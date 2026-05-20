Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Pet Stories 20 Μαΐου 2026, 11:05

Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του

Όταν ένας σκύλος αναρρώνει από μια σοβαρή ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση, η ζυγαριά δεν δείχνει απλώς απώλεια λίπους, αλλά κυρίως πολύτιμης μυϊκής μάζας.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η επιστροφή στο σπίτι μετά από μια περιπέτεια υγείας φέρνει συχνά ανησυχία, καθώς ο σκύλος μας, μπορεί να παρουσιάσει μειωμένη όρεξη και εμφανή απώλεια βάρους. Η σωστή διατροφική υποστήριξη σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητη και καθοριστική.

«Η απώλεια βάρους ενός σκύλου πριν και μετά από μία ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση δεν είναι τυχαία. Καθώς ο οργανισμός του σκύλου βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένων ενεργειακών αναγκών για να επουλωθούν οι ιστοί. Όπως, και να καταπολεμηθεί η φλεγμονή και να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία», διευκρινίζει ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης.

Παράλληλα, προσθέτει ο ειδικός, η όρεξη είναι συχνά μειωμένη λόγω πόνου, αναισθησίας ή φαρμακευτικής αγωγής. Αποτέλεσμα; Το σώμα παίρνει λιγότερο από αυτό που χρειάζεται και η ζυγαριά το δείχνει.

Αν υπάρχει ένα θρεπτικό συστατικό, που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάρρωση, είναι η πρωτεΐνη

Η επιστροφή στο φυσιολογικό βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια δεν γίνεται σε μια εβδομάδα

Μια εικόνα που γνωρίζουν πολύ καλά οι κηδεμόνες σκύλων, που έχουν περάσει από μια τέτοια δοκιμασία, λέει ο κύριος Δεστούνης είναι η εξής: ο σκύλος βγαίνει από το χειρουργείο, επιστρέφει σπίτι, και αντί για ανακούφιση νιώθουν ανησυχία. Επειδή δεν τρώει καλά, έχει αδυνατίσει, η ράχη του φαίνεται περισσότερο από πριν.

Η καλή είδηση είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να υποστηρίξουμε διατροφικά τον σκύλο μας σε αυτή τη φάση.

Ο σκύλος, το λίπος και η μυϊκή μάζα

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, εξηγεί ο κύριος Δεστούνης, ότι αυτό που χάνεται δεν είναι μόνο λίπος.

Η πιο κοινή παρανόηση είναι να βλέπουμε τη ζυγαριά να κατεβαίνει και να σκεφτόμαστε απλώς «έχασε κιλά». Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια ασθένειας ή μετεγχειρητικής ανάρρωσης, ο σκύλος χάνει κυρίως μυϊκή μάζα, και αυτό είναι σοβαρότερο από μια απλή απώλεια λίπους.

Όταν το σώμα δεν τροφοδοτείται αρκετά, επισημαίνει ο κύριος Δεστούνης, αρχίζει να «καίει» πρωτεΐνη από τους μύες για να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτή η διαδικασία, γνωστή στην κτηνιατρική ως καχεξία, επιβραδύνει την επούλωση, αδυνατίζει το ανοσοποιητικό και κάνει τον σκύλο πιο ευάλωτο σε επιπλοκές.
Ένας σκύλος που φαίνεται «ίδιος» στη ζυγαριά, μπορεί να έχει χάσει σημαντική μυϊκή μάζα, κρυμμένη πίσω από αυξημένο λίπος ή οίδημα.

Αυτός είναι ο λόγος που η διατροφή κατά την ανάρρωση δεν είναι απλώς θέμα «να φάει λίγο παραπάνω». Χρειάζεται συγκεκριμένη ποιότητα θρεπτικών συστατικών όχι μόνο ποσότητα.

Ποια είναι, λοιπόν, αυτά τα συστατικά, που θα συμβάλλουν στην υγεία του σκύλου;

Ο κύριος Δεστούνης μας κατατοπίζει.

Πρωτεΐνη: Το θεμέλιο της ανάρρωσης

Αν υπάρχει ένα θρεπτικό συστατικό, που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάρρωση, είναι η πρωτεΐνη. Τα αμινοξέα που παρέχει είναι «τα δομικά υλικά» για την αποκατάσταση ιστών, την παραγωγή αντισωμάτων και τη διατήρηση μυϊκής μάζας.

