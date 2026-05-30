Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 15:36
Ανατροπή αυτοκινήτου στον Κηφισό – Αυξημένη κίνηση
Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαΐου 2026, 11:29

Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις

Ποια ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις – Ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί

Tη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να συμπεριλάβουν αναδρομικά ποσά αποδοχών που έλαβαν εντός του 2025 και αφορούν το φορολογικό έτος 2024, έχουν πλέον χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, καθώς οι τόκοι που επιδικάζονται δηλώνονται ξεχωριστά

Οι φορολογικές δηλώσεις για τα αναδρομικά

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έθεσε σε λειτουργία την εφαρμογή για τη δήλωση αναδρομικών του έτους 2024 στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τα αναδρομικά.
Με την είσοδο στην ειδική εφαρμογή, τα αναδρομικά ποσά εμφανίζονται αυτόματα προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1. Ο φορολογούμενος δεν έχει δυνατότητα αλλαγής άλλων στοιχείων της δήλωσης, καθώς η διαδικασία αφορά αποκλειστικά την καταχώριση των συγκεκριμένων εισοδημάτων.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση άλλων στοιχείων του Ε1

Μετά την οριστική υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Εφόσον προκύπτει επιπλέον φόρος, δημιουργείται αυτόματα και νέα ταυτότητα οφειλής για την εξόφλησή του.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ τυχόν πρόσθετος φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται δυνατότητα αποπληρωμής μέσω της πάγιας ρύθμισης της ΑΑΔΕ σε έως και 48 δόσεις.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στα αναδρομικά του 2024. Φορολογούμενοι που διαπιστώνουν ότι στο φετινό ηλεκτρονικό αρχείο εισοδημάτων εμφανίζονται ποσά τα οποία αφορούν προηγούμενες χρήσεις, καλούνται να ελέγξουν αν έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή τροποποιητικής δήλωσης και για τα συγκεκριμένα έτη.

Το ζήτημα αφορά κυρίως όσους έχουν ήδη υποβάλει τη φετινή φορολογική δήλωση χωρίς να έχουν αντιληφθεί ότι υπήρχαν προσυμπληρωμένα αναδρομικά εισοδήματα παλαιότερων ετών.

Τι γίνεται στα προσυμπληρωμένα

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση των υπολοίπων στοιχείων του Ε1. Για άλλες αλλαγές ή διορθώσεις, απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση. Στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων απαιτείται προσοχή, καθώς οι τυχόν τόκοι επιμερίζονται και δηλώνονται με βάση το έτος είσπραξης, στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης φόρου εισοδήματος κάθε έτους.

Παράλληλα, «τρέχουν» και οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων επεκτείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η πληρωμή της α΄δόσης επιτρέπεται έως το τέλος Ιουλίου. Για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση του φόρου, εξακολουθεί να ισχύει η κλιμακωτή έκπτωση.

Business
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

inTown
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν χρέη σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ - Η τελευταία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Η υποβολή των δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY για μεταβιβάσεις ακινήτων καλύπτει ένα κενό που σήμερα κρατά «ομήρους» τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες στις εφορίες

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους - Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συλλογή τροπαίων συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό: Έφτασε τους 345 τίτλους
Ο Ολυμπιακός «σκούπισε» τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Water Polo League και κατέκτησε το πρωτάθλημα – Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος έφτασε τους 345 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές
Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο πόλο καθώς κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, νικώντας με 17-12 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Στην κορυφή για 14η σερί φορά.

Ο Vanilla Ice επιμένει ότι θα εμφανιστεί στην «γιορτή» του Τραμπ
Ο Vanilla Ice είναι ένας (απολιτίκ σύμφωνα με τον ίδιο) καλλιτέχνης με μία μόνο επιτυχία, το «Ice Ice Baby», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts πριν από σχεδόν 36 χρόνια.

Ο Τζόρτζιο Μαρκέτι στάθηκε στην κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024 (vid)
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA μίλησε στο Mega πριν από τον τελικό του Champions League και στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάκτηση του Conference League από την ομάδα του Πειραιά, πριν από δύο χρόνια

Champions League: Η Παρί θέλει το repeat και η Άρσεναλ το πρώτο – Ζωντανά το pregame του μεγάλου τελικού στο MEGA
Οι Γάλλοι έχουν στόχο την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ενώ οι «κανονιέρηδες» θέλουν να σηκώσουν για πρώτη φορά το τρόπαιο - Το MEGA σας βάζει στον τελικό της Βουδαπέστης

Αμερικανικές απειλές, ξανά – Ο Χέγκσεθ λέει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βομβαρδίσουν το Ιράν
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν, την ώρα που γίνεται διαπραγμάτευση για να γεφυρωθούν οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον.

«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ
Ο Πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε «άριστη» κατάσταση υγείας, παρά το «πρήξιμο στα κάτω άκρα» και τους μώλωπες στα χέρια μετά την τέταρτη επίσκεψή του στο νοσοκομείο κατά τη δεύτερη θητεία του

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Παρακολουθήστε live στις 17:15 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΑΕΚ – Ολυμπιακός.

«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 94-102: Στους τελικούς οι «πράσινοι» με σούπερ Οσμάν (vid)
Ο Παναθηναϊκός είχε 13/19 τρίποντα, τον Οσμάν με 29π. κι έτσι επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 102-94, έκανε το 2-0 στη σειρά και πέρασε στους τελικούς όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Τις μη οργανωμένες παραλίες προτιμούν οι Αθηναίοι – «Αλμυρές» οι τιμές στις ομπρέλες
Το καλοκαίρι έφτασε, η θερμοκρασία αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» και οι Αθηναίοι, ξεχύνονται στις παραλίες της Αττικής για μια ανάσα δροσιάς, μόνο που η ακρίβεια τους οδηγεί στις μη οργανωμένες

Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο δύο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιό του στην Πορτογαλία

Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς
Στις αρχές της δεκαετίας του '60, όλος ο κόσμος γνώριζε τους Beatles. Ωστόσο, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ κατάφεραν να επισκεφτούν τη χώρα, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανείς.

Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας
Δύο ιστορικοί σύλλογοι της Γερμανίας ετοιμάζονται να ανακαλέσουν τα εισιτήρια διαρκείας φιλάθλων που δεν παρακολουθούν συστηματικά τους αγώνες, επιχειρώντας να ανοίξουν τον δρόμο σε χιλιάδες οπαδούς που περιμένουν χρόνια για μία θέση στις εξέδρες.

Καύσωνας: «Ανάσα» από αύριο σε Γαλλία και Βρετανία – Ο «θερμικός θόλος» έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκρούς
Ο ασυνήθιστος για την εποχή καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα επτά νεκρούς στη Γαλλία - Οι θερμοκρασίες έφτασαν 10-15 βαθμούς κελσίου πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο

Έδεσσα: Σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα
Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

