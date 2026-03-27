Μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε την Δευτέρα ο Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με το Axios, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο να επιτίθεται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, επειδή «πούλησε» στον Τραμπ την ιδέα ενός «εύκολου» πολέμου κατά του Ιράν.

Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση στη μέχρι τώρα θητεία του φέρεται να βρίσκεται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ετοιμάζεται να αναλάβει τον συντονισμό των αμερικανικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, για την έναρξη του οποίου είχε εξαρχής εκφράσει ανησυχίες.

Ο Βανς, που έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει συναντηθεί με συμμάχους στον Κόλπο για τον πόλεμο και έχει εμπλακεί σε έμμεσες επικοινωνίες με το Ιράν, αναμένεται να αποτελέσει τον κορυφαίο Αμερικανό διαπραγματευτή σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Axios, ο Βανς εμφανιζόταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αισιόδοξες εκτιμήσεις του Ισραήλ για την εξέλιξη της σύγκρουσης και, σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές που επικαλείται ο ιστότοπος, εκτιμά σήμερα ότι ο πόλεμος πρόκειται να συνεχιστεί για μερικές ακόμη εβδομάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε επίσημο τον ρόλο του Βανς στην χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπου τον επαίνεσε δημόσια, ζητώντας του να ενημερώσει για το Ιράν και επισημαίνοντας ότι συνεργάζεται με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στις διαπραγματεύσεις.

«Αν οι Ιρανοί δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Βανς, τότε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Είναι η καλύτερη επιλογή που θα έχουν», δήλωσε στο Axios ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Στέλεχος του Λευκού Οίκου ανέφερε από την πλευρά του πως ο Βανς είναι έτοιμος να «αναλάβει ρόλο στο προσκήνιο», μόνο εφόσον ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις.

«Ισραηλινή επιχείρηση κατά του Βανς»

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης υποψιάζονται ότι ξένοι παράγοντες διαδίδουν πως το Ιράν επιθυμεί να διαπραγματευτεί με τον Βανς.

Ο σύμβουλος του Βανς, Αντριου Σουραμπιάν, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι σχετικό ρεπορτάζ του CNN αποτελεί ένδειξη «συντονισμένης ξένης προπαγανδιστικής επιχείρησης». «Πρόκειται για ισραηλινή επιχείρηση κατά του Βανς», δήλωσε άλλος αξιωματούχος, αναφερόμενος στο αφήγημα ότι οι Ιρανοί βλέπουν τον Βανς ως πρόθυμο να επιτύχει συμφωνία και να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με το Axios, δεν υπάρχουν αποδείξεις για τέτοια ισραηλινή επιχείρηση. Όπως αναφέρεται, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου άρχισαν να υποψιάζονται ότι ορισμένοι στην ισραηλινή κυβέρνηση επιχειρούν να δυσφημήσουν τον Βανς, έπειτα από τη δύσκολη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην επικοινωνία, ο Βανς φέρεται να επισήμανε ότι αρκετές από τις προβλέψεις του Νετανιάχου για τον πόλεμο αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες, ιδίως όσον αφορά στην πιθανότητα λαϊκής εξέγερσης για την ανατροπή του καθεστώτος.

«Πριν από τον πόλεμο, ο Μπίμπι παρουσίασε στον πρόεδρο την κατάσταση ως εύκολη και την αλλαγή καθεστώτος ως πολύ πιθανότερη απ’ ό,τι τελικά αποδείχθηκε. Και ο αντιπρόεδρος είχε καθαρή εικόνα αυτών των ισχυρισμών», ανέφερε αμερικανική πηγή.

Οι κινήσεις του Βανς

Ο Βανς συναντήθηκε την Τετάρτη με αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και την Πέμπτη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Και οι δύο συναντήσεις επικεντρώθηκαν στον πόλεμο, στις συνομιλίες με το Ιράν και στη στρατιωτική συνδρομή προς τους δύο συμμάχους στον Κόλπο.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Βανς έχει «εκτεταμένη εμπλοκή» στη διπλωματία με το Ιράν, τόσο πριν από τον πόλεμο όσο και τις τελευταίες ημέρες.

Κατά την περίοδο πριν από τον πόλεμο, ο Βανς συγκαταλεγόταν στις πιο επιφυλακτικές φωνές εντός της κυβέρνησης, θέτοντας ερωτήματα για τη διάρκεια, τον σκοπό και τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ.

Ωστόσο, μετά την απόφαση του Τραμπ για στρατιωτική εμπλοκή, ο Βανς υποστήριξε τη χρήση συντριπτικής ισχύος με στόχο την ταχεία επίτευξη νίκης.

Σύμβουλοί του αναφέρουν ότι στηρίζει το Ισραήλ, αλλά ανησυχεί για πιθανές αποκλίσεις μεταξύ αμερικανικών και ισραηλινών στόχων όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, ο Βανς είχε δηλώσει στην Washington Post δύο ημέρες πριν από τον βομβαρδισμό της Τεχεράνης: «Πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος. Πιστεύω επίσης πως πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά».