Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Pet Stories 09 Μαΐου 2026, 10:00

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

Τζούλη Τούντα
Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Δεν είναι λίγοι οι κηδεμόνες που νιώθουν ενοχές, καθώς παραμερίζουν τον σκύλο τους λόγω έλλειψης χρόνου.

Ωστόσο, δεν χρειάζονται ατελείωτες ώρες βόλτας για να είναι ένας σκύλος ισορροπημένος. Το μυστικό κρύβεται αλλού.

«Μία φράση που ακούγεται συχνά είναι: «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω πάντα» και τις περισσότερες φορές είναι αληθινή.
Η καθημερινότητα σήμερα είναι γεμάτη πίεση, υποχρεώσεις, μετακινήσεις και κούραση. Όταν ένας άνθρωπος επιστρέφει στο σπίτι μετά από μια απαιτητική μέρα, το πρώτο που χρειάζεται είναι λίγη ηρεμία και ξεκούραση. Αυτό δεν είναι αδιαφορία. Είναι κάτι βαθιά ανθρώπινο», υπογραμμίζει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Αγησίλαος Τσάμπηρας.

Μαζί με αυτή την πραγματικότητα, όμως, λέει ο εκπαιδευτής, υπάρχει και μια δεύτερη διαπίστωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμη και μέσα σε ένα πιεστικό πρόγραμμα, μπορούν να βρουν σαράντα πέντε λεπτά ή μία ώρα για τον σκύλο τους. Ίσως όχι εύκολα, ίσως όχι πάντα με διάθεση, αλλά μπορούν. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το πιο ουσιαστικό κομμάτι της σχέσης με τον σκύλο.

Η έλλειψη χρόνου δεν είναι πάντα το βασικό πρόβλημα

Στην πράξη, αναφέρει ο κύριος Τσάμπηρας, τα περισσότερα προβλήματα δεν ξεκινούν επειδή ο κηδεμόνας δεν αγαπά τον σκύλο του. Ή επειδή δεν θέλει να ασχοληθεί μαζί του. Ξεκινούν επειδή μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα χάνεται η ποιότητα της επαφής.

Ο σκύλος, όταν δεν βρίσκει διέξοδο, θα εκτονώσει την ενέργειά του εκεί που μπορεί

Ο σκύλος θέλει να συνδέεται με τον κηδεμόνα του, να νιώθει ότι υπάρχει καθοδήγηση και κοινή δραστηριότητα

Σε σπίτια όπου οι ρυθμοί είναι έντονοι, βλέπουμε συχνά συγκεκριμένες συμπεριφορές να επαναλαμβάνονται: καταστροφές μέσα στο σπίτι, ένταση, ανησυχία χωρίς προφανή λόγο, δυσκολία συνεργασίας, υπερδιέγερση.

Αυτά δεν εμφανίζονται, διευκρινίζει ο κύριος Τσάμπηρας, επειδή ο σκύλος είναι «κακός» ή προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Πολύ συχνά είναι αποτέλεσμα ελλιπούς διοχέτευσης ενέργειας και έλλειψης ξεκάθαρου πλαισίου.

Ο σκύλος, όταν δεν βρίσκει διέξοδο, θα εκτονώσει την ενέργειά του εκεί που μπορεί. Και όταν αυτό συμβαίνει καθημερινά, η ένταση αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά του.

Δεν χρειάζονται ατελείωτες ώρες εκτόνωσης, αλλά ποιοτικός χρόνος

Μία από τις πιο λανθασμένες αντιλήψεις είναι, σύμφωνα με τον κύριο Τσάμπηρα, ότι για να είναι καλά ένας σκύλος πρέπει να περνά αμέτρητες ώρες έξω. Να κινείται διαρκώς και να κουράζεται μέχρι εξάντλησης. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα ουσιαστική εκτόνωση.

Αυτό που κάνει τη διαφορά για τον σκύλο δεν είναι μόνο η διάρκεια, αλλά η ποιότητα του χρόνου που περνά με τον κηδεμόνα του.

Μέσα σε σαράντα πέντε λεπτά ή μία ώρα, μπορεί να γίνει εξαιρετικά ουσιαστική δουλειά, αρκεί ο χρόνος αυτός να έχει συγκέντρωση, παρουσία και αλληλεπίδραση.

«Μια βόλτα όπου ο άνθρωπος είναι διαρκώς στο κινητό του ή μια βόλτα χωρίς καμία κατεύθυνση δεν προσφέρουν πάντα αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο σκύλος.
Αντίθετα, όταν υπάρχει ρυθμός, συμμετοχή και ουσιαστική επαφή, ακόμη και ένας μικρότερος σε διάρκεια χρόνος, μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσματικά», τονίζει ο εκπαιδευτής.

