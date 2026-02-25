Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ

Με τις ΗΠΑ να αυξάνουν καθημερινά τη στρατιωτική τους παρουσία κοντά στο Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στο Κογκρέσο για την Κατάσταση της Ένωσης, τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος), υιοθέτησε νέα σκληρή ρητορική απέναντι στην Τεχεράνη κατηγορώντας τη ότι επιδιώκει να αναπτύξει οπλικά συστήματα που θα μπορούσαν μελλοντικά να απειλήσουν ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ υποστήριξε πως η Τεχεράνη εργάζεται και για την ανάπτυξη πυραύλων μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Αν και δήλωσε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση, έσπευσε να προσθέσει ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν, «τον υπ΄ αριθμόν έναν τρομοκράτη» – όπως το χαρακτήρισε – να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Τραμπ: Προετοιμάζει τους Αμερικανούς για ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν;

Οι αναφορές του Τραμπ στο Ιράν ήταν σχετικά σύντομες και δεν αποτέλεσαν το κεντρικό μέρος της ομιλίας του, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ανέλυσε λεπτομερώς τους λόγους που τον οδήγησαν να εξετάσει την έναρξη στρατιωτικής εκστρατείας. Η ομιλία του μπορεί να σηματοδοτεί την προσπάθεια προετοιμασίας της κοινής γνώμης των ΗΠΑ για ενδεχόμενο πόλεμο με το Ιράν και να δικαιολογήσει μια τέτοια κίνηση αν συμπεράνει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, σημειώνει το Axios.

Η ομιλία του αύξησε την πιθανότητα ότι η συνάντηση των απεσταλμένων του, Jared Kushner και Steve Witkoff, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Abbas Araghchi, που προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την Πέμπτη, μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για διπλωματική επίλυση και αποτροπή πολέμου.

Ο αμερικανός ΥΠΕΞ και ο Διευθυντής της CIA έκαναν την Τρίτη μια μυστική ενημέρωση στην «Ομάδα των 8» του Κογκρέσου για το Ιράν

Στην ομιλία του ο Τραμπ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εδώ και 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς και οι σύμμαχοί του «έχουν εξαπλώσει την τρομοκρατία και το μίσος», σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή, περιλαμβανομένων Αμερικανών στρατιωτών και τουλάχιστον 32.000 πολιτών κατά τις διαδηλώσεις του Δεκεμβρίου. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους που απειλούν την Ευρώπη και τις βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί αναπτύσσουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους «που σύντομα θα φτάσουν στις ΗΠΑ».

Σημειώνεται ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών εκτιμά ότι το Ιράν αναπτύσσει τέτοιους πυραύλους, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλη μια δεκαετία για να τους ολοκληρώσει.

Ο πιο σοβαρός ισχυρισμός του Τραμπ ήταν ότι το Ιράν προσπαθεί να ξαναχτίσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, το οποίο, όπως είπε, «εξαφανίστηκε» κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου υπό την ηγεσία του Ισραήλ τον Ιούνιο.

«Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις μαζί τους και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει τις μυστικές λέξεις — δεν θα έχουμε ποτέ πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ.

«Η προτίμησή μου είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσω διπλωματίας, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον κορυφαίο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και καμία χώρα δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την αποφασιστικότητα της Αμερικής», είπε.

Για «μεγάλα ψέματα» κάνει λόγο το Ιράν

Η Τεχεράνη, που απορρίπτει εδώ και χρόνια τις κατηγορίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αντέδρασε άμεσα στην ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε ανάρτησή του στο X σημείωσε:

«Όλο αυτό που προωθούν όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και τον αριθμό των θυμάτων κατά τις ταραχές του Ιανουαρίου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επανάληψη μεγάλων ψεμάτων».

Λίγες ώρες πριν την ομιλία του Τραμπ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi έγραψε στο X ότι το Ιράν θα επαναλάβει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Πέμπτη, με στόχο την επίτευξη μιας «δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας» όσο το δυνατόν συντομότερα.

«Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να επιτύχουμε μια άνευ προηγουμένου συμφωνία που αντιμετωπίζει αμοιβαίες ανησυχίες και εξασφαλίζει αμοιβαία συμφέροντα», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί. Ο ίδιος τόνισε πως η θέση του Ιράν είναι ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο «υπό καμία συνθήκη».

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική ενέργεια -ακόμη και περιορισμένης κλίμακας- θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας και θα προκαλέσει ισχυρή απάντηση.

Η μυστική συνάντηση για το Ιράν και η ανησυχία των Δημοκρατικών

Σημειώνεται ότι ο αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio και ο Διευθυντής της CIA John Ratcliffe έκαναν την Τρίτη – σύμφωνα με το Axios- μια μυστική ενημέρωση στην «Ομάδα των 8» του Κογκρέσου (που περιλαμβάνει τους ηγέτες και των δύο κομμάτων τόσο από τη Γερουσία όσο και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων) για την κρίση με το Ιράν.

Ο βουλευτής Jim Himes, κορυφαίο μέλος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, δήλωσε ότι ανησυχεί ιδιαίτερα ότι ο Τραμπ μπορεί να ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ιράν. «Δεν έχουμε ακούσει κανέναν καλό λόγο γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει ακόμη ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή», είπε.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής, Hakeem Jeffries, πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να έχει «πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» σχετικά με την στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή.

Πάνω από 150 μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σε βάσεις στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο στρατός των ΗΠΑ έχει αυξήσει ραγδαία την παρουσία του κοντά στο Ιράν, μεταφέροντας περισσότερα από 150 αεροσκάφη σε βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή σύμφωνα με την Washington Post.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα η τρέχουσα παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων δύο δεκαετιών, από την περίοδο πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003. Ειδικοί που εξέτασαν την ανάπτυξη δυνάμεων δήλωσαν ότι αυτή ξεπερνά τη στρατιωτική συγκέντρωση που είχε παρατηρηθεί πριν από τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Ανέφεραν ότι τα μέσα που συγκεντρώνονται υποδηλώνουν μια πολυήμερη εκστρατεία χωρίς χερσαία εισβολή.

Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, που βρέθηκε στη βάση της Σούδας για ανεφοδιασμό. Το Ford είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή και η άφιξή του σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των ενεργών αμερικανικών πλοίων βρίσκονται πλέον στην περιοχή.

«Το τεράστιο επίπεδο στρατιωτικής ισχύος που έχει συγκεντρωθεί σημαίνει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε απόφαση λάβει ο Τραμπ — από μια παρατεταμένη, ιδιαίτερα έντονη εκστρατεία έως πιο στοχευμένα, περιορισμένα πλήγματα», δήλωσε η Ντάνα Στρούλ, πρώην αναπληρώτρια βοηθός υπουργού Άμυνας για τη Μέση Ανατολή, η οποία σήμερα είναι διευθύντρια έρευνας στο Washington Institute, ένα Think Tank που επικεντρώνεται στην αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Εάν η κυβέρνηση σχεδιάζει μια παρατεταμένη, αεροπορική εκστρατεία, θα χρειαστούν ακόμη περισσότερα στρατιωτικά μέσα, δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας αναγνώρισαν τη σημαντική ροή αμερικανικών δυνάμεων προς τη Μέση Ανατολή, αλλά αρνήθηκαν να σχολιάσουν λεπτομέρειες, επικαλούμενοι λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Αμερικανικά F-22 στο Ισραήλ

Κινητικότητα και πολεμικές προετοιμασίες παρατηρούνται και στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη stealth F-22 αναπτύχθηκαν σε βάση της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο νότιο Ισραήλ την Τρίτη. Τα αεροσκάφη βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες σε αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων ανοικτών πηγών και παρατηρητές αεροσκαφών.

Η άφιξή τους στο Ισραήλ αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη συγκέντρωση αμερικανικών αεροσκαφών στην περιοχή. Συνολικά 12 F-22 εθεάθησαν να απογειώνονται από τη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Λέικενχιθ της Αγγλίας, αν και ένα φέρεται να επέστρεψε λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών σε ισραηλινές βάσεις για επιχειρησιακές δραστηριότητες —και όχι για κοινή εκπαίδευση με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία— είναι εξαιρετικά σπάνια.

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O — Glenn (@TallGlenn85) February 24, 2026

Με δεδομένο ότι η ισραηλινή κυβέρνηση αντιτίθεται σθεναρά σε οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, Ισραηλινοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι καλλιεργούν κλίμα, θεωρώντας ότι ένα αμερικανικό πλήγμα είναι «αναπόφευκτο», ενώ τάσσονται κατά μιας χρονοβόρας ή ανεπαρκούς συμφωνίας.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε μάλιστα ότι θα ήταν «έκπληξη της χρονιάς» εάν το Ιράν αποδεχθεί πραγματική διπλωματική λύση.

Σε συνομιλίες μεταξύ του αρχηγού του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου και του στρατηγού Νταν Κέιν, προέδρου του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, παρουσιάστηκαν διάφορες στρατιωτικές επιλογές από ισραηλινής πλευράς, με την προειδοποίηση ότι «οποιαδήποτε συμφωνία θα αποτελέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το ιρανικό καθεστώς».