Ως υπεύθυνοι «κηδεμόνες» σκύλου επιθυμούμε να τού προσφέρουμε την καλύτερη διατροφή και αναζητούμε τη ξηρά τροφή που κάνει τη διαφορά.

Ωστόσο, μπαίνοντας σε ένα pet shop βλέπουμε αμέτρητες τροφές και η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου προϊόντος μας δυσκολεύει.

«Η αγορά είναι γεμάτη από επιλογές, όμορφες συσκευασίες που δίνουν μεγάλες υποσχέσεις. Και κάπου εκεί γεννιέται η ερώτηση: πώς ξεχωρίζουμε την άριστη ποιότητα από το καλό marketing; Είναι η τιμή, η ελκυστική συσκευασία ή κάτι πιο ουσιαστικό;» θέτει το ερώτημα ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης.

Ο σκύλος «προδίδει» τη ξηρά τροφή

Σύμφωνα με τον κ. Δεστούνη, στην πράξη αυτό που μετράει δεν είναι μόνο τα συστατικά που αναγράφονται στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας. Είναι ότι ο σκύλος μαρτυρά εάν η τροφή που τρώει είναι ποιοτική. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από την πέψη και τα περιττώματά του, αλλά και από την ενέργεια, τη διάθεση και το τρίχωμά του. Αυτά είναι τα πιο ειλικρινή σημάδια.

Το φρέσκο κρέας έχει μεγαλύτερη βιολογική αξία, ενώ τα κρεατάλευρα έχουν υποστεί εντονότερη επεξεργασία

Πριν όμως, φτάσουμε στη δοκιμή, πολλά φαίνονται, τονίζει ο κ. Δεστούνης, ήδη από την ετικέτα.

Το πρώτο συστατικό που αναγράφεται στην ετικέτα της πίσω πλευράς λέει πολλά

«Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το πρώτο συστατικό. Τα συστατικά αναγράφονται με σειρά ποσότητας, από το περισσότερο προς το λιγότερο. Άρα το πρώτο είναι η βάση της τροφής. Ιδανικά, θέλουμε κρέας, που να αναγράφεται ξεκάθαρα, όπως φρέσκο κρέας συγκεκριμένου ζώου», επισημαίνει ο κ. Δεστούνης.

Διευκρινίζει ότι οι σκύλοι είναι κυρίως σαρκοφάγα ζώα και ωφελούνται με τροφές που βασίζονται στο κρέας.

Αν πρώτο συστατικό είναι σιτηρά ή άλλη πηγή αμύλου, ακόμη κι αν η τροφή λέγεται «super premium», αυτό δείχνει πολλά για τη φιλοσοφία της.

Τι αλλάζει μετά την παραγωγή της ξηράς τροφής

Στο σημείο αυτό, ο κ. Δεστούνης λέει ότι χρειάζεται μία διευκρίνιση. Τα συστατικά αναγράφονται πριν από την παραγωγή. Το φρέσκο κρέας έχει υψηλή υγρασία, η οποία χάνεται -σε μεγάλο βαθμό- κατά την επεξεργασία, ειδικά όταν παράγεται με εξώθηση.

Έτσι, στο τελικό προϊόν, η πραγματική ποσότητα του κρέατος, μπορεί να είναι μικρότερη και να «πέφτει» δεύτερο ή τρίτο. Δεν σημαίνει ότι η τροφή είναι κακή, λέει ο κ. Δεστούνης, αλλά είναι κάτι που χρειάζεται να γνωρίζουμε.

Η πρωτεΐνη στη ξηρά τροφή

«Πολλοί κοιτούν το ποσοστό πρωτεΐνης. Σωστά, αλλά δεν μετράει μόνο πόση πρωτεΐνη έχει, μετράει και από πού προέρχεται. Όταν μεγάλο μέρος της πρωτεΐνης είναι ζωικής προέλευσης, είναι πιο κατάλληλη για τον σκύλο από τη φυτική. Δεν χρειάζονται υπερβολές στους αριθμούς, αλλά καλή πρώτη ύλη και ισορροπία», ενημερώνει ο κ. Δεστούνης.

Η συχνή παρανόηση με τα ποσοστά

Δεν είναι το ίδιο μια τροφή που αναγράφει ξεκάθαρα ότι περιέχει, για παράδειγμα, 70% φρέσκο κρέας, με μια τροφή που δηλώνει ότι το 75% της πρωτεΐνης προέρχεται από ζωικά συστατικά.

Στη δεύτερη περίπτωση, διευκρινίζει ο κ. Δεστούνης, δεν μιλάμε για ποσοστό κρέατος, αλλά για την προέλευση της πρωτεΐνης, η οποία μπορεί να προέρχεται από κρέας και κρεατάλευρα.

Παράλληλα, το υπόλοιπο ποσοστό της πρωτεΐνης είναι συχνά φυτικής προέλευσης και λιγότερο ωφέλιμο. Γι’ αυτό χρειάζεται να ξεχωρίζουμε αν μιλάμε για πραγματική περιεκτικότητα σε κρέας ή για κατανομή πρωτεΐνης.

