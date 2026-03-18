Μία από τις ασθένειες που «χτυπά» τους σκύλους είναι η μόρβα. Και είναι εξαιρετικά σοβαρή.

«Η μόρβα του σκύλου, γνωστή επιστημονικά ως νόσος του Carré (Canine Distemper), αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές ιογενείς ασθένειες που μπορούν να προσβάλουν τους σκύλους», ενημερώνει ο κτηνίατρος, Θεμιστοκλής Μπούας.

Προκαλείται από έναν, ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό που επηρεάζει κυρίως το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό και το νευρικό σύστημα των ζώων.

Η μόρβα είναι μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια, ιδιαίτερα για ανεμβολίαστους σκύλους

Η ασθένεια, αναφέρει ο κ. Μπούας, μπορεί να εμφανιστεί σε σκύλους οποιασδήποτε ηλικίας. Όμως τα κουτάβια και οι ανεμβολίαστοι σκύλοι είναι σαφώς πιο ευάλωτοι.

Πώς μεταδίδεται η μόρβα

Σύμφωνα με τον κ. Μπούα, ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω:

● Σταγονιδίων του αναπνευστικού (βήχας, φτέρνισμα).

● Άμεσης επαφής με μολυσμένο ζώο.

● Επαφής με εκκρίσεις, όπως ρινικά υγρά, οφθαλμικές εκκρίσεις, σάλιο ή ούρα.

Η μετάδοση είναι ιδιαίτερα εύκολη μεταξύ σκύλων που ζουν στον ίδιο χώρο. Ή έρχονται σε επαφή κατά την παραμονή τους στα πάρκα, καταφύγια ή στις πανσιόν.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Η μόρβα, μπορεί να εμφανιστεί, αναφέρει ο κ. Μπούας, με ποικιλία συμπτωμάτων, τα οποία συχνά εξελίσσονται σταδιακά.

Στα αρχικά στάδια συνήθως παρατηρούνται:

● Πυρετός.

● Λήθαργος.

● Μειωμένη όρεξη.

● Ρινικές και οφθαλμικές εκκρίσεις.

● Βήχας.

Στη συνέχεια, μπορεί να εμφανιστούν:

● Έμετοι και διάρροια

● Δύσπνοια

● Αφυδάτωση

Ένα σχετικά χαρακτηριστικό σημείο που, μπορεί να εμφανιστεί σε ορισμένους σκύλους είναι μια παροδική αλλαγή στο χρώμα των ματιών, όπου ο κερατοειδής αποκτά γαλαζωπή ή μπλε απόχρωση. Το φαινόμενο αυτό, εξηγεί ο κ. Μπούας, οφείλεται σε φλεγμονή του οφθαλμού και αποτελεί ένδειξη ότι ο ιός επηρεάζει πολλαπλά συστήματα του οργανισμού.

Σε πιο προχωρημένα στάδια, ο ιός, μπορεί να προσβάλει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας:

● Μυϊκούς σπασμούς.

● Τρέμουλο.

● Σπασμούς.

● Αστάθεια βάδισης.

● Χαρακτηριστικές μυοκλονίες (ρυθμικές συσπάσεις μυών).

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και πάχυνση των πελμάτων και της μύτης, γνωστό ως «hard pad disease».

Η διάγνωση

Η διάγνωση, ενημερώνει ο κ κτηνίατρος, βασίζεται σε κλινική εξέταση, ιστορικό εμβολιασμού και σε εργαστηριακές εξετάσεις, όπως PCR ή αιματολογικό έλεγχο.



Σε περιστατικά με νευρολογικά συμπτώματα, η διάγνωση, μπορεί να είναι πιο δύσκολη και συχνά βασίζεται στον συνδυασμό κλινικών ευρημάτων.

Θεραπεία

Δυστυχώς, όπως λέει ο κ. Μπούας, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τη μόρβα. Η αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική και, μπορεί να περιλαμβάνει:

● Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

● Αντιβιοτικά για δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις.

● Αντιεμετικά και γαστροπροστατευτικά.

● Αντιεπιληπτική αγωγή σε νευρολογικές εκδηλώσεις.

● Εντατική νοσηλευτική φροντίδα.

Η πρόγνωση, υπογραμμίζει ο κτηνίατρος, εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου και το στάδιο στο οποίο θα γίνει η διάγνωση.

Πρόληψη = εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός, τονίζει ο κ. Μπούας, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης της νόσου.

Τα κουτάβια ξεκινούν τον βασικό εμβολιασμό περίπου στις 6-8 εβδομάδες ζωής, με επαναληπτικές δόσεις κάθε 3-4 εβδομάδες μέχρι περίπου τις 16 εβδομάδες.

Στη συνέχεια απαιτούνται αναμνηστικοί εμβολιασμοί σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

Ποιο είναι το συμπέρασμα

Η μόρβα, υπογραμμίζει ο κ. Μπούας, παραμένει μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια, ιδιαίτερα για ανεμβολίαστους σκύλους.

Ωστόσο, με τον σωστό εμβολιασμό και την έγκαιρη κτηνιατρική φροντίδα, η νόσος, μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί.

Κλείνοντας, ο κ. Μπούας λέει: «Η ενημέρωση των ιδιοκτητών και η τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος αποτελούν βασικά «εργαλεία» για την προστασία της υγεία».

⃰ Ο κύριος Θεμιστοκλής (Θέμης) Μπούας, MSc VM&VS, είναι κτηνίατρος μικρών ζώων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη χειρουργική μαλακών μορίων, ορθοπαιδική και νευροχειρουργική.

Έχει εργαστεί σε απαιτητικές κλινικές του εξωτερικού, με σημαντική εμπειρία σε προχωρημένες χειρουργικές επεμβάσεις και περιστατικά πρώτης και δεύτερης γνώμης.

Συνεχίζει τη μετεκπαίδευσή του στο πλαίσιο του ESAVS Masters in Advanced Studies στη χειρουργική μικρών ζώων.

Είναι βραβευμένος με το διεθνές IVC «Brilliant People – We Care» Award για την ικανότητά του να διαχειρίζεται απαιτητικά περιστατικά. Αλλά και να προσφέρει υψηλού επιπέδου χειρουργική φροντίδα.

Είναι συνιδρυτής του Elite Vets, ενός σύγχρονου κτηνιατρείου πρώτης και δεύτερης γνώμης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με έμφαση στη χειρουργική, την απεικονιστική διάγνωση και την ογκολογία.

Στόχος του είναι η παροχή τεκμηριωμένης, σύγχρονης και ανθρώπινης κτηνιατρικής φροντίδας, συνδυάζοντας επιστημονική αρτιότητα με

ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με τον ιδιοκτήτη.