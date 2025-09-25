Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Το ημερολόγιο έγραφε 25 Ιουνίου 2009 όταν ο κόσμος της μουσικής φόρεσε τα μαύρα του για να αποχαιρετήσει τον Βασιλιά της Ποπ. Ο υπερταλαντούχος, αλλά και αμφιλεγόμενος σούπερ σταρ Μάικλ Τζάκσον είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών.

Εκείνη τη μέρα, τα κανάλια θα σταματήσουν τη ροή προγράμματός τους για να ανακοινώσουν το δυσάρεστο γεγονός και να προβάλουν αφιερώματα για τον Μάικλ Τζάκσον. Ενώ λίγες ημέρες αργότερα η κηδεία του θα μεταδοθεί live σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο υπήρχαν και αρκετοί που δεν στεναχωρήθηκαν με τη συγκεκριμένη είδηση.

Η λάμψη του είχε αρχίσει να ξεθωριάζει από τις αρχές των zeros, όταν άρχισαν να πέφτουν βροχή οι μηνύσεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Η δίκη θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο reality, ωστόσο δεν βρέθηκαν ποτέ στοιχεία εναντίον του Μάικλ Τζάκσον.

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι πλήρωσε «κάτω από το τραπέζι» για να σταματήσουν οι εναντίον του κατηγορίες, άλλοι ότι δεν το έκανε ποτέ. Ωστόσο, 16 χρόνια μετά οι καταγγελίες φαίνεται να κυνηγούν τον Μάικλ ακόμα και τον τάφο.

Σύμφωνα με το US Weekly, ο Γουέιντ Ρόμπσον και ο Τζέιμς Σέιφτσακ, ζητούν αποζημίωση 400 εκατ. δολαρίων, καθώς ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν ως ανήλικοι από τον Βασιλιά της Ποπ.

Η όλη υπόθεση βγήκε στο φως της δημοσιότητας μετά την απόφαση της κόρης του Πάρις να μην καταβάλει όλα τα δικαστικά έξοδα από τις τελευταίες νομικές διαμάχες που αφορούν τον πατέρα της. Ωστόσο οι διαχειριστές της περιουσίας του, ξεκαθαρίζουν πως αν συμβεί αυτό θα αντιμετωπίσουν διάφορες κυρώσεις και στο τέλος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, να χάσουν τη μάχη με τους Ρόμπσον και Σέιφτσακ.

Η πλευρά του Μάικλ Τζάκσον αρνείται τους ισχυρισμούς των δύο ανδρών. Ωστόσο, η λάμψη του Βασιλιά της Ποπ συνεχίζει να ξεθωριάζει ακόμα και σήμερα.