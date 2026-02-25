newspaper
25.02.2026 | 10:15
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια
Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 12:05

Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ

Ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, δήλωσε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση για την κρίση με το Ιράν, αλλά ταυτόχρονα κλιμάκωσε τις απειλές, και παρουσίασε «επιχειρήματα» για έναν πιθανό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Με τις ΗΠΑ να αυξάνουν καθημερινά τη στρατιωτική τους παρουσία κοντά στο Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ,  στην ομιλία του στο Κογκρέσο για την Κατάσταση της Ένωσης, τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), υιοθέτησε νέα σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη κατηγορώντας τη ότι επιδιώκει να αναπτύξει οπλικά συστήματα που θα μπορούσαν μελλοντικά να απειλήσουν ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υποστήριξε πως η Τεχεράνη εργάζεται και για την ανάπτυξη πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Αν και δήλωσε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση, έσπευσε να προσθέσει ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν, «τον υπ΄ αριθμόν έναν τρομοκράτη» – όπως το χαρακτήρισε – να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Τραμπ: Προετοιμάζει τους Αμερικανούς για ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναφορές του Τραμπ στο Ιράν ήταν σχετικά σύντομες και δεν αποτέλεσαν το κεντρικό μέρος της ομιλίας του, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ανέλυσε λεπτομερώς τους λόγους που τον οδήγησαν να εξετάσει την έναρξη στρατιωτικής εκστρατείας. Η ομιλία του μπορεί να σηματοδοτεί την προσπάθεια προετοιμασίας της κοινής γνώμης των ΗΠΑ για ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν και να δικαιολογήσει μια τέτοια κίνηση αν συμπεράνει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, σημειώνει το Axios.

Η ομιλία του αύξησε την πιθανότητα ότι η συνάντηση των απεσταλμένων του, Jared Kushner και Steve Witkoff, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Abbas Araghchi, που προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την Πέμπτη, μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για διπλωματική επίλυση και αποτροπή πολέμου.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ και ο Διευθυντής της CIA έκαναν την Τρίτη μια μυστική ενημέρωση στην «Ομάδα των 8» του Κογκρέσου για το Ιράν

Στην ομιλία του ο Τραμπ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εδώ και 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς και οι σύμμαχοί του «έχουν εξαπλώσει την τρομοκρατία και το μίσος», σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή, περιλαμβανομένων Αμερικανών στρατιωτών και τουλάχιστον 32.000 πολιτών κατά τις διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους που απειλούν την Ευρώπη και τις βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί αναπτύσσουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους «που σύντομα θα φτάσουν στις ΗΠΑ».

Σημειώνεται ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι το Ιράν αναπτύσσει τέτοιους πυραύλους, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλη μια δεκαετία για να τους ολοκληρώσει.

Ο πιο σοβαρός ισχυρισμός του Τραμπ ήταν ότι το Ιράν προσπαθεί να ξαναχτίσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, το οποίο, όπως είπε, «εξαφανίστηκε» κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου υπό την ηγεσία του Ισραήλ τον Ιούνιο.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει τις μυστικές λέξεις — δεν θα έχουμε ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Η προτίμησή μου είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσω διπλωματίας, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον κορυφαίο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και καμία χώρα δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητα της Αμερικής», είπε.

Για «μεγάλα ψέματα» κάνει λόγο το Ιράν

Η Τεχεράνη, που απορρίπτει εδώ και χρόνια τις κατηγορίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αντέδρασε άμεσα στην ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε ανάρτησή του στο X σημείωσε:

«Όλο αυτό που προωθούν όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και τον αριθμό των θυμάτων κατά τις ταραχές του Ιανουαρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επανάληψη μεγάλων ψεμάτων».

Λίγες ώρες πριν την ομιλία του Τραμπ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi έγραψε στο X ότι το Ιράν θα επαναλάβει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Πέμπτη, με στόχο την επίτευξη μιας «δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας» όσο το δυνατόν συντομότερα.

«Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να επιτύχουμε μια άνευ προηγουμένου συμφωνία που αντιμετωπίζει αμοιβαίες ανησυχίες και εξασφαλίζει αμοιβαία συμφέροντα», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί. Ο ίδιος τόνισε πως η θέση του Ιράν είναι ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο «υπό καμία συνθήκη».

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική ενέργεια -ακόμη και περιορισμένης κλίμακας- θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας και θα προκαλέσει ισχυρή απάντηση.

Η μυστική συνάντηση για το Ιράν και η ανησυχία των Δημοκρατικών

Σημειώνεται ότι ο αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio και ο Διευθυντής της CIA John Ratcliffe έκαναν την Τρίτη – σύμφωνα με το Axios- μια μυστική ενημέρωση στην «Ομάδα των 8» του Κογκρέσου (που περιλαμβάνει τους ηγέτες και των δύο κομμάτων τόσο από τη Γερουσία όσο και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων) για την κρίση με το Ιράν.