Κατά τη φάση ανάρρωσης, οι ανάγκες σε πρωτεΐνη αυξάνονται σημαντικά σε σύγκριση με την κανονική διατροφή. Εδώ, η ποιότητα έχει μεγαλύτερη σημασία από την ποσότητα.
Επιλέγουμε πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας και εύκολης πεπτικότητας. Όπως βρασμένο κοτόπουλο ή γαλοπούλα χωρίς κόκκαλα και μπαχαρικά, αυγό, τυρί κότατζ, ψάρι (σαρδέλα ή σολομό).

Αυτές οι τροφές απορροφώνται γρήγορα από έναν κουρασμένο οργανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί κανονικά.

Ο ρόλος των ωμέγα -3 λιπαρών οξέων

Η χειρουργική επέμβαση και η ασθένεια αφήνουν πίσω τους φλεγμονή.

Τα ωμέγα -3 λιπαρά οξέα, όπως αυτά που βρίσκουμε στο ιχθυέλαιο ή στις σαρδέλες, έχουν τεκμηριωμένη αντιφλεγμονώδη δράση. Και συμβάλλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας κατά την ανάρρωση.
Μπορούμε να προσθέσουμε μια μικρή ποσότητα ιχθυελαίου στο φαγητό, πάντα με τη γνώμη του κτηνιάτρου μας, ειδικά αν ο σκύλος λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.
Μια μικρή σαρδέλα στο νερό -όχι στο λάδι- είναι μια νόστιμη εναλλακτική, που οι περισσότεροι σκύλοι τη δέχονται ευχάριστα.

Δίνουμε στον σκύλο μικρά γεύματα, πολλές φορές την ημέρα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στη μετεγχειρητική φροντίδα, αναφέρει ο κύριος Δεστούνης, είναι να βάζουμε μπροστά στον σκύλο το κανονικό μεγάλο μπολ με φαγητό. Να τον βλέπουμε να αδιαφορεί ή να τρώει ελάχιστα και να ανησυχούμε.

Η αλήθεια είναι ότι κατά τη φάση ανάρρωσης, το πεπτικό σύστημα είναι εξασθενημένο και ο μεγάλος όγκος τροφής, μπορεί να δημιουργήσει αδιαθεσία.

Η στρατηγική που δουλεύει καλύτερα είναι μικρές, συχνές μερίδες: 3 έως 4 φορές την ημέρα, ειδικά τις πρώτες ημέρες.

Η ζεστή τροφή -όχι καυτή- αναδεικνύει τα αρώματα και συχνά ενθαρρύνει τον σκύλο να φάει.

Ένας ζεστός ζωμός οστών πάνω στην κροκέτα, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, τόσο σε γεύση όσο και σε θρεπτική αξία.

Η ειδική τροφή ανάρρωσης

Υπάρχουν περιπτώσεις, αναφέρει ο κύριος Δεστούνης, που ο κτηνίατρος συστήνει ειδική κτηνιατρική τροφή ανάρρωσης. Αυτές οι τροφές έχουν σχεδιαστεί ώστε σε μικρό όγκο να παρέχουν υψηλή θερμιδική πυκνότητα και εύπεπτες πρωτεΐνες. Είναι ιδανικές για σκύλους με πολύ μειωμένη όρεξη.

Δεν είναι απαραίτητες σε κάθε περίπτωση. Αλλά, εάν ο σκύλος δεν έχει τραφεί επαρκώς για 2 έως 3 μέρες ή η απώλεια βάρους συνεχίζεται, είναι σημαντικό να το συζητήσουμε με τον κτηνίατρο. Δεν αποφασίζουμε από μόνοι μας να του την δώσουμε. Η πρωτοβουλία σε αυτή τη φάση έχει τα όριά της, υπογραμμίζει ο κύριος Δεστούνης.

Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Η ανάρρωση, κάνει σαφές ο ειδικός, δεν είναι γραμμική και μερικές φορές η απώλεια βάρους ή η αδυναμία να φάει είναι σήμα ότι χρειάζεται κτηνιατρική προσοχή. Όχι μόνο διατροφική υποστήριξη.
Ειδικότερα, λέει ο κύριος Δεστούνης, επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο, εάν:

● ο σκύλος αρνείται να φάει για περισσότερες από 48 ώρες μετά το χειρουργείο,

● παρατηρούμε συνεχή απώλεια βάρους, παρά τις προσπάθειές μας,

● εμφανίζει εμετό, διάρροια ή σημάδια πόνου την ώρα που τρώει,

● η ενέργειά του δεν βελτιώνεται σταδιακά.

