Η επιστροφή στο σπίτι μετά από μια περιπέτεια υγείας φέρνει συχνά ανησυχία, καθώς ο σκύλος μας, μπορεί να παρουσιάσει μειωμένη όρεξη και εμφανή απώλεια βάρους. Η σωστή διατροφική υποστήριξη σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητη και καθοριστική.

«Η απώλεια βάρους ενός σκύλου πριν και μετά από μία ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση δεν είναι τυχαία. Καθώς ο οργανισμός του σκύλου βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένων ενεργειακών αναγκών για να επουλωθούν οι ιστοί. Όπως, και να καταπολεμηθεί η φλεγμονή και να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία», διευκρινίζει ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης.

Παράλληλα, προσθέτει ο ειδικός, η όρεξη είναι συχνά μειωμένη λόγω πόνου, αναισθησίας ή φαρμακευτικής αγωγής. Αποτέλεσμα; Το σώμα παίρνει λιγότερο από αυτό που χρειάζεται και η ζυγαριά το δείχνει.

Μια εικόνα που γνωρίζουν πολύ καλά οι κηδεμόνες σκύλων, που έχουν περάσει από μια τέτοια δοκιμασία, λέει ο κύριος Δεστούνης είναι η εξής: ο σκύλος βγαίνει από το χειρουργείο, επιστρέφει σπίτι, και αντί για ανακούφιση νιώθουν ανησυχία. Επειδή δεν τρώει καλά, έχει αδυνατίσει, η ράχη του φαίνεται περισσότερο από πριν.

Η καλή είδηση είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να υποστηρίξουμε διατροφικά τον σκύλο μας σε αυτή τη φάση.

Ο σκύλος, το λίπος και η μυϊκή μάζα

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, εξηγεί ο κύριος Δεστούνης, ότι αυτό που χάνεται δεν είναι μόνο λίπος.

Η πιο κοινή παρανόηση είναι να βλέπουμε τη ζυγαριά να κατεβαίνει και να σκεφτόμαστε απλώς «έχασε κιλά». Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια ασθένειας ή μετεγχειρητικής ανάρρωσης, ο σκύλος χάνει κυρίως μυϊκή μάζα, και αυτό είναι σοβαρότερο από μια απλή απώλεια λίπους.

Όταν το σώμα δεν τροφοδοτείται αρκετά, επισημαίνει ο κύριος Δεστούνης, αρχίζει να «καίει» πρωτεΐνη από τους μύες για να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτή η διαδικασία, γνωστή στην κτηνιατρική ως καχεξία, επιβραδύνει την επούλωση, αδυνατίζει το ανοσοποιητικό και κάνει τον σκύλο πιο ευάλωτο σε επιπλοκές.

Ένας σκύλος που φαίνεται «ίδιος» στη ζυγαριά, μπορεί να έχει χάσει σημαντική μυϊκή μάζα, κρυμμένη πίσω από αυξημένο λίπος ή οίδημα.

Αυτός είναι ο λόγος που η διατροφή κατά την ανάρρωση δεν είναι απλώς θέμα «να φάει λίγο παραπάνω». Χρειάζεται συγκεκριμένη ποιότητα θρεπτικών συστατικών όχι μόνο ποσότητα.

Ποια είναι, λοιπόν, αυτά τα συστατικά, που θα συμβάλλουν στην υγεία του σκύλου;

Ο κύριος Δεστούνης μας κατατοπίζει.

Πρωτεΐνη: Το θεμέλιο της ανάρρωσης

Αν υπάρχει ένα θρεπτικό συστατικό, που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάρρωση, είναι η πρωτεΐνη. Τα αμινοξέα που παρέχει είναι «τα δομικά υλικά» για την αποκατάσταση ιστών, την παραγωγή αντισωμάτων και τη διατήρηση μυϊκής μάζας.

Κατά τη φάση ανάρρωσης, οι ανάγκες σε πρωτεΐνη αυξάνονται σημαντικά σε σύγκριση με την κανονική διατροφή. Εδώ, η ποιότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από την ποσότητα.

Επιλέγουμε πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας και εύκολης πεπτικότητας. Όπως βρασμένο κοτόπουλο ή γαλοπούλα χωρίς κόκκαλα και μπαχαρικά, αυγό, τυρί κότατζ, ψάρι (σαρδέλα ή σολομό).

Αυτές οι τροφές απορροφώνται γρήγορα από έναν κουρασμένο οργανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί κανονικά.

Ο ρόλος των ωμέγα -3 λιπαρών οξέων

Η χειρουργική επέμβαση και η ασθένεια αφήνουν πίσω τους φλεγμονή.

Τα ωμέγα -3 λιπαρά οξέα, όπως αυτά που βρίσκουμε στο ιχθυέλαιο ή στις σαρδέλες, έχουν τεκμηριωμένη αντιφλεγμονώδη δράση. Και συμβάλλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την ανάρρωση.