Ο βουλευτής Jim Himes, κορυφαίο μέλος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, δήλωσε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα ότι ο Τραμπ μπορεί να ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ιράν. «Δεν έχουμε ακούσει κανέναν καλό λόγο γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει ακόμη ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή», είπε.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής, Hakeem Jeffries, πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να έχει «πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» σχετικά με την στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή.

Πάνω από 150 μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σε βάσεις στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο  στρατός των ΗΠΑ έχει αυξήσει ραγδαία την παρουσία του κοντά στο Ιράν, μεταφέροντας περισσότερα από 150 αεροσκάφη σε βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή σύμφωνα με την Washington Post.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα η τρέχουσα παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων δύο δεκαετιών, από την περίοδο πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003. Ειδικοί που εξέτασαν την ανάπτυξη δυνάμεων δήλωσαν ότι αυτή ξεπερνά τη στρατιωτική συγκέντρωση που είχε παρατηρηθεί πριν από τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Ανέφεραν ότι τα μέσα που συγκεντρώνονται υποδηλώνουν μια πολυήμερη εκστρατεία χωρίς χερσαία εισβολή.

Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, που βρέθηκε στη βάση της Σούδας για ανεφοδιασμό. Το Ford είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή και η άφιξή του σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των ενεργών αμερικανικών πλοίων βρίσκονται πλέον στην περιοχή.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford

«Το τεράστιο επίπεδο στρατιωτικής ισχύος που έχει συγκεντρωθεί σημαίνει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο Τραμπ — από μια παρατεταμένη, ιδιαίτερα έντονη εκστρατεία έως πιο στοχευμένα, περιορισμένα πλήγματα», δήλωσε η Ντάνα Στρούλ, πρώην αναπληρώτρια βοηθός υπουργού Άμυνας για τη Μέση Ανατολή, η οποία σήμερα είναι διευθύντρια έρευνας στο Washington Institute, ένα Think Tank που επικεντρώνεται στην αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει μια παρατεταμένη, αεροπορική εκστρατεία, θα χρειαστούν ακόμη περισσότερα στρατιωτικά μέσα, δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας αναγνώρισαν τη σημαντική ροή αμερικανικών δυνάμεων προς τη Μέση Ανατολή, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν λεπτομέρειες, επικαλούμενοι λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Αμερικανικά F-22 στο Ισραήλ

Κινητικότητα και πολεμικές προετοιμασίες παρατηρούνται και στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη stealth F-22 αναπτύχθηκαν σε βάση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο νότιο Ισραήλ την Τρίτη. Τα αεροσκάφη βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες σε αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων ανοικτών πηγών και παρατηρητές αεροσκαφών.

Η άφιξή τους στο Ισραήλ αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συγκέντρωση αμερικανικών αεροσκαφών στην περιοχή. Συνολικά 12 F-22 εθεάθησαν να απογειώνονται από τη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Λέικενχιθ της Αγγλίας, αν και ένα φέρεται να επέστρεψε λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών σε ισραηλινές βάσεις για επιχειρησιακές δραστηριότητες —και όχι για κοινή εκπαίδευση με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία— είναι εξαιρετικά σπάνια.

Με δεδομένο ότι η ισραηλινή κυβέρνηση αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, Ισραηλινοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι καλλιεργούν κλίμα, θεωρώντας ότι ένα αμερικανικό πλήγμα είναι «αναπόφευκτο», ενώ τάσσονται κατά μιας χρονοβόρας ή ανεπαρκούς συμφωνίας.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε μάλιστα ότι θα ήταν «έκπληξη της χρονιάς» εάν το Ιράν αποδεχθεί πραγματική διπλωματική λύση.

Σε συνομιλίες μεταξύ του αρχηγού του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου και του στρατηγού Νταν Κέιν, προέδρου του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ,  παρουσιάστηκαν διάφορες στρατιωτικές επιλογές από ισραηλινής πλευράς, με την προειδοποίηση ότι «οποιαδήποτε συμφωνία θα αποτελέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το ιρανικό καθεστώς».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025
Γάζα 25.02.26

Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025

Στις 23 Μαρτίου 2025, ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε σε ένα κονβόι ανθρωπιστικά οχήματα στη νότια Ράφα, σε μια σφαγή που κόστισε τη ζωή σε 15 εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
Κόσμος 25.02.26

ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν» σε επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ένας ακόμα «υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ενώ νεκρός από σφαίρες αστυνομικού είναι ο δράστης.

Σύνταξη
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Ελλάδα 25.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μετά την σύλληψη του επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία

Σύνταξη
Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025
Γάζα 25.02.26

Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025

Στις 23 Μαρτίου 2025, ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε σε ένα κονβόι ανθρωπιστικά οχήματα στη νότια Ράφα, σε μια σφαγή που κόστισε τη ζωή σε 15 εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League

Αυτοί είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ να σφυρίξουν τα ματς της 23ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ούγγρος, Μπόγκναρ, στο Παναθηναϊκός - Άρης, Παπαπέτρου στον ΠΑΟΚ, Τσιμεντερίδης στην ΑΕΚ και Πολυχρόνης στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Ελλάδα 25.02.26

Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

