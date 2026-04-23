23.04.2026 | 09:04
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
23.04.2026 | 08:46
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Καταρράκτης στον σκύλο και στη γάτα: Η πάθηση που χρειάζεται την προσοχή μας
Pet Stories 23 Απριλίου 2026, 10:00

Καταρράκτης στον σκύλο και στη γάτα: Η πάθηση που χρειάζεται την προσοχή μας

Τι είναι ο καταρράκτης, πότε εμφανίζεται και πώς αντιμετωπίζεται.

Τζούλη Τούντα
Μία από τις παθήσεις των ματιών, που, μπορεί να παρουσιάσουν ο σκύλος και η γάτα είναι ο καταρράκτης. Μία νόσος, που οδηγεί στη μείωση ή στην απώλεια της όρασης.

Η πρώιμη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπισή του, αλλά και για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής

Ο καταρράκτης είναι μία πάθηση, που εμφανίζεται συχνότερα στους σκύλους απ’ ότι στις γάτες

«Ο καταρράκτης είναι η πάθηση των ματιών, που χαρακτηρίζεται από τη θόλωση του φακού του οφθαλμού. Ο φακός είναι το τμήμα του ματιού, που εστιάζει το φως στον αμφιβληστροειδή χιτώνα.
Όταν θολώνει ο φακός, η όραση του ζώου μειώνεται. Και ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης, μπορεί να είναι απειροελάχιστη ή να οδηγήσει στην ολική τύφλωση», υπογραμμίζει ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος.

Ο καταρράκτης είναι μία πάθηση, όπως λέει ο κύριος Γινάργυρος, που εμφανίζεται συχνότερα στους σκύλους απ’ ότι στις γάτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο καταρράκτης προκαλείται λόγω αλλαγής στη σύσταση των πρωτεϊνών του φακού. Κάτι, που, μπορεί να οφείλεται σε αρκετά αίτια.

Ποια είναι αυτά τα αίτια; Ο κύριος Γινάργυρος μάς… ανοίγει τα μάτια.

Γενετικοί παράγοντες

Στους σκύλους, οι γενετικοί παράγοντες είναι το πιο κοινό αίτιο, ιδιαίτερα σε ορισμένες φυλές, όπως Cocker Spaniel, Golden Retriever, Poodle. Μάλιστα, αρκετά συχνά εμφανίζεται και σε νεαρή ηλικία.


Στις γάτες, αν και είναι πιο σπάνιο, κάποιες φυλές φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από άλλες.

Μεταβολικές παθήσεις

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα από τα σημαντικότερα αίτια καταρράκτη στους σκύλους.

Στα διαβητικά ζώα, η αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στον φακό, αυξάνει και την τοπική παραγωγή της σορβιτόλης. Πρόκειται για μία ουσία, που προσελκύει το νερό στον φακό και προκαλεί πρήξιμο και θολούρα.

Αυτού του είδους ο καταρράκτης, εξελίσσεται ταχύτατα ακόμα και σε διάστημα εβδομάδων.

Τραύμα

Τραυματισμοί στο μάτι, όπως έντονα χτυπήματα, μπορεί να τραυματίσουν τον φακό και να προκαλέσουν τον σχηματισμό καταρράκτη.
Αυτά τα περιστατικά μπορούν να αποδειχθούν αρκετά επιθετικά.

Φλεγμονές

Ασθένειες, όπως η ραγοειδίτιδα (φλεγμονή του ματιού), που, μπορεί να προκληθεί από μολύνσεις ή αυτοάνοσα νοσήματα προκαλούν τη δημιουργία καταρράκτη. Οι χρόνιες φλεγμονές μεταβάλλουν τη σύνθεση του οφθαλμικού υγρού και, έτσι επηρεάζουν τον φακό και ευνοούν τη θόλωση του.

Ηλικία

Το γήρας είναι ίσως το πιο κοινό αίτιο για τον καταρράκτη στα κατοικίδια μας.

Με τον καιρό, ο φακός υφίσταται αλλαγές στη δομή, οι οποίες συσσωματώνουν τις πρωτεΐνες του. Έτσι, σχηματίζονται θολές περιοχές στον φακό, με αποτέλεσμα τη δυσχέρεια στην πρόσληψη τροφής.

Η πρόοδος αυτής της πάθησης, μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται σημαντικά από το υποκείμενο αίτιο.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αναπτυχθεί ο καταρράκτης

Σύμφωνα με τον κύριο Γινάργυρο, ο καταρράκτης, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να παραμείνει σταθερός, για χρόνια. Χωρίς να επηρεάσει την όραση ιδιαίτερα. Σε κάποιες άλλες εξελίσσεται ραγδαία.


Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα, όπως γλαύκωμα ή να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ζώου μας.

Πώς αντιμετωπίζεται ο καταρράκτης

Οι επιλογές σχετικά με την αντιμετώπιση του, ενημερώνει ο κύριος Γινάργυρος, είναι δύο.

Αρχικά, χρησιμοποιούμε φαρμακευτική αγωγή, η οποία είτε με τα κατάλληλα φάρμακα-βιταμίνες για τον οφθαλμό είτε στοχεύοντας στη θεραπεία των υποκείμενων ασθενειών, συνήθως αποσκοπεί στη βελτίωση των συμπτωμάτων του καταρράκτη. Αλλά και στην επιβράδυνση της προόδου του. Οπότε, επειδή η επιλογή αυτή δεν μπορεί πρακτικά να εξαλείψει τον καταρράκτη, η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση παραμένει η χειρουργική παρέμβαση.

Η διαδικασία του χειρουργείου είναι σχεδόν ίδια με την ανθρώπινη, με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.

Παρ’ όλα αυτά, απαιτούνται αρκετά επαναληπτικά ραντεβού και το χειρουργείο δεν συνίσταται σε όλες τις περιπτώσεις. Οπότε πριν από αυτό συζητήστε το αρκετά καλά με τον κτηνίατρο που σας παρακολουθεί.

Η πρώιμη διάγνωση είναι καθοριστική

Εν κατακλείδι, ο κύριος Γινάργυρος λέει: «Ο καταρράκτης, αν και συναντάται συχνά στα ζώα συντροφιάς, φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής τους. Η πρώιμη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπισή του, αλλά και για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής».

Ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος

⃰ Ο κύριος Ελευθέριος Γινάργυρος είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε κλινικές μικρών ζώων στην Αμερική και μετεκπαίδευση στην ακτινολογία, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παθολογία των μικρών ζώων, αλλά και στη χειρουργική.

Έχει συμμετάσχει σε πρακτικά σεμινάρια πάνω στην τραυματιολογία, την ορθοπεδική και τη χειρουργική μαλακών μορίων.

Είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.). Όπως, και της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία προσφέρει βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηνιατρική φροντίδα.

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου - Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση από τη μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Οι δισεκατομμυριούχοι σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας - Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη

Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Απαγόρευση πρόσβασης στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών ψήφισε η Τουρκία

Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
«Να ανοίξουν τα στόματα» - Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του μικρού Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα

«Είναι ένας Γολγοθάς, φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», λέει η μητέρα που έχασε το παιδί της μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία
Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία

«Δεν θα με πείσει κανείς ότι η απάτη αποτελεί μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού», τόνισε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης λόγω των δικογραφιών που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας
Απολύθηκε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση με τον υπουργό Άμυνας

Η ξαφνική αποχώρηση του Φέλαν από τη θέση του ανακοινώθηκε από τον Σον Παρνέλ, εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας, σε μια σύντομη δήλωση στο X, η οποία δεν παρείχε καμία εξήγηση για την κίνηση

Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται να αποδομήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, προτείνοντας μία διαφορετική οικονομική «φιλοσοφία»

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν αρκετά άτομα

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ

Η διπλωματία του Ισραήλ υποστηρίζει ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με την κυβέρνηση του Λιβάνου, παροτρύνοντας αυτήν την τελευταία να επιλέξει τη διμερή «συνεργασία» εναντίον της Χεζμπολάχ

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

Ο χρυσός λειτουργεί ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά επιβαρύνοντας την ελκυστικότητά του

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων

Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