Αυτά δεν είναι σημάδια που πρέπει να «παρακολουθήσουμε λίγο ακόμα». Είναι λόγος για επίσκεψη.

Η ανάρρωση θέλει χρόνο, αλλά και στρατηγική

«Η επιστροφή στο φυσιολογικό βάρος μετά από χειρουργείο ή ασθένεια δεν γίνεται σε μια εβδομάδα. Είναι μια σταδιακή διαδικασία που απαιτεί
υπομονή, παρακολούθηση και τη σωστή διατροφική υποστήριξη», τονίζει ο κύριος Δεστούνης.

Ο στόχος δεν είναι να «παχύνουμε» γρήγορα τον σκύλο μας, αλλά να αναδομήσουμε τη μυϊκή μάζα, που έχασε και να ενισχύσουμε τον οργανισμό του βήμα – βήμα.

Με λίγα λόγια, ο κύριος Δεστούνης λέει: «Η καλύτερη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι να είμαστε παρόντες, να παρατηρούμε και να επικοινωνούμε με τον κτηνίατρό μας για κάθε αλλαγή. Ο σκύλος μας δεν χρειάζεται να τα βγάλει πέρα μόνος του. Εμείς, είμαστε εκεί».

Ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης

⃰ Ο κύριος Άγγελος Δεστούνης έχει πολυετή ενασχόληση στη διατροφή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εξωτερικό και ενημερώνεται συνεχώς για τον κλάδο του.

Καθοδηγεί καθημερινά ιδιοκτήτες με στόχο την καλή υγεία και την ευζωία των κατοικίδιων τους.

Εργάζεται ως σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας στην Platinum Hellas.

Είναι ιδρυτής του PawthenticGR, πλατφόρμας ενημέρωσης για την υγεία και διατροφή κατοικίδιων.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Τα μάτια ίσως προδίδουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης

Τράπεζες
Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

Alpha Bank: Ισχυρό ξεκίνημα στο 2026 με καθαρά κέρδη 182 εκατ.

inWellness
inTown
Pet Stories
Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Επιστημονικές γνώσεις 19.05.26

Πρόγραμμα επιμόρφωσης: Η επιστημονική διατροφή ως θεμέλιο ευζωίας των ζώων συντροφιάς

Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Οι δυσκολίες του επαγγέλματος 18.05.26

Οι κτηνίατροι στην εποχή του burnout: Η ψυχική επιβάρυνση πίσω από τη φροντίδα των ζώων - Τι δείχνουν μελέτες

Σε διεθνές επίπεδο οι κτηνίατροι εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν το 30% .

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Θέμα εμπιστοσύνης 14.05.26

Όταν η εκπαίδευση δεν είναι απλή υπόθεση: Οι «δύσκολοι» σκύλοι και οι άνθρωποί τους

Πολλοί σκύλοι κουβαλούν την ταμπέλα του «ανυπάκουου». Όμως, πίσω από κάθε άρνηση «κρύβεται», συνήθως, ένας κόσμος γεμάτος άγχος, φόβο και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Επίλυση προβλημάτων 09.05.26

Σκύλος και καταστροφές στο σπίτι: Το «κλειδί» που θα φέρει την ισορροπία

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Τζούλη Τούντα
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

«Ανήκει σε όλους μας»: Βίντεο-έπος της Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου με πρωταγωνιστή τον Αρσέν Βενγκέρ (vid)

Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της και μια μέρα μετά, ο σύλλογος ανέβασε ένα επικό πανηγυρικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή-θρύλο του συλλόγου, Αρσέν Βενγκέρ.

Σύνταξη
Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Λάβρος Ανδρουλάκης: Προσφυγή κατά Δεμίρη, «εκθέσατε τη χώρα διεθνώς» – Αδικαιολόγητη η άρνηση του Τζαβέλλα να προσέλθει

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη για τις υποκλοπές: «γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας;»

Σύνταξη
«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Κρύβεται» ο Τζαβέλας από τον έλεγχο της Βουλής – Η επιστολή του – Παρουσία Ανδρουλάκη η συνεδρίαση

Η επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία ακρόασης του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σε μια συνεδρίαση που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Αγκαλιές, δάκρυα και «τρελά» πανηγύρια μετά την ισοπαλία της Σίτι – Απίθανες στιγμές στο προπονητικό κέντρο της Άρσεναλ

Οι παίκτες της Άρσεναλ έζησαν όλοι μαζί τη στιγμή που το 1-1 της Μπόρνμουθ με τη Σίτι τους χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα από το 2004 και στο προπονητικό έγινε… χαμός.

