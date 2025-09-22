«Ντρεπόμουν» – Η Πρισίλα Πρέσλεϊ κατακρίνει τον γάμο της Λίζα Μαρί με τον «χειριστικό» Μάικλ Τζάκσον

«Ένιωθα αποτροπιασμένη από αυτόν τον γάμο» γράφει η 80χρονη Πρισίλα Πρίσλεϊ στο επερχόμενο βιβλίο της με τις αναμνήσεις της, «Softly, As I Leave You: Life After Elvis» (Απαλά, καθώς σε αφήνω: Η ζωή μετά τον Έλβις), σύμφωνα με ένα απόσπασμα που δημοσίευσε η εφημερίδα The Sun το Σάββατο.

«Την ρώτησα αν είχαν σωματική σχέση» προσθέτει η Πρισίλα. «Όπως πολλοί άλλοι, δεν ήμουν σίγουρη. Εκείνη είπε “ναι”».

Η κόρη της Πρισίλα και του Έλβις Πρίσλεϊ παντρεύτηκε τον Βασιλιά της Ποπ το 1994, αλλά χώρισαν δύο χρόνια αργότερα.

Η Πρισίλα προσθέτει ότι «μπορούσε σχεδόν να ακούσει τον Έλβις να αναστενάζει με ανακούφιση» μετά το τέλος του γάμου της Λίζα Μαρί και του Τζάκσον

Η αθωότητα ήταν μάσκα

«Ήξερα βαθιά μέσα μου ότι ο Μάικλ δεν παντρευόταν τη Λίζα Μαρί, αλλά την δυναστεία των Πρίσλεϊ» γράφει η Πρισίλα. «Ο Μάικλ ήταν ένας χειριστικός άνθρωπος και νομίζω ότι την είχε βάλει στο μάτι πολύ πριν εκείνη το συνειδητοποιήσει».

«Η παιδική αθωότητα που πρόβαλε ήταν μέρος της δημόσιας μάσκας του», ισχυρίζεται για τον τραγουδιστή του Thriller.

Ο Τζάκσον παντρεύτηκε στη συνέχεια τη δεύτερη σύζυγό του, Ντέμπι Ρόου, και απέκτησαν δύο παιδιά: τον Πρινς, 28 ετών, και την Πάρις, 27 ετών. Ο τραγουδιστής του Billie Jean απέκτησε ένα τρίτο παιδί, τον Μπίγκι, 23 ετών, με παρένθετη μητέρα.

Το 2009, ο Τζάκσον πέθανε από οξεία δηλητηρίαση από προποφόλη σε ηλικία 50 ετών.

«Είμαι εντελώς ερωτευμένος μαζί σου»

Η Λίζα Μαρί, από την πλευρά της, ήταν παντρεμένη με τον Ντάνι Κέο πριν από το γάμο της με τον Τζάκσον. Οι πρώην σύζυγοι απέκτησαν τη Ράιλι, 36 ετών, και τον Μπέντζαμιν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2020 σε ηλικία 27 ετών.

Μετά το διαζύγιο με τον Τζάκσον, η Λίζα Μαρί παντρεύτηκε τον ηθοποιό Νικόλας Κέιτζ για δύο χρόνια και στη συνέχεια τον μουσικό Μάικλ Λόκγουντ, με τον οποίο απέκτησαν τις δίδυμες Χάρπερ και Φίνλεϊ, 16 ετών. Η Λίζα Μαρί και ο Λόκγουντ, 64 ετών, χώρισαν το 2021.

Η Λίζα Μαρί πέθανε τον Ιανουάριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών από καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από απόφραξη του λεπτού εντέρου.

«Όταν αποφάσισε να με φιλήσει για πρώτη φορά, απλά το έκανε. Αυτός προκάλεσε τα πάντα»

«Δε θα περιμένω!»

Στο βιβλίο αναμνήσεων της Λίζα Μαρί που κυκλοφόρησε μετά το θάνατό της, αναπολούσε τις απαρχές του ρομαντικού της δεσμού με τον Τζάκσον.

«Ο Μάικλ είπε “δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, αλλά είμαι εντελώς ερωτευμένος μαζί σου. Θέλω να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά”» έγραψε η Λίζα Μαρί. «Δεν είπα τίποτα τότε, αλλά λίγο αργότερα είπα: “είμαι πραγματικά κολακευμένη, δεν μπορώ καν να μιλήσω”. Ένιωθα ότι ήμουν και εγώ ερωτευμένη μαζί του».

Η Λίζα Μαρί ισχυρίστηκε επίσης ότι ο νικητής του βραβείου Grammy ήταν παρθένος πριν αρχίσουν να βγαίνουν.

«Ήμουν τρομοκρατημένη γιατί δεν ήθελα να κάνω τη λάθος κίνηση», έγραψε στο βιβλίο της. «Όταν αποφάσισε να με φιλήσει για πρώτη φορά, απλά το έκανε. Αυτός προκάλεσε τα πάντα. Άρχισαν να συμβαίνουν φυσικά τα πράγματα, κάτι που με σοκάρισε. Είχα σκεφτεί ότι ίσως δεν θα κάναμε τίποτα μέχρι να παντρευτούμε, αλλά εκείνος είπε “δε θα περιμένω!”».

*Το βιβλίο αναμνήσεων της Πρισίλα Πρίσλεϊ, που κυκλοφορεί στις 23 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει επίσης νέες λεπτομέρειες για τον τραγικό θάνατο της Λίζα Μαρί.

*Με στοιχεία από nypost.com