Ιράν: Επίκειται αμερικανική επίθεση, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 13:54

Ιράν: Επίκειται αμερικανική επίθεση, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη - Ισραηλινοί αξιωματούχοι ωστόσο επιμένουν ότι η αμερικανική επίθεση έχει δρομολογηθεί

Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα λέει ότι μπορεί να ρίξει την «κακή» LDL χοληστερόλη

Spotlight

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι «επίκειται μία αμερικανική επίθεση στο Ιράν», σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε επίσης πηγές που μίλησαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, οι οποίες δήλωσαν ότι τείνει να εκδώσει εντολή για την εκτέλεση στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Σε μια σχετική εξέλιξη, πηγές δήλωσαν στο ισραηλινό Channel 12 ότι το Τελ Αβίβ έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του για να ανοίξει νέα πολεμικά μέτωπα.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ περνάει δύσκολες μέρες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σενάριο.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ επιβεβαίωσε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν σχετικά με τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, θα είναι μια πολύ κακή μέρα για το Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε επίσης δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Νταν Κέιν είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους της διεξαγωγής μιας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ικανές να νικήσουν την Τεχεράνη «εύκολα» σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιπαράθεσης.

Εν τω μεταξύ, ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Γενεύη. Αυτός ο γύρος έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο επικίνδυνος μέχρι στιγμής, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ιράν εργάζεται για την παρουσίαση μιας νέας πρότασης που θα υποβληθεί στον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι.

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές με γνώση των συνομιλιών εξέφρασαν αμφιβολίες, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, ότι η ιρανική πρόταση θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές από τις προηγούμενες προτάσεις, αποκλείοντας οποιαδήποτε σημαντική πρόοδο στον επερχόμενο γύρο.

Οι ΗΠΑ μπορούν να διεξάγουν επιθέσεις διάρκειας μίας εβδομάδας

Η άφιξη του δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μεσόγειο θεωρείται σημείο καμπής για την απόφαση των ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ μπορούν να διατηρήσουν μόνο τέσσερις έως πέντε ημέρες συνεχών αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο αμερικανικός στρατός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μία εβδομάδα επιθέσεων χαμηλής έντασης ή λιγότερες ημέρες βομβαρδισμών υψηλής έντασης.

Το Ισραήλ απειλεί τον Λίβανο – «Η Χεζμπολάχ δεν πρέπει να συμμετάσχει στη σύγκρουση»

Το Ισραήλ που προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν μία μεγάλη επίθεση στο Ιράν, απείλησε σήμερα τον Λίβανο ότι θα χτυπήσει σκληρά εάν η Χεζμπολάχ εμπλακεί στην σύγκρουση.

Σύμφωνα με λιβανέζους αξιωματούχους το Ισραήλ έστειλε έμμεσο μήνυμα ότι θα χτυπήσει πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου.

Το Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν επιδιώκει πόλεμο με τις ΗΠΑ αλλά θα απαντήσει σκληρά σε κάθε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του.

Εδώ και εβδομάδες έχει βάλει σε συναγερμό τις στρατιωτικές του δυνάμεις και πραγματοποιεί ασκήσεις σε ξηρά και θάλασσα. Δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι η Τεχεράνη είναι κοντά στο να ολοκληρώσει τη συμφωνία με την Κίνα για την αγορά πυραύλων κρουζ.

Το Ιράν προμηθεύεται πυραύλους από την Κίνα

Η συμφωνία για τους πυραύλους CM-302, κινεζικής κατασκευής, βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία παράδοσης, ανέφεραν έξι πηγές με γνώση του θέματος.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι έχουν βεληνεκές περίπου 290 χιλιομέτρων και έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγουν τις άμυνες των πλοίων πετώντας χαμηλά και γρήγορα.

Η ανάπτυξή τους θα ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητες κρούσης του Ιράν και θα αποτελέσει απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, δήλωσαν δύο ειδικοί σε θέματα όπλων.

Οι διαπραγματεύσεις με την Κίνα για την αγορά των συστημάτων πυραυλικών όπλων, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από τουλάχιστον δύο χρόνια, επιταχύνθηκαν απότομα μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, σύμφωνα με έξι άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων τριών αξιωματούχων που ενημερώθηκαν από την ιρανική κυβέρνηση, καθώς και τριών αξιωματούχων ασφαλείας.

Ιράν

«Είναι μια ολοκληρωτική αλλαγή παιχνιδιού αν το Ιράν έχει υπερηχητική ικανότητα να επιτίθεται σε πλοία στην περιοχή», δήλωσε ο Ντάνι Κιτρινόβιτς, πρώην ισραηλινός αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών και νυν ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο think tank του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. «Αυτοί οι πύραυλοι είναι πολύ δύσκολο να αναχαιτιστούν».

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πόσοι πύραυλοι περιλαμβάνονται στην πιθανή συμφωνία, πόσο είχε συμφωνήσει να πληρώσει το Ιράν ή αν η Κίνα θα προχωρήσει με τη συμφωνία τώρα, δεδομένων των αυξημένων εντάσεων στην περιοχή.

«Το Ιράν έχει στρατιωτικές συμφωνίες και συμφωνίες ασφαλείας με τους συμμάχους του και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσει αυτές τις συμφωνίες», δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει γνώση για τις συνομιλίες για μια πιθανή πώληση πυραύλων.

Το υπουργείο Άμυνας της Κίνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ο Λευκός Οίκος δεν αναφέρθηκε άμεσα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Κίνας για το πυραυλικό σύστημα όταν ρωτήθηκε από το Reuters.