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»
Ελλάδα 20.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Προανάκριση για τις ανεξέλεγκτες ταφές ζώων – «Κανένας δεν έδινε σημασία πριν από δύο μήνες»

«Ο αφθώδης πυρετός προχωρούσε χωρίς κανένα σχέδιο για τις ταφές των ζώων» λέει στο in ο δασολόγος που έκανε μήνυση μαζί με άλλους κατοίκους κατά παντός υπευθύνου - Τι λέει στο in κτηνοτρόφος που είδε τα ζώα του να θάβονται με πρόχειρο και επικίνδυνο τρόπο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΔΥΠΑ 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις – Προθεσμία, δικαιούχοι, τρόπος επιλογής
ΔΥΠΑ 2026 20.05.26

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Προθεσμία και δικαιούχοι - Πώς γίνεται η επιλογή

Οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr - Από τη μοριοδότηση εξαιρούνται οι δικαιούχοι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50%

Σύνταξη
Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)
Μπάσκετ 20.05.26

Νικς – Καβαλίερς 115-104: Ιστορική ανατροπή από το -22 για τη Νέα Υόρκη και 1-0 στην Ανατολή (pics, vids)

Παρότι βρέθηκαν να χάνουν με 22 πόντους 8 λεπτά πριν το τέλος, τελικά οι Νιου Γιορκ Νίκς έκαναν τη μεγάλη ανατροπή και νίκησαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για το 1-0 στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο για τον σταρ της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ και επέλεξε τη Ζάκυνθο για να περάσει μερικές στιγμές χαλάρωσης με τη νέα σύντροφό του.

Σύνταξη
Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων
Αυτοδιοίκηση 20.05.26

Αντιδήμαρχος Αλίμου: Η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων

Ο αντιδήμαρχος στέλνει μήνυμα προς όσους εγκαταλείπουν μπάζα στον δημόσιο χώρο, τονίζοντας ότι «η πόλη δεν είναι ούτε εργοτάξιο ούτε δωρεάν χωματερή ανακαινίσεων».

Σύνταξη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σαν Ντιέγκο: Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες
Στο Σαν Ντιέγκο 20.05.26

Μανιφέστο μίσους 75 σελίδων συνόδευε το βίντεο που μετέδιδαν ζωντανά από το τζαμί οι μακελάρηδες

Το μανιφέστο των ενόπλων του Σαν Ντιέγκο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές δηλώσεις τους όπου εκφράζουν υποστήριξη στην ιδεολογία της λευκής υπεροχής και στη θεωρία συνωμοσίας για τη «μεγάλη αντικατάσταση»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης – Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Δεμίρης για τις υποκλοπές - Θύελλα αντιδράσεων από την άρνηση Τζαβέλλα να παραστεί

Ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, καταθέτει σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών - Για συγκάλυψη μιλά η αντιπολίτευση μετά την απόφαση Τζαβέλλα νε μην παραστεί στη Βουλή

Σύνταξη
Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης
Ελλάδα 20.05.26

Βορίζια: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι – Πώς δρούσε η οικογενειακή «μαφία» της Κρήτης

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Σι: Μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο – Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή
Τι δήλωσαν 20.05.26

Ο Σι μετά τον Τραμπ, φιλοξενεί τον Πούτιν στο Πεκίνο - Φωτογραφίες και βίντεο από τη θερμή υποδοχή

Σι στον Πούτιν: Κίνα και Ρωσία πρέπει να υιοθετήσουν μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική οπτική» και να συνεργαστούν για την οικοδόμηση «ενός πιο δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης»

Σύνταξη
3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα
Τα Νέα της Αγοράς 20.05.26

3+1 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις ηλεκτρική οδοντόβουρτσα

Το βούρτσισμα των δοντιών είναι από εκείνες τις καθημερινές συνήθειες που κάνουμε σχεδόν μηχανικά, χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Κι όμως, είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα για την υγεία μας και την εικόνα μας. Ένα όμορφο χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής. Είναι και θέμα φροντίδας, συνέπειας και σωστών εργαλείων. Και κάπου εδώ αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνολογία

Σύνταξη
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς
Τα Νέα της Αγοράς 20.05.26

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Η πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση για μαθητές και γονείς

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies