Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, διέψευσε τις φημολογίες σχετικά με μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ώστε οι ΗΠΑ και το Ιράν να βγουν εκτός πολεμικής διάθεσης και ανακοίνωσε ότι η σύνταξη και η προετοιμασία των θέσεων για τον επόμενο γύρο των πυρηνικών συνομιλιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Μπαγκεΐ είπε ότι οι λεπτομέρειες οποιασδήποτε διαπραγματευτικής διαδικασίας συζητούνται στην αίθουσα διαπραγματεύσεων και τόνισε ότι η ιδέα μιας προσωρινής συμφωνίας δεν έχει καμία βάση. Πρόσθεσε ότι «η σύνταξη ενός κειμένου διαπραγμάτευσης είναι μια κοινή εργασία». Το Ιράν ελπίζει να πραγματοποιήσει έναν άλλο γύρο συζητήσεων με τις ΗΠΑ μέσα στις προσεχείς ημέρες, συνέχισε ο ιρανός διπλωμάτης.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Ιράν διαμορφώνει τις δικές του απόψεις, σημειώνοντας ότι οι θέσεις της Τεχεράνης σχετικά με την άρση των άδικων κυρώσεων και τα θέματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα είναι σαφείς. Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι επίσης «πολύ καλά ενημερωμένο για τις απόψεις και τις θέσεις των ΗΠΑ».

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι δεν οδήγησαν σε καμία συμφωνία και οι ΗΠΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ για να χτυπήσουν τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, μια ενέργεια που χαρακτηρίστηκε από την Τεχεράνη και το επανέλαβε πρόσφατα ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί ως «προδοσία της διπλωματίας».

Οι μονομερείς παραχωρήσεις δεν μπορούν να φέρουν αποτελέσματα λέει το Ιράν

Οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται και επιτείνονται από τα μέσα ενημέρωσης των δύο χωρών και του Ισραήλ, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ιρανών και αμερικανικών αξιωματούχων με τη μεσολάβηση του Ομάν απλά επιβεβαίωσαν το χάσμα των θέσεων των δύο χωρών.

Οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή, με το έτερο αεροπλανοφόρο – το Τζέραλντ Φορντ – καθ’ οδόν και επιπλέον βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή. Πολλά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν.

Εν μέσω των αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο πυρηνικών συνομιλιών την Πέμπτη στη Γενεύη.

Με πρωτοβουλία των μερών και την προοπτική μιας συμφωνίας που θα είναι επωφελής για όλους, ο Μπαγκεΐ δήλωσε ότι καμία διαπραγμάτευση με στόχο την επιβολή μονομερών παραχωρήσεων δεν θα οδηγήσει σε αποτελέσματα.

Η Τεχεράνη θέλει να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό γιατί είναι σίγουρο για τη νομιμότητα της θέσης του

«Το Ιράν είναι σοβαρό και αποφασισμένο να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, διότι είναι σίγουρο για τη νομιμότητα της θέσης του», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει σταθερά τη διαδικασία, βασιζόμενο και έχοντας εμπιστοσύνη στα στέρεα θεμέλια των αιτημάτων του, εφόσον θεωρεί ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα.

Ερωτηθείς σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, ο Μπαγκεΐ τόνισε ότι «τέτοιοι ισχυρισμοί δεν έχουν καμία βάση».

Πρόσθεσε σύμφωνα με το Fars, ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων «παρακολουθείται στενά» και ότι «το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι διατεθειμένο να συνεχίσει τις συνομιλίες για εβδομάδες χωρίς διακοπή, προκειμένου να επιτευχθεί αποτέλεσμα».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων κάθε 10 ημέρες δεν είναι η προτιμώμενη επιλογή του Ιράν και τόνισε ότι οι συνομιλίες είναι χρήσιμες για το Ιράν μόνο εάν οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Ουσιαστικά πιέζει τις ΗΠΑ να τερματίσει τις κυρώσεις προς το Ιράν ώστε να υπάρχει περιθώριο υποχώρησης και από την πλευρά της Τεχεράνης.