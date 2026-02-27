newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Ιράν: Ο Βανς δεν βλέπει «καμιά πιθανότητα» πολέμου διαρκείας
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 05:30

Ιράν: Ο Βανς δεν βλέπει «καμιά πιθανότητα» πολέμου διαρκείας

Δεν υπάρχει «καμιά πιθανότητα» να «εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Washington Post.

Σύνταξη
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη — χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν — ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα στις δυο χώρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην Washington Post (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leah Millis, επάνω, ο Τζέι Ντι Βανς).

«Καμιά πιθανότητα» να εμπλακούμε σε πόλεμο για χρόνια με το Ιράν, δηλώνει ο Βανς, προκρίνοντας τη «διπλωματική επιλογή»

«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς κανένα τέλος ενόψει — δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να γίνει αυτό», τόνισε στην εφημερίδα.

«Νομίζω ότι όλοι προτιμάμε τη διπλωματική επιλογή», συνέχισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις θα καθοριστούν «στ’ αλήθεια από το τι κάνουν και τι λένε οι Ιρανοί».

«Περαιτέρω πρόοδος»

Απεσταλμένοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν χθες στη Γενεύη τον τρίτο κύκλο έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο μέσω X κατά τη διάρκεια της νύχτας για τις «πιο εντατικές» συνομιλίες ανάμεσα στα δυο μέρη «μέχρι τώρα», αναφερόμενος σε «περαιτέρω πρόοδο».

O αμερικανικός ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε πάντως ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή διαπραγμάτευση.

Πηγή: ΑΠΕ

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

