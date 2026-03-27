Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Μαίνεται για 28η μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο, ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα ο Τραμπ, ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ακόμη επίθεση σε ιρανικά εργοστάσια ενέργειας, μεταθέτοντας την προθεσμία κατά 10 ημέρες, έως τις 6 Απριλίου, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «εξελίσσονται πολύ καλά».

Το Ιράν, χαρακτηρίζει «μονομερή και άδικη» την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ, καθιστώντας σαφές ότι θεωρεί τα περί διαπραγματεύσεων ως ένα «σχέδιο εξαπάτησης». Ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι 1.000.000 Ιρανοί στρατιώτες είναι έτοιμοι για το ενδεχόμενο χερσαίας σύγκρουσης με τον αμερικανικό στρατό.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός «μεγάλου ατυχήματος» εάν συνεχιστούν τα πλήγματα κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