Μπορούμε να προσθέσουμε μια μικρή ποσότητα ιχθυελαίου στο φαγητό, πάντα με τη γνώμη του κτηνιάτρου μας, ειδικά αν ο σκύλος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

Μια μικρή σαρδέλα στο νερό -όχι στο λάδι- είναι μια νόστιμη εναλλακτική, που οι περισσότεροι σκύλοι τη δέχονται ευχάριστα.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στη μετεγχειρητική φροντίδα, αναφέρει ο κύριος Δεστούνης, είναι να βάζουμε μπροστά στον σκύλο το κανονικό μεγάλο μπολ με φαγητό. Να τον βλέπουμε να αδιαφορεί ή να τρώει ελάχιστα και να ανησυχούμε.

Η αλήθεια είναι ότι κατά τη φάση ανάρρωσης, το πεπτικό σύστημα είναι εξασθενημένο και ο μεγάλος όγκος τροφής, μπορεί να δημιουργήσει αδιαθεσία.

Η στρατηγική που δουλεύει καλύτερα είναι μικρές, συχνές μερίδες: 3 έως 4 φορές την ημέρα, ειδικά τις πρώτες ημέρες.

Η ζεστή τροφή -όχι καυτή- αναδεικνύει τα αρώματα και συχνά ενθαρρύνει τον σκύλο να φάει.

Ένας ζεστός ζωμός οστών πάνω στην κροκέτα, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, τόσο σε γεύση όσο και σε θρεπτική αξία.

Η ειδική τροφή ανάρρωσης

Υπάρχουν περιπτώσεις, αναφέρει ο κύριος Δεστούνης, που ο κτηνίατρος συστήνει ειδική κτηνιατρική τροφή ανάρρωσης. Αυτές οι τροφές έχουν σχεδιαστεί ώστε σε μικρό όγκο να παρέχουν υψηλή θερμιδική πυκνότητα και εύπεπτες πρωτεΐνες. Είναι ιδανικές για σκύλους με πολύ μειωμένη όρεξη.

Δεν είναι απαραίτητες σε κάθε περίπτωση. Αλλά, εάν ο σκύλος δεν έχει τραφεί επαρκώς για 2 έως 3 μέρες ή η απώλεια βάρους συνεχίζεται, είναι σημαντικό να το συζητήσουμε με τον κτηνίατρο. Δεν αποφασίζουμε από μόνοι μας να του την δώσουμε. Η πρωτοβουλία σε αυτή τη φάση έχει τα όριά της, υπογραμμίζει ο κύριος Δεστούνης.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Η ανάρρωση, κάνει σαφές ο ειδικός, δεν είναι γραμμική και μερικές φορές η απώλεια βάρους ή η αδυναμία να φάει είναι σήμα ότι χρειάζεται κτηνιατρική προσοχή. Όχι μόνο διατροφική υποστήριξη.

Ειδικότερα, λέει ο κύριος Δεστούνης, επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο, εάν:

● ο σκύλος αρνείται να φάει για περισσότερες από 48 ώρες μετά το χειρουργείο,

● παρατηρούμε συνεχή απώλεια βάρους, παρά τις προσπάθειές μας,

● εμφανίζει εμετό, διάρροια ή σημάδια πόνου την ώρα που τρώει,

● η ενέργειά του δεν βελτιώνεται σταδιακά.

Αυτά δεν είναι σημάδια που πρέπει να «παρακολουθήσουμε λίγο ακόμα». Είναι λόγος για επίσκεψη.

Η ανάρρωση θέλει χρόνο, αλλά και στρατηγική

«Η επιστροφή στο φυσιολογικό βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια δεν γίνεται σε μια εβδομάδα. Είναι μια σταδιακή διαδικασία που απαιτεί

υπομονή, παρακολούθηση και τη σωστή διατροφική υποστήριξη», τονίζει ο κύριος Δεστούνης.

Ο στόχος δεν είναι να «παχύνουμε» γρήγορα τον σκύλο μας, αλλά να αναδομήσουμε τη μυϊκή μάζα, που έχασε και να ενισχύσουμε τον οργανισμό του βήμα – βήμα.

Με λίγα λόγια, ο κύριος Δεστούνης λέει: «Η καλύτερη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι να είμαστε παρόντες, να παρατηρούμε και να επικοινωνούμε με τον κτηνίατρό μας για κάθε αλλαγή. Ο σκύλος μας δεν χρειάζεται να τα βγάλει πέρα μόνος του. Εμείς, είμαστε εκεί».

⃰ Ο κύριος Άγγελος Δεστούνης έχει πολυετή ενασχόληση στη διατροφή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εξωτερικό και ενημερώνεται συνεχώς για τον κλάδο του.

Καθοδηγεί καθημερινά ιδιοκτήτες με στόχο την καλή υγεία και την ευζωία των κατοικίδιων τους.

Εργάζεται ως σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας στην Platinum Hellas.

Είναι ιδρυτής του PawthenticGR, πλατφόρμας ενημέρωσης για την υγεία και διατροφή κατοικίδιων.