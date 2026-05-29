Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Διεθνής Οικονομία 29 Μαΐου 2026, 23:17

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Όσο οδυνηρές κι αν ήταν οι τιμές των τροφίμων τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι μόνο χειρότερα θα γίνουν από εδώ και πέρα. Η αφοριστική αυτή φράση ανοίγει ένα κείμενο για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια στις ΗΠΑ, στο Bloomberg. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στην ευρωζώνη, ούτε φυσικά στην Ελλάδα.

Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μιλάει για την επίπτωση των γεωπολιτικών σοκ στις τιμές. ΚΑι όλα δείχνουν ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός σε όλη την ΕΕ έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Όχι μόνο λίγο πάνω από την τιμή στόχο 2%, αλλά πολύ περισσότερο.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Απρίλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 3,0% στη ζώνη του ευρώ και 3,2% στο σύνολο της ΕΕ. Η Ελλάδα είχε ένα από τα υψηλά ποσοστά, 4,6% κατά τη Eurostat. Αλλά σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ήταν ακόμη πιο υψηλό, 5,4% σε ετήσια βάση.

Ενέργεια και τιμές καταναλωτή

Οι αναλυτές, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ συμφωνούν ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την αλυσίδα εφοδιασμού. Ακόμη και αν τελειώσει. Οι τιμές των τροφίμων επηρεάζονται από μια σειρά από παράγοντες. Από το κόστος ενέργειας και μεταφορών, τους αμερικανικούς δασμούς, τις κλιματικές επιπτώσεις.

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τιμές καταναλωτή τον Μάιο αυξήθηκαν στη Γαλλία 2,8%. Στην Ιταλία κατά 3,3% και στην Ισπανία κατά 3,6%. Στη Γερμανία, αν και ο πληθωρισμός παρουσίασε μικρή επιβράδυνση, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Αυτό είναι επίπεδο που εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τη «ζώνη άνεσης» της ΕΚΤ (2%).

Και καθώς ο πληθωρισμός παρέμεινε αισθητά πάνω από τον στόχο στις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, όλα δείχνουν ότι η ΕΚΤ σύντομα θα πάει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023.

Οι πιέσεις είναι αυξημένες και στις ΗΠΑ. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον Απρίλιο. Ήταν 3,8% σε ετήσια βάση. Και εκεί οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα και για το επόμενο έτος.

Και όλα αυτά ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ζητούσε μείωση επιτοκίων από την έναρξη της θητείας του. Η Fed μάλλον δεν θα τον ακούσει.


Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές διαβρώνουν το εισόδημα των νοικοκυριών. Συνεπώς, θα μπορούσαν να περιορίσουν τις καταναλωτικές δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη το β’ τρίμηνο του 2026. Το εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Απρίλιο.

Αυξημένο ενεργειακό κόστος

Η ΕΚΤ αποδίδει τη νέα άνοδο στις τιμές κυρίως στο αυξημένο ενεργειακό κόστος που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και το κλίμα στις αγορές προεξοφλεί μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Ιούνιο. Θα μπορούσε επίσης να υπάρξει και δεύτερη αύξηση έως το τέλος του έτους.

Επιπλέον και το κλίμα στην αγορά είναι βαρύ. Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι πολλά νοικοκυριά κουβαλούν πλέον σωρευτική εμπειρία από τα επεισόδια πληθωρισμού μετά την πανδημία. Αλλά και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέχρι τις αρχές του 2026, τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ είχαν βιώσει τόσο τη μεγαλύτερη έξαρση του πληθωρισμού των τελευταίων χρόνων όσο και έναν μεγάλο πόλεμο στην Ευρώπη.

Η εμπειρία και η μνήμη μπορούν να έχουν επίδραση στην οικονομική συμπεριφορά, εξηγεί η ΕΚΤ. Και τονίζει ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών διαμορφώνονται όχι μόνο από τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και από τις αναμνήσεις αυτών των πρόσφατων δυσμενών γεγονότων.

Αυτές τα συσσωρευμένα γεγονότα, κατά την ΕΚΤ, μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία των καταναλωτών σε νέα σοκ. Και να πάμε σε στασιμοπληθωρισμό: να αυξηθούν οι τιμές και να μειωθεί η ανάπτυξη.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης. Στη Γαλλία, η οικονομία συρρικνώθηκε στις αρχές του έτους. Υποχώρησαν κατανάλωση και επιχειρηματικές επενδύσεις. Επίσης, οι δείκτες εμπιστοσύνης συνεχίζουν να επιδεινώνονται.

Αντίθετα, στην Ιταλία, τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, με βελτίωση να καταγράφεται στην κατανάλωση, τις επενδύσεις και το εμπόριο.

Αλλά η Γερμανία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε τις προβλέψεις του για την ανάπτυξη από το αναιμικό 0,9% για το 2026, που δείχνει ουσιαστικά στασιμότητα, στο υφεσιακό 0,5%. Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,0% το 2026, από 2,2% το 2025. Και πιστεύει ότι η γερμανική ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί στο 0,2% το 2026 και στο 0,5% το 2027. Ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,5% το 2026 και θα παραμείνει στο 3,2% το 2027.

Μιλώντας στο Bloomberg, η επικεφαλής οικονομολόγος της PGIM για την Ευρώπη, Κάθριν Νάις, εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παραμένει «σχετικά ελεγχόμενος». Προέβλεψε ότι θα κορυφωθεί κοντά στο 3,5% μέσα στο καλοκαίρι, επίπεδο σαφώς χαμηλότερο από τα διψήφια ποσοστά του 2022. Επισήμανε ωστόσο ότι η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά την ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει ενδείξεις επιβράδυνσης.

Wall Street
Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

