Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford θα είναι πολύ σύντομα στην περιοχή του Κόλπου καθώς χθες έφτασε στη Σούδα για ανεφοδιασμό. Η άφιξη του δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν σημαίνει ότι πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων για τις ΗΠΑ που πρέπει να καταλήξουν πώς θα κινηθούν απέναντι στην Τεχεράνη.

Όσο περνά ο καιρός, αντί το τοπίο να ξεκαθαρίζει σε σχέση με τις προθέσεις του Τραμπ, επικρατεί όλο και μεγαλύτερη σύγχυση με τα αμερικανικά ΜΜΕ να περιγράφουν σε καθημερινή βάση τις την ανησυχία και τις διαφωνίες μεταξύ των συμβούλων του προέδρου, ακόμα και τις ενστάσεις της στρατιωτικής ηγεσίας που φοβάται για απώλειες και «παγίδευση των ΗΠΑ στην περιοχή».

Λιγότερο σαφές είναι τι ακριβώς επιδιώκει να πετύχει ο Τραμπ. Για ποιο λόγο εξετάζει το ενδεχόμενο δράσης αυτή τη στιγμή και εάν έχει εξασφαλίσει οδό διαφυγής μετά από μία ενδεχόμενη σύγκρουση.

Ο ίδιος έχει κάνει ελάχιστες προσπάθειες για να χτίσει ένα αφήγημα υπέρ μίας επίθεσης ή ενός πολέμου εναντίον του Ιράν, ενώ τα όσα λέει η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες για τον κίνδυνο πυρηνικής απειλής της Τεχεράνης προκαλούν περισσότερα ερωτήματα αντί να δίνουν απαντήσεις.

«Το κύριο ενδιαφέρον μας εδώ είναι ότι δεν θέλουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό», δήλωσε πρόσφατα ε ο Τραμπ ενώ το Σαββατοκύριακο ο ειδικός απεσταλμένος και μέλος της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ είπε ότι το Ιράν έχει προχωρήσει πολύ στον εμπλουτισμό ουρανίου που μπορεί να «απέχει μία εβδομάδα» από την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Όμως πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να πείσει την αμερικανική κοινή γνώμη ή τους συμμάχους της στο εξωτερικό για την πυρηνική απειλή του Ιράν την ώρα που η ίδια ορκιζόταν ότι έχει εξαλείψει κάθε μελλοντικό κίνδυνο μετά την επίθεση που εξαπέλυσε πριν από οκτώ μήνες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας;

Τρεις επιλογές

Ο Τραμπ λέει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί ενώ τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι περιλαμβάνουν μία ευρεία γκάμα επιλογών από τη μη στρατιωτική δράση, μέχρι τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και ένα ολοκληρωτικό πόλεμο.

Το CNN σημειώνει σε ανάλυσή του ότι τρεις επιλογές ανοίγονται μπροστά στον Τραμπ μεταξύ των οποίων θα πρέπει σύντομα να αποφασίσει ποια θα ακολουθήσει.

Επιλογή 1: Αφήστε τη διπλωματία να εξελιχθεί

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου συνεχίζουν να λένε ότι ο Τραμπ προτιμά να εξασφαλίσει μία συμφωνία με το Ιράν με διπλωματικό τρόπο και να μην καταφύγει σε στρατιωτική αντιπαράθεση. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη στη Γενεύη και για πολλούς εκεί θα κριθεί εάν θα εξομαλυνθεί ή θα κλιμακωθεί η αντιπαράθεση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αμεριμανική επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν το καλοκαίρι έγινε πριν από ένα γύρο προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά τώρα αξιωματούχοι που μίλησαν στο CNN εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις της Πέμπτης θα γίνουν κανονικά.

Ο συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών κρίνεται αρκετά δύσκολος την ώρα μάλιστα που ο Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι έκπληκτος που η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα «συνθηκολογήσει».

Επιλογή 2: Περιορισμένο χτύπημα για την επιβολή συμφωνίας

Ο Τραμπ μπορεί να διατάξει μια στοχευμένη επίθεση σε επιλεγμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός του Ιράν για να πιέσει τους ηγέτες της χώρας να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία – αποδεικνύοντας ότι οι απειλές δράσης των ΗΠΑ είναι πραγματικές.

Οι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων, εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ένα περιορισμένο χτύπημα ήταν κάτι που σκεφτόταν. «Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω», είπε στον Λευκό Οίκο.

Το αν μια τέτοια ενέργεια θα έπειθε την Τεχεράνη να κάνει μια συμφωνία – ή θα σκληρύνει την αποφασιστικότητά της να αντισταθεί – είναι θέμα διαφωνίας ανάμεσα σε αναλυτές. Το Ιράν δηλώνει σε κάθε τόνο ότι οποιοδήποτε χτύπημα – ακόμα και περιορισμένο – θα εκληφθεί ως συνολική επιθετική ενέργεια και προειδοποιεί ότι οι βάσεις και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή θα αποτελέσουν νόμιμο στόχο.

Επιλογή 3: Μια μεγαλύτερη επίθεση κατά του καθεστώτος

Εάν η διπλωματία αποτύχει, ο Τραμπ θα μπορούσε να ξεκινήσει μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση με στόχο την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Υπάρχει ήδη άφθονη δύναμη πυρός τοποθετημένη γύρω από το Ιράν για να εκτελέσει ακόμη και τις πιο ακραίες επιλογές που είναι διαθέσιμες στον πρόεδρο, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια σειρά ταυτόχρονων επιθέσεων εναντίον διαφόρων στόχων ή πολλαπλά κύματα επιθέσεων, ανέφερε η πηγή. Αυτοί οι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ιρανούς ηγέτες, στρατιωτικό προσωπικό και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δομών αεράμυνας, εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης σχεδόν σίγουρα θα γίνουν στόχος σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, ανέφερε η πηγή. Πιο περίπλοκο θα ήταν το ζήτημα του πώς θα στοχοποιηθούν οι κυβερνητικοί ή οι θρησκευτικοί ηγέτες.

Οι οπαδοί της τρίτης επιλογής ανάμεσα στους συμβούλους και τους συμμάχους του Τραμπ, υποστηρίζουν μία ευρεία σύγκρουση με τη λογική ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι το Ιράν είναι αποδυναμωμένο χωρίς όμως να έχουν εξασφαλίσει μία εναλλακτική κατάσταση ακόμα κι αν η επίθεση καταφέρει να προκαλέσει την ανατροπή του καθεστώτος, κάτι που θα προϋπέθετε οι ΗΠΑ να στείλουν στρατό στο έδαφος.

Ένθερμος υποστηρικτής αυτής της επιλογής είναι φυσικά και το Ισραήλ που προετοιμάζεται να συμμετάσχει σε πιθανή πολεμική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.