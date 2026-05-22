Ψύλλιο: Τα οφέλη που έχει για την υγεία του σκύλου
Pet Stories 22 Μαΐου 2026, 10:00

Ψύλλιο: Τα οφέλη που έχει για την υγεία του σκύλου

Σε ποιους σκύλους είναι απαραίτητο να προσθέσουμε στο μπολ τους το ψύλλιο και για ποιους απαγορεύεται δια ροπάλου.

Τζούλη Τούντα
Στη σύγχρονη διατροφή των κατοικίδιων, το ψύλλιο ξεχωρίζει ως ένα πανίσχυρο φυσικό πρεβιοτικό, που «θωρακίζει» το πεπτικό σύστημα.

Τι είναι το ψύλλιο

«Τα τελευταία χρόνια, οι κηδεμόνες σκύλου αναζητούν όλο και περισσότερο τροφές με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, πλούσιες σε βιολειτουργικά συστατικά και πρόσθετες ύλες. Το ψύλλιο είναι ένα φυσικό πρεβιοτικό. Μια διαλυτή φυτική ίνα, η οποία προέρχεται από τους φλοιούς του φυτού plantago ovata», ενημερώνει ο Δρ. Βασίλειος Παρασκευάς, ειδικός σε θέματα διατροφής ζώων.

Η ενσωμάτωση του ψύλλιου στη διατροφή του σκύλου ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του ζώου και τον τύπο της τροφής του

Το ψύλλιο πρέπει πάντα να αναμιγνύεται με άφθονο νερό ή υγρή τροφή

Λόγω της υψηλής του ικανότητας απορρόφησης νερού, εξηγεί ο κύριος Παρασκευάς, χρησιμοποιείται ως βιολειτουργικό συστατικό στις τροφές των σκύλων, καθώς βελτιώνει την εντερική λειτουργία.

Επίσης, σταθεροποιεί και ρυθμίζει τη σύσταση και την κατάσταση των κοπράνων.

Πολλές γνωστές κλινικές τροφές για σκύλους, που σχετίζονται με την γαστρεντερική λειτουργία (gastrointestinal care), super premium ξηρές τροφές, αλλά και εμπορικές μαγειρευτές τροφές, περιέχουν ψύλλιο. Το ψύλλιο το ενσωματώνουν σε μίγματα πρεβιοτικών ινών.

Πώς βοηθάει τον οργανισμό του σκύλου;

Οι θετικές επιδράσεις που έχει το ψύλλιο για τον σκύλο, επισημαίνει ο κύριος Παρασκευάς, είναι, κυρίως, όπως προείπαμε, η βελτίωση της εντερικής υγείας και λειτουργίας.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση μελέτες σε υγιείς σκύλους και σε σκύλους με χρόνια διάρροια, το ψύλλιο σταθεροποιεί τη σύσταση των κοπράνων, μειώνει τη διάρκεια επεισοδίων διάρροιας. Και βοηθά στην καλή εντερική λειτουργία.

«Επιπρόσθετα, η προσθήκη του στα σιτηρέσια των σκύλων, αυξάνει την παραγωγή ωφέλιμων λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου (οξικό, προπιονικό, βουτυρικό). Είναι αυτά, που ενισχύουν την υγεία του παχέος εντέρου και υποστηρίζουν ήπιες και ευεργετικές αλλαγές στη σύσταση του εντερικού μικροβιώματος», αναφέρει ο κύριος Παρασκευάς.

Το ψύλλιο, πληροφορεί ο ειδικός, είναι γνωστό ότι δεσμεύει χολικά οξέα. Έτσι, συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση των φλεγμονών στο παχύ έντερο και στη σταθεροποίηση των κοπράνων σε σκύλους με εντερική ευαισθησία.

Οι μορφές και η δοσολογία του

«Το ψύλλιο χορηγείται είτε σε μορφή σκόνης φλοιού είτε σε μορφή σκόνης σπόρων, ή σε μορφή σκόνης σπόρων και φλοιών, ως συμπλήρωμα διατροφής. Ή χορηγείται απευθείας στην τροφή του σκύλου», διευκρινίζει ο κύριος Παρασκευάς.

Η δοσολογία χορήγησης, αναφέρει, εξαρτάται από τρεις παράγοντες: α) το είδος του προβλήματος, β) το βάρος του σκύλου και γ) τον τύπο διατροφής του σκύλου μας.

