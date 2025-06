Οι περισσότεροι σκύλοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα εμφανίσουν γαστρίτιδα.

«Η γαστρίτιδα είναι μια αρκετά συχνή πάθηση που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Πρόκειται για φλεγμονή του στομαχικού βλεννογόνου, δηλαδή της εσωτερικής επένδυσης του στομάχου. Η γαστρίτιδα μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια», αναφέρει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη.

Εξηγεί ότι όταν ο βλεννογόνος του στομάχου ερεθιστεί, τότε παράγονται περισσότερα οξέα ή ένζυμα. Έτσι αυξάνεται η ευπάθεια του στομάχου και μπορεί να προκληθεί έλκος, λόγω της μείωσης του βλεννογόνου.

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες που προκαλούν γαστρίτιδα στον σκύλο – Πώς νιώθει

Ένας λόγος που μπορεί να πάθει γαστρίτιδα ο σκύλος, σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, είναι να καταναλώσει σάπιο φαγητό, να αρπάξει κάποιο μεζεδάκι από τα σκουπίδια, ή να γευτεί κάποιο τοξικό τρόφιμο. Όπως είναι η σοκολάτα, τα σταφύλια, το κρεμμύδι, τα κόκκαλα, το αβοκάντο, κ.ά.

Επίσης, μπορεί να καταπιεί φάρμακα και διάφορα αντικείμενα. Ακόμη και η απότομη αλλαγή τροφής, τονίζει η κα Κυπριανίδη, μπορεί να του προκαλέσουν γαστρίτιδα.

Γι’ αυτό, συμβουλεύει, οι κηδεμόνες θα ήταν καλό να προσέχουν τα σκυλάκια τους, ώστε να μη φάνε κάτι που θα βλάψει την υγεία τους. Και να γνωρίζουν τις τροφές που είναι απαγορευτικές.

Γαστρίτιδα μπορεί να προκαλέσουν στον σκύλο οι ιοί, τα βακτήρια, τα παράσιτα, οι αυτοάνοσες παθήσεις, ή και τα χρόνια νοσήματα (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια).

Άλλες αιτίες είναι, το στρες που μπορεί να νιώθουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, οι αλλαγές στο περιβάλλον, ή η υπερβολική άσκηση.

«Ο σκύλος, όταν ταλαιπωρείται από γαστρίτιδα, νιώθει κάτι σαν μόνιμο κάψιμο στο εσωτερικό του στομάχου, που τον ενοχλεί και τον πονάει», επισημαίνει η κα Κυπριανίδη.

Τα σημάδια που δείχνουν ότι ο σκύλος έχει γαστρίτιδα

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν, συνήθως, οι σκύλοι όταν έχουν γαστρίτιδα, σύμφωνα με την κα Κυπριανίδη, είναι:

● Έμετος, συχνά με χολή, ή είναι σαν αφρός

● Απώλεια όρεξης

● Καταβολή/αδυναμία, κούραση και υπνηλία

● Σιελόρροια

● Γουργουρητά στο στομάχι

● Πόνος στην κοιλιά. Θα το καταλάβετε αν, όταν πάτε να τον χαϊδέψετε στο συγκεκριμένο σημείο, καμπουριάζει, απομακρύνεται. Ακόμη, μπορεί και να ουρλιάζει/γαυγίζει.

● Διάρροια που, συχνά, έχει και αίμα

● Αφυδάτωση (ξηρά ούλα, μειωμένη ελαστικότητα του δέρματος)

● Αίμα στον έμετο ή στα κόπρανα – σε πιο σοβαρές περιπτώσεις

Στις χρόνιες περιπτώσεις, εκτός από τα παραπάνω συμπτώματα, ο σκύλος θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, συχνό και επαναλαμβανόμενο έμετο, θα αρχίσει να χάνει βάρος. Όπως και τρίχωμα, ή θα είναι θαμπό και σε κακή κατάσταση.

Τι πρέπει να κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις

«Εάν ο σκύλος σας παρουσιάζει τα συμπτώματα που προαναφέραμε –τα οποία είναι έντονα και έχουμε διάρκεια- θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με κτηνίατρο», συμβουλεύει η κα Κυπριανίδη.

Ο κτηνίατρος θα ζητήσει το ιστορικό του σκύλου, περιγράφει η κα Κυπριανίδη, και θα του κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, όπως αιματολογικές και βιοχημικές, ακτινογραφία κοιλίας, υπερηχογράφημα κοιλιακής χώρας και ενδοσκόπηση.

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τον σκύλο σας από τη γαστρίτιδα

Αυτό που πρέπει να φροντίσετε, προτείνει η κα Κυπριανίδη, είναι η ασφάλεια του σκύλου σας και η εκπαίδευση του. Ειδικά όταν έχει να κάνει με τα φαγητά, με την εκπαίδευση μπορεί να μάθει το «άστο». Έτσι, δεν θα τρώει οτιδήποτε βρει μπροστά του.

Γενικότερα, θα πρέπει να μεριμνήσετε να μην υπάρχουν στον χώρο εκτεθειμένα φαγητά, αντικείμενα και φάρμακα που θα μπορούσε να αρπάξει.

Επίσης, ο σκύλος πρέπει να ζει σε καθαρό περιβάλλον, να του κάνετε τα απαραίτητα εμβόλια, όπως και αποπαρασίτωση.

Να προσπαθήσετε να ελαχιστοποιήσετε το στρες του και, αν πρόκειται να του αλλάξετε τροφή, να το κάνετε σταδιακά. Και όχι από τη μια μέρα στην άλλη.

Να παρατηρείτε πάντα τον σκύλο σας για να προλάβετε δυσάρεστες καταστάσεις

Η γαστρίτιδα, συνήθως, αντιμετωπίζεται, όπως λέει η κα Κυπριανίδη, αλλά μπορεί να γίνει σοβαρή αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχετε εμπιστοσύνη στον κτηνίατρο σας.

Τέλος, η κα Κυπριανίδη λέει: «Η παρατηρητικότητα σας είναι «κλειδί» για την έγκαιρη διάγνωση από τον κτηνίατρο. Η θεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή και η φροντίδα σας, θα βελτιώσουν την υγεία του σκύλου. Ακόμη, μπορεί να του σώσουν τη ζωή, κρατώντας τον μακριά από οποιεσδήποτε επιπλοκές».

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functionaldogtraining.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από τοCentre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: «Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».