Εξηγεί ότι ο σκύλος θέλει να συνδέεται με τον κηδεμόνα του, να νιώθει ότι υπάρχει καθοδήγηση και κοινή δραστηριότητα, όχι απλώς να περπατά δίπλα του.

Η καθημερινότητα χρειάζεται και όρια

Εκτός από την εκτόνωση, αναφέρει ο κύριος Τσάμπηρας, υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο που επηρεάζει έντονα τη συμπεριφορά του σκύλου: τα όρια.

Πολλές φορές, με καλή πρόθεση, οι κηδεμόνες γίνονται ασυνεπείς. Μια συμπεριφορά επιτρέπεται τη μία μέρα και απαγορεύεται την επόμενη. Κάτι περνά απαρατήρητο όταν είναι κουρασμένοι, αλλά τους ενοχλεί όταν έχουν λιγότερη ανοχή. Αυτή η αστάθεια, όμως, δημιουργεί σύγχυση.

Ο σκύλος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν τα μηνύματα που λαμβάνει αλλάζουν διαρκώς. Δεν ξέρει τι επιτρέπεται, τι όχι και πότε. Και όσο πιο ασαφές είναι το πλαίσιο, τόσο πιο δύσκολο γίνεται για εκείνον να βρει ισορροπία μέσα στην καθημερινότητα.

Τα όρια, ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσάμπηρας, δεν είναι αυστηρότητα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο βοηθάμε τον σκύλο να κατανοήσει τον χώρο, τις επιλογές του και τη σχέση του με τον άνθρωπο.

Πώς «χτίζεται» η ισορροπία στη σχέση μεταξύ σκύλου και ανθρώπου

«Συχνά, οι άνθρωποι προσπαθούν να προσεγγίσουν τον σκύλο μέσα από το δικό τους φίλτρο. Να τον ερμηνεύσουν σαν να ήταν άνθρωπος, να του αποδώσουν σκέψεις και αντιδράσεις που στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι», καθιστά σαφές, ο κύριος Τσάμπηρας.

Συνεχίζει λέγοντας ότι, η ισορροπημένη συμπεριφορά δεν «χτίζεται», όταν προσπαθούμε να κάνουμε τον σκύλο «σαν εμάς». «Χτίζεται» όταν αρχίζουμε να βλέπουμε λίγο περισσότερο τον κόσμο από τη δική του πλευρά.

Ο σκύλος έχει ανάγκη από σαφήνεια, από σταθερότητα, από καθοδήγηση και από δραστηριότητα με νόημα. Όταν αυτά υπάρχουν, η καθημερινότητά του γίνεται πιο ήρεμη και πιο προβλέψιμη. Και μαζί με αυτήν, πιο ήρεμη γίνεται και η ζωή μέσα στο σπίτι.

Σωστή αξιοποίηση χρόνου = Ισορροπημένος σκύλος

Δεν χρειάζονται πάντα, λέει ο κύριος Τσάμπηρας, να αφιερώνουμε πολλές ώρες στον σκύλο. Αυτό που χρειάζεται είναι να γίνεται σωστή αξιοποίηση του χρόνου που υπάρχει.
Ακόμη και μετά από μια δύσκολη μέρα, αυτά τα σαράντα πέντε λεπτά ή η μία ώρα μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά. Όχι μόνο για τον σκύλο, αλλά και για την ποιότητα της κοινής ζωής μέσα στο σπίτι.

Γιατί τελικά, καταλήγει ο εκπαιδευτής, ίσως το πιο σημαντικό δεν είναι να κάνουμε περισσότερα. Είναι να κάνουμε αυτά που πραγματικά χρειάζονται, με συνέπεια, παρουσία και ουσία.

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Αγησίλαος Τσάμπηρας

⃰ Ο κύριος Αγησίλαος Τσάμπηρας είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας.

Εξειδικεύεται στην προεκπαίδευση κουταβιών, στη βασική υπακοή και στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς.

Στόχος του είναι να διαμορφώνει μια ισορροπημένη καθημερινότητα για τον σκύλο και τον κηδεμόνα του.

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων και ιδρυτής του Think Like a Dog.

Facebook: Think like a dog

Instagram: agisilaos.tsampiras

Tik Tok: agisilaos_tsamp

LinkedIn: Agisilaos Tsampiras

Youtube: ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ @thinklikeadoggr

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

