Στους σκύλους, το γλαύκωμα θεωρείται οφθαλμολογικό επείγον, καθώς η καθυστέρηση στην αντιμετώπισή του, μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.

«Το γλαύκωμα είναι μία σοβαρή πάθηση του ματιού, κατά την οποία αυξάνεται η ενδοφθάλμια πίεση, δηλαδή η πίεση μέσα στον οφθαλμό. Η αύξηση αυτή, μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, βλάβη στο οπτικό νεύρο και, εάν αντιμετωπιστεί με καθυστέρηση, μόνιμη απώλεια όρασης. Στους σκύλους, το γλαύκωμα θεωρείται οφθαλμολογικό επείγον ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται ξαφνικά», τονίζει ο κτηνίατρος, Θεμιστοκλής Μπούας.

Τι συμβαίνει μέσα στο μάτι;

Φυσιολογικά, εξηγεί ο κύριος Μπούας, μέσα στο μάτι παράγεται και αποχετεύεται συνεχώς ένα υγρό – το υδατοειδές υγρό.

Όταν η αποχέτευσή του δεν γίνεται σωστά, διευκρινίζει ο κτηνίατρος, ή, υπάρχει κάποιο εμπόδιο στη φυσιολογική κυκλοφορία του, η πίεση μέσα στο μάτι αυξάνεται. Αυτή η πίεση ασκεί επιβλαβή δράση στις ευαίσθητες δομές του ματιού, κυρίως, στον αμφιβληστροειδή και στο οπτικό νεύρο.

Πρωτοπαθές και δευτεροπαθές γλαύκωμα

Το γλαύκωμα, ενημερώνει ο κύριος Μπούας, μπορεί να είναι πρωτοπαθές, όταν σχετίζεται με ανατομική ή κληρονομική προδιάθεση του ματιού. Ή δευτεροπαθές, όταν προκαλείται από άλλη πάθηση, όπως φλεγμονή στο μάτι, εξάρθρωση φακού, τραύμα, ενδοφθάλμια αιμορραγία ή νεοπλασία.

Σε ορισμένες φυλές υπάρχει αυξημένη προδιάθεση, γι’ αυτό και ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να παρατηρήσει ο ιδιοκτήτης;

Τα συμπτώματα, πληροφορεί ο κτηνίατρος, μπορεί στην αρχή να είναι ήπια και να περάσουν απαρατήρητα.

Ένας σκύλος με γλαύκωμα, μπορεί να εμφανίσει κόκκινο μάτι, δακρύρροια, θόλωση του κερατοειδούς, μισόκλειστο μάτι. Όπως και ευαισθησία στο φως, τρίψιμο του προσώπου ή αλλαγή στη συμπεριφορά λόγω πόνου.

Σε πιο προχωρημένα ή οξέα περιστατικά, μπορεί να παρατηρηθεί διογκωμένο μάτι, διεσταλμένη κόρη, που δεν αντιδρά φυσιολογικά στο φως, απώλεια όρασης ή έντονη δυσφορία.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

«Η διάγνωση δεν μπορεί να γίνει μόνο με την εξωτερική εικόνα του ματιού. Απαιτείται κτηνιατρική εξέταση και μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης με ειδικό όργανο, το τονόμετρο», αναφέρει ο κύριος Μπούας.

Συχνά, λέει, χρειάζεται πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος, ώστε να εκτιμηθεί η όραση, η κατάσταση του οπτικού νεύρου και να διερευνηθεί, εάν υπάρχει υποκείμενη αιτία.

Αντιμετώπιση και θεραπευτικές επιλογές

Η αντιμετώπιση, διευκρινίζει ο κύριος Μπούας, εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, την αιτία και, εάν το μάτι που πάσχει, διατηρεί την όρασή του.

Σε οξέα περιστατικά, ο στόχος είναι η γρήγορη μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης για να περιοριστεί ο πόνος και να προστατευτεί όσο γίνεται η όραση.

Η θεραπεία, μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές οφθαλμικές σταγόνες, συστηματική φαρμακευτική αγωγή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χειρουργικές επιλογές.

Όταν το μάτι έχει χάσει την όραση και παραμένει επώδυνο, η θεραπευτική προσέγγιση στοχεύει, κυρίως, στην ανακούφιση από τον πόνο. Και στη διατήρηση καλής ποιότητας ζωής.

Γιατί δεν πρέπει να καθυστερεί η εξέταση;

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες, τονίζει ο κύριος Μπούας, ότι το γλαύκωμα δεν είναι απλώς ένα «κόκκινο μάτι». Ένα κόκκινο, θολό ή επώδυνο μάτι πρέπει να εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις η απώλεια όρασης, μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα.

Επίσης, όταν ένας σκύλος διαγνωστεί με πρωτοπαθές γλαύκωμα στο ένα μάτι, το άλλο χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση. Και, σε αρκετές περιπτώσεις, προληπτική αγωγή σύμφωνα με την κρίση του κτηνιάτρου ή του κτηνιάτρου-οφθαλμιάτρου.

Σημαντικό!

Αν παρατηρήσετε κόκκινο ή θολό μάτι, μισόκλειστο βλέφαρο, έντονη δακρύρροια ή ξαφνική μείωση της όρασης, συμβουλεύει ο κύριος Μπούας, επικοινωνήστε άμεσα με τον κτηνίατρο.

Στο κτηνιατρείο μας, αναφέρει ο κύριος Μπούας, η έγκαιρη αναγνώριση των οφθαλμολογικών συμπτωμάτων αποτελεί βασικό κομμάτι της κλινικής εξέτασης.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που δείτε ότι ο σκύλος σας έχει κόκκινο ή θολό μάτι, κρατάει το μάτι μισόκλειστο, μην περιμένετε να «περάσει μόνο του». Όπως και όταν δακρύζει έντονα ή φαίνεται να βλέπει λιγότερο.

Τέλος, ο κύριος Μπούας υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος στους σκύλους, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση της όρασής τους.

⃰ Ο κύριος Θεμιστοκλής (Θέμης) Μπούας, MSc VM&VS, είναι κτηνίατρος μικρών ζώων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη χειρουργική μαλακών μορίων, ορθοπαιδική και νευροχειρουργική.

Έχει εργαστεί σε απαιτητικές κλινικές του εξωτερικού, με σημαντική εμπειρία σε προχωρημένες χειρουργικές επεμβάσεις και περιστατικά πρώτης και δεύτερης γνώμης.

Συνεχίζει τη μετεκπαίδευσή του στο πλαίσιο του ESAVS Masters in Advanced Studies στη χειρουργική μικρών ζώων.

Είναι βραβευμένος με το διεθνές IVC «Brilliant People – We Care» Award για την ικανότητά του να διαχειρίζεται απαιτητικά περιστατικά. Αλλά και να προσφέρει υψηλού επιπέδου χειρουργική φροντίδα.

Είναι συνιδρυτής του Elite Vets, ενός σύγχρονου κτηνιατρείου πρώτης και δεύτερης γνώμης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με έμφαση στη χειρουργική, την απεικονιστική διάγνωση και την ογκολογία.

Στόχος του είναι η παροχή τεκμηριωμένης, σύγχρονης και ανθρώπινης κτηνιατρικής φροντίδας, συνδυάζοντας επιστημονική αρτιότητα με

ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με τον ιδιοκτήτη.