Έτσι, έχει παρατηρηθεί στις εμπορικές κλινικές τροφές χορήγηση σκόνης σπόρων ψύλλιου σε συγκέντρωση 0.8% της τροφής ή ακόμα και 0.1% της τροφής σε μορφή σκόνης φλοιού ψύλλιου.

Τα όρια αυτά στη βιβλιογραφία, στη ξηρά τροφή φτάνουν από 2% (π.χ δυσκοιλιότητα) έως και 4% της τροφής σε περιπτώσεις έντονων γαστρεντερικών προβλημάτων (π.χ διάρροιες).

Στις εμπορικές μαγειρευτές τροφές η αντίστοιχη δοσολογία ψύλλιου, πληροφορεί ο ειδικός, έχει παρατηρηθεί ότι είναι κατά μέσο όρο 0.2 g/ kg σωματικού βάρους ημερησίως.

«Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, εξαιτίας της μεγάλης ικανότητας του στην απορρόφηση νερού, το ψύλλιο να χορηγείται με άφθονο νερό. Ή να το ανακατεύουμε με υγρή τροφή», υπογραμμίζει ο κύριος Παρασκευάς.

Στην περίπτωση που χορηγηθεί στεγνό, τονίζει, μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση ή ακόμα και απόφραξη του εντερικού συστήματος.

Να σημειωθεί ότι, εάν χορηγηθεί ως συμπλήρωμα, ξεκινάμε πάντα με τη μικρότερη δόση και αυξάνουμε σταδιακά.

Μπορούμε σε όλους τους σκύλους να προσφέρουμε ψύλλιο;

Το ψύλλιο, λέει ο κύριος Παρασκευάς, μπορεί να χορηγηθεί στους περισσότερους σκύλους, με τεκμηριωμένα οφέλη, όπως αναλύσαμε. Δηλαδή σε περιπτώσεις διάρροιας και δυσκοιλιότητας.

Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να χορηγήσουμε ψύλλιο με ασφάλεια σε σκύλους με χρόνιες διάρροιες παχέος εντέρου, με ήπια δυσκοιλιότητα. Όπως και σε σκύλους που χρειάζονται ρύθμιση κοπράνων (π.χ. μετά από αλλαγή τροφής). Αλλά και σε υγιείς σκύλους που είναι απαραίτητη η χορήγηση φυτικών ινών στη διατροφή τους.

Ωστόσο, επισημαίνει ο κύριος Παρασκευάς, δεν είναι κατάλληλο για όλους τους σκύλους. Καθώς υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται προσοχή ή, μπορεί να αντενδείκνυται η χορήγηση του.

Για παράδειγμα, η χορήγηση του απαγορεύεται σε σκύλους με κίνδυνο ή υποψία απόφραξης εντέρου, σκύλους που έχουν παρουσιάσει περιστατικά αφυδάτωσης. Αλλά και σε σκύλους με χαμηλή καθημερινή πρόσληψη νερού, με εμφάνιση αλλεργιών σε φυτικές ίνες ή plantago ovata.

Και τέλος, σε σκύλους με ηπατοπάθειες ή μεταβολικά νοσήματα, καθώς το ψύλλιο έχει παρατηρηθεί ότι τροποποιεί τη σύσταση χολικών οξέων.

Ο Δρ. Βασίλειος Παρασκευάς, ειδικός σε θέματα διατροφής ζώων

⃰ Ο Δρ. Βασίλειος Παρασκευάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

Διδάσκει Διατροφή Ζώων Συντροφιάς στα πλαίσια του μαθήματος «Εκτροφή Ζώων Συντροφιάς» στους φοιτητές του τμήματος ΕΖΠ του Γ.Π.Α.

Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια στον τομέα της Διατροφής των ζώων.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων.

Από το 2021 συνεργάζεται, στο πλαίσιο επιστημονικού ερευνητικού προγράμματος, με την εταιρεία Noma – Dog + Cat Eatery.

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Ποιοι σκύλοι επιτίθενται τελικά στους ανθρώπους; – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Απώλεια κιλών: Γιατί ο σκύλος σας χάνει μύες και πώς η διατροφή συμβάλλει στην υγεία του
Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Κτηνίατροι: Όταν η φροντίδα των ζώων συναντά την ανθρώπινη πίεση
Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Βουλή: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση επικαλούμενη «εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική» – Σε εξέλιξη η συζήτηση
Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ
LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

