Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»

Ενώ οι Αμερικανοί πολίτες ένιωσαν αστραπιαία στις τσέπες τους τις πρώτες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν με εκτόξευση της τιμής της βενζίνης άνω του 30% σε έναν μήνα, οι δαπάνες που απορροφούν οι συγκρούσεις θα αρχίσουν να γίνονται σύντομα αισθητές. Ακόμα και οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για το κόστος προκαλούν ζάλη, καθιστώντας προηγούμενους μεγάλους πολέμους των ΗΠΑ… φτηνούς.

Όταν τις πρώτες μέρες του πολέμου ρωτήθηκε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων της Βουλής, Τομ Κόουλ πόσο θα κοστίσει ο πόλεμος απάντησε λιτά: «Πολύ!».

Ήδη ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε προ ημερών ότι την πρώτη εβδομάδα του πολέμου δαπανήθηκαν 12 δισ. δολ. ενώ το Πεντάγωνο μίλησε για 11,3 δισ. δολ.. Τα χρήματα όμως είναι αφάνταστα περισσότερα.

Στα πηγαδάκια, πρωτοκλασάτων Ρεπουμπλικάνων που επικαλείται το Politico οι εκτιμήσεις μιλάνε για στρατιωτικές δαπάνες έως και 2 δισ. δολ. ημερησίως. Με άλλα λόγια μιλάμε για 23.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο!

Έχοντας όμως την εμπειρία προηγούμενων επιθετικών πολέμων που εξαπέλυσαν οι ένοικοι του Λευκού Οίκου, τα μακροπρόθεσμα κόστη της Επιχείρησης Epic Fury θα ξεπεράσουν κατά το πολύ το ένα τρισεκατομμύριο με Αμερικανούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι οι επόμενες γενιές Αμερικανών θα αποπληρώνουν τη σφαγή στη Μέση Ανατολή.

«Αν αυτός ο πόλεμος διαρκέσει μήνες αντί για εβδομάδες, το κόστος θα γίνει αστρονομικό», δήλωσε στο Intercept ο Γκέιμπ Μέρφι, αναλυτής πολιτικής στην οργάνωση Taxpayers for Common Sense.

Ο Τζουλς Χερστ, οικονομικός διευθυντής του Υπουργείου Πολέμου, χαρακτήρισε την αρχική εκτίμηση των 11,3 δισ. «πρόχειρη».

Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) –αμερικανική δεξαμενή σκέψης- μόνο οι πρώτες 12 ημέρες κόστισαν στους Αμερικανούς πολίτες 16,5 δισ. δολ. Εάν οι εκτιμήσεις ειδικών πέσουν μέσα, τότε ήδη ο πόλεμος που κλείνει μήνα, θα έχει κοστίσει από 60 έως 130 δισ. δολ.. Αν διαρκέσει πέντε εβδομάδες τότε μπορεί το κόστος να αγγίξει τα 175 δολ.. «Δεν έχουν πραγματική εικόνα του κόστους», ανέφερε ένας αξιωματούχος που επικαλείται το Intercept.

Τα τρισεκατομμύρια των προηγούμενων πολέμων

Πράγματι, η Λέκτορας Δημόσιων Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ Λίντα Μπίλμες υπογραμμίζει με ανάλυσή της ότι το κόστος αυτού του πολέμου θα είναι πολύ υψηλότερο από τα νούμερα που λέγονται δημοσίως, θυμίζοντας τι συνέβη στο παρελθόν.

«Η κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους είχε αρχικά εκτιμήσει ότι το πιθανό κόστος του πολέμου στο Ιράκ θα ήταν 40 δισ. δολ. Ο οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς κι εγώ διαπιστώσαμε ότι το πραγματικό κόστος θα ήταν τουλάχιστον 3 τρισ. δολ.. Οι σημερινές εκτιμήσεις ανεβάζουν το πραγματικό ποσό στα 8 τρισ. δολ.».

Υπενθυμίζεται ότι μόνο το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε προηγούμενους μεγάλους πολέμους –σχεδόν όλοι κατέληξαν με αμερικανική ήττα- ήταν δυσθεώρητο (τιμές 2011).

Πόλεμος της Κορέας: 341 δισ. δολ.

Πόλεμους του Βιετνάμ: 738 δισ.

Πόλεμους του Κόλπου 1991: 61 δισ. δολ.

