Τι θα μπορούσαν να πληρώσουν οι Αμερικανοί με τα χρήματα του πολέμου στο Ιράν

Την Τρίτη 26 Μαΐου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν είναι ακόμη εφικτή, παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων και πλοίων. Τα δισεκατομμύρια όμως που ήδη δώσανε οι Αμερικανοί φορολογούμενοι για έναν πόλεμο που δεν κερδήθηκε είναι πολλά και θα μπορούσαν να επενδυθούν για πρακτικές ανάγκες τους.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο μόνο οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου κόστισαν 11,3 δισ. δολάρια, ενώ το CSIS υπολόγισε ότι το ποσό έφτασε τα 16,5 δισ. μέσα σε 12 ημέρες. Ωστόσο, στις 12 Μαΐου το Πεντάγωνο ανακοίνωσε συνολικό κόστος μόλις 29 δισ. δολαρίων, δηλαδή αύξηση μόλις 18 δισ. μετά από εβδομάδες πολέμου. Η σύγκριση των ποσών δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη μεθοδολογία του Πενταγώνου.

Πέραν, όμως των 29 δισ. δολ., υπάρχει και το κόστος των τιμών των καυσίμων που επηρέασε άμεσα την τσέπη των πολιτών. Ποιο είναι όμως αυτό αφού δεν υπάρχει μια επίσημη καταγραφή του;

Από την 28η Φεβρουαρίου μέχρις τις 18 Μαΐου, σύμφωνα με το Iran War Energy Cost Tracker του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί έχουν δαπανήσει πάνω από 40 δισ. δολάρια σε πρόσθετο κόστος βενζίνης και ντίζελ, πέρα από όσα πλήρωναν τον Φεβρουάριο.

Πρόκειται μια νέα μέθοδο που μετρά την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι Αμερικανοί καταναλωτές από τις υψηλότερες τιμές βενζίνης και ντίζελ μετά την έναρξη του πολέμου. Συγκρίνει τις πραγματικές τιμές με μια υποθετική εκτίμηση «χωρίς πόλεμο» για το ποιες θα ήταν οι τιμές αν δεν είχε συμβεί η σύγκρουση.

Σε τι άλλο θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να είχανε δαπανήσει αυτά τα χρήματα;

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, αυτό το συνολικό πρόσθετο κόστος καυσίμων των ΗΠΑ θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει ολόκληρο το ομοσπονδιακό Bridge Investment Program που ανακοινώθηκε το 2024 για την επισκευή, αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό περισσότερων από 10.200 γεφυρών της χώρας.

Ένας δεύτερος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να σωθούν ζωές από την ειρηνική αξιοποίηση αυτών των χρημάτων θα ήταν η πλήρης ανακατασκευή του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται το τραγικό δυστύχημα της 29ης Ιανουαρίου 2025, κοντά στο Reagan National Airport στην Ουάσιγκτον, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk συγκρούστηκε με περιφερειακό αεροσκάφος της American Airlines, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 67 άνθρωποι. Το περιστατικό ανέδειξε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, συντονισμού και ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το εκτιμώμενο κόστος πλήρους ανακατασκευής του συστήματος ανέρχεται σε 31,5 δισ. δολάρια.

Ένας τρίτος σκοπός που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά είναι τα ομοσπονδιακά προγράμματα φόρτισης και ηλεκτροκίνησης ηλεκτρικών οχημάτων που προτάθηκαν βάσει δύο νόμων που ψηφίστηκαν επί κυβέρνησης Biden, ύψους 18,9 δισ. δολαρίων. Δηλαδή, ούτε το μισό ποσό από τα χρήματα που χάθηκαν στο υψηλό ενεργειακό κόστος του πολέμου.

«Η αύξηση του κόστους τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ επηρεάζει τα αμερικανικά νοικοκυριά σε εθνικό επίπεδο. Πολλοί καταναλωτές αισθάνονται άμεσα τις τιμές της βενζίνης στην αντλία. Επηρεάζονται επίσης από το κόστος του ντίζελ, επειδή το ντίζελ παίζει αναπόσπαστο ρόλο στις οδικές μεταφορές, τη ναυτιλία και την παραγωγή ενέργειας. Τα αμερικανικά νοικοκυριά τελικά επωμίζονται αυτές τις αυξήσεις μέσω υψηλότερων τιμών σε ολόκληρη την οικονομία» αναφέρουν οι ερευνητές, υπολογίζοντας κατά μέσο όρο, πως κάθε νοικοκυριό στις ΗΠΑ έχει πληρώσει πάνω από 300 δολάρια περισσότερα για βενζίνη και ντίζελ από τις 28 Φεβρουαρίου 2026 απ’ ό,τι θα πλήρωνε χωρίς τον πόλεμο.

«Συνολικά, οι υψηλότερες τιμές που προκύπτουν από αυτή τη σύγκρουση αυξάνουν το καθημερινό κόστος για τους Αμερικανούς. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα ενεργειακά σοκ στις τιμές λειτουργούν ως ένας σιωπηρός φόρος σε επίπεδο ολόκληρης της οικονομίας για τα νοικοκυριά, με κόστος συγκρίσιμο με μεγάλα ομοσπονδιακά προγράμματα και πολιτικές».

Κοντολογίς, καταναλώθηκαν 69 δισεκατομμύρια (29 + 40 δισ.) μέσα σε 3 μήνες για έναν πόλεμο που στην πραγματικότητα αποδυνάμωσε τις ΗΠΑ.