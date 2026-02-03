Το νερό είναι απαραίτητο (και) για τον σκύλο για την επιβίωση και τη διατήρηση της υγείας του οργανισμού του.

«Η κατανάλωση νερού αποτελεί βασικό δείκτη υγείας για τον σκύλο, καθώς το νερό συμμετέχει, σχεδόν σε όλες τις ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ιδιοκτήτες παρατηρούν ότι ο σκύλος τους πίνει μικρές ποσότητες. Και, συχνά αναρωτιούνται αν αυτό είναι φυσιολογικό ή αν θα πρέπει να τούς προβληματίσει», αναφέρει ο κτηνίατρος, Λάζαρος Καρανάσιος.

Πόσο νερό χρειάζεται να πίνει ένας υγιής σκύλος

Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με τον κ. Καρανάσιο, ένας υγιής σκύλος χρειάζεται τη μέρα, περίπου 40-60 λίτρα νερού ανά κιλό σωματικού βάρους.

Αυτό σημαίνει ότι ένας σκύλος 10 κιλών χρειάζεται περίπου 400-600 λίτρα νερού ημερησίως, ενώ ένας σκύλος 25 κιλών, μπορεί να χρειάζεται 1-1,5 λίτρο.

Ο σκύλος πρέπει να έχει πάντα στη διάθεσή του φρέσκο και καθαρό νερό

Οι ποσότητες αυτές, διευκρινίζει ο κτηνίατρος, αποτελούν ενδεικτικό οδηγό και όχι απόλυτο κανόνα, καθώς επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες.

Από τι εξαρτάται η ποσότητα νερού που πίνει ο σκύλος

Το είδος της διατροφής, τονίζει ο κτηνίατρος, παίζει καθοριστικό ρόλο.

Σκύλοι που τρέφονται με υγρή τροφή ή σπιτικό φαγητό λαμβάνουν ήδη σημαντική ποσότητα νερού μέσω του γεύματός τους. Και είναι απολύτως φυσιολογικό να πίνουν λιγότερο από εκείνους που καταναλώνουν αποκλειστικά ξηρά τροφή.

Επίσης, επισημαίνει ο κ. Καρανάσιος, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ηλικία, αυξάνουν την ανάγκη για νερό.

Η μείωση ποσότητας του νερού χρειάζεται την προσοχή σας

Σύμφωνα με τον κτηνίατρο, αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία είναι η αλλαγή της συνήθειας. Δηλαδή, αν ένας σκύλος που έπινε σταθερά συγκεκριμένη ποσότητα νερού αρχίσει ξαφνικά να πίνει αισθητά λιγότερο, αυτό, μπορεί να αποτελεί ένδειξη δυσφορίας.

«Πόνος στη στοματική κοιλότητα, οδοντικά προβλήματα, γαστρεντερικές διαταραχές, πυρετός ή γενική κακουχία, είναι καταστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την πρόσληψη νερού» υπογραμμίζει ο κ. Καρανάσιος.

Τα σημάδια που φανερώνουν αφυδάτωση

Είναι σημαντικό, τονίζει ο κ. Καρανάσιος, να γνωρίζετε τα σημάδια αφυδάτωσης. Ξηρά ή κολλώδη ούλα, μειωμένη ελαστικότητα του δέρματος, σκουρόχρωμα και συμπυκνωμένα ούρα, καθώς και λήθαργος, είναι ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Σε πρακτικό επίπεδο, συνεχίζει ο κτηνίατρος, φροντίζουμε να υπάρχει πάντα φρέσκο και καθαρό νερό διαθέσιμο, ιδανικά σε περισσότερα από ένα σημείο του σπιτιού. Το νερό του σκύλου πρέπει να το ανανεώνουμε συχνά.

Τι συμπεραίνουμε τελικά;

Συμπερασματικά, λέει ο κ. Καρανάσιος, το ότι ένας σκύλος δεν πίνει πολύ νερό δεν σημαίνει απαραίτητα πρόβλημα.

Η παρατήρηση των συνηθειών του και η έγκαιρη επικοινωνία με τον κτηνίατρο, όταν κάτι αλλάζει, αποτελούν βασικό κομμάτι της υπεύθυνης φροντίδας.

Τέλος, ο κ. Καρανάσιος, εστιάζει στο εξής: «Ως κτηνίατρος, τονίζω ότι κάθε σκύλος είναι μοναδικός και καμία γενική οδηγία δεν αντικαθιστά την εξατομικευμένη κτηνιατρική εκτίμηση».

* Ο κτηνίατρος Λάζαρος Καρανάσιος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης Medeicina Veterinaria Federico II με βαθμό άριστα.

Συνεργάζεται με φιλοζωικές οργανώσεις και, παράλληλα, αρθρογραφεί, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, για ποικίλα θέματα.

Το κτηνιατρικό του κέντρο βρίσκεται στην περιοχή της Γλυφάδας.