Μικρόσωμοι σκύλοι: Ποια είναι τα κοινά λάθη που κάνουμε στην ανατροφή τους και πώς να τα αποφύγουμε
Pet Stories 24 Μαΐου 2026, 12:53

Οι λιλιπούτειοι σκύλοι δεν είναι ζωντανά λούτρινα παιχνίδια. Η υπερβολική αγκαλιά και η απουσία ορίων έχουν αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία.

Τζούλη Τούντα
Μπορεί οι σκύλοι που έχουν χαμηλό ανάστημα να είναι τρισχαριτωμένοι και να πιστεύουμε ότι χρειάζονται προστασία, αλλά διατηρούν όλα τα φυσικά τους ένστικτα.
Αν κατανοήσουμε τον εσωτερικό τους κόσμο, θα συνειδητοποιήσουμε ότι η πραγματική φροντίδα ξεκινά, όταν τους επιτρέπουμε να είναι απλώς… σκύλοι.

«Οι μικρόσωμοι σκύλοι, πολλές φορές, αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους μεγαλόσωμους. Επειδή έχουν μικρό ανάστημα, είναι χαριτωμένοι και εύκολοι στη διαχείριση, αρκετοί άνθρωποι τείνουν να τους φέρονται σαν μωρά ή σαν λούτρινα παιχνίδια. Όμως, όσο μικρόσωμος κι αν είναι ένας σκύλος, παραμένει σκύλος με ένστικτα, ανάγκες και όρια, που πρέπει να γίνονται σεβαστά», υπογραμμίζει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Το μέγεθός τους, αναφέρει, δεν σημαίνει πως χρειάζονται λιγότερη εκπαίδευση ή καθοδήγηση.

Τι συμβαίνει, όταν δεν τους βάζουμε όρια

Πολλές φορές, αναφέρει η κυρία Μοσχολιού, επιτρέπουμε σε έναν μικρόσωμο σκύλο συμπεριφορές, που δεν θα δεχόμασταν ποτέ από έναν μεγαλόσωμο.

Τα όρια βοηθούν τον σκύλο να νιώθει πιο ήρεμος και σταθερός μέσα στην καθημερινότητά του

Η συνεχής προστασία, μπορεί τελικά, να αυξήσει το άγχος τους αντί να τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς

Το συνεχές γάβγισμα, το γρύλισμα, η κτητικότητα ή η ένταση, αντιμετωπίζονται σαν κάτι «χαριτωμένο» λόγω αναστήματος.
Στην πραγματικότητα όμως, ο σκύλος δεν καταλαβαίνει ότι δεν είναι και το πρώτο μπόι. Όταν δεν υπάρχουν κανόνες και σταθερότητα, μπορεί να νιώσει ανασφάλεια και να προσπαθήσει μόνος του να ελέγξει το περιβάλλον του.

Η υπερπροστασία δημιουργεί ανασφάλεια

Πολλοί μικρόσωμοι σκύλοι, λέει η εκπαιδεύτρια, όταν φοβούνται, οι κηδεμόνες τους συνηθίζουν να τους παίρνουν αγκαλιά, αποφεύγουν την επαφή με άλλους σκύλους. Ή δεν τους αφήνουν να εξερευνήσουν το περιβάλλον τους. Έτσι όμως, δεν μαθαίνουν να διαχειρίζονται καταστάσεις και, συχνά, γίνονται πιο φοβικοί ή αντιδραστικοί.
Η συνεχής προστασία, μπορεί τελικά, τονίζει η κυρία Μοσχολιού, να αυξήσει το άγχος τους αντί να τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς.

Οι μικρόσωμοι σκύλοι έχουν τις ίδιες ανάγκες με τους μεγαλόσωμους

Όλοι οι σκύλοι, υπογραμμίζει η κυρία Μοσχολιού έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες.
Ποιες είναι αυτές;

• Βόλτες και εκτόνωση

• Κοινωνικοποίηση

• Σταθερούς κανόνες

• Πνευματική απασχόληση

• Ηρεμία και ασφάλεια

Δεν αρκεί να κάθονται μόνο στον καναπέ ή στην αγκαλιά μας. Όταν δεν καλύπτονται σωστά οι ανάγκες τους, μπορεί να εμφανίσουν έντονο γάβγισμα, νευρικότητα ή επιθετικότητα.