Το άμυλο και ο όρος grain free

Το ίδιο ισχύει, συνεχίζει ο κ. Δεστούνης, και για το άμυλο, το οποίο δεν πρέπει να είναι υπερβολικό. Το ότι μια τροφή δεν περιέχει σιτάρι ή καλαμπόκι, δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι χαμηλή σε άμυλο. Πολλές grain free τροφές βασίζονται σε όσπρια ή πατάτα σε υψηλά ποσοστά. Άρα, πάλι ετικέτα, όχι λέξεις.

Τι δείχνει η τιμή

Είναι η ακριβή τροφή πάντα η καλύτερη; Όχι απαραίτητα, απαντά ο κ. Δεστούνης. Αναφέρει επίσης, ότι μια υπερβολικά φθηνή τροφή, για παράδειγμα, ένα σακί 20 κιλών που έχει 15–20 ευρώ, δύσκολα, μπορεί να έχει την ίδια ποιότητα πρώτων υλών και επεξεργασίας με μια πιο προσεγμένη επιλογή. Όπως πακέτα σε μικρότερες συσκευασίες.

Ο ρόλος του τρόπου παραγωγής

Μια μαγειρευτή ή ψυχρής έκθλιψης τροφή, με ήπια επεξεργασία, ενημερώνει ο κ. Δεστούνης, διατηρεί περισσότερα φυσικά θρεπτικά συστατικά και συχνά χρειάζεται λιγότερα συνθετικά πρόσθετα.

Δεν είναι σπάνιο μια τέτοια επιλογή να είναι ανώτερη από μια ακριβότερη που βασίζεται κυρίως στο άμυλο.

Χρήσιμα στοιχεία είναι επίσης, η υγρασία και η τέφρα, που καλό είναι να βρίσκονται σε ισορροπημένα επίπεδα.

Τι μάς δείχνει το πείραμα με το νερό για την ξηρά τροφή

Το αν η κροκέτα φουσκώνει στο νερό, υπογραμμίζει ο κ. Δεστούνης, δεν είναι τεστ ποιότητας. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα μόνο από αυτό. Μπορεί όμως, να μάς βάλει σε σκέψη για το πόσο απορροφά υγρασία και πώς συμπεριφέρεται στο στομάχι και στην πέψη του σκύλου μας.

Σωστή πληροφόρηση για τη ξηρά τροφή

Σύμφωνα με τον κ. Δεστούνη, ο πωλητής του pet shop, ο κτηνίατρος, ο εκτροφέας και ο εκπαιδευτής σκύλων έχουν γνώση και εμπειρία και μπορούν να βοηθήσουν.

Ο καθένας όμως, επισημαίνει ο ειδικός, βλέπει το θέμα από τη δική του οπτική. Γι’ αυτό ακούμε, ρωτάμε και ταυτόχρονα ενημερωνόμαστε.

Μαθαίνουμε να διαβάζουμε ετικέτες, συγκρίνουμε τροφές, ακούμε άλλους ιδιοκτήτες σκύλων και δίνουμε σημασία στη διαφάνεια της κάθε εταιρείας. Πιστοποιήσεις και βραβεύσεις δείχνουν αξιοπιστία, αρκεί να αξιολογούνται με κριτική σκέψη.

Τελικά, πότε μια τροφή είναι ποιοτική;

Η τροφή που είναι ποιοτική, τονίζει ο κ. Δεστούνης, βασίζεται στο κρέας. Ιδανικά στο φρέσκο. Είναι εκείνη που δεν έχει υπερβολικό άμυλο και τεχνητά πρόσθετα, έχει ξεκάθαρη ετικέτα, ισορροπημένα ποσοστά υγρασίας, τέφρας και πρωτεΐνης κυρίως από ζωικά συστατικά, ήπια επεξεργασία. Και ταιριάζει στην ηλικία, αλλά και στις ανάγκες του σκύλου.

Εν ολίγοις, λέει ο κ. Δεστούνης, δεν υπάρχει μία σωστή τροφή για όλους. Μια τροφή που ταιριάζει στον δικό μου σκύλο, μπορεί να μην ταιριάζει απόλυτα στον δικό σας. Υπάρχει όμως, η σωστή ενημέρωση. Και όταν μάθουμε να διαβάζουμε πίσω από τις λέξεις και τα γραφικά, κάνουμε επιλογές με περισσότερη σιγουριά και λιγότερο άγχος. Αυτό, τελικά, είναι το πιο σημαντικό.

⃰ Ο κύριος Άγγελος Δεστούνης έχει πολυετή ενασχόληση στη διατροφή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εξωτερικό και ενημερώνεται συνεχώς για τον κλάδο του.

Καθοδηγεί καθημερινά ιδιοκτήτες, με στόχο την καλή υγεία και την ευζωία των κατοικιδίων τους.

Εργάζεται ως σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας στην Platinum Hellas.