Πόλεμος στο Ιράκ (περίοδος 2003–2011): 760 δισ. δολ.

Πόλεμους στο Αφγανιστάν: περίπου 0,93–0,95 τρισ. δολ.

«Αυτά τα τεράστια κόστη έχουν ήδη αρχίσει να συσσωρεύονται στον πόλεμο με το Ιράν» σημειώνει η Μπίλμες. «Οι ΗΠΑ δαπάνησαν 5 δισ. δολ. σε προκαταρκτικές ενέργειες κατά των φιλοϊρανών Χούθι στην Υεμένη τον περασμένο Μάιο και για την εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν τον επόμενο μήνα. Η πρώτη εβδομάδα στο Ιράν κόστισε άλλα 11,3 δισ. δολ.». Έτσι, η ίδια εκτιμά ότι 4 μήνες πολέμου σήμερα με το Ιράν μπορούν άνετα να κοστίζουν 50 δισ. δολ. λόγω της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων.

Γιατί ανεβαίνει το κόστος;

Τα παραπάνω είναι όμως δημοσιονομικά κόστη. Η Μπίλμες σημειώνει ότι οι πόλεμοι σε Ιράκ και Αφγανιστάν έδειξαν ότι αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου. «Η αναπλήρωση αποθεμάτων ακριβών όπλων, οι παροχές προς τους βετεράνους και οι τόκοι του χρέους για να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά θα ανέλθουν σε πολύ περισσότερο από 1 τρισ. δολ. μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτά τα κόστη πρέπει να πληρωθούν, ακόμη κι όταν οι μάχες θα έχουν τελειώσει» λέει.

«Τα μακροπρόθεσμα κόστη αρχίζουν με την αντικατάσταση των πυρομαχικών, τα οποία σχεδόν πάντα κοστίζουν περισσότερο από εκείνα που αντικαθιστούν. Επιπλέον, η εντατική αεροπορική εκστρατεία θα αυξήσει τη φθορά σε αεροσκάφη, πλοία, εκτοξευτές και άλλο εξοπλισμό. Οι λογαριασμοί συντήρησης και η απομείωση της αξίας θα είναι σημαντικοί» υπογραμμίζει η ειδική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και πριν τον πόλεμο ο Τραμπ εκτόξευσε τον αμυντικό προϋπολογισμό σε 1,5 τρισ. δολάρια.

«Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη αύξηση από το 1951, στην αρχή του Πολέμου της Κορέας» τονίζει.

Αν γίνει χερσαία επίθεση;

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω κόστη όσον αφορά το Ιράν –δηλαδή έως δύο δισ. ημερησίως- δεν περιλαμβάνουν τις δαπάνες που απαιτούνται για μια χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, την οποία σχεδιάζουν οι Αμερικανοί. Το κόστος στήριξης των βετεράνων που θα προκύψει θα είναι τεράστιο.

Η Μπίλμες προειδοποιεί ότι οι βετεράνοι θα κοστίσουν πολλά τρισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια δεδομένου ότι ήδη περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετέχουν σήμερα στην Επιχείρηση Epic Fury, και πολλοί εξ’ αυτών θα εκτεθούν σε ρύπανση και τοξικές ουσίες από τα πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις.

«Οποιοσδήποτε από αυτούς εμφανίσει νέα ιατρική διαταραχή ή επιδείνωση ήδη υπάρχουσας θα καταστεί δικαιούχος ισόβιων παροχών και ιατρικής περίθαλψης. Αν υποθέσουμε ότι τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα ζητήσουν παροχές με τον ίδιο ρυθμό όπως στον σύντομο Πόλεμο του Κόλπου του 1990, μπορούμε να αναμένουμε ότι τουλάχιστον το 1/3 αυτών των 50.000 θα είναι επιλέξιμοι, προσθέτοντας άλλο ένα κόστος 600 δισ. έως 1 τρισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη δεκαετία».

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν έχουν υπολογίσει μια χερσαία επίθεση των Αμερικανών, ενώ ήδη σήμερα οι ΗΠΑ οφείλουν σήμερα 7,3 τρισ. δολ. σε μελλοντικές παροχές αναπηρίας προς βετεράνους από προηγούμενους πολέμους.

Γι’ αυτό και Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποιεί πως «τα παιδιά των παιδιών μου -και πιθανότατα και τα δικά τους παιδιά- θα πληρώνουν γι’ αυτόν» τον πόλεμο.