Wick: Chapter 4».

Ο πρόεδρος του Ομίλου Κινηματογραφικών Ταινιών της Lionsgate, Άνταμ Φόγκελσον, έχει περιγράψει την ταινία ως ένα από τα πιο αναμενόμενα πρότζεκτ του στούντιο.

Η υποδοχή από το κοινό υποδηλώνει, σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, τη διάθεση του κόσμου να «ξαναδεί την περίπλοκη κληρονομιά του Τζάκσον μέσα από έναν κινηματογραφικό φακό, ανυπομονώντας να δει πώς το Χόλιγουντ θα αντιμετωπίσει την ιστορία μιας από τις πιο επιδραστικές, αλλά και πιο αμφιλεγόμενες, φιγούρες της μουσικής».

Ο σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά και ο παραγωγός Γκράχαμ Κινγκ – η ομάδα πίσω από την επιτυχία του Bohemian Rhapsody – βρίσκονται στο τιμόνι της ταινίας που έχει ημερομηνία κυκλοφορίας την 24η Απριλίου 2026.

Μέχρι τώρα μια σειρά από εμπόδια έχουν καθυστερήσει την προβολή της κινηματογραφικής βιογραφίας. Αν και αρχικά ήταν σχεδιασμένη ως μια επική κινηματογραφική πρόταση σπασμένη σε δύο μέρη, καθώς το αρχικό μοντάζ έφτανε τις τρεισήμισι ώρες, η τελική απόφαση για μια μόνο ταινία αφήνει πολλά κομμάτια από την ιστορία του Τζάκσον εκτός οθόνης.

Επιπλέον, μετά από νομικές ρήτρες, σκηνές που αφορούσαν έναν από τους κατήγορους του Τζάκσον για κακοποίηση αφαιρέθηκαν λόγω συμφωνιών που απαγορεύουν τη δραματοποίηση ορισμένων πτυχών της ιστορίας του Τζάκσον.

Με την απόφαση τους να περιορίζει δραστικά τη διάρκεια της ταινίας, κανείς πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους και τους διαχειριστές της κληρονομιάς του Τζάκσον δεν γνωρίζει τι θα συμπεριληφθεί και τι θα κοπεί στην τελική εκδοχή της ταινίας.

Η ζωή του Τζάκσον εκτείνεται σε δεκαετίες πρωτοποριακής τέχνης, προσωπικών αγώνων και δημόσιας κατακραυγής. Το να χωρέσει αυτή η πολυπλοκότητα σε μία μόνο ταινία απαιτεί δύσκολες επιλογές σχετικά με το ποια κεφάλαια θα τονιστούν και ποια θα αγνοηθούν σημειώνει το Rolling Stone.

Ένας Τζάκσον για τον Τζάκσον

Η επιλογή του Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιού του Μάικλ, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο προσθέτει ένα επίπεδο αυθεντικότητας που λίγες βιογραφίες μπορούν να υπεραπιστούν. Ο Φόγκελσον εξέφρασε ενθουσιασμό για τη δουλειά του νεαρού ηθοποιού, σημειώνοντας ότι το κοινό που έχει δει τα πρώιμα πλάνα φαίνεται πραγματικά έκπληκτο από την ερμηνεία του.

Η οικογενειακή σύνδεση φέρνει τόσο πλεονεκτήματα όσο και προκλήσεις. Ο Τζααφάρ μοιράζεται φυσικές ομοιότητες με τον θείο του και μεγάλωσε βυθισμένος στον μουσικό κόσμο της οικογένειας Τζάκσον, δίνοντάς του μοναδική διορατικότητα στον ρόλο. Ωστόσο, το να υποδύεται έναν συγγενή, ειδικά κάποιον του οποίου η ζωή προκάλεσε τόσο έντονη δημόσια συζήτηση, συνοδεύεται από τεράστια πίεση.

Επιπλέον ο ανιψιός του Τζάκσον φέρεται να μην πληρώθηκε τίποτα για την ταινία, ενώ έχει επενδύσει ο ίδιος 5 εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή της.

Για πολλούς, η επιλογή αυτή υποδηλώνει και την προσέγγιση της ταινίας προς το θέμα της. Η Lionsgate φαίνεται να «υιοθετεί ένα μετριοπαθές αφήγημα για την ιστορία του Τζάκσον, η οποία τονίζει την καλλιτεχνική του ιδιοφυΐα και τον πολιτιστικό του αντίκτυπο, αντί να εστιάζει στις διαμάχες που αμάυρωσαν το όνομα του τα τελευταία του χρόνια».

Αναδυόμενο franchise

Παρόλο που η πρώτη ταινία απέχει ακόμη μήνες από την κυκλοφορία της, οι συζητήσεις για μια πιθανή συνέχεια έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Φόγκελσον άφησε να εννοηθεί ότι η δημιουργική ομάδα εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι θα μπορούσε να παραδώσει περισσότερο υλικό για τον Τζάκσον σχετικά σύντομα μετά το ντεμπούτο της πρώτης ταινίας.

Αν και δεν επιβεβαίωσε συγκεκριμένα σχέδια για μια δεύτερη ταινία, η πρόθεση ήταν σαφής: η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Τζάκσον.

Το αν το κοινό θέλει πολλές ταινίες για τον Τζάκσον μένει να φανεί, αλλά η εκρηκτική υποδοχή του τρέιλερ υποδηλώνει ότι υπάρχει σίγουρα όρεξη για τουλάχιστον μια βαθιά βουτιά στη ζωή του.