Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Κόσμος 26 Φεβρουαρίου 2026, 09:30

Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ θα συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη για να εξετάσουν τα περιθώρια διπλωματικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει τη χώρα της Μέσης Ανατολής και προετοιμάζονται για στρατιωτική επίθεση.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκίνησε χθες από την Τεχεράνη για τη Γενεύη στέλνοντας ένα συγκρατημένα αισιόδοξο μήνυμα: «μία πυρηνική συμφωνία είναι εντός εμβέλειας, αλλά μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».

Ιράν

Ο ιρανός ΥΠΕΞ στην πρεσβεία του Ομάν στη Γενεύη για τον τρίτο γύρο των κρίσιμων, έμμεσων, συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Από την πλευρά των ΗΠΑ τα μηνύματα που έρχονται είναι στην αντίθετη κατεύθυνση προκειμένου να αυξήσουν την πίεση στην Τεχεράνη να συνθηκολογήσει.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις σε οντότητες του Ιράν ενώ οι δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων κινούνται σε πολεμικό κλίμα.

Αν και τα βασικό ζήτημα των συνομιλιών είναι μία πυρηνική συμφωνία, ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι είναι «μεγάλο πρόβλημα» που το Ιράν αρνείται να συζητήσει το εξοπλιστικό του πρόγραμμα και τον περιορισμό των βαλλιστικών του πυραύλων.

Το Ιράν έχει απορρίψει τα αιτήματα των ΗΠΑ που ζητούν από την Τεχεράνη εκτός από το να συμφωνήσει σε μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου να περιορίσει το πυραυλικό της οπλοστάσιο αλλά και να διακόψει τις σχέσεις της με του Χούθι, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ.

Αν και αμερικανοί αξιωματούχοι έλεγαν σε ΜΜΕ ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να εξασφαλίσουν μία συνάντηση για τα πυρηνικά την Πέμπτη και στη συνέχεια να πιέσουν για τα υπόλοιπα, ο αμερικανός ΥΠΕΞ έθεσε ανοιχτά και δημόσια πλέον στο τραπέζι τον όρο για τους βαλιστικούς πυραύλους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα υποστήριξε στην ομιλία του στο Κογκρέσο ότι το Ιράν έχει σκοπό να αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς επανέλαβε σε συνέντευξή του στο FOX ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο αλλά απέφυγε να διευκρινίσει εάν η Ουάσιγκτον θα ήθελε την αποχώρηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την ώρα που υπάρχουν σενάρια ότι ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει τη δολοφονία του.

Εξαλείψαμε τα πυρηνικά, αλλά… – Το αφήγημα των ΗΠΑ δεν πείθει

Οι πολεμικές δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ δεν κρύβουν τη σύγχυση που επικρατεί για τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ στο Ιράν που επιτείνεται από το μη πειστικό αφήγημα δικαιολόγησης ενός στρατιωτικού χτυπήματος.

Οι λόγοι που η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται διατεθειμένη να ξεκινήσει ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή κάθε άλλο παρά σαφείς και δικαιολογημένοι είναι στην αμερικανική κοινή γνώμη, εικόνα που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.

Το επιχείρημα ότι το Ιράν συνιστά πυρηνική απειλή – που ουδέποτε τεκμηριώθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ – ήταν υποτίθεται ο λόγος για την επίθεση των ΗΠΑ το καλοκαίρι. Τότε ο Τραμπ μίλησε για μεγάλη νίκη και ανακοίνωσε ότι κατάφερε να εξαλείψει διά παντός τις πυρηνικές ικανότητες του Ιράν.

Τώρα, μόλις οκτώ μήνες μετά, ο αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να απέχει μία εβδομάδα… από την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ενώ ο Τραμπ από τη μία επαναλαμβάνει ότι εξάλειψε τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν και από την άλλη λέει ότι υπάρχει πυρηνική απειλή.

«Πιέζουμε για να κάνουμε συμφωνία», λέει η αμερικανική κυβέρνηση με τον Γουίτκοφ μάλιστα να σημειώνει χθες ότι αυτή η συμφωνία με το Ιράν πρέπει να είναι επ’ αόριστον.

«Ξεκινάμε με τους Ιρανούς με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διάταξη περί λήξης (σ.σ. της συμφωνίας). Είτε καταλήξουμε σε συμφωνία είτε όχι, η προϋπόθεση μας είναι: Πρέπει να συμπεριφέρεστε σωστά για το υπόλοιπο της ζωής σας», είπε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ σε μια συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ που απέσυρε τις ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν – που είχε ξεκινήσει επί Ομπάμα- κατά την πρώτη θητεία του.

Οι μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις – Ομάν, Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία – έχουν προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να προκαλέσει ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή και παράλληλα πιέζουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πιο εύκολο εάν επιτεθεί πρώτο το Ισραήλ

Μία νέα απρόκλητη επίθεση χωρίς την άδεια του ΟΗΕ, ούτε καν του Κογκρέσου, προβληματίζει αξιωματούχους ακόμα και εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι θα ήταν ευκολότερο οι ΗΠΑ να συσπειρώσουν δυνάμεις υποστήριξης σε μία αμερικανική επίθεση στο Ιράν εάν το Ισραήλ είναι αυτό που θα επιτεθεί πρώτο.

«Υπάρχει η σκέψη εντός και γύρω από την κυβέρνηση ότι θα ήταν πολύ καλύτερο εάν οι Ισραηλινοί επιτεθούν πρώτοι και μόνοι τους και οι Ιρανοί αντιδράσουν εναντίον μας, και μας δώσουν περισσότερους λόγους να αναλάβουμε δράση», δήλωσε μία από τις πηγές.

Το Ισραήλ, που είναι ένθερμος υποστηρικτής μίας ολοκληρωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, έχει δηλώσει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να συμμετάσχει στον πόλεμο ενώ απείλησε τον Λίβανο ότι θα χτυπήσει πολιτικές υποδομές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, εάν η Χεζμπολάχ συμμετάσχει στην πιθανή σύγκρουση.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σε «περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, η θέση της οργάνωσης θα είναι να μην επέμβει στρατιωτικά».

Ωστόσο εάν ο στόχος της Ουάσιγκτον «είναι να προκαλέσει την πτώση της ιρανικής εξουσίας ή να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη, τότε η Χεζμπολάχ θα επέμβει», πρόσθεσε.

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε προσβολή κατά του αγιατολάχ Χαμενεΐ θα θεωρηθεί «κόκκινη γραμμή».

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια – Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
Ουκρανία 26.02.26

Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια

Επίθεση σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις που συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κούβα 26.02.26

«Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου, πιστόλια και αλεξίσφαιρα» αναφέρει η Αβάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κούβα: H ακτοφυλακή της Αβάνας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους – Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες
Πολιτικό σκάφος 25.02.26 Upd: 23:49

H ακτοφυλακή της Κούβας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους - Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ είναι νεκρά, αφού το σκάφος τους φέρεται να παραβίασε τα κουβανικά χωρικά ύδατα και άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού σκάφους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις
My Voice, My Choice 26.02.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκό ταμείο για την πρόσβαση στις αμβλώσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν chaζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης στις αμβλώσεις και την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία – Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά
Ελλάδα 26.02.26

Μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία στη Ζάκυνθο - Άνοιξαν δρόμοι, έσπασαν σωλήνες στον Λαγανά

Το παραλιακό μέτωπο στον Λαγανά έχει υποστεί πολλές ζημιές από την κακοκαιρία, ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τμήματα των παράλληλων δρόμων έχουν υποχωρήσει

Σύνταξη
Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους
Ελλάδα 26.02.26

Δίκη για το Predator: Σήμερα η απόφαση για τους τέσσερις κατηγορούμενους

Κατηγορούμενοι για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω του Predator είναι οι Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος και το ζεύγος Ταλ Τζόναθαν Ντίλιαν και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Το κόμμα Τσίπρα και ο… ημιπολύτιμος ΣΥΡΙΖΑ – Tο πληγωμένο brand με τα νοικοκυρεμένα οικονομικά

Οι τάσεις φυγής για το κόμμα Τσίπρα, τα σενάρια για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, η κρατική επιχορήγηση, τα στελέχη που φεύγουν και ο Πολάκης που μένει.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)
Άλλα Αθλήματα 26.02.26

Ξυλάς στο in: Οι σπουδές, η προσπάθεια να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπαρξη με τον Τσιτσιπά (pics)

Το Νο.3 του ελληνικού τένις, Γιάννης Ξυλάς, μίλησε αποκλειστικά στο «in» - Το μεταπτυχιακό, οι οικονομικές και αγωνιστικές δυσκολίες, η μάχη για να βρεθεί στο κορυφαίο επίπεδο και η συνύπάρξη στην Εθνική με τον Τσιτσιπά.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Πλημμύρες στον Έβρο: Παραμένει στο κόκκινο η περιοχή – Τεράστιες ζημιές, δραματικές ώρες για τους κατοίκους
Τεράστιες ζημιές 26.02.26

Παραμένει στο κόκκινο ο Έβρος - Έφτασε στα 7 μέτρα η στάθμη του νερού, δραματικές ώρες για τους κατοίκους

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στον Έβρο με τη στάθμη του ποταμού να ξεπερνά τα όρια ασφαλείας, αναχώματα να σπάνε και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα να έχουν καλυφθεί από νερό.

Σύνταξη
Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
Πολιτική 26.02.26

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Μεταξύ άλλων στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει  αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας Ίντερνετ καφέ

Σύνταξη
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