Οι αιτίες που, πολλές φορές, δείχνουν πιο επιθετικοί

«Οι μικρόσωμοι σκύλοι, συχνά, δείχνουν πιο «νευρικοί» ή επιθετικοί όχι επειδή έχουν κακό χαρακτήρα, αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν έγκαιρα αυτές τις συμπεριφορές.
Ένας μεγαλόσωμος σκύλος, συνήθως, εκπαιδεύεται πιο σοβαρά από μικρή ηλικία, επειδή απαιτεί περισσότερη υπευθυνότητα», αναφέρει η κυρία Μοσχολιού.

Αντίθετα, στους μικρόσωμους σκύλους, οι ίδιες συμπεριφορές, πολλές φορές, αγνοούνται.
Ορισμένα σημάδια που φανερώνουν ότι ένας μικρόσωμος σκύλος δεν νιώθει άνετα, σύμφωνα με την εκπαιδεύτρια είναι:

● το υπερβολικό γάβγισμα,

● το συνεχές γρύλισμα,

● η ένταση κατά τη διάρκεια της βόλτας ή απέναντι σε άλλους σκύλους,

● η κτητικότητα απέναντι σε άνθρωπο ή αντικείμενα,

● η νευρικότητα και η δυσκολία χαλάρωσης,

● η υπερβολική εξάρτηση από τον άνθρωπο.

Πίσω από αυτές τις συμπεριφορές, πολλές φορές, «κρύβεται» άγχος, ανασφάλεια ή έλλειψη σωστής καθοδήγησης.

Πώς πρέπει ο άνθρωπος να τους αντιμετωπίζει

Ο άνθρωπος, επισημαίνει η κυρία Μοσχολιού, πρέπει να βλέπει τους μικρόσωμους σκύλους ως σκύλους και όχι σαν παιχνίδι. Αγάπη δεν σημαίνει ότι τους επιτρέπουμε τα πάντα. Σημαίνει ότι τους προσφέρουμε ισορροπία, καθοδήγηση και ασφάλεια.
Τα όρια, κάνει ξεκάθαρο η κυρία Μοσχολιού, βοηθούν τον σκύλο να νιώθει πιο ήρεμος και σταθερός μέσα στην καθημερινότητά του.

Η συμπεριφορά που κρατάμε απέναντι σε έναν μικρόσωμο σκύλο

Για να έχουμε, λοιπόν, ένα ισορροπημένο, μικρόσωμο σκυλάκι, η εκπαιδεύτρια προτείνει:

● βάλτε σταθερούς και ήρεμους κανόνες,

● μην ενισχύετε το γάβγισμα ή την ένταση επειδή «είναι μικρός»,

● κοινωνικοποιήστε τον, σωστά,

● αφήστε τον να εξερευνά και να λειτουργεί σαν σκύλος,

● μην τον παίρνετε συνεχώς αγκαλιά, όταν φοβάται,

● δουλέψτε την εκπαίδευση με ηρεμία και συνέπεια.

Ένας μικρόσωμος σκύλος, λέει κλείνοντας η κυρία Μοσχολιού, χρειάζεται ακριβώς ό,τι κάθε σκύλος: όρια, ασφάλεια και σωστή καθοδήγηση. Γιατί πίσω από το μικρό του σώμα, υπάρχει ένας κανονικός σκύλος, που θέλει να νιώθει ισορροπημένος και ασφαλής.

Η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Facebook: Dogtrainer Anna.

Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν

Το λιπίδιο που μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο εμφράγματος

ΗΠΑ: Nέα έκρηξη εξαγορών και συγχωνεύσεων με φόντο την AI – Deals σε ενέργεια και υποδομές

Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Επιθετικοί σκύλοι: Φταίει η ράτσα ή ο άνθρωπος;

«Τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ακατάλληλα σχολεία» – Κινητοποίηση συλλόγων ΑμεΑ για την Ειδική Αγωγή
Με παλμό και συμμετοχή, παρά την ισχυρή βροχή, πραγματοποιήθηκε χθες η κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την πανελλαδική μέρα δράσης για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Νέα ρότα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης
Στο φόντο βρίσκεται η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδιαμορφώνει την κλίμακα σύναψης ανάλογων συμφωνιών σε πολλούς τομείς, όπως στην ενέργεια και στην τεχνολογία

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ιαπωνία ότι θα καθυστερήσουν να παραδώσουν τους Tomahawk – Ελλείψεις λόγω του πολέμου στο Ιράν
Η επιχείρηση Epic Fury των ΗΠΑ στο Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε αμερικανικά οπλικά συστήματα με την Ουάσιγκτον να ενημερώνει τους συμμάχους της ότι θα καθυστερήσει τις παραδόσεις

Ολες οι λεπτομέρειες για την ώρα συγκέντρωσης των οπαδών του Ολυμπιακού και οι δύο τρόποι μετακίνησης στο ΟΑΚΑ
Οι οπαδοί των Πειραιωτών θα αποτελούν ξανά τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των φιλάθλων που θα βρεθούν στο γήπεδο στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης δεν ζητά ούτε μισή συγγνώμη για τα κραυγαλέα σκάνδαλα, τα οποία πασχίζει να συγκαλύψει
Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απαριθμεί τις «αφωνίες» για σειρά φλεγόντων ζητημάτων του πρωθυπουργού στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. «Δεν είπε λέξη για την ακρίβεια που σπάει ρεκόρ στην Ελλάδα», τονίζει

Κάλας: Απερίσκεπτος πυρηνικός ακροβατισμός από τη Ρωσία η εκτόξευση πυραύλου Ορέσνικ
Την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο Ορέσνικ κατήγγειλε η Κάγια Κάλας που υποστήριξε ότι η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και για αυτό τρομοκρατεί τις ουκρανικές πόλεις

Ανδρουλάκης: Εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου – Τον τελικό λόγο θα τον έχει η κοινωνία
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ένα εκτενές κείμενο θέτει το διακύβευμα των εκλογών, εξαπολύοντας πυρά κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. «Είναι μια μάχη για τη ζωή μας», τονίζει

Εκλογές στην Κύπρο: Η αποχή δεν είναι επιλογή, είπε ο Χριστοδουλίδης – «Δεν αγωνιώ για το αποτέλεσμα»
«Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, θα ενημερώνομαι για τον τελικό στην Αθήνα», ανέφερε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι δηλώσεις του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους
Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος

Ο Ολυμπιακός «βλέπει» Πρέμιερ Λιγκ
Αν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, θα εξαρτηθεί από την τελική θέση της Άστον Βίλα που αντιμετωπίζει το απόγευμα εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι

Νέο αλαλούμ: Οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού με την Ρεάλ!
Νέο απρόοπτο προέκυψε με τα εισιτήρια του Final Four της Αθήνας Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οπαδοί των ερυθρόλευκων δεν έχουν παραλάβει ακόμα αυτά του τελικού με τη Ρεάλ

Ρούμπιο: Μπορεί να υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ώρες – Το Ιράν διαψεύδει ότι συμφώνησε να παραδώσει το απόθεμα ουρανίου
Από το Νέο Δελχί, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι μία συμφωνία είναι πιθανόν να ανακοινωθεί σήμερα - «Το θέμα του πυρηνικού προγράμματος δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία» λέει το Ιράν

Η μαύρη Ελένη, ο Κολοκοτρώνης και η Αφροδίτη: Τι πιστεύει ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν;
«Ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εάν είναι αγαθή η πρόθεση», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Μικρολίμανο: Δίκτυο υποστήριξης και σχέδια για «χτύπημα» ψάχνουν οι Αρχές πίσω από τον διαβόητο «Τίτι»
Οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου ποινικού, θέτοντας στο επίκεντρο των ερευνών τον βαρύ οπλισμό που έφερε κατά τη συμπλοκή στο Μικρολίμανο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

