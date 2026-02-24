Ιράκ: Δυτικές χώρες μετακινούν στρατεύματά τους από το Ερμπίλ λόγω πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν
Η Γαλλία, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ιταλία είναι ανάμεσα στις χώρες που μετακίνησαν αλλού τα στρατεύματά τους
Δυτικές χώρες μετακινούν στρατεύματά τους από το Ερμπίλ στο Ιράκ υπό τον φόβο πιθανής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν.
Την είδηση μεταφέρει το Middle East Eye, σημειώνοντας ότι η αεροπορική βάση στο Ερμπίλ είναι γεμάτη από στρατιώτες, ενώ στρατιωτικά ελικόπτερα πραγματοποιούν πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEE, αυτή η αεροπορική βάση θα μπορούσε να γίνει στόχος του Ιράν εάν η κατάσταση κλιμακωθεί.
Από το 2018, η περιοχή του Κουρδιστάν, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου του Ερμπίλ, δέχεται επιθέσεις από drones, ρουκέτες και βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν και τις ένοπλες οργανώσεις τις οποίες στηρίζει στην περιοχή.
Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ένα drone αυτοκτονίας καταρρίφθηκε πάνω από το αεροδρόμιο εν μέσω επιθέσεων σε πετρελαϊκά κοιτάσματα στην περιοχή.
Στις 21 Ιανουαρίου, ένα drone έπληξε επίσης ένα ιρανικό κουρδικό κόμμα της αντιπολίτευσης, σκοτώνοντας έναν Κουρδό μαχητή.
Ποιες χώρες λαμβάνουν μέτρα υπό τον φόβο μιας αμερικάνικης επίθεσης στο Ιράν
Η Γαλλία, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ιταλία είναι ανάμεσα στις χώρες που έχουν λάβει μέτρα προφύλαξης των στρατευμάτων τους, ενώ στην περιοχή σταθμεύουν και αμερικάνικες δυνάμεις.
Το Όσλο και το Βερολίνο έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι έχουν μετακινήσει στρατεύματά τους από τη βάση του Ερμπίλ.
Σε επίσημη επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 19 Φεβρουαρίου, ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί προειδοποίησε ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις, εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή θα μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι σε περίπτωση επίθεσης κατά της Τεχεράνης.
