Καταρράκτης στον σκύλο και στη γάτα: Η πάθηση που χρειάζεται την προσοχή μας

Μία από τις παθήσεις των ματιών, που, μπορεί να παρουσιάσουν ο σκύλος και η γάτα είναι ο καταρράκτης. Μία νόσος, που οδηγεί στη μείωση ή στην απώλεια της όρασης.

Η πρώιμη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπισή του, αλλά και για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής

«Ο καταρράκτης είναι η πάθηση των ματιών, που χαρακτηρίζεται από τη θόλωση του φακού του οφθαλμού. Ο φακός είναι το τμήμα του ματιού, που εστιάζει το φως στον αμφιβληστροειδή χιτώνα.

Όταν θολώνει ο φακός, η όραση του ζώου μειώνεται. Και ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης, μπορεί να είναι απειροελάχιστη ή να οδηγήσει στην ολική τύφλωση», υπογραμμίζει ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος.

Ο καταρράκτης είναι μία πάθηση, όπως λέει ο κύριος Γινάργυρος, που εμφανίζεται συχνότερα στους σκύλους απ’ ότι στις γάτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο καταρράκτης προκαλείται λόγω αλλαγής στη σύσταση των πρωτεϊνών του φακού. Κάτι, που, μπορεί να οφείλεται σε αρκετά αίτια.

Ποια είναι αυτά τα αίτια; Ο κύριος Γινάργυρος μάς… ανοίγει τα μάτια.

Γενετικοί παράγοντες

Στους σκύλους, οι γενετικοί παράγοντες είναι το πιο κοινό αίτιο, ιδιαίτερα σε ορισμένες φυλές, όπως Cocker Spaniel, Golden Retriever, Poodle. Μάλιστα, αρκετά συχνά εμφανίζεται και σε νεαρή ηλικία.



Στις γάτες, αν και είναι πιο σπάνιο, κάποιες φυλές φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από άλλες.

Μεταβολικές παθήσεις

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα από τα σημαντικότερα αίτια καταρράκτη στους σκύλους.

Στα διαβητικά ζώα, η αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στον φακό, αυξάνει και την τοπική παραγωγή της σορβιτόλης. Πρόκειται για μία ουσία, που προσελκύει το νερό στον φακό και προκαλεί πρήξιμο και θολούρα.

Αυτού του είδους ο καταρράκτης, εξελίσσεται ταχύτατα ακόμα και σε διάστημα εβδομάδων.

Τραύμα

Τραυματισμοί στο μάτι, όπως έντονα χτυπήματα, μπορεί να τραυματίσουν τον φακό και να προκαλέσουν τον σχηματισμό καταρράκτη.

Αυτά τα περιστατικά μπορούν να αποδειχθούν αρκετά επιθετικά.

Φλεγμονές

Ασθένειες, όπως η ραγοειδίτιδα (φλεγμονή του ματιού), που, μπορεί να προκληθεί από μολύνσεις ή αυτοάνοσα νοσήματα προκαλούν τη δημιουργία καταρράκτη. Οι χρόνιες φλεγμονές μεταβάλλουν τη σύνθεση του οφθαλμικού υγρού και, έτσι επηρεάζουν τον φακό και ευνοούν τη θόλωση του.

Ηλικία

Το γήρας είναι ίσως το πιο κοινό αίτιο για τον καταρράκτη στα κατοικίδια μας.

Με τον καιρό, ο φακός υφίσταται αλλαγές στη δομή, οι οποίες συσσωματώνουν τις πρωτεΐνες του. Έτσι, σχηματίζονται θολές περιοχές στον φακό, με αποτέλεσμα τη δυσχέρεια στην πρόσληψη τροφής.

Η πρόοδος αυτής της πάθησης, μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται σημαντικά από το υποκείμενο αίτιο.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αναπτυχθεί ο καταρράκτης

Σύμφωνα με τον κύριο Γινάργυρο, ο καταρράκτης, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να παραμείνει σταθερός, για χρόνια. Χωρίς να επηρεάσει την όραση ιδιαίτερα. Σε κάποιες άλλες εξελίσσεται ραγδαία.



Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα, όπως γλαύκωμα ή να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του ζώου μας.

Πώς αντιμετωπίζεται ο καταρράκτης

Οι επιλογές σχετικά με την αντιμετώπιση του, ενημερώνει ο κύριος Γινάργυρος, είναι δύο.

Αρχικά, χρησιμοποιούμε φαρμακευτική αγωγή, η οποία είτε με τα κατάλληλα φάρμακα-βιταμίνες για τον οφθαλμό είτε στοχεύοντας στη θεραπεία των υποκείμενων ασθενειών, συνήθως αποσκοπεί στη βελτίωση των συμπτωμάτων του καταρράκτη. Αλλά και στην επιβράδυνση της προόδου του. Οπότε, επειδή η επιλογή αυτή δεν μπορεί πρακτικά να εξαλείψει τον καταρράκτη, η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση παραμένει η χειρουργική παρέμβαση.

Η διαδικασία του χειρουργείου είναι σχεδόν ίδια με την ανθρώπινη, με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.

Παρ’ όλα αυτά, απαιτούνται αρκετά επαναληπτικά ραντεβού και το χειρουργείο δεν συνίσταται σε όλες τις περιπτώσεις. Οπότε πριν από αυτό συζητήστε το αρκετά καλά με τον κτηνίατρο που σας παρακολουθεί.

Η πρώιμη διάγνωση είναι καθοριστική

Εν κατακλείδι, ο κύριος Γινάργυρος λέει: «Ο καταρράκτης, αν και συναντάται συχνά στα ζώα συντροφιάς, φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής τους. Η πρώιμη διάγνωση είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπισή του, αλλά και για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής».

⃰ Ο κύριος Ελευθέριος Γινάργυρος είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε κλινικές μικρών ζώων στην Αμερική και μετεκπαίδευση στην ακτινολογία, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παθολογία των μικρών ζώων, αλλά και στη χειρουργική.

Έχει συμμετάσχει σε πρακτικά σεμινάρια πάνω στην τραυματιολογία, την ορθοπεδική και τη χειρουργική μαλακών μορίων.

Είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.). Όπως, και της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία προσφέρει βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηνιατρική φροντίδα.