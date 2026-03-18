18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Μόρβα στους σκύλους: Μια σοβαρή, αλλά προλήψιμη ασθένεια
Pet Stories 18 Μαρτίου 2026, 10:00

Μόρβα στους σκύλους: Μια σοβαρή, αλλά προλήψιμη ασθένεια

Η μόρβα είναι μία σοβαρότατη ασθένεια, η οποία προκαλείται από ιό και απειλεί την υγεία, αλλά και τη ζωή του σκύλου.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Spotlight

Μία από τις ασθένειες που «χτυπά» τους σκύλους είναι η μόρβα. Και είναι εξαιρετικά σοβαρή.

«Η μόρβα του σκύλου, γνωστή επιστημονικά ως νόσος του Carré (Canine Distemper), αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές ιογενείς ασθένειες που μπορούν να προσβάλουν τους σκύλους», ενημερώνει ο κτηνίατρος, Θεμιστοκλής Μπούας.

Προκαλείται από έναν, ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό που επηρεάζει κυρίως το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό και το νευρικό σύστημα των ζώων.

Η μόρβα είναι μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια, ιδιαίτερα για ανεμβολίαστους σκύλους

Σε προχωρημένα στάδια, ο ιός, μπορεί να προσβάλει το νευρικό σύστημα

Η ασθένεια, αναφέρει ο κ. Μπούας, μπορεί να εμφανιστεί σε σκύλους οποιασδήποτε ηλικίας. Όμως τα κουτάβια και οι ανεμβολίαστοι σκύλοι είναι σαφώς πιο ευάλωτοι.

Πώς μεταδίδεται η μόρβα

Σύμφωνα με τον κ. Μπούα, ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω:

● Σταγονιδίων του αναπνευστικού (βήχας, φτέρνισμα).

● Άμεσης επαφής με μολυσμένο ζώο.

● Επαφής με εκκρίσεις, όπως ρινικά υγρά, οφθαλμικές εκκρίσεις, σάλιο ή ούρα.

Η μετάδοση είναι ιδιαίτερα εύκολη μεταξύ σκύλων που ζουν στον ίδιο χώρο. Ή έρχονται σε επαφή κατά την παραμονή τους στα πάρκα, καταφύγια ή στις πανσιόν.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Η μόρβα, μπορεί να εμφανιστεί, αναφέρει ο κ. Μπούας, με ποικιλία συμπτωμάτων, τα οποία συχνά εξελίσσονται σταδιακά.

Στα αρχικά στάδια συνήθως παρατηρούνται:

● Πυρετός.

● Λήθαργος.

● Μειωμένη όρεξη.

● Ρινικές και οφθαλμικές εκκρίσεις.

● Βήχας.

Στη συνέχεια, μπορεί να εμφανιστούν:

● Έμετοι και διάρροια

● Δύσπνοια

● Αφυδάτωση

Ένα σχετικά χαρακτηριστικό σημείο που, μπορεί να εμφανιστεί σε ορισμένους σκύλους είναι μια παροδική αλλαγή στο χρώμα των ματιών, όπου ο κερατοειδής αποκτά γαλαζωπή ή μπλε απόχρωση. Το φαινόμενο αυτό, εξηγεί ο κ. Μπούας, οφείλεται σε φλεγμονή του οφθαλμού και αποτελεί ένδειξη ότι ο ιός επηρεάζει πολλαπλά συστήματα του οργανισμού.

Σε πιο προχωρημένα στάδια, ο ιός, μπορεί να προσβάλει το νευρικό σύστημα, προκαλώντας:

● Μυϊκούς σπασμούς.

● Τρέμουλο.

● Σπασμούς.

● Αστάθεια βάδισης.

● Χαρακτηριστικές μυοκλονίες (ρυθμικές συσπάσεις μυών).

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και πάχυνση των πελμάτων και της μύτης, γνωστό ως «hard pad disease».

Η διάγνωση

Η διάγνωση, ενημερώνει ο κ κτηνίατρος, βασίζεται σε κλινική εξέταση, ιστορικό εμβολιασμού και σε εργαστηριακές εξετάσεις, όπως PCR ή αιματολογικό έλεγχο.


Σε περιστατικά με νευρολογικά συμπτώματα, η διάγνωση, μπορεί να είναι πιο δύσκολη και συχνά βασίζεται στον συνδυασμό κλινικών ευρημάτων.

Θεραπεία

Δυστυχώς, όπως λέει ο κ. Μπούας, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία για τη μόρβα. Η αντιμετώπιση είναι κυρίως υποστηρικτική και, μπορεί να περιλαμβάνει:

● Ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

● Αντιβιοτικά για δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις.

● Αντιεμετικά και γαστροπροστατευτικά.

● Αντιεπιληπτική αγωγή σε νευρολογικές εκδηλώσεις.

● Εντατική νοσηλευτική φροντίδα.

Η πρόγνωση, υπογραμμίζει ο κτηνίατρος, εξαρτάται από τη βαρύτητα της νόσου και το στάδιο στο οποίο θα γίνει η διάγνωση.

Πρόληψη = εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός, τονίζει ο κ. Μπούας, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόληψης της νόσου.

Τα κουτάβια ξεκινούν τον βασικό εμβολιασμό περίπου στις 6-8 εβδομάδες ζωής, με επαναληπτικές δόσεις κάθε 3-4 εβδομάδες μέχρι περίπου τις 16 εβδομάδες.
Στη συνέχεια απαιτούνται αναμνηστικοί εμβολιασμοί σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

Ποιο είναι το συμπέρασμα

Η μόρβα, υπογραμμίζει ο κ. Μπούας, παραμένει μια σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια, ιδιαίτερα για ανεμβολίαστους σκύλους.

Ωστόσο, με τον σωστό εμβολιασμό και την έγκαιρη κτηνιατρική φροντίδα, η νόσος, μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί.

Κλείνοντας, ο κ. Μπούας λέει: «Η ενημέρωση των ιδιοκτητών και η τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος αποτελούν βασικά «εργαλεία» για την προστασία της υγεία».

Ο κτηνίατρος, Θεμιστοκλής Μπούας

⃰ Ο κύριος Θεμιστοκλής (Θέμης) Μπούας, MSc VM&ampVS, είναι κτηνίατρος μικρών ζώων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη χειρουργική μαλακών μορίων, ορθοπαιδική και νευροχειρουργική.

Έχει εργαστεί σε απαιτητικές κλινικές του εξωτερικού, με σημαντική εμπειρία σε προχωρημένες χειρουργικές επεμβάσεις και περιστατικά πρώτης και δεύτερης γνώμης.

Συνεχίζει τη μετεκπαίδευσή του στο πλαίσιο του ESAVS Masters in Advanced Studies στη χειρουργική μικρών ζώων.

Είναι βραβευμένος με το διεθνές IVC «Brilliant People – We Care» Award για την ικανότητά του να διαχειρίζεται απαιτητικά περιστατικά. Αλλά και να προσφέρει υψηλού επιπέδου χειρουργική φροντίδα.

Είναι συνιδρυτής του Elite Vets, ενός σύγχρονου κτηνιατρείου πρώτης και δεύτερης γνώμης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με έμφαση στη χειρουργική, την απεικονιστική διάγνωση και την ογκολογία.

Στόχος του είναι η παροχή τεκμηριωμένης, σύγχρονης και ανθρώπινης κτηνιατρικής φροντίδας, συνδυάζοντας επιστημονική αρτιότητα με
ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με τον ιδιοκτήτη.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
PwC: Ρεκόρ εξαγορών 23,8 δισ. στην Ελλάδα το 2025 – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν το 2026

PwC: Ρεκόρ εξαγορών 23,8 δισ. στην Ελλάδα το 2025 – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Κόσμος
Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

Χώρες του Κόλπου αναφέρουν αναχαιτίσεις πυραύλων

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Προστάτης 16.03.26

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο νεαρός σκυλάκος Μίλο, που τον πέταξαν στον δρόμο, καρτερά τον άνθρωπό του
Υιοθεσία 14.03.26

Μίλο: Ένα αδεσποτάκι με αδαμάντινη καρδιά δεν έχει οικογένεια - Καιρός να αποκτήσει

Ήταν μόλις δύο μηνών ο Μίλο - ένα τοσοδούλι πλασματάκι-, όταν κάποιος ασυνείδητος τον εγκατέλειψε στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. Η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» – Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία
Πολύτιμες πληροφορίες 13.03.26

«Κουίζ Κανίς; Πόσο καλά ξέρεις τους σκύλους;» - Ένα βιβλίο που θα ενισχύσει οικονομικά φιλοζωικά σωματεία

Αποκτώντας το βιβλίο μαθαίνουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τους σκύλους και παράλληλα συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο των εθελοντών. Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο πόλεμος μπορεί να καταστήσει το Ιράν το επόμενο αποτυχημένο κράτος – Το τίμημα για την Ευρώπη θα είναι βαρύ
Ο πόλεμος μπορεί να καταστήσει το Ιράν το επόμενο αποτυχημένο κράτος – Το τίμημα για την Ευρώπη θα είναι βαρύ

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σαφώς περισσότερο παράνομος, αλλά και πιο επικίνδυνος από εκείνον στο Ιράκ. Και τα αποτελέσματά του θα είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα του πολέμου κατά του Σαντάμ Χουσεΐν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)
Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές ελέγχεται από τη ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί «αδιάφορου» θέματος - Τι είπε για τον πόλεμο και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)
«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)

Οι δρόμοι σε όλο το Μαρόκο γέμισαν από χιλιάδες φιλάθλους που πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορική απόφαση της CAF, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε Καζαμπλάνκα και Ραμπάτ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας

Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Σύνταξη
Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)
Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Σύνταξη
Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη
Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη

Οι πρατηριούχοι της Μυτιλήνης κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων»

Σύνταξη
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. έξω από τα γραφεία του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με τη συμμετοχή και απεργών από σωματεία ταξί της περιφέρειας.

Σύνταξη
Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα

Στη Λέσβο η οποία βρίσκεται σε καθεστώς lockdown μεταβαίνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας- To έκτακτο σχέδιο για την ευλογιά λόγω Πάσχα και η γριφώδης εξίσωση των διαθέσιμων αμνοεριφίων- Από ποιές χώρες θα εισάγουμε - Ειδικοί, κτηνοτρόφοι και ο υφυπουργός μιλούν στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Ο θάνατος Λαριτζανί δεν θα αποσταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα του Ιράν» – Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό
«Ο θάνατος Λαριτζανί δεν θα αποσταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα του Ιράν» – Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί και ορκίστηκε εκδίκηση - Αντίποινα στο Τελ Αβίβ με δύο νεκρούς - Φονικές ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό με 6 νεκρούς - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ιρανικές εγκαταστάσεις στα Στενά του Ορμούζ  - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024

Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι «θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», χάρη σε καθιερωμένες και φθηνές ιατρικές πρακτικές και επεμβάσεις αν υπήρχε «πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας»

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

