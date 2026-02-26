Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ θα συναντηθούν σήμερα στη Γενεύη για να εξετάσουν τα περιθώρια διπλωματικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει τη χώρα της Μέσης Ανατολής και προετοιμάζονται για στρατιωτική επίθεση.

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκίνησε χθες από την Τεχεράνη για τη Γενεύη στέλνοντας ένα συγκρατημένα αισιόδοξο μήνυμα: «μία πυρηνική συμφωνία είναι εντός εμβέλειας, αλλά μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».

Από την πλευρά των ΗΠΑ τα μηνύματα που έρχονται είναι στην αντίθετη κατεύθυνση προκειμένου να αυξήσουν την πίεση στην Τεχεράνη να συνθηκολογήσει.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις σε οντότητες του Ιράν ενώ οι δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων κινούνται σε πολεμικό κλίμα.

Αν και τα βασικό ζήτημα των συνομιλιών είναι μία πυρηνική συμφωνία, ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι είναι «μεγάλο πρόβλημα» που το Ιράν αρνείται να συζητήσει το εξοπλιστικό του πρόγραμμα και τον περιορισμό των βαλλιστικών του πυραύλων.

Το Ιράν έχει απορρίψει τα αιτήματα των ΗΠΑ που ζητούν από την Τεχεράνη εκτός από το να συμφωνήσει σε μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου να περιορίσει το πυραυλικό της οπλοστάσιο αλλά και να διακόψει τις σχέσεις της με του Χούθι, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ.

Αν και αμερικανοί αξιωματούχοι έλεγαν σε ΜΜΕ ότι στόχος των ΗΠΑ είναι να εξασφαλίσουν μία συνάντηση για τα πυρηνικά την Πέμπτη και στη συνέχεια να πιέσουν για τα υπόλοιπα, ο αμερικανός ΥΠΕΞ έθεσε ανοιχτά και δημόσια πλέον στο τραπέζι τον όρο για τους βαλιστικούς πυραύλους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα υποστήριξε στην ομιλία του στο Κογκρέσο ότι το Ιράν έχει σκοπό να αναπτύξει πυραύλους που μπορούν να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς επανέλαβε σε συνέντευξή του στο FOX ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο αλλά απέφυγε να διευκρινίσει εάν η Ουάσιγκτον θα ήθελε την αποχώρηση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την ώρα που υπάρχουν σενάρια ότι ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει τη δολοφονία του.

Εξαλείψαμε τα πυρηνικά, αλλά… – Το αφήγημα των ΗΠΑ δεν πείθει

Οι πολεμικές δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ δεν κρύβουν τη σύγχυση που επικρατεί για τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ στο Ιράν που επιτείνεται από το μη πειστικό αφήγημα δικαιολόγησης ενός στρατιωτικού χτυπήματος.

Οι λόγοι που η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται διατεθειμένη να ξεκινήσει ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή κάθε άλλο παρά σαφείς και δικαιολογημένοι είναι στην αμερικανική κοινή γνώμη, εικόνα που καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.

Το επιχείρημα ότι το Ιράν συνιστά πυρηνική απειλή – που ουδέποτε τεκμηριώθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ – ήταν υποτίθεται ο λόγος για την επίθεση των ΗΠΑ το καλοκαίρι. Τότε ο Τραμπ μίλησε για μεγάλη νίκη και ανακοίνωσε ότι κατάφερε να εξαλείψει διά παντός τις πυρηνικές ικανότητες του Ιράν.

Τώρα, μόλις οκτώ μήνες μετά, ο αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να απέχει μία εβδομάδα… από την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ενώ ο Τραμπ από τη μία επαναλαμβάνει ότι εξάλειψε τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν και από την άλλη λέει ότι υπάρχει πυρηνική απειλή.

«Πιέζουμε για να κάνουμε συμφωνία», λέει η αμερικανική κυβέρνηση με τον Γουίτκοφ μάλιστα να σημειώνει χθες ότι αυτή η συμφωνία με το Ιράν πρέπει να είναι επ’ αόριστον.

«Ξεκινάμε με τους Ιρανούς με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διάταξη περί λήξης (σ.σ. της συμφωνίας). Είτε καταλήξουμε σε συμφωνία είτε όχι, η προϋπόθεση μας είναι: Πρέπει να συμπεριφέρεστε σωστά για το υπόλοιπο της ζωής σας», είπε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ σε μια συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ που απέσυρε τις ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν – που είχε ξεκινήσει επί Ομπάμα- κατά την πρώτη θητεία του.

Οι μεσολαβητές στις διαπραγματεύσεις – Ομάν, Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία – έχουν προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να προκαλέσει ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή και παράλληλα πιέζουν την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Πιο εύκολο εάν επιτεθεί πρώτο το Ισραήλ

Μία νέα απρόκλητη επίθεση χωρίς την άδεια του ΟΗΕ, ούτε καν του Κογκρέσου, προβληματίζει αξιωματούχους ακόμα και εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι θα ήταν ευκολότερο οι ΗΠΑ να συσπειρώσουν δυνάμεις υποστήριξης σε μία αμερικανική επίθεση στο Ιράν εάν το Ισραήλ είναι αυτό που θα επιτεθεί πρώτο.

«Υπάρχει η σκέψη εντός και γύρω από την κυβέρνηση ότι θα ήταν πολύ καλύτερο εάν οι Ισραηλινοί επιτεθούν πρώτοι και μόνοι τους και οι Ιρανοί αντιδράσουν εναντίον μας, και μας δώσουν περισσότερους λόγους να αναλάβουμε δράση», δήλωσε μία από τις πηγές.

Το Ισραήλ, που είναι ένθερμος υποστηρικτής μίας ολοκληρωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, έχει δηλώσει ότι βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να συμμετάσχει στον πόλεμο ενώ απείλησε τον Λίβανο ότι θα χτυπήσει πολιτικές υποδομές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, εάν η Χεζμπολάχ συμμετάσχει στην πιθανή σύγκρουση.

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σε «περίπτωση περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, η θέση της οργάνωσης θα είναι να μην επέμβει στρατιωτικά».

Ωστόσο εάν ο στόχος της Ουάσιγκτον «είναι να προκαλέσει την πτώση της ιρανικής εξουσίας ή να στοχοποιήσει τον ανώτατο ηγέτη, τότε η Χεζμπολάχ θα επέμβει», πρόσθεσε.

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε προσβολή κατά του αγιατολάχ Χαμενεΐ θα θεωρηθεί «κόκκινη γραμμή».