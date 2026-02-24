newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 09:08
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 08:11
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιράν: Μαζί με το αεροπλανοφόρο πλησιάζει η ώρα αποφάσεων για τις ΗΠΑ – Τρεις επιλογές για τον Τραμπ
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 10:21

Ιράν: Μαζί με το αεροπλανοφόρο πλησιάζει η ώρα αποφάσεων για τις ΗΠΑ – Τρεις επιλογές για τον Τραμπ

Ενστάσεις, ανησυχία, διχογνωμίες - Ο Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει στο Ιράν, αλλά καμία επιλογή δεν είναι εύκολη

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
A
A
Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Spotlight

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford θα είναι πολύ σύντομα στην περιοχή του Κόλπου καθώς χθες έφτασε στη Σούδα για ανεφοδιασμό. Η άφιξη του δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν σημαίνει ότι πλησιάζει η ώρα των αποφάσεων για τις ΗΠΑ που πρέπει να καταλήξουν πώς θα κινηθούν απέναντι στην Τεχεράνη.

Όσο περνά ο καιρός, αντί το τοπίο να ξεκαθαρίζει σε σχέση με τις προθέσεις του Τραμπ, επικρατεί όλο και μεγαλύτερη σύγχυση με τα αμερικανικά ΜΜΕ να περιγράφουν σε καθημερινή βάση τις την ανησυχία και τις διαφωνίες μεταξύ των συμβούλων του προέδρου, ακόμα και τις ενστάσεις της στρατιωτικής ηγεσίας που φοβάται για απώλειες και «παγίδευση των ΗΠΑ στην περιοχή».

Λιγότερο σαφές είναι τι ακριβώς επιδιώκει να πετύχει ο Τραμπ. Για ποιο λόγο εξετάζει το ενδεχόμενο δράσης αυτή τη στιγμή και εάν έχει εξασφαλίσει οδό διαφυγής μετά από μία ενδεχόμενη σύγκρουση.

Ο ίδιος έχει κάνει ελάχιστες προσπάθειες για να χτίσει ένα αφήγημα υπέρ μίας επίθεσης ή ενός πολέμου εναντίον του Ιράν, ενώ τα όσα λέει η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες για τον κίνδυνο πυρηνικής απειλής της Τεχεράνης προκαλούν περισσότερα ερωτήματα αντί να δίνουν απαντήσεις.

«Το κύριο ενδιαφέρον μας εδώ είναι ότι δεν θέλουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τζέι ντι Βανς την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ απλό», δήλωσε πρόσφατα ε ο Τραμπ ενώ το Σαββατοκύριακο ο ειδικός απεσταλμένος και μέλος της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ είπε ότι το Ιράν έχει προχωρήσει πολύ στον εμπλουτισμό ουρανίου που μπορεί να «απέχει μία εβδομάδα» από την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Όμως πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να πείσει την αμερικανική κοινή γνώμη ή τους συμμάχους της στο εξωτερικό για την πυρηνική απειλή του Ιράν την ώρα που η ίδια ορκιζόταν ότι έχει εξαλείψει κάθε μελλοντικό κίνδυνο μετά την επίθεση που εξαπέλυσε πριν από οκτώ μήνες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας;

Τρεις επιλογές

Ο Τραμπ λέει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί ενώ τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι περιλαμβάνουν μία ευρεία γκάμα επιλογών από τη μη στρατιωτική δράση, μέχρι τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, και ένα ολοκληρωτικό πόλεμο.

Το CNN σημειώνει σε ανάλυσή του ότι τρεις επιλογές ανοίγονται μπροστά στον Τραμπ μεταξύ των οποίων θα πρέπει σύντομα να αποφασίσει ποια θα ακολουθήσει.

Επιλογή 1: Αφήστε τη διπλωματία να εξελιχθεί

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου συνεχίζουν να λένε ότι ο Τραμπ προτιμά να εξασφαλίσει μία συμφωνία με το Ιράν με διπλωματικό τρόπο και να μην καταφύγει σε στρατιωτική αντιπαράθεση. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη στη Γενεύη και για πολλούς εκεί θα κριθεί εάν θα εξομαλυνθεί ή θα κλιμακωθεί η αντιπαράθεση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αμεριμανική επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν το καλοκαίρι έγινε πριν από ένα γύρο προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά τώρα αξιωματούχοι που μίλησαν στο CNN εκτιμούν ότι οι διαπραγματεύσεις της Πέμπτης θα γίνουν κανονικά.

Ο συμβιβασμός μεταξύ των δύο πλευρών κρίνεται αρκετά δύσκολος την ώρα μάλιστα που ο Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι έκπληκτος που η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα «συνθηκολογήσει».

Επιλογή 2: Περιορισμένο χτύπημα για την επιβολή συμφωνίας

Ο Τραμπ μπορεί να διατάξει μια στοχευμένη επίθεση σε επιλεγμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός του Ιράν για να πιέσει τους ηγέτες της χώρας να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία – αποδεικνύοντας ότι οι απειλές δράσης των ΗΠΑ είναι πραγματικές.

Οι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων, εγκαταστάσεις που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ένα περιορισμένο χτύπημα ήταν κάτι που σκεφτόταν. «Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω», είπε στον Λευκό Οίκο.

Το αν μια τέτοια ενέργεια θα έπειθε την Τεχεράνη να κάνει μια συμφωνία – ή θα σκληρύνει την αποφασιστικότητά της να αντισταθεί – είναι θέμα διαφωνίας ανάμεσα σε αναλυτές. Το Ιράν δηλώνει σε κάθε τόνο ότι οποιοδήποτε χτύπημα – ακόμα και περιορισμένο – θα εκληφθεί ως συνολική επιθετική ενέργεια και προειδοποιεί ότι οι βάσεις και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή θα αποτελέσουν νόμιμο στόχο.

Επιλογή 3: Μια μεγαλύτερη επίθεση κατά του καθεστώτος

Εάν η διπλωματία αποτύχει, ο Τραμπ θα μπορούσε να ξεκινήσει μια πολύ μεγαλύτερη επιχείρηση με στόχο την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος. Υπάρχει ήδη άφθονη δύναμη πυρός τοποθετημένη γύρω από το Ιράν για να εκτελέσει ακόμη και τις πιο ακραίες επιλογές που είναι διαθέσιμες στον πρόεδρο, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια σειρά ταυτόχρονων επιθέσεων εναντίον διαφόρων στόχων ή πολλαπλά κύματα επιθέσεων, ανέφερε η πηγή. Αυτοί οι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ιρανούς ηγέτες, στρατιωτικό προσωπικό και εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των δομών αεράμυνας, εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης σχεδόν σίγουρα θα γίνουν στόχος σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, ανέφερε η πηγή. Πιο περίπλοκο θα ήταν το ζήτημα του πώς θα στοχοποιηθούν οι κυβερνητικοί ή οι θρησκευτικοί ηγέτες.

Οι οπαδοί της τρίτης επιλογής ανάμεσα στους συμβούλους και τους συμμάχους του Τραμπ, υποστηρίζουν μία ευρεία σύγκρουση με τη λογική ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι το Ιράν είναι αποδυναμωμένο χωρίς όμως να έχουν εξασφαλίσει μία εναλλακτική κατάσταση ακόμα κι αν η επίθεση καταφέρει να προκαλέσει την ανατροπή του καθεστώτος, κάτι που θα προϋπέθετε οι ΗΠΑ να στείλουν στρατό στο έδαφος.

Ένθερμος υποστηρικτής αυτής της επιλογής είναι φυσικά και το Ισραήλ που προετοιμάζεται να συμμετάσχει σε πιθανή πολεμική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram – Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»
Πάβελ Ντούροφ 24.02.26

Ποινική έρευνα στη Ρωσία για τον ιδρυτή του Telegram - Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram

Σύνταξη
Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν
Ακροδεξιός κίνδυνος 24.02.26

Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν

Τα σχέδια των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν δεξαμενές σκέψης που είναι ευθυγραμμισμένες με το MAGA στην Ευρώπη απαιτούν μια δυναμική αντι-ηγεμονική απάντηση από τις δημοκρατικές δυνάμεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ
Κόσμος 24.02.26

Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ

Η «ολιγοήμερη στρατιωτική επιχείρηση» του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Ουκρανία, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μετατράπηκε σε πόλεμο που συνεχίζεται 4 χρόνια μετά χωρίς ορατό τέλος

Σύνταξη
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν
Κόσμος 24.02.26

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

 Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων

Σύνταξη
Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης
Μετράει ρωγμές 24.02.26

Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα του Καπιτωλίου για να διακηρύξει μια «χρυσή εποχή» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη φτάσει. Όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο θριαμβευτική

Σύνταξη
Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη
Αυξάνονται οι πολέμιοι 24.02.26

Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη

Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβάλει ολική ή μερική απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στους δημόσιους χώρους και η αντιπαράθεση κορυφώνεται

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης
Στο 9,7% η Ελλάδα 24.02.26

Γεννήσεις εκτός γάμου: Ο παγκόσμιος χάρτης μιας σιωπηρής κοινωνικής επανάστασης

Από την Κολομβία και τη Χιλή έως την Ελλάδα, την Ιαπωνία και την Τουρκία, τα ποσοστά αποκαλύπτουν βαθιές πολιτισμικές διαφορές και νέες μορφές οικογένειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ουκρανία: 5 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί, σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια
Πέντε τραυματίες 24.02.26

Αιματηρή ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drones που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του να εκτίσει ισόβια κάθειρξη
Νότια Κορέα 24.02.26

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν άσκησε έφεση στην καταδίκη του σε ισόβια

Ο Γιουν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με την επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024, και τώρα ασκεί έφεση ενάντια σ' αυτήν την απόφαση.

Σύνταξη
Ρωσία: Αστυνομικός νεκρός και άλλοι 2 τραυματίες σε έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας
Σταθμός Σαβιέλοβα 24.02.26

Αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε έκρηξη στη Μόσχα

Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα της Μόσχας, στην οποία σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν δύο ακόμη, ενώ νεκρός είναι και ο φερόμενος ως δράστης.

Σύνταξη
Καραϊβική: Περιφερειακή σύνοδος με την παρουσία του Ρούμπιο
CARICOM 24.02.26

Ο Ρόυμπιο σε περιφερειακή σύνοδο στην Καραϊβική

Στη σύνοδο των αρχών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στο αρχιπέλαγος του Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, θα συμμετέχει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Κάπου 20 χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» από το Ισραήλ
Κοινή ανακοίνωση 24.02.26

Δεκάδες χώρες καταδικάζουν την «de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στη Δυτική Οχθη

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν κάπου είκοσι χώρες, με την οποία καταδικάζουν «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» την «απαράδεκτη de facto προσάρτηση» του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Επικρίσεις Ζελένσκι στην ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία
Ουκρανία 24.02.26

Ο Ζελένσκι επικρίνει την ΕΕ για καθυστερήσεις στην ενταξιακή διαδικασία

Ο Ζελένσκι επέκρινε την ΕΕ για την καθυστέρηση στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι «επιτυγχάνουμε περισσότερα σε καιρό πολέμου» από ό,τι άλλες χώρες «σε καιρό ειρήνης».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»
Πλημμύρες 24.02.26

Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»

Η καταστροφή στο Σουφλί εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται

Σύνταξη
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24.02.26

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Euroleague 24.02.26

«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram – Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»
Πάβελ Ντούροφ 24.02.26

Ποινική έρευνα στη Ρωσία για τον ιδρυτή του Telegram - Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram

Σύνταξη
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
Όσα δεν ξέρουμε 24.02.26

«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» - Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο

H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο από τα 80s: εξώφυλλα περιοδικών, επιδείξεις μόδας και η διάσημη διαφήμιση αναψυκτικού. Αυτή είναι η λιγότερο γνωστή πλευρά (συν μια φράση trademark) του σούπερ μοντέλου που στις 20 Φεβρουαρίου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν
Εξωτερική πολιτική 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν

«Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island
English edition 24.02.26

Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island

The Saronic island is packed with visitors and reporters as filming runs through early March, with restaurants, cafes and hotels operating at full capacity weeks ahead of the usual season

Σύνταξη
Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»
Ενεργειακά 24.02.26

Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη αποτροπής της επανεισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών, επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη συλλογική στρατηγική

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Συναγερμός 24.02.26

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Σύνταξη
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
Woman 24.02.26

H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύνταξη
Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν
Ακροδεξιός κίνδυνος 24.02.26

Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν

Τα σχέδια των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν δεξαμενές σκέψης που είναι ευθυγραμμισμένες με το MAGA στην Ευρώπη απαιτούν μια δυναμική αντι-ηγεμονική απάντηση από τις δημοκρατικές δυνάμεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» – Έτρεχε για δέκα χιλιόμετρα
Ελλάδα 24.02.26

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» - Έτρεχε με υψηλές ταχύτητες για 10 χιλιόμετρα

Ο 72χρονος αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο με την αστυνομία στη συνέχεια να τον καταδιώκει